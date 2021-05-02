Baharın yıldızı triko hırkalar

MELİS KAPTANOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Melis Kaptanoğlu neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Melis Kaptanoğlu, denize aşık bir baba ile doğaya aşık bir annenin üç kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu. Oldukça başarılı, sosyal ve faal öğrencilik yıllarının ardından 21 yaşında çok sevgili eşi Cenk Kaptanoğlu ile hayatlarını birleştirip, Alara, Leyla ve Melisa adında üç pırlanta kız çocuğuna sahip oluyor. 2008’de kızlarından ilham alarak kurduğu ve özenle büyüttüğü ‘Melis Kaptanoglu Kids’ markasının kurucusu, tasarımcısı ve yaratıcı direktörü oluyor. En öncelikli bağlılığı ailesine. Spora, sanata, seyahat etmeye ve sağlıklı yaşama tutkun; titiz, detaycı, düzenli ve hareketli biri. İkisi Londra Çocuk Moda Haftası’nda olmak üzere toplam dört defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı organizasyonunda star çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığı işe aşık biri.
2- Neden çocuk kıyafetleri?
Üç kız annesi olmam en büyük motivasyon sebebimdi. Bu girişimim zamanla çocuklarımla beraber büyüdü ve markaya dönüştü. Çocuklara, onların dünyalarına, hayal güçlerine olan saygım ve hayranlığım da bu işe yönelmemi sağladı. Özellikle kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, farklı, yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim. Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. Özellikle anne olduktan sonra yurt içinde ve dışında pek çok marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. Tüm bu süreç sonucunda kendi markamı yaratmaya, kaliteden ödün vermeden kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan, çocukların hayal güçlerine hitap eden ürünler üretmeye karar verdim.
Lug Von Siga’nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış’ın karantinadan sonraki ilk koleksiyonu; Analog Diaries. Bu nedenle koleksiyon, bu üç aylık dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza çıkıyor. Hayatımızda bir belirsizlik olduğunda, korku, umut, minnettarlık, öfke ve hayal kırıklığı duyguları birbirine karışır. Ağış, arka plandaki bu ruh halini ve psikolojik ikilemleri yansıtmak için LVS SS 2021 film ve lookbook görüntüleri için fotoğrafçı ve mimar Can Dağarslanı ile ‘Identities Series’ kitabının devamı niteliğinde bir işbirliği yaptı. Analog Diaries koleksiyon çekimleri, LVS ve sanatçı Can Dağarslanı’nın yalnızca analog kamera kullanarak gerçekleştirdiği, adeta yeni dijital çağa ve arkasındaki hıza karşı muhalefet oluşturan bir işbirliği niteliğinde.
DOĞADA ÇÖZÜLEBİLİR KUMAŞLAR
DENİZ DOĞRUYOL İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Deniz Doğruyol’u tanıyabilir miyiz?
Deniz Doğruyol sanat ve tasarım üzerine işler üreten biri. Ekolojik ve sürdürebilir tasarım anlayışı ile upcycle, recycle ev eşyaları, projeler üreten bir atölye olan Dadaistudio’nun kurucusuyum. Aynı zamanda da senede iki kere, sınırlı sayıda ürettiğimiz retro ev eşyaları koleksiyonunu da satışa sunuyoruz.
2-Yeni projeler geliyor mu?
Yeni bir kişisel sergim geliyor, Carnival. İnsanın söylediği ‘hayır’lar kadar özgür olduğu üzerine kurguladığım bir sergi ve ‘kendine evet’in bir kutlaması. Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bir de sadece upcyle ürettiğim yeni bir koleksiyon geliyor, ağırlık ev eşyası üzerine.
AYLA ŞAHANOĞLU CEYHAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Evlerde ulaşılabilir fiyatlara konforlu, şık mobilyalar ve objelerle yenilik getirebilir miyiz? Ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Elbette ulaşılabilir fiyatlara konforlu şık mobilyalar ve objelerle yenilikler getirebiliriz. Örneğin aynı renkte yastıklar yerine zıt renklerde yastıklarla kanepeniz daha çok dikkat çeker. Beyaz duvarlarla evinize hem lüks hem de daha geniş bir görünüm verebilirsiniz. Zarif ve özel tasarım aydınlatmalarla evin havasını değiştirebilirsiniz. Parlak objelerle, mesela renkli bir vazoyla evinizin bir köşesini süsleyebilirsiniz. Gramofon gibi eski eşyalarla retro dokunuşlar yapabilirsiniz.
