Aslını keşfet

CANSIN HACISOYU İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Neler yapıyorsunuz? Sizi tanımak isteriz.
Ben öncelikle anneyim, dünya tatlısı üç tane kızım var. En büyük amacım onları hayata en iyi şekilde hazırlamak. Severek yaptığım bir işim var. Myc Partners grup şirketi yönetim kurulu üyesiyim. Grup bünyesinde genel bir sigorta şirketi, genel hastane, dört estetik hastanesi, iki Wellness Klinik’ten oluşan sağlık grubu, inşaat şirketi ve bodrumda resort hotel var. Ben Wellness’tan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bundan sonra yurt dışında Amerika, İngiltere ve Almanya’da olmak üzere Vitalica Wellness klinikleri oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Vitalica Cafe olacak şekilde bir iş modeli geliştiriyoruz.
2- Sağlık merkezinizde en son yenilikler neler oldu?
Le Meridien Bodrum Beach Resort Hotel içinde bulunan Vitalica Wellness Kliniği 2 bin 500 metrekareden 10 bin metrekareye çıkarıldı. Vitalica Wellness’ın diğer bir yatırımı olan Maçka Residences İstanbul’da 2 bin 500 metrekarelik kliniğinde yeni programları ve daha kapsamlı içerikleri ile hizmet veriyor.
SİNAN ODAK İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Sinan Odak, moda girişimcisiyim. İki farklı üniversitede sivil havacılık ve ekonomi eğitimi gördüm. Bu süreçlerde farklı disiplinler edinerek Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer aldım, birçok genç girişimciyi destekleyerek girişimciliği yaymaya çalıştım ve kendi teknoloji girişimlerimi kurdum. Tüm bunların ardından, yıllardır hayalim olan The Slash’i hayata geçirdim.
Yani günümüz yaşantısının tam tersi, eskiden herşeyin kıymeti başkaydı ama huzur, mutluluk ve şükür de vardı. Eğer siz de hayatın sizi yorduğunu düşünüyor, bir şeylere yetişmek için bin parçaya bölünüyor, minimalist yaşamla gelen mutlulukla tanışmak istiyorsanız, bunun için harekete geçmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İşte ‘ne kadar az, o kadar çok’ felsefesini benimseyebilmek için yapmanız gerekenler:
*Fazlalıklarınızı düşünerek başlayın. Ve tabii ki burada fazlalıklardan kastım; evinizdeki gereksiz eşyalar. Hani “Bir gün giyerim, bir gün mutlaka kullanırım, zayıflayınca giyerim, fiyatı çok düşmüş mutlaka bir yerlerde değerlendiririm” diye satın aldığınız eşyalar. Neden hiç kullanmadığınız ya da hiç kullanmayacağınız eşyaların size yük olmasına izin veresiniz ki? Onları saklamak, temizlemek, düzenlemek için boş yere zaman ve para harcamanıza ne gerek var? İşte bunun farkına varmalı ve hemen şimdi bütün eşyalarınızı gözden geçirerek kökten temizlik yapmaya başlamalısınız.
*‘Ne kadar az, o kadar çok’ felsefesini benimseyebilmek için yapmanız gereken bir diğer şey de yerine koyma prensibine göre hareket etmeniz. Yani yeni bir şey aldığınızda bir diğerinden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü minimalizm felsefesinin kurallarından bir tanesi de bu. Gelen bir şey, gitmesi gereken bir şey anlamına geliyor.
BERRİN PEHLİVAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
HER YILIN DEĞİŞEN FARKLI BİR MODASI VAR
Berrin Pehlivan...Belçika doğumlu, Almanya’nın Köln şehrinde uzun süre sağlık sektöründe çalıştıktan sonra İzmir Alaçatı’ya yerleşerek butik otel işletmeciliğine başladı. Başarılı bir işletmeci olan Berrin Pehlivan, aynı zamanda modayı yakından takip eden ama yormadan, çabalamadan stil yaratmayı seven birisi. İşletmeleride gittiğinizde sizi özel hissettirmeyi seven, konforunuz, hijyeniniz, içtiğiniz kahvenizin sunumu, otellerinde bir stili olması gerektiğini savunan tam bir girişimci, aynı zamanda bir iş insanı. Sevgili Berrin Pehlivan ile işini ve modayı konuştuk.
