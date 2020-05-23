Bayramda giyelim en güzel giysileri

Yarın bayram ve ben yazıma Barış Manço’nun hafızalarda yer edinen şarkısının güzel sözleriyle başlamak istedim. “Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri.”
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği bu bayramda, büyüklerimizi ziyaret etmeye gidemesek de, evimizde kaldığımız süre içerisinde kendimize özen gösterelim. Evden çıkamasak bile, çıkıyormuş gibi giyinelim, sabah ilk işimiz büyüklerimizi aramak olsun ve mis gibi kıyafetlerimizi giyinelim, güzel sofralar kuralım, ailece birbirimizle bayramlaşalım. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.
***
Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz
kalınca anlar insan...
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir;
sevmeninkini yalnızlık...
Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır.
Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni
kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp “çok şükür bugünü de gördük” diyebilmek...
Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.#canyücel
Temiz bir cilt ve gülümseme bence en güzel ev şıklığıdır
NİHAN PEKER İLE 5 SORU 5 CEVAP
TASARIMLARIYLA adından sıkça söz ettiren genç tasarımcı Nihan Peker...Yüksek lisans eğitimi için gittiği Milano Istituto Marangoni’yi onur derecesiyle tamamlayan Peker, Frankie Morello, Colmar, Furla gibi ünlü markalar için tasarım yaptı. Swarovski’nin düzenlediği tasarım yarışmasında finale kalan Peker’in Hammal isimli koleksiyonu Londra, Paris ve Milano podyumlarında yer aldı. 2009’da kendi ismini taşıyan markasını kuran Peker, bir yandan tasarımlarına devam ederken diğer yandan hazır giyim ve couture koleksiyonlar hazırlıyor. Evde kaldığımız bu günlerde online röportaj yaptığım Peker’in beni etkileyen en önemli özellikleri başarısı, samimiyeti ve sahiciliği oldu.
1- Bu günlerde işleri evden mi yönetiyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz?
Evet, programlı bir iş ve ev planı ile günü geçirmeye çalışıyorum. 1 ve 5 yaşlarında 2 çocuğumuz var ve hareketi bol, yaşayan bir ev o yüzden çalışmak zor olabiliyor ama vakit yaratabildiğim her an yalnız kalıyorum, çizim yapıyorum, kitap okuyorum. Bu sürecin belki de benim için en olumlu ve güzel tarafı evde çocuklarla vakit geçirmek oldu.
2- Karantina günleri neler öğretti? Bundan sonra moda sektöründe neler olur?
İhtiyacımız kadar almayı ve başkalarının da ihtiyacı olabilirse diye yardım etmeyi bize hatırlattı bugünler. Bir farkındalığa dönüştü. En basit sandığımız şeyleri bile özleyebileceğimizi öğretti, şükretmemizin kıymetini anladık. Tabi ki bu az tüketmek, yeteri kadarı ile idare etme fikri de moda sektörüne yansıyacak. Moda haftaları iptal oluyor ve dünya başka bir yöne gidiyor. Artık yeni bir dönem başlayacak.
3- Evde şıklık önerileriniz?
Benim için her zaman evde ve dışarıda favorim bembeyaz gömlekler, ev için daha yumuşak oversize pamuklu gömlekler tercih edilebilir. Temiz pırıl pırıl bir cilt, rahat eşofmanlar, birkaç küçük aksesuar ve gülümseme. Bence en güzel ev şıklığı budur.
4- Tasarımlarınzıı birkaç cümlede nasıl anlatırsınız?
Mutlaka içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz, uzun yıllar gardırobunuzda kalabilecek bir parça olmaya aday tasarımlar. Sade, zarif ve şık bir kadına hitap ediyoruz diyebilirim.
5- En çok etkilendiğiniz 3 film ve 3 kitap öneriniz?
Karantina günlerinde en son Gülseren Budayıcıoğlu-Camdaki Kız ve Martin Lings-Hz.Muhammed’in Hayatı kitaplarını okudum. İkisi de tavsiye edeceğim kitaplar. Ayrıca Orhan Pamuk’un ilk romanlarından Cevdet Bey ve Oğulları yıllar önce okuduğum zaman beni etkileyen diğer bir kitap olmuştur. Film önerim ise Bohemian Rapsody, Phantom Thread, Kış Uykusu.