2-İş hayatına atılmak isteyen genç girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere neler söylemek istersiniz?
Gençlerimiz bugünün değil yarının talep ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeli, yapılmamış olanları yapmaya çalışmalılar. Yeniliklere açık, yılmadan sabırla bu yolda ilerlerlerse başarı kesin olacaktır. Kadın girişimcilerimiz inandıkları yolda ilerleyebilmek için düşündüklerini hayata geçirebileceklerine güvenmeliler. İzleyecekleri yolda önlerine çıkabilecek engelleri aşabilmek için disiplinli ve planlı bir şekilde çalışarak işlerine tutkuyla bağlansınlar. Kadın girişimcilere sunulmakta olan destek ve teşvikleri çok iyi araştırmalılar.
Ceketler yılın her mevsimi giyilebildiği için kadınların severek kullandığı bir kıyafettir. Ceket denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Başak Barlas’tır. Sevgili Başak Barlas’ın tasarımları, ince detayları, hoş kesimleriyle dikkatleri çekiyor. Sorbe markasıyla kaliteli kumaşlar eşliğinde kadınlara hem spor hem de şık bir tarz sağlayan Başak Barlas, “Kıyafetin en güçlü kalemi ceketlerdir” diyor. Genç girişimci ve başarılı tasarımcı Başak Barlas ile ceket modasını konuştuk. Dahası mı sohbetimizde...BAŞAK BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Başak Barlas neler yapıyor?
Hem çalışıyor hem annelik yapıyor. Aslında hayatından daha çok tatmin bir döneminde olup, hayatını kendi beklentisi doğrultusunda yönlendiriyor.
HAKAN KUTLUGÜN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Hakan Kutlugün neler yapıyor, yeni projeler var mı?
Hakan Kutlugün, kalite standartlarını yükseltmek adına yatırımlar yapıyor, saç kozmetiği ürünlerinde daha doğal organik ürünleri tercih ediyoruz. Yıl 2021, bu dönemde harika saçlarla müşterilerimi motive edip ayakta tutmaya çalışıyorum. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı YouTube’da saç bakımı ve saç bakım ürünleri hakkında videoları çekip paylaşıyorum.
2-Saç tasarımcısı olarak kadınlarımıza neler önerirsiniz?
Sarı, koyu, uzun, kısa, hatta pembe, mor saçlar... Hayat kısa, alışılmış saçlara mecbur değilsiniz. Tüm bu değişiklikleri yaparken saçlarınızın bakımını hep ön planda tutun, öz bakımın ilk adımı saçlardır, saçınızı besleyin. Saçlarından mutlu olan kadın bir başka güzeldir.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
GNALEN KABA İLE 5 SORU 5 CEVAPGnalen Kaba, Türk yatırımcılara Afrika’nın potansiyellerini anlattı, ülkesinde tasarımlarının mutlaka olması gerektiğinin altını çizdiği Türk tasarımcılarıyla bir araya geldi. Ben de Gnalen Kaba’yla küçük bir İstanbul gezisi yaptım ve Türk tasarımcılarıyla olan ziyaretlerinin bir kısmına eşlik ettim. Ülkemize ve bizlere olan sevgisi, hayranlığı, samimiyeti, stili beni de çok etkiledi. Türk kadınlarının güçlü olduğunun altını çizen Gnalen Kaba ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
1- Türkiye’ye hoş geldiniz. Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
Benim için Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri, çok eski bir medeniyet, kendi dini modernitesi ve mimarisiyle çok gelişmiş, dünyayı etkilemiş bir ülke. Zengin bir tarihi ve insanları var. İstanbul’u çok seviyorum, muhteşem bir şehir. Buradaki insanlar çok samimi, herkes güler yüzlü ve büyüklerine karşı çok saygılılar.
