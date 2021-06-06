Bu yaz tek parça elbiseler şıklığın sembolü olacak

Esma Bitirim, başarılı bir reklamcı. Reklam stratejileriyle birçok markanın büyümesinde tanınmasında etkin oldu. Reklamcılık sektöründen tekstil sektörüne geçen sevgili Esma Bitirim, birbirinden güzel pijama, sabahlık modelleri tasarlamaya başladı. Ve tasarımlarıyla da pandemi sürecinde evlerimizde şık ve konforlu olmamızı sağladı. Evde rahat ve şık olmayı sevdiğini belirten, “Ve tüm kadınlarında evlerinde aynı hissi yaşamasını istedim. Kadınların kendini iyi hissetmesinin büyük başarılar getireceğini düşünüyorum” diyen Esma Bitirim’le başladığı tasarım yolculuğunu konuştuk.

ESMA BİTİRİM İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Esma Bitirim neler yapıyor?



Esma Bitirim bir iş insanı. Aslında mesleğim reklamcılık. 10 yıldır 25 kişilik ekibimle kendi reklam ajansımı yönetiyorum. 23 yıldır iletişim dünyasının içerisinde yer alıyorum. Birçok markanın doğuşunda, ilerlemesine büyümesine katkılarımız oldu ve olmaya devam ediyorum. Dolayısıyla marka yaratma konusunda biraz tecrübem oluştu diye düşünüyorum. Son 1 yıldır da var olan işimle birlikte tekstil sektörü ile ilgilenmeye başladım. İyi bir tüketiciydim şimdi iyi bir üretici olmaya çalışıyorum.

2- Markanızın hikâyesi nasıl başladı?



Markamın hikâyesi tamamen kendi beklentilerimden doğdu diyebilirim. Türkiye gerek moda tasarımcıları gerek tekstil üretimi konusunda en başarılı ülkelerden biri. Ancak biz evde rahat ve şık olmaktan maalesef oldukça uzağız. Pandemi ile birlikte “evde şıklık” kavramı dünyamıza girdi ve homewear koleksiyonlar ardı arkasına geldi. Tabii hızlıca üretilen bu koleksiyonları birbirinden ayırt etmek zordu. Hepsi birbirine benzeyen seri üretimler geldi. Bizim marka olarak olmak istediğimiz yer popülerin peşinden giderek o akıma kapılmak değil. Sakin adımlarla doğru hedef kitle ile ürünlerimizi buluşturmak. Benim Meresleep’e tasarlarken eksikliğini en çok hissettiğim konu kumaşlar oldu. Dünyanın geleceğinden kendimi sorumlu bir vatandaş hissettiğim için kesinlikle sürdürülebilir kaynaklara hizmet eden bir kumaş istiyordum. Sonunda vegan cupro kumaş ile tanıştım. Sıfır karbon ayak izi hedeflenerek üretilen bir kumaş, aynı zamanda insan cildiyle oluşabilecek herhangi hayvansal protein temasını önlüyor.

3- Neden sabahlık ve pijama?

