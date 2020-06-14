Doğru seçimlerle stilinizi oluşturabilirsiniz

Başarılı tasarımcı Elvan Tığlıoğlu... İddialı ceket ile kimonoları, rengârenk desenleri ve çarpıcı formlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2014’te kurduğu Jaquette markası ile kendine özgü tasarım ve desenlerle oluşturduğu ceketleri, kimonoları dünyaca ünlü isimler tarafından da beğeni kazandı. Dünya starlarından oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Elvan Tığlıoğlu imzalı sarı kimono ile uzun bir süre manşetlerde yerini aldı. Türk tasarımcıların ismini dünyaya duyurması ise ayrı gurur. Elvan Tığlıoğlu, enerjisi ve eğlenceli yanını tasarımlarına yansıtıyor. Sevgili Elvan ile kariyerini, markasını ve modayı konuştuk.
ELVAN TIĞLIOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Jaquette’in çıkış noktası nasıl oldu?
Jaquette markasını ortaya çıkarmadan önce işimle ilgili neredeyse her alanda çalıştım. Reklam, vitrin tasarımı, tanıtım, organizasyon gibi iş deneyimlerini farklı profesyonel şirketlerde edinirken bir yandan senaryo yazarlığı kurslarına gitmekteydim. İnsan hayatta kendini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Kimi yazarak, kimi çizerek ya da şarkı söyleyerek veya doğurarak. Koleksiyonlarımın hepsi aslında bir dışa vurumdur. Ben de bir marka doğurdum. Jaquette ismi ve logosu için bir marka tasarımı ofisi ile çalıştım. Ceket giymeyi çok seven biri olarak çoğunlukla evden çıkarken ‘Jaketini aldın mı?’ diye seslenirdim. Kulağıma havalı geliyordu. Sonra işin profesyonellerinden öğrendim ki benim amatör ruhumla beğendiğim Jaket, ceketin Fransızca kelime karşılığıymış. Ve tabii ki yazılışı farklı ve ondan da Jaquette türemiş. Sundukları isimler arasından bunu seçtim ben de. Böylece serüvenimiz başlamış oldu ve altı yıldır devam ediyor.
2-Hangi renkleri ve modelleri bu sezon çok göreceğiz?
Geçen yıl çevreci kumaş kullanarak, hayranı olduğum Jennifer Lopez’e tasarladığım kimono ile sürdürülebilir modaya adım atmıştım. Bu sene bunu Resort koleksiyonuma da taşıdım. Her sezon olduğu gibi hem benim hem Jaquette’in enerjisini temsil eden ‘sarı’yı ve doğanın tüm renklerini göreceğiz. Kimono&kaftan koleksiyonumuzda her sezon Jaquette’e özgü çizilen desenlerimiz ön planda. Bu desenleri ve renkleri şapka, yelpaze ve yeni plaj çantalarımıza da taşıyoruz. Takım almak isteyenler oluyor diye her parçayı desen ağırlıklı çalışmamaya dikkat ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonumuza elbise ve pareo etekler ekledik. Ayrıca bu sene Resort koleksiyonumuza limitli sayıda mayo ve bikini de ekledik.
3-Nasıl bir çalışma temponuz var, dinlenmeye vakit kalıyor mu?
Aslında bu sezon Resort koleksiyonumuzun konusu olan ‘Anka Kuşu’, çalışma tempomuzu ucundan da olsa özetleyebilir. Biz her sezon küllerimizden yeniden doğup özgün parça ve desenler hazırlamaya gayret ediyoruz. Her ne kadar sevdiğimiz işi yapıyor olsak da tabii ki çalışmak zorundayız. Ancak aynı zamanda dinlenmek için de vakit yaratmalıyız. Yaptığım iş itibarıyla işimden kaçmakta zorlanıyorum ama işimde daha verimli olabilmek, yaratıcı, özgün/özgür tasarımlar çıkarabilmek için de kendime ilham alabileceğim veya kafamı özgürleştirebileceğim zamanlar yaratmaya özen gösteriyorum.
