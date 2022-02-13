Aydınlatma seçimimiz yaşadığımız mekânda kaliteyi arttırır

Burcu Tandoğan, genç ve başarılı bir girişimci. Ankara’da doğdu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi viyola bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine modayla devam etme kararı verdi, New York Moda Enstitüsü’ndeki Moda Tasarım ve Moda Etkinlik Planlama bölümünde eğitim aldı. Türkiye’ye birçok markayı getirerek adından söz ettirdi, şimdilerde ise kendi hazır giyim markasının hazırlığında. İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor çünkü çok yakın zamanda ‘İyi kumaşlarla az al, iyisini al’ sloganıyla hazır giyim markasını dünyaya ihraç etmeyi planlıyor. Son derece enerjik, samimi ve doğal biri. Bu özelliklerini tarzına da yansıtan fazlasıyla yansıtan sevgili Burcu Tandoğan ile kariyer yolculuğu, hedefleri, moda ve stili konuştuk.

BURCU TANDOĞAN İLE 5 SORU 5 CEVAP

1-Burcu Tandoğan’ı sizden dinlemek isteriz, neler yapıyorsunuz?

Londra’ya yeni yerleştim. 8 yıllık ithalat deneyimimin ardından yeni bir şirket daha kurdum. Artık sadece ithalat yapmak istemiyorum. Türkiye’de üretip Londra’ya ihracat yapmayı planlıyorum. Nomadic State of Mind hasır ip sandaletleri ile başka birçok markayı Türkiye’ye getirdim. Ve bunların ithalatında öğrendiğim tüm deneyimimi kullanarak kendi hazır giyim markamı yaratıp dünyaya ihraç etmek istiyorum. Sadece ithalat değil aynı zamanda e-ticaret ve sosyal medya konularında da ciddi bir bilgi birikimim olduğu için yeni kuracağım markanın dijital anlamda hızlı yayılmasını hedefliyorum. Bunun için ilk önce Londra’da bir şirket kurdum ardından Ankara Anlaşması’na başvurdum ve kabul edildim. Şu an her iki şirketim için de Londra-İstanbul arası mekik dokuyorum.

2- Sizin gibi genç ve başarılı birisi, genç girişimciler için neler önerir?

Hayal kurmak çok önemli fakat benim önerim ideallerin daha gerçekçi ilerlemesi adına atılan adımların da sağlam olması yönünde olacaktır. Örneğin yapılacak iş özelinde detaylı araştırma çok önemlidir; deneyimli ekip hayat kurtaracaktır ve dışarıdan, güvenilir danışman firmalarından alınan danışmanlıklar eğer yolun başındaysanız size çok fazla şey öğretecektir. Benim ekibimdeki herkes kendi alanında çok başarılı ve gayretli isimler. Bu yüzden bir girişimci olarak eğer ortaya bir başarı koymak istiyorlarsa bu iş asla tek bir kişiye ait olmuyor, bunu bilsinler. Bazen birileri bazı alanlardaki bir işi sizden daha iyi bile yapabiliyor, size de bir girişimci olarak üretmek ve kendi vizyonunuzu ortaya koymak için daha fazla zaman kalıyor. Bu konuda örnek vermek istiyorum. Bahsettiğim sadece muhasebe, finans veya gümrük gibi spesifik konular değil. Elbette bu konularda alanında uzman kişilerle çalışmak gerekir ancak sizin neye vakit ayırmak istediğiniz de çok önemli. Mesela eğitimim veya deneyimim gereği ben de hesaplamalar, tasarımlar yapabilirim ama enerjimi hangi alanda kullanırsam daha faydalı olacak, bunu bilmek ve uygulamak çok önemli. Böylece ben sevdiğim ve iyi olduğum alanda çalışırken diğer konuları güvendiğim ekibime bırakıyorum. Kendinize inanın, size inanmayan herkes aslında kendisine inanmıyordur.

3-Burcu Tandoğan’nın stil kodları neler?

Benim giyim tarzım çok sade gibi gözükse de cesur kıyafetleri tarzıma çok yakıştırırım. İş yerinde güçlü, maskülen, tek renk takımları tercih ederim. Ancak günlük hayatımda çok uğraşılmış parçalar seçmem. Sade, rahat ve net olmayı severim. Desenli hiçbir kıyafetin içinde mutlu olmam. Fırfırlı eteklerim hiç olmadı mesela. Dolabım çok renkli değildir. Bu durum hızlı seyahat planlarıma bavul hazırlarken de kolaylık sağlıyor. Geceleri iddialı giyinmeyi severim ama yine tek renk tercih ederim. Dolabımda olmazsa olmaz dediğim parçalar ise kesinlikle kendi markamın mini elbiseleridir.

4-Türk kadınlarını şık buluyor musunuz? Neler eksik, neler fazla?