Türk tasarımlarını Afrika’da görmek için Türk tasarımcılarını ziyaret ettim. Bizim etnik tasarımlarımızın yanında Türk tasarımlarının modern tasarımlarıyla bir arada olması için görüşmeler gerçekleştirdim.
2- Türk tekstili hakkında ne düşünüyorsunuz?
MİLKA KARAAĞAÇLI İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Kısmet by Milka’nın hikayesini öğrenebilir miyiz? Neden Kısmet?
Mücevher ve tasarım kendimi bildim bileli hayatımda vardı, fakat başka bir kariyer yolculuğundaydım. İletişim alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra farklı birşeyler yapmak istediğimi fark ettim. Kendimi bir şekilde ifade etmek, tasarımla insanlara hikâyeler anlatmak gibi düşünceler içimde her zaman vardı. Hayatımda bir yenilik istediğimin farkına varmaya başladığım dönemde sık sık Londra’ya seyahat ediyordum ve bu seyahatlerimde oradaki arkadaşlarıma nazar boncuklu, minik takılar getiriyordum. O kadar ilgi gördüler ki, acaba ‘kendim bir şeyler mi tasarlasam’ diye düşünmeye başladım ve İstanbul’a döner dönmez ufak bir atölyede, içimden ne geçiyorsa üretmeye başladım. Nazar boncuğu fikriyle yola çıkarak hazırladığım ilk koleksiyonum “Protect Me” ile Kısmet by Milka’nın ilk tohumlarını atmış oldum. Öyle bir marka ismi istedim ki, hayatımızın içinde olsun, cümle içinde kolay kullanılabilsin, yabancılar tarafından da kolay telaffuz edilsin ve hayat felsefemi yansıtsın. Benim kararım, benim tercihim, benim kısmetim diye düşünerek isme karar verdim.
2-Milka Karaağaçlı’ya ilham veren şeyler neler oluyor?
Şık bir görünüm sağlamanın en basit yollarından biri kesinlikle fular, şal kullanmaktır. Dolabınızda, kıyafetleri şıklaştıracak modelde ve renkte mutlaka bulundurmalısınız. Kıyafetinizin tamamlayıcı parçalarıdır ve giyiminizin havasını değiştirir. TheFAD.co markasının kurucusu sevgili Gülsün Öner de eşarp, şal, fular gibi günlük kullanıma hitap eden aksesuarları, moda, sanat ve bilim üçgeninde fraktal formüllerle tasarlayan bir girişimci. Emekçi kadınlara öncelik veren Öner, eşarp, şal veya fuların taşıyana ayrı bir kişilik kattığını söyleyerek söze başlıyor. Dahası ise sohbetimizde...GÜLSÜN ÖNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Gülsün Öner neler yapıyor?
Ege’nin güzel kasabalarından birisi olan Eski Foça’da doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 20 yılın üzerinde kamu sektörlerindeki görevimden sonra, oğlumun dünyaya gelmesiyle belli bir süre için çalışma hayatıma ara verdim. Sonrasında sosyal sorumluluk anlayışım gereği çeşitli kadın derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif olarak görev aldım ve halen bu çalışmalarıma severek devam etmekteyim. Bu çalışmalarım devam ederken, aktif iş hayatına dönme arzusu her daim içimde var oldu. Bu nedenle, kurumsal iş yaşamına dönmektense yine profesyonel bir iş alanına dönüştürebileceğim ve aynı zamanda kendimi daha iyi ifade edebileceğim, mutlu olabileceğim, inandığım değerlere uygun bir sosyal fayda yaratabileceğim iş fikrini hayata geçirmek istedim ve şu anda sahip olduğum markamın temellerini oluşturmaya başladım.
2- Markanızın hikâyesini öğrenmek isteriz?