4-Moda satın aldığınız, stil sahip olduğunuz mudur? Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Moda, oldukça büyük bir laf, ayrıca büyük bir endüstri. Moda, moda devlerinin büyük koleksiyonlar hazırlayarak, her sezon belli parçaları öne çıkardıkları geniş bir platform. Dolayısıyla moda, ‘satın aldığınızdır’ diyemem. Bedeninizi doğru tanıyıp, moda olan seçkiler arasından doğru seçimler yapmaya dikkat ederek stilinizi oluşturabilirsiniz. Benim ‘eklektik’ diyebileceğimiz bir stilim var. Ben hem tarzları hem renkleri birbiri ile kombinlemeyi seviyorum.
5-Pandemi moda dünyasında neleri değiştirecek?
Bu süreç özellikle yıpratıcı çalışma şartlarından dolayı benliğini hırs bürünmüş insanların bunlardan sıyrılacaklarına ve rahatlayacaklarına inanıyorum. İnsanlar uzun süredir erteledikleri şeylerle güzel bir buluşma yaşamış ve hayatlarına yeni güzellikler katmış olabilirler. Tabii insanların önce insana, çevreye ve doğaya daha duyarlı olacaklarına da inanıyorum. Doğaya verilen zararın, uzun bir zamandır farkında mıydık emin değilim. Bazı bireyler bunun için belki bir şeyler yapıyordu ama ‘ortak kader’ bizi artık bu durumun zorunlu bir durum olduğu sonucuna getirdi. Bu soru aslında uzun bir cevap ile karşılanabilir ama ben pozitif açıdan ele almak isterim. Dolayısıyla umarım sıyrıldıklarımıza yeniden bürünmez, farkına vardıklarımızı unutmaz, kendimize kattıklarımızı sürdürür, çevreye duyarlı, etrafımızdaki insanlara saygılı ve sevgi dolu bir şekilde yaşamlarımıza devam ederiz.”
En sevdiği: Dans etmek, yürüyüş
En sevdiği film: ‘La bella de coq’u
En sevdiği diziler: Blacklist, Casa de Papel
En sevdiği müzik: Her tür müziği havama göre dinliyorum.
Doğru seçimlerle stilinizi oluşturabilirsiniz
Başarılı tasarımcı Elvan Tığlıoğlu... İddialı ceket ile kimonoları, rengârenk desenleri ve çarpıcı formlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2014’te kurduğu Jaquette markası ile kendine özgü tasarım ve desenlerle oluşturduğu ceketleri, kimonoları dünyaca ünlü isimler tarafından da beğeni kazandı. Dünya starlarından oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Elvan Tığlıoğlu imzalı sarı kimono ile uzun bir süre manşetlerde yerini aldı. Türk tasarımcıların ismini dünyaya duyurması ise ayrı gurur. Elvan Tığlıoğlu, enerjisi ve eğlenceli yanını tasarımlarına yansıtıyor. Sevgili Elvan ile kariyerini, markasını ve modayı konuştuk.
ELVAN TIĞLIOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Jaquette’in çıkış noktası nasıl oldu?
Jaquette markasını ortaya çıkarmadan önce işimle ilgili neredeyse her alanda çalıştım. Reklam, vitrin tasarımı, tanıtım, organizasyon gibi iş deneyimlerini farklı profesyonel şirketlerde edinirken bir yandan senaryo yazarlığı kurslarına gitmekteydim. İnsan hayatta kendini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Kimi yazarak, kimi çizerek ya da şarkı söyleyerek veya doğurarak. Koleksiyonlarımın hepsi aslında bir dışa vurumdur. Ben de bir marka doğurdum. Jaquette ismi ve logosu için bir marka tasarımı ofisi ile çalıştım. Ceket giymeyi çok seven biri olarak çoğunlukla evden çıkarken ‘Jaketini aldın mı?’ diye seslenirdim. Kulağıma havalı geliyordu. Sonra işin profesyonellerinden öğrendim ki benim amatör ruhumla beğendiğim Jaket, ceketin Fransızca kelime karşılığıymış. Ve tabii ki yazılışı farklı ve ondan da Jaquette türemiş. Sundukları isimler arasından bunu seçtim ben de. Böylece serüvenimiz başlamış oldu ve altı yıldır devam ediyor.