ENGİN FIRAT’LA 5 SORU 5 CEVAP
“Nereden çıktı bu futbol aşkı şimdi?” diye düşünenlerdenseniz eğer, öncelikle şunu söylemeliyim:
Engin Fırat, Moldova Milli Takım Teknik Direktörü.
Şurası ise çok önemli:
Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör bir yabancı milli takımı çalıştırıyor.
İşte ilk dikkatimi çeken bu oldu.
Sonra baktım ki böylesine kıymetli bir isim hakkında maalesef ülkemizde çok az sayıda haber var.
ASLI İLKBAHAR VE BURCU İSMAİLOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- İki başarılı kız kardeş Aslı İlkbahar ve Burcu İsmailoğlu İpek, moda yolculuğuna nasıl başladı?
Seyahat yolculuğu ve yeni yerler, kültürler keşfetme tutkusu diyebiliriz aslında. Seyahatlerden aldığımız ilhamla ve bunu bir şekilde paylaşabilme aşkıyla başladı. Ve tabi her gittiğimiz yerden oraya ait, bir şeyle döndüğümüzü fark edince. Tasarımcı değiliz, öyle bir iddiamız yok ama müthiş bir seyahat zevki ve gözümüz var. Bunu paylaşmak istedik açıkçası.
2- Neden çanta?
SERENA UZİYEL İLE 5 SORU 5 CEVAP
Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti gibi markalarda çalışarak deneyim kazanan Uziyel’in tasarımları, uluslararası markalarla yarışıyor ve yüksek zevkleri olan birçok kişi hatta dünya starları tarafından tercih ediliyor. Sevgili Serena Uziyel’in bu başarısı Türkiye için de gurur verici. Kendi adını verdiği markasıyla tasarımlarını beğeniye sunan Serena, “Ayakkabı, bütün duruşunuzu değiştirir ve sizin özelikleriniz hakkında çok fazlı ipucu verir” diyor.
1-Serena Uziyel’i kurma hikâyenizden bahseder misiniz?
New York’ta Parsons School of Design’da moda ve iletişim tasarımı dalları üzerinde eğitim aldıktan sonra, sadece kıyafet tasarlamak istemediğimi ama modaya dokunmak ve detaylarla oynamak istediğimi keşfettim. Bu süreçte stajlarımı Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti, Moschino gibi markaların çanta ve ayakkabı bölümlerinde yaptım, bunu çok sevdiğimi anladım. Özellikle ayakkabıyla kurduğum bağ, iki yıl önce kaybettiğimiz Floransa’da ayakkabı sektöründeki herkesin bildiği ve benim de mentorum olan Guiseppe adındaki zanaatkara dayanıyor. Floransa’da karşılaşıp benimle ayakkabı dünyasına ait eşsiz bilgilerini paylaşmasıyla başlayan yolculuğumuz, ayakkabı yapımının tüm inceliklerini bana göstermesiyle devam etti. Zanaatkar kişiliği ve en küçük detaylara kadar verdiği önem sayesinde Guiseppe’den bir ayakkabının nasıl bir zarafetle inşa edildiğini öğrendim. Ve çalıştığım markalar sayesinde birçok deneyim kazanıp, kendimi geliştirmeye hep devam ettim. Birikimlerimden yola çıkarak makineleşmiş lüks dünyasında, atölyelerde zaman geçirerek, unutulmaya yüz tutmuş, el emeğiyle oluşan birçok farklı işleme tekniğini modernleştirerek hayata geçirmeyi hedefleyerek başladım. Kendi markamı kurmamla birlikte hayallerim şekil kazandı.
2-Koleksiyonunuzu tasarlarken ilham panonuzu neler süsledi?