Bayramda giyelim en güzel giysileri
Yarın bayram ve ben yazıma Barış Manço’nun hafızalarda yer edinen şarkısının güzel sözleriyle başlamak istedim. “Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri.”
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği bu bayramda, büyüklerimizi ziyaret etmeye gidemesek de, evimizde kaldığımız süre içerisinde kendimize özen gösterelim. Evden çıkamasak bile, çıkıyormuş gibi giyinelim, sabah ilk işimiz büyüklerimizi aramak olsun ve mis gibi kıyafetlerimizi giyinelim, güzel sofralar kuralım, ailece birbirimizle bayramlaşalım. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.
***
Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz
kalınca anlar insan...
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir;
sevmeninkini yalnızlık...
Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır.
Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni
kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp “çok şükür bugünü de gördük” diyebilmek...
Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.#canyücel
Temiz bir cilt ve gülümseme bence en güzel ev şıklığıdır
NİHAN PEKER İLE 5 SORU 5 CEVAP
TASARIMLARIYLA adından sıkça söz ettiren genç tasarımcı Nihan Peker...Yüksek lisans eğitimi için gittiği Milano Istituto Marangoni’yi onur derecesiyle tamamlayan Peker, Frankie Morello, Colmar, Furla gibi ünlü markalar için tasarım yaptı. Swarovski’nin düzenlediği tasarım yarışmasında finale kalan Peker’in Hammal isimli koleksiyonu Londra, Paris ve Milano podyumlarında yer aldı. 2009’da kendi ismini taşıyan markasını kuran Peker, bir yandan tasarımlarına devam ederken diğer yandan hazır giyim ve couture koleksiyonlar hazırlıyor. Evde kaldığımız bu günlerde online röportaj yaptığım Peker’in beni etkileyen en önemli özellikleri başarısı, samimiyeti ve sahiciliği oldu.
1- Bu günlerde işleri evden mi yönetiyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz?
Evet, programlı bir iş ve ev planı ile günü geçirmeye çalışıyorum. 1 ve 5 yaşlarında 2 çocuğumuz var ve hareketi bol, yaşayan bir ev o yüzden çalışmak zor olabiliyor ama vakit yaratabildiğim her an yalnız kalıyorum, çizim yapıyorum, kitap okuyorum. Bu sürecin belki de benim için en olumlu ve güzel tarafı evde çocuklarla vakit geçirmek oldu.
2- Karantina günleri neler öğretti? Bundan sonra moda sektöründe neler olur?
İhtiyacımız kadar almayı ve başkalarının da ihtiyacı olabilirse diye yardım etmeyi bize hatırlattı bugünler. Bir farkındalığa dönüştü. En basit sandığımız şeyleri bile özleyebileceğimizi öğretti, şükretmemizin kıymetini anladık. Tabi ki bu az tüketmek, yeteri kadarı ile idare etme fikri de moda sektörüne yansıyacak. Moda haftaları iptal oluyor ve dünya başka bir yöne gidiyor. Artık yeni bir dönem başlayacak.
3- Evde şıklık önerileriniz?
Benim için her zaman evde ve dışarıda favorim bembeyaz gömlekler, ev için daha yumuşak oversize pamuklu gömlekler tercih edilebilir. Temiz pırıl pırıl bir cilt, rahat eşofmanlar, birkaç küçük aksesuar ve gülümseme. Bence en güzel ev şıklığı budur.
4- Tasarımlarınzıı birkaç cümlede nasıl anlatırsınız?
Mutlaka içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz, uzun yıllar gardırobunuzda kalabilecek bir parça olmaya aday tasarımlar. Sade, zarif ve şık bir kadına hitap ediyoruz diyebilirim.
5- En çok etkilendiğiniz 3 film ve 3 kitap öneriniz?
Karantina günlerinde en son Gülseren Budayıcıoğlu-Camdaki Kız ve Martin Lings-Hz.Muhammed’in Hayatı kitaplarını okudum. İkisi de tavsiye edeceğim kitaplar. Ayrıca Orhan Pamuk’un ilk romanlarından Cevdet Bey ve Oğulları yıllar önce okuduğum zaman beni etkileyen diğer bir kitap olmuştur. Film önerim ise Bohemian Rapsody, Phantom Thread, Kış Uykusu.