2-Hangi renkleri ve modelleri bu sezon çok göreceğiz?
Geçen yıl çevreci kumaş kullanarak, hayranı olduğum Jennifer Lopez’e tasarladığım kimono ile sürdürülebilir modaya adım atmıştım. Bu sene bunu Resort koleksiyonuma da taşıdım. Her sezon olduğu gibi hem benim hem Jaquette’in enerjisini temsil eden ‘sarı’yı ve doğanın tüm renklerini göreceğiz. Kimono&kaftan koleksiyonumuzda her sezon Jaquette’e özgü çizilen desenlerimiz ön planda. Bu desenleri ve renkleri şapka, yelpaze ve yeni plaj çantalarımıza da taşıyoruz. Takım almak isteyenler oluyor diye her parçayı desen ağırlıklı çalışmamaya dikkat ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonumuza elbise ve pareo etekler ekledik. Ayrıca bu sene Resort koleksiyonumuza limitli sayıda mayo ve bikini de ekledik.
3-Nasıl bir çalışma temponuz var, dinlenmeye vakit kalıyor mu?
Aslında bu sezon Resort koleksiyonumuzun konusu olan ‘Anka Kuşu’, çalışma tempomuzu ucundan da olsa özetleyebilir. Biz her sezon küllerimizden yeniden doğup özgün parça ve desenler hazırlamaya gayret ediyoruz. Her ne kadar sevdiğimiz işi yapıyor olsak da tabii ki çalışmak zorundayız. Ancak aynı zamanda dinlenmek için de vakit yaratmalıyız. Yaptığım iş itibarıyla işimden kaçmakta zorlanıyorum ama işimde daha verimli olabilmek, yaratıcı, özgün/özgür tasarımlar çıkarabilmek için de kendime ilham alabileceğim veya kafamı özgürleştirebileceğim zamanlar yaratmaya özen gösteriyorum.
4-Moda satın aldığınız, stil sahip olduğunuz mudur? Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Moda, oldukça büyük bir laf, ayrıca büyük bir endüstri. Moda, moda devlerinin büyük koleksiyonlar hazırlayarak, her sezon belli parçaları öne çıkardıkları geniş bir platform. Dolayısıyla moda, ‘satın aldığınızdır’ diyemem. Bedeninizi doğru tanıyıp, moda olan seçkiler arasından doğru seçimler yapmaya dikkat ederek stilinizi oluşturabilirsiniz. Benim ‘eklektik’ diyebileceğimiz bir stilim var. Ben hem tarzları hem renkleri birbiri ile kombinlemeyi seviyorum.
5-Pandemi moda dünyasında neleri değiştirecek?
Bu süreç özellikle yıpratıcı çalışma şartlarından dolayı benliğini hırs bürünmüş insanların bunlardan sıyrılacaklarına ve rahatlayacaklarına inanıyorum. İnsanlar uzun süredir erteledikleri şeylerle güzel bir buluşma yaşamış ve hayatlarına yeni güzellikler katmış olabilirler. Tabii insanların önce insana, çevreye ve doğaya daha duyarlı olacaklarına da inanıyorum. Doğaya verilen zararın, uzun bir zamandır farkında mıydık emin değilim. Bazı bireyler bunun için belki bir şeyler yapıyordu ama ‘ortak kader’ bizi artık bu durumun zorunlu bir durum olduğu sonucuna getirdi. Bu soru aslında uzun bir cevap ile karşılanabilir ama ben pozitif açıdan ele almak isterim. Dolayısıyla umarım sıyrıldıklarımıza yeniden bürünmez, farkına vardıklarımızı unutmaz, kendimize kattıklarımızı sürdürür, çevreye duyarlı, etrafımızdaki insanlara saygılı ve sevgi dolu bir şekilde yaşamlarımıza devam ederiz.”
En sevdiği: Dans etmek, yürüyüş
En sevdiği film: ‘La bella de coq’u
En sevdiği diziler: Blacklist, Casa de Papel
En sevdiği müzik: Her tür müziği havama göre dinliyorum.