Çok sık seyahat ediyorum; gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni kültürler tanımayı ve o hayatlara dokunmayı çok seviyorum. Kısacası seyahatten besleniyorum. Sırtımda çantam, elimde karalama defterim ile gezinirken karşılaştığım ve 5 duyumla tadabildiğim birçok öge tasarımlarıma ilham kaynağı oluyor. Yine bir İtalya seyahatimde, Umbria’da 1200’lü yıllardan kalma bir manastır ile karşılaşmam son koleksiyonum için önemli bir ilham kaynağı oluşturdu. Püsküller, halatlar, değerli taşlar, antik altın ve gümüş materyallerin saten, deri ve rafya gibi dokularla bütünleştiği; fildişi, roze ve yakut tonların hâkim olduğu bu koleksiyonda mekânın yansımaları açıkça hissediliyor.
3-Stil sahibi olmanın kodları nelerdir?
Bir koddan daha çok içten gelen bir ses olduğunu düşünüyorum. Gördüklerimiz, duyduklarımı, kokladıklarımızı, hislerimizi kendimize göre yorumlayıp dışa yansıtmamız olarak düşünüyorum.
GENNARO BUONOCORE İLE 5 SORU 5 CEVAP1. Gennaro Buonocore neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben İtalyanım ve Napoli’de yaşıyorum. Aile işimiz olan gelinlik ve abiye giyim aksesuarlarının üretim ve ticareti ile ilgileniyorum. Üçüncü jenerasyon olarak büyükbabamdan devraldığım aile işimizi devam ettiriyorum. Bir gelinlik aksesuarcısı olarak çalışmak açıkçası bana çok şey öğretti; öncelikle her bir gelin adayının ‘eşsiz ve emsalsiz’ görünme isteğinin beni çıldırma noktasına getirdiği anlar olmuyor değildi. Uzun yıllar bu baskı ile çalışmak son derece zordu ancak daha sonra farkettim ki bu bana başka bir bakış açısı kazandırmış; gittiğim her yerde ‘eşsiz’, ‘emsalsiz’ olanı arar olmuşum. Moda sektöründe çalışmak bana bol miktarda seyahat etme imkânını da sağlamış oldu ve hatta balayı organizasyonlarına bile başladım. Bu organizasyonları yaparken gelin ve damat adaylarının geleneksel patikaların aksine yine benzersiz, daha önce yapılmamış ya da denenmemiş farklı deneyimler yaşamak istediklerini gözlemledim. Böylelikle ben de kendilerine daha özel deneyimler yaşatmak üzere konvansiyonel olmayan turlar ve ünlü şeflerle yeme-içme turları düzenlemeye başladım. Bu sayede ‘Gennaro or @ThePersonalTraveller’ adı altında Trip-Advisor, Viator gibi online platformlarda da çok tercih edilir duruma geldim.
2. İtalya’ya geldiğimizde ilk nereleri görmemizi tavsiye edersiniz?
Bu sorunuza şöyle cevap vermek isterim; geleneksel güzergâhları herkes biliyor zaten. Ben önce hangi şehirleri görüleceği yerine İtalya’nın nasıl gezilmesi gerektiğini anlatıyor ve yaşatıyorum. Başka bir deyişle, Roma’da Collesium’un önünde bir fotoğraf çektirmektense, Roma’da yaşayan Romalılarla bir arada olup, şehrin yerlilerinin nasıl yaşadığını deneyimlemelerini sağlıyorum. Örneğin Toskana benim için, son derece ticari olan Chianti şaraplarının çıktığı yer değil, Romalılardan önce yaşayan Etrüsklerin yerli şaraplarını yetiştirdiği yer. Bu nedenle müsaade edin size bir yerli eşlik etsin seyahatinizde ve farkı görün.
3. Şık ve stil sahibi bir İtalyan olarak Türk erkeklerinin stilini nasıl buluyorsunuz? Neler tavsiye edersiniz?
Türk erkekleri renkleri kullanmak konusunda daha cesur olmalılar bence. Onlarda dış görünümlerinde daha elegan olma çabasını gözlemliyorum; daha renkli giyinmek ya da renkli aksesuarlar kullanarak kıyafetlerine bir farklılık katmak onları diğerlerinden ayrıştıracaktır.
ZEYNEP SÜLEYMAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Moda yolculuğunuz nasıl başladı?
