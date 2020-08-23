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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı

23 Ağustos 2020

Serena Uziyel... Onun için bir ayakkabı koçu diyebilirim. Sınır tanımayan hayal gücünün yanı sıra mesleki tecrübesiyle tasarladığı ayakkabı ve çantaları, dünyada da ses getiriyor, trend oluşturuyor.

Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
SERENA UZİYEL İLE 5 SORU 5 CEVAP

Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti gibi markalarda çalışarak deneyim kazanan Uziyel’in tasarımları, uluslararası markalarla yarışıyor ve yüksek zevkleri olan birçok kişi hatta dünya starları tarafından tercih ediliyor. Sevgili Serena Uziyel’in bu başarısı Türkiye için de gurur verici. Kendi adını verdiği markasıyla tasarımlarını beğeniye sunan Serena, “Ayakkabı, bütün duruşunuzu değiştirir ve sizin özelikleriniz hakkında çok fazlı ipucu verir” diyor.
Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
1-Serena Uziyel’i kurma hikâyenizden bahseder misiniz?

New York’ta Parsons School of Design’da moda ve iletişim tasarımı dalları üzerinde eğitim aldıktan sonra, sadece kıyafet tasarlamak istemediğimi ama modaya dokunmak ve detaylarla oynamak istediğimi keşfettim. Bu süreçte stajlarımı Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti, Moschino gibi markaların çanta ve ayakkabı bölümlerinde yaptım, bunu çok sevdiğimi anladım. Özellikle ayakkabıyla kurduğum bağ, iki yıl önce kaybettiğimiz Floransa’da ayakkabı sektöründeki herkesin bildiği ve benim de mentorum olan Guiseppe adındaki zanaatkara dayanıyor. Floransa’da karşılaşıp benimle ayakkabı dünyasına ait eşsiz bilgilerini paylaşmasıyla başlayan yolculuğumuz, ayakkabı yapımının tüm inceliklerini bana göstermesiyle devam etti. Zanaatkar kişiliği ve en küçük detaylara kadar verdiği önem sayesinde Guiseppe’den bir ayakkabının nasıl bir zarafetle inşa edildiğini öğrendim. Ve çalıştığım markalar sayesinde birçok deneyim kazanıp, kendimi geliştirmeye hep devam ettim. Birikimlerimden yola çıkarak makineleşmiş lüks dünyasında, atölyelerde zaman geçirerek, unutulmaya yüz tutmuş, el emeğiyle oluşan birçok farklı işleme tekniğini modernleştirerek hayata geçirmeyi hedefleyerek başladım. Kendi markamı kurmamla birlikte hayallerim şekil kazandı.
Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
2-Koleksiyonunuzu tasarlarken ilham panonuzu neler süsledi?

Çok sık seyahat ediyorum; gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni kültürler tanımayı ve o hayatlara dokunmayı çok seviyorum. Kısacası seyahatten besleniyorum. Sırtımda çantam, elimde karalama defterim ile gezinirken karşılaştığım ve 5 duyumla tadabildiğim birçok öge tasarımlarıma ilham kaynağı oluyor. Yine bir İtalya seyahatimde, Umbria’da 1200’lü yıllardan kalma bir manastır ile karşılaşmam son koleksiyonum için önemli bir ilham kaynağı oluşturdu. Püsküller, halatlar, değerli taşlar, antik altın ve gümüş materyallerin saten, deri ve rafya gibi dokularla bütünleştiği; fildişi, roze ve yakut tonların hâkim olduğu bu koleksiyonda mekânın yansımaları açıkça hissediliyor.
Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
3-Stil sahibi olmanın kodları nelerdir?

Bir koddan daha çok içten gelen bir ses olduğunu düşünüyorum. Gördüklerimiz, duyduklarımı, kokladıklarımızı, hislerimizi kendimize göre yorumlayıp dışa yansıtmamız olarak düşünüyorum.

Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
4-Stilini beğendiğiniz isimler kimler?
Andrea Putman, Consuela Crespi.

5-Ayakkabının kıyafetteki rolü nedir? Ne kadar önem taşır?

Ayakkabı benim için bir tutku oldu hep. Kaliteli bir ayakkabı size senelerce eşlik edebilir. Ve zamansız duruşuyla bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Ayakkabı bütün duruşunuzu değiştirir ve sizin özellikleriniz hakkında çok fazlı ipucu verir. Küçük alandaki büyük etki, beni en çok heyecanlandıran nokta olmuştur.

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