MELDA AKIN ABRA İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Moda, tasarım ve üretmek senelerden beri yapmak istediğim bir uğraşıydı. Pandemi süreci başlangıcında Bluesmelly markasını yaratmaya karar verdim ve bu işe ilk önce beğendiğim değerli tasarımcıların ürünlerini 2020 yaz koleksiyonum için bir araya getirerek başladım. Ardından bu kış sezonu için kendi beğendiğim şeyleri hayal edip, tasarlayarak kendi kış kapsül koleksiyonumu hazırladım. İlk Kış koleksiyonumda, kışın vazgeçilmezi tivit kumaşlar, peluşlar, kürkler (sadece yapay kürk kullanıyoruz) ve inciler kullandım. Yılın rengi tütün, taba başta olmak üzere bordo, haki ve petrol renklerini kullandım. Markam Ankara’da Barners mağazasında, İstanbul’da Openhaus’da beğeniye sunuldu.
2-Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Ben her zaman giyim, aksesuar, saç tarzı ve dekorasyona ilgi duyar ve kim ne giymiş, nasıl giymiş, nasıl bir tarza sahip, ne olsa daha iyi olur ya da nasıl olmalı diye devamlı dikkatimi çeker ve gözlemlerdim. Tasarımlarımı önce kendi üzerimde hayal ediyor ve neyi beğeniyorsam onları tasarlayıp üretiyorum.
DUYGU ALPTEKİN VE AHSEN UĞURLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1) Merak edilenlerle başlayalım. Bu sezon markanızda neler var?
DUYGU ALPTEKİN: Günümüz koşullarında artık küçük davetler, kutlamalar yapabiliyoruz ve kıyafet seçimlerimiz de bu duruma göre şekilleniyor. Kendimiz de uzun tuvaletler yerine kısa ve eğlenceli parçalar tercih ettiğimiz için bu sezon birçok mini elbise tasarladık ve bu koleksiyon tam olarak istediğimiz etkiyi yarattı. Her kesimden ve her yaş grubundan Ju kadınları bu değişimi büyük beğeniyle karşıladı.
Lüks marka yönetimi eğitimini, Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, doğu kültürlerine karşı duyduğu giderek artan ilgi ve merak onu Uzak Doğu’ya Şangay’a yöneltti. Fudan Üniversitesi’nde Çin kültürü üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Begüm’ün doğanın harikaları ve yaptığı gezilerden esinlenen tasarımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Begüm Kıroğlu mücevheri en iyi taşıyan, çabalamadan şıklığı en iyi yorumlayan isimlerden. Begüm Khan markasıyla günden geceye taşıdığı o kocaman özel tasarım küpeleri ve kolyeleri ise hayranlık uyandırıyor. Türk zanaatkârlar tarafından İstanbul’da el emeğiyle üretilen tasarımları kendine has bir kişilik ve ruh taşıyor. Sevgili Begüm Kıroğlu ile projelerini ve tasarımlarını konuştuk. BEGÜM KIROĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Begüm Kıroğlu neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
Sevgililer Günü’nde yepyeni, hayal dünyamızı anlatan, içinde sihirli karakterlerin olduğu bir koleksiyonumuz çıkacak. Heyecanla ona hazırlanıyoruz. Adı ‘Magically Ever After.’ Ayrıca, dünyaca ünlü bir kozmetik devi ile sürpriz dolu bir iş birliği gelecek. Şimdilik ismini açıklayamıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.
2- Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
DERİN MERMERCİ İLE 5 SORU 5 CEVAPTürkiye’nin stil sahibi kadınına stil kodları sormak isterim?
‘Şudur’ demek biraz zor. Stil sadece kıyafetle olamıyor. Hayattaki duruşunuz sizin stilinizi belirliyor. Buradan bakınca sanırım ‘cool olmak’ diyebilirim. Giyim stilimle ilgili bir yanıt vermem gerekirse, tamamen gününe ve moduma göre giyinen biriyim. Yalın ve zarif olmayı tercih ediyorum. Ve tabii ki rock’n roll duruştan vazgeçemiyorum.
Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersin?
Dünyada akıl almaz bir hızla her şeyin değiştiğine tanıklık ediyoruz. Fazlasıyla tüketen bir toplum olmuştuk. Yavaşlamamız lazımdı, pandemi sanırım bu süreci hızlandırdı. Yaşadığımız bu süreç, var olanı değerlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızı sağladı. Düşünsenize sokaktan simit alıp yiyemediğimiz zamanları yaşadık. Umarım bundan sonra da yaşam tarzımızdan gıdaya, enerji kullanımından kaynak tüketimine kadar oluşan bu farkındalığımız artarak devam eder. Yaşamak için başka bir dünyamız yok maalesef.