Bir insanın üreterek var olduğunu ve kendini bulduğunu düşünüyorum. Girişim hikâyemi bu arayışın sonucu olarak görüyorum. Hayal et, üret ve tamamlan! Her zaman şıklık ve sadelik, hayatımın içinde önemli bir özellik oldu. Diğer bir özelliğim ise yaptığım işlere kendi ruhumu verme isteği. İkinci özellik hayatımın birçok alanında zorluk çıkartsa da ben bu özelliğin yaratıcılık ve özgünlüğün en önemli şartlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunlar işin görünmeyen kısımları. Görünen kısmına ise; klasik ticaretin değişimi önemli oranda etki etmiştir. Tekstil ürünlerinin satışı dediğimiz zaman mağazalarda satılan, markaların baskın olduğu, butik üretimin de var olmaya çalıştığı ancak maliyet yükü ağır olan bir piyasa içinde var olabilme telaşıdır. Bu telaş içerisinde özgün eserler yapabilmek, çok zorlu bir süreçti. İşte bu zorlu süreci aşma işini gelişen iletişim ve internet teknolojisi kolay hale getirdi. Sosyal medya ve internet üzerinden ticaret imkânlarının artması geleneksel ticarete konu birçok iş yükünü, maliyeti azalttı. Butik ve özgün tasarımların daha kolay piyasaya girmesini mümkün hale getirdi. Arzu ettiğim tasarımları piyasaya sunma ve tutundurma fırsatını bana vermiş oldu. Sonuç olarak zarafet tutkusu ile yeni teknolojinin imkânları Zeynep Süleyman ürünlerini müşterilerimle buluşturdu diyebilirim.
2- Zeynep Süleyman tasarımlarını, kimlerin giyinmesini istersiniz?
HERKESİN STİLİ KENDİNE ÖZGÜDÜR
SENA KÖSEOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sena Köseoğlu genç, enerjik ve başarılı bir tasarımcı... Modaya olan tutkusuyla tasarım alanında kendini geliştirdi. Kendine özgü tasarımlar oluşturan ve kısa sürede dikkatleri çeken Sena Köseoğlu, annesi Refika Çalık ile Rouz markasını kurdu. Birbirinden başarılı tasarımlara imza atan sevgili Sena, “Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir” diyen Sena Köseoğlu ile markasını ve modayı konuştuk.
1- Markanız nasıl oluştu?
Rouz markası ortaya çıkmadan önce, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü mezunu olarak profesyonel anlamda çalışmalarıma kendi branşımda devam ediyordum. Modaya olan tutkumun gün geçtikçe arttığını farkedince moda ve tasarım üzerine yoğunlaştım. Tamamen hobi olarak ilgilenirken bir anda bu sektörün içinde buldum kendimi. Anne-kız olarak beraber başladığımız bu serüven, tatlı bir heyecan ve tutkuyla devam ediyor.
1-Fulya Gündoğdu neler yapıyor? Nasıl bir anne?
Fulya Gündoğdu, sürekli işleyen bir biyolojik makine gibidir. Çağın gereksinimlerini bulmaya, anda kalmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye, yenilikçi olmaya ve yaratmaya çalışan kadınlardan biriyim aslında. Anı yaşamak en önemlisi benim için, geçmişten edindiğim tecrübelerimle ve araştırmaya olan merakımla geleceğime yön vermeye çalışıyorum. Meyvelerini topladığım anlar oldu ama daha da iyisi olabilir diye hep yoluma devam ediyorum. Asla ben oldum diyen bir yapım yoktur daha ne katabilirim kendime düşüncem vardır. Annelik; en kutsal görevlerden biri. Çocuklarıma, yol gösterici, onların tecrübe edip yaşamlarına yön vermelerine izin verirken; kanatlarım hep üzerlerindedir. Bireyler yetiştiriyoruz ve onlara özgür alan bırakmalıyız güçlü olmaları için; tabii ki bu her yaptıklarını onayladığım veya izin verdiğim anlamına gelmiyor. Bir anne olarak benim belirlediğim sınırlar içinde yetişiyorlar.
