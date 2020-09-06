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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Çanta kıyafete neşe katar

6 Eylül 2020

Hayatımızdaki vazgeçilmezlerimizden biri de hiç kuşkusuz çantadır. Taşınması ve saklanması gerekli eşyalarımızı koyduğumuz, yanımızdan hiç ayırmadığımız aksesuarımızdır. Giyimi tamamlayan aksesuarlar içinde oldukça önemli bir yeri olan çantanın insan yaşamındaki önemi tartışılamaz. Blinq markasının kurucuları Aslı İlkbahar ve Burcu İsmailoğlu İpek kardeşler, bir seyahat aşığı, gezdikleri, gördükleri, etkilendikleri her şeyden ilham alarak o güzel, sade ve konforlu çantaları ortaya çıkıyor. Çantalarında, bizlerle bir seyahat zevkini paylaşıyor, çantaları bizi Akdeniz sahillerine götürüyor. Başarılı iki kardeşle ile moda yolculuklarını konuştuk.

ASLI İLKBAHAR VE BURCU İSMAİLOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP

Çanta kıyafete neşe katar

1- İki başarılı kız kardeş Aslı İlkbahar ve Burcu İsmailoğlu İpek, moda yolculuğuna nasıl başladı?

Seyahat yolculuğu ve yeni yerler, kültürler keşfetme tutkusu diyebiliriz aslında. Seyahatlerden aldığımız ilhamla ve bunu bir şekilde paylaşabilme aşkıyla başladı. Ve tabi her gittiğimiz yerden oraya ait, bir şeyle döndüğümüzü fark edince. Tasarımcı değiliz, öyle bir iddiamız yok ama müthiş bir seyahat zevki ve gözümüz var. Bunu paylaşmak istedik açıkçası.

Çanta kıyafete neşe katar

2- Neden çanta?

Seyahate giderken ilk düşündüğümüz, fotoğraf makinemizi hangi çantaya koyacağımız. Müthiş bir camera bag tutkusu var ikimizde de ve çok yakında koleksiyonda farklı versiyonlarını göreceksiniz. Bunun dışında fark ettik ki gittiğimiz her yerden bir çanta alıp getirmişiz. Tabi başka şeyler de var ve bunu geliştirmeyi de hedefliyoruz ama bize en yakın olanla başlayalım istedik.

Çanta kıyafete neşe katar

3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?

Klasik giyiniyoruz ikimiz de. Trendlere bağlı kalmadan rahatlık ön planda hep, ama zarif bir çizgi var rahatlık ve şıklık arasında, biz o çizgide olmayı seviyoruz.

4- Çanta Kıyafetinizle uyumlu olmak zorunda mı? Yoksa farklılık mı gerekir?

Çanta eğlencelidir, ekstradır, kıyafete neşe katar, rahattır, kullanışlıdır, minicik ve kullanışsızdır, gereksizdir, çok gereklidir. Çantanın kullanım şekilleri ve hayatımızdaki yeri fark etmeden çok fazla aslında ve bir yere koyulmuyor o yüzden onu ne kadar farklı ifade edebilirsek ve ona karakter verirsek, hikâyelerle tasarlarsak, o kadar markanın eğlenceli olacağını fark ettik.

5- Mottonuz?

Seyahat edelim ve paylaşalım... Her yolculuğumuzda birbirinden güzel hislerle buluştuğumuz kültürler, insanlar, yerler ve anılarla dolu hayatımız, neden kendimize saklayalım ki? Dream bags for dream destinations. Markamız için tam da buradan doğdu.

Çanta kıyafete neşe katar

AYSUN KABA’YA SOR

SORU: Kot pantolon ve kot gömleği takım giyinmeyi çok seviyorum, öğrencilik yıllarımda çok giyiyordum şimdi tekrar giyinebilir miyim? Giyerken nelere dikkat etmeliyim ve aksesuar kullanmalı mıyım? Ceylan KONUK

Çanta kıyafete neşe katar

CEVAP: Ceylan Hanım, kot pantolon ve kot gömlek iyi bir ikilidir. Zamansızdır. Tonları hafif farklı da olur. Gömleğinizi ceket gibi kullanıp içine body de giyebilirsiniz. Veya takım giyindiğinizde ayakkabı tercihini ince bantlı bir topuklu, isterseniz flip flop, spor ayakkabı, postal da olur. Aksesuar olarak boynunuza zincir kolyeler veya kocaman bir küpe de kot takımlarınızı bir anda öne çıkarır. Saçlar, makyaj çok doğal olmalı. Ne kadar sakin giyinirseniz o kadar görünür olursunuz. Sevgilerimle...

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