Evlerimizde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günleri motivasyonumuzu kaybetmeden, doğaya ve insana duyduğumuz saygıyı arttırarak kendimizi daha güçlü, güzel ve özgüvenli hissetmemiz hissetmeliyiz. Ev dekorasyonunuzda yapacağımız küçük değişikliklerle ve o gece giyeceğimiz şık kıyafetlerimizle yeni yıla güzel bir ‘merhaba’ diyebiliriz. “Yeni yıla girerken evlerimizde konforlu ve şık olmamız adına neler giyelim” derseniz işte buyurun size seçenekler.
* Beyaz triko bir takım, saçlar toplu, güzel bir küpe eşliğinde...
* Kırmızı v yaka kaşmir bir kazak, bordo yumuşak dokulu yüksek bel pantolon, ayaklarınız için tüylü babetler.
BERRİN AK İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Dekorasyon alanındaki yolculuğunuzdan bahseder misiniz?
Çok küçük yaşlardan beri sofra, dekorasyon aslında içinde renk ve tasarım olan her şey ilgi alanıma giriyordu. Bu merakım sanırım algılarımın bu konularda daha açık olmasını sağladı. Kurumsal hayattan ayrılıp kendi işimi yapmaya karar verdiğimde, ithal lüks marka ve perakende deneyimim Türkiye’de mevcut olmayan markalar üzerine dikkatimi çekmeye başlamıştı. Tam da bu sırada ikinci çocuğumu dünyaya getirdiğimde, bende farkındalık yaratan bir marka olarak başladı bu renkli serüven. Neden MacKenzie-Childs Türkiye’de olmasın dedim? Bugün çok şükür 8. yılımızın içindeyiz.
2- Yeni yıl akşamı evde geçireceğimiz kesin, sizden stil sofra önerileri alabilir miyiz?
Sevdikleriniz için bir şeyler hazırlama fikri beni hep çok canlı tutmuş ve yaratıcılığımı harekete geçirmiştir. İçinizden gelen sesi dinleyin. Ufak da olsa canlı bir çiçek ve kesinlikle mumlar, masaya şıklık katacak detaylardır. Bu basit ama bir o kadar özel ikilinin enerjilerinin varlığıyla güzelleşemeyecek masa dekoru yoktur diyebilirim. Kendinizi sınırlamayın, farklı ve hikâyesi olan objelerin masanızda olmasını sağlayın. Minik detaylarla misafirlerinizi özel hissettiren ayrıntılar dekorunuza eşlik etsin. El yazılı isim kartlarının cazibesini kullanın.
AYŞEN ARMAĞAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Ayşen Armağan neler yapıyor?
Zamanını, geçmişinde tüm moda ve sanata dair biriktirdiklerini şu an içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı sağlık ile sosyo ekonomik olarak büyük bir çıkmaza sokmuş COVID 19’un negatif etkilerini şifalandırmak, mutlu olabilmek için yılmadan sığınağı olan atölyesinde üretim yapmakla geçiren, her güzel tasarımla, (bu bir çiçek buketi de olabilir, bir resim ya da ertesi gün hayalindeki bir resmi kıyafete de yansıtmakta olabilir) heyecanlanan bir kadındır. Çevresindeki herkesi hayal ettiği gibi giydirmek isteyen ve bunun için ciddi çaba sarf eden bir kadındır. Çevremin güzelliği, mutluluğu beni geliştirir ve besler. Bulunduğum her ortamda minik bile olsa bir dokunuşum ve payım olsun isterim.
2-Markanızın oluşumunu öğrenebilir miyiz?
Türkiye’nin sayılı erkek kumaş üreticisi ve sanayiciliği ileri teknolojiyi mükemmelliyetçiliği ve tekstile büyük bir aşkla bağlı aslen hukukçu olan bir babanın kızı olma şansının büyük bir etkisi var. Yine küçüklüğümden beri resim yapmanın, sanata aşkını ilk resim koleksiyonerliği ve tüm boş zamanını resme adamış babayla geçirmemin büyük bir katkısı var.