2-Tam bir koku tutkunusunuz bu tutkunuzu nasıl işe dönüştürdünüz?
Benim için koku demek; hafıza demektir. Beş duyu organımızdan beynimizi tetikleyip, anıları canlandıran; bizi alıp oraya götüren tek şey koku hafızamızdır. Bir şeyin kokusunu aldığınızda beyninize kodlanır ve bunu unutamazsınız. Koku almadan, tat alamazsınız. Kısaca koklamadan bir bütün halinde yaşayamazsınız. Tabii ki böyle bir koku tutkunluğu olduğu sürece oturamazsınız; koku üzerine eğitim alma sürecim başladı. Fransa’da eğitimler almaya başladım, işin özünü öğrenmeden merakın durmayacaktı ve orada ünlü bir parfümör ile tanıştım. Dönüm noktalarımdan birisi o oldu. Neden bunu kendi işim haline getirmediğimi ve bu yönde eğilimimin, becerimin olduğunu söyledi. Serüvenim bu şekilde başlamış oldu. İyiki de oldu dediğim hayat çizgilerimden birisiydi.
3-Fiolas’ı kurma fikri nasıl doğdu? Yoğun iş temposu içinde gününüz nasıl geçiyor?
Benim ve oğlumun astım hastası olmamız ve kokudan vazgeçememem bu alandaki ilerleme isteğim ile ortaya çıktı. Fiolas, eşimin iş yerinde küçük bir oda da kuruldu. Sonrasın da sevildi, büyüdü, tanındı. Şimdi dönüp baktığımda benim için ailenin bir parçası haline geldi. Yaşam alanımı işimle birleştirmem ve bununla beraber çalışmalar yürütmem benim için geliştirici oldu.
1. Fulya Gündoğdu neler yapıyor? Nasıl bir anne?
Fulya Gündoğdu, sürekli işleyen bir biyolojik makine gibidir. Çağın gereksinimlerini bulmaya, anda kalmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye, yenilikçi olmaya ve yaratmaya çalışan kadınlardan biriyim aslında. Anı yaşamak en önemlisi benim için, geçmişten edindiğim tecrübelerimle ve araştırmaya olan merakımla geleceğime yön vermeye çalışıyorum. Meyvelerini topladığım anlar oldu ama daha da iyisi olabilir diye hep yoluma devam ediyorum. Asla ben oldum diyen bir yapım yoktur daha ne katabilirim kendime düşüncem vardır. Annelik; en kutsal görevlerden biri. Çocuklarıma, yol gösterici, onların tecrübe edip yaşamlarına yön vermelerine izin verirken; kanatlarım hep üzerlerindedir. Bireyler yetiştiriyoruz ve onlara özgür alan bırakmalıyız güçlü olmaları için; tabii ki bu her yaptıklarını onayladığım veya izin verdiğim anlamına gelmiyor. Bir anne olarak benim belirlediğim sınırlar içinde yetişiyorlar.
2. Tam bir koku tutkunusunuz bu tutkunuzu nasıl işe dönüştürdünüz?
Tasarımlarını görür görmez konforu, dokularına dokunduğunuzda ise o muhteşem duyguyu hissettiriyorlar.
Asıl önemli olan ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarımıza el işçiliği çantaları yapma şansları verip, her birinin evine destek olmalarına imkân sağlamaları.
Gerçekten de alkışı hak eden bir hareket bu.
* * *
İki yakın arkadaş Biricik Suden ve Nukte Onur’la buluştuk.
NATALLİA KORKMAZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Tasarım yolculuğuna nasıl başladınız?
İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2019’da birincilikle mezun oldum. Daha sonra ekim 2019’da New Gen/Mercedes-Benz Fashion Week’te yer aldım. Şimdi Turyana isimli kendi markamı kurmakla meşgulüm. Turyana ismi ailemin yaşadığı köy olan Turya ve ismimimin ilk iki harfi Na’nın birleşiminden oluşuyor. Bu ismi beni yansıttığı ve geldiğim yere duyduğum saygıyı göstermek için seçtim. Bir bebeğin ilk adımlarını atarken hissettiği heyecanla ben de moda sektöründeki yolculuğuma başlıyorum.
