Baharın yıldızı triko hırkalar

Milka Karaağaçlı, dünyaca tanınan bir mücevher tasarımcısı. Hayallerinin peşinden giderek, bugün birçok şubesi olan Kısmet by Milka’yı kurdu. Farklı bir tarz kattığı tasarımlarının ünü Türkiye’yi aştı ve dünyaca ünlü yıldızların tercihi haline geldi. İlk gününden itibaren bir dünya markası olması hayallerini gerçekleştirmesi ve dünya starlarının tasarımlarını kullanması ise bir Türk markası için gurur. Samimiyeti, çalışkanlığı ise kendisine hayran bıraktırıyor.Mücevherin kişiye farklı bir hava kattığını söyleyen sevgili Milka Karağaaçlı ile markasının hikâyesini, projelerini, tasarımlarının ilham kaynağını ve stili konuştuk.

MİLKA KARAAĞAÇLI İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Kısmet by Milka’nın hikayesini öğrenebilir miyiz? Neden Kısmet?



Mücevher ve tasarım kendimi bildim bileli hayatımda vardı, fakat başka bir kariyer yolculuğundaydım. İletişim alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra farklı birşeyler yapmak istediğimi fark ettim. Kendimi bir şekilde ifade etmek, tasarımla insanlara hikâyeler anlatmak gibi düşünceler içimde her zaman vardı. Hayatımda bir yenilik istediğimin farkına varmaya başladığım dönemde sık sık Londra’ya seyahat ediyordum ve bu seyahatlerimde oradaki arkadaşlarıma nazar boncuklu, minik takılar getiriyordum. O kadar ilgi gördüler ki, acaba ‘kendim bir şeyler mi tasarlasam’ diye düşünmeye başladım ve İstanbul’a döner dönmez ufak bir atölyede, içimden ne geçiyorsa üretmeye başladım. Nazar boncuğu fikriyle yola çıkarak hazırladığım ilk koleksiyonum “Protect Me” ile Kısmet by Milka’nın ilk tohumlarını atmış oldum. Öyle bir marka ismi istedim ki, hayatımızın içinde olsun, cümle içinde kolay kullanılabilsin, yabancılar tarafından da kolay telaffuz edilsin ve hayat felsefemi yansıtsın. Benim kararım, benim tercihim, benim kısmetim diye düşünerek isme karar verdim.







2-Milka Karaağaçlı’ya ilham veren şeyler neler oluyor?