Baharın yıldızı triko hırkalar
Sokağa çıkamadığımız bu günleri hafif dokular, canlı renkler ve pozitif enerjiyle karşılayalım. Baharın en güzeli trikolar. Triko hırkalarınızı, askılı tril tril ipek elbiselerin üzerine, isterseniz triko hırkanızı jean pantolon, tişört ikilisinin üzerine giyebilirsiniz. Mevsim triko diyoruz. Uzun triko elbiseler ve ince trençkotla iyi bir ikili olabilir. Ne kadar hafif o kadar iyidir.İşte sizi trikonun başarılı ismi ile buluşturuyorum. Trikonun sihirli eli, Regino markasının kurucusu Selin Güven’in, hazırladığı yeni koleksiyonları, oversize, daha formsuz hırkaları çok beğenildi. Aile şirketi olması ve aileden gelen yetenekle işine aşık ve trikoyu iyi tanıyan Sevgili Selin’le güzel bir röportaj gerçekleştirdik.
SELİN GÜVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Selin Güven neler yapıyor?
Yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Kış Koleksiyonunu hazırlıyorum. Tabi işimiz zaten triko olduğu için çok geniş bir model, desen ve bilgi birikimim var. Kendi markamla beraber aynı zamanda üretimini yaptığımız yerli ve yabancı firmaların da koleksiyon ve model aşamaları, ev çocuklar derken gerçekten 24 saati dolu dolu yaşadığım bir dönem. İşimi her geçen gün daha da severek yapıyor olmam sanırım başarıyı da beraberinde getiriyor.
2-Regino’nun hikâyesi nasıl oluştu?
Çok klişe olacak özellikle ailem ve arkadaşlarım yıllardır kendi markamı kurmam gerektiğini söylüyordu. Şu an hem ülkemizde hem yurt dışında çok çok fazla yeni marka ve birbirinin tekrarı ürünler olduğunu düşünüyorum, triko artık hem fiyat hem model olarak en kolay ulaşılabilen şeylerden biri haline geldi. O kadar çok çeşit model yapılıyor ki farklı olanı yapmak ve kaliteli ürün sunmak yaptığım şeyleri kendimde keyifle giymek benim için çok önemliydi. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu beni hem çok mutlu ediyor hem çok gururlandırıyor.
3-Hırkalar artık ceket görevindeler mi? Bu sezon hırkalar nasıl?
Hırka benim için hep vazgeçilmezdi fakat doğru kalıp, desen ve kaliteyi bir arada bulmakta çok zorlanıyordum. İşimiz bu olmasına rağmen yaptığımız koleksiyonlarda kendime uygun model bulamıyordum. Hırkanın kombininin hep daha kolay, hissiyatının daha sıcak ve duruşunun daha cool olduğunu düşünüyorum. Kendi hırkalarımı tasarlarken hep ben bunu neyle giyerim, alan neyle kombinler bunları kafamda canlandırıyorum. Yeni sezonda yaz akşamları ve baharda giymek için yüzde 100 pamuktan hırkalar yaptık, ayrıca limitet bir tişört koleksiyonu hazırladım.
4-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modanın her sezon yeni bir şekle girmesini çok seviyorum, her sezon değişen trendler sevelim ya da sevmeyelim aslında hepimizin ruhunu besliyor. Son bir senedir içinde bulunduğumuz şartlardan da dolayı moda tamamen rahatlığa döndü. Birçoğumuzun dolabında hiçbir zaman olmadığı kadar eşofman takımımız oldu. Bence modanın en zevkli tarafı da bu, döneme ve şartlara göre şekil değiştirmesi. Ben kendi adıma günün modasını stilime uygun şekilde uyarlıyorum.
5-Sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor?
Sürdürülebilirlik dünyada önemli bir gündem şu anda, ayrıca gelecekte her sektörde pastadaki büyük payın sahibi olacak. Global markaların yarattığı farkındalık hareketi, ham madde tedarikçilerinin doğal ve geri dönüştürülmüş elyaflardan ürettikleri iplik ve kumaşlar, hepsi sürdürülebilirlik adına bizim sektörümüzde önemli adımlar.