Baharın yıldızı triko hırkalar

Çocuk modası denilince akla gelen ilk isim tasarımcı Melis Kaptanoğlu. 2008 yılından bu yana ‘Melis Kaptanoglu Kids’ isimli markasıyla kız çocukları için couture tasarımlar hazırlıyor. Sevgili Melis, Londra Çocuk Moda Haftası’nda olmak üzere toplam dört defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı organizasyonunda star çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığı işe aşık biri. “Çocukların rengarenk ruhlarına tasarımlarımızla nefes vermek en büyük keyfim” diyen Melis Kaptanoğlu ile girişimciliğini, tasarımlarını, başarısının sırlarını ve çocuk modasını konuştuk.

MELİS KAPTANOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Melis Kaptanoğlu neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?

Melis Kaptanoğlu, denize aşık bir baba ile doğaya aşık bir annenin üç kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu. Oldukça başarılı, sosyal ve faal öğrencilik yıllarının ardından 21 yaşında çok sevgili eşi Cenk Kaptanoğlu ile hayatlarını birleştirip, Alara, Leyla ve Melisa adında üç pırlanta kız çocuğuna sahip oluyor. 2008’de kızlarından ilham alarak kurduğu ve özenle büyüttüğü ‘Melis Kaptanoglu Kids’ markasının kurucusu, tasarımcısı ve yaratıcı direktörü oluyor. En öncelikli bağlılığı ailesine. Spora, sanata, seyahat etmeye ve sağlıklı yaşama tutkun; titiz, detaycı, düzenli ve hareketli biri. İkisi Londra Çocuk Moda Haftası’nda olmak üzere toplam dört defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı organizasyonunda star çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığı işe aşık biri.



2- Neden çocuk kıyafetleri?

Üç kız annesi olmam en büyük motivasyon sebebimdi. Bu girişimim zamanla çocuklarımla beraber büyüdü ve markaya dönüştü. Çocuklara, onların dünyalarına, hayal güçlerine olan saygım ve hayranlığım da bu işe yönelmemi sağladı. Özellikle kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, farklı, yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim. Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. Özellikle anne olduktan sonra yurt içinde ve dışında pek çok marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. Tüm bu süreç sonucunda kendi markamı yaratmaya, kaliteden ödün vermeden kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan, çocukların hayal güçlerine hitap eden ürünler üretmeye karar verdim.





