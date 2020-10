Aslını keşfet

Başarılı tasarımcı Elvan Tığlıoğlu... İddialı ceket ile kimonoları, rengârenk desenleri ve çarpıcı formlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2014’te kurduğu Jaquette markası ile kendine özgü tasarım ve desenlerle oluşturduğu ceketleri, kimonoları dünyaca ünlü isimler tarafından da beğeni kazandı. Dünya starlarından oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Elvan Tığlıoğlu imzalı sarı kimono ile uzun bir süre manşetlerde yerini aldı. Türk tasarımcıların ismini dünyaya duyurması ise ayrı gurur. Elvan Tığlıoğlu, enerjisi ve eğlenceli yanını tasarımlarına yansıtıyor. Sevgili Elvan ile kariyerini, markasını ve modayı konuştuk.

ELVAN TIĞLIOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP 1- Jaquette’in çıkış noktası nasıl oldu?



Jaquette markasını ortaya çıkarmadan önce işimle ilgili neredeyse her alanda çalıştım. Reklam, vitrin tasarımı, tanıtım, organizasyon gibi iş deneyimlerini farklı profesyonel şirketlerde edinirken bir yandan senaryo yazarlığı kurslarına gitmekteydim. İnsan hayatta kendini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Kimi yazarak, kimi çizerek ya da şarkı söyleyerek veya doğurarak. Koleksiyonlarımın hepsi aslında bir dışa vurumdur. Ben de bir marka doğurdum. Jaquette ismi ve logosu için bir marka tasarımı ofisi ile çalıştım. Ceket giymeyi çok seven biri olarak çoğunlukla evden çıkarken ‘Jaketini aldın mı?’ diye seslenirdim. Kulağıma havalı geliyordu. Sonra işin profesyonellerinden öğrendim ki benim amatör ruhumla beğendiğim Jaket, ceketin Fransızca kelime karşılığıymış. Ve tabii ki yazılışı farklı ve ondan da Jaquette türemiş. Sundukları isimler arasından bunu seçtim ben de. Böylece serüvenimiz başlamış oldu ve altı yıldır devam ediyor.



2-Hangi renkleri ve modelleri bu sezon çok göreceğiz?Geçen yıl çevreci kumaş kullanarak, hayranı olduğum Jennifer Lopez’e tasarladığım kimono ile sürdürülebilir modaya adım atmıştım. Bu sene bunu Resort koleksiyonuma da taşıdım. Her sezon olduğu gibi hem benim hem Jaquette’in enerjisini temsil eden ‘sarı’yı ve doğanın tüm renklerini göreceğiz. Kimono&kaftan koleksiyonumuzda her sezon Jaquette’e özgü çizilen desenlerimiz ön planda. Bu desenleri ve renkleri şapka, yelpaze ve yeni plaj çantalarımıza da taşıyoruz. Takım almak isteyenler oluyor diye her parçayı desen ağırlıklı çalışmamaya dikkat ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonumuza elbise ve pareo etekler ekledik. Ayrıca bu sene Resort koleksiyonumuza limitli sayıda mayo ve bikini de ekledik.



3-Nasıl bir çalışma temponuz var, dinlenmeye vakit kalıyor mu?