GÖRKEM ÇETİNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Kurucusu olduğunuz New In markanızdan bahseder misiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız?
Moda sektörüne Türkiye’de önde gelen bir tasarım markasında çalışmaya başlayarak girdim. Çalıştığım dönemde her şeyi öğrenmeye çalışarak sadece kendi alanımda değil tüm süreçlerde kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu sayede nelerin daha çok talep gördüğü, üretimde nasıl sorunlar yaşandığı, kumaş seçimleri, sosyal medya kullanımı, müşterileri beklentileri, online site yönetimi kısacası bir çok alanda ileride kuracağım markama yatırım yaptım.
Bana en büyük katkısı olan, hiç kuşkusuz o zamanki patronum olan Yasemin Öğün’dü. Onun enerjisi ve vizyonu bana gerçekten çok şey kazandırdı.
2018’de markam New In’in ilk koleksiyonu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı, artık kendimi hazır hissediyordum. İnsanların günlük hayatlarında konforlu şekilde kullanabileceği aynı zamanda çabasız şık olabileceği parçalar yapmak istedim ve yola bu amaçla çıktım. 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu çıkınca özellikle etekler çok yoğun ilgi gördü, açıkçası beklentimin çok üzerinde bir taleple karşılaştım ve bu beni çok motive etti.
Türkiye’nin önde gelen isimlerinin üzerinde markamı görünce şaşkınlıkla hissettiğim hazzı size anlatamam. Markamı kurdum ve mağazamı açtım. Yasemin Öğün’ün sokak stilinde markamı sıkça tercih etmesi markama çok büyük katkı sağladı.
GÖKSENİN ŞAHİN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Markanız nasıl oluştu?
XIBALBA, Ali Yılmaz ve Furkan Tongut’un Türkiye’ye artı değer katan global bir moda markası kurma hedefiyle çıktığı yolda, genç kreatif direktör ve kurucu ortak Göksenin Şahin’in katılmasıyla 2018 yılında oluştu.
2-Neden turuncu renk?
MAHPERİ ALTIN UÇAR İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Kendinizden bahseder misiniz? Özellikle evde olduğumuz günlerde hayat nasıl geçti? Yeni proje var mı?
Çok genç yaşlarda çalışma hayatına başladım. Evden hep uzakta, çok yoğun geçti hayatım. Koronavirüs süreci bana olabildiğince evimi keşfetmemi, evde hayatın nasıl olabildiğini öğretti. Yine de herkese göre evde çok vakit geçiremedim denilebilir. Çünkü iki ayrı kanalda televizyon programlarımızı sürdürmeye çalıştık. Steril ortamları sağlayarak evde kalan ekranları başındaki seyirciyi bilgilendirmek adına da hali hazırda ekranda olan programlarımızın konseptini değiştirerek bilgi içeren yayınlar yapmaya gayret ettik. Yani bir nevi sorumlu televizyonculuk. Tabii ekip olarak mümkün olduğu kadar evlerimizden çalıştık, online bağlantılar yaptık ve çekim günleri stüdyomuzda olduk. Yeni proje hep var ama şimdilerde özgün format olan ‘40’ programımızın yurt dışında hayata geçecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Formatımız Almanya’dan sonra İngiltere ve İrlanda’ya satıldı. Çok yakın zamanda da İngiltere’nin en önemli kanallarından birinde ekranlarda görüyor olacağız.
Tüm bunlar dışında evde olduğum zamanlarda da kitap okuyup, müzik dinleyerek biraz da yoğun iş temposunda pas geçtiğim vakit ayıramadığım hobilerimi keşfederek zamanımı geçirmeye çalışıyorum. İki kızım var. Aleyna Lena ve Deniz Alya. Onlarla olmayı zaman geçirmeyi seviyorum. Birlikte çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz.
ELVAN TIĞLIOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP 1- Jaquette’in çıkış noktası nasıl oldu?
Jaquette markasını ortaya çıkarmadan önce işimle ilgili neredeyse her alanda çalıştım. Reklam, vitrin tasarımı, tanıtım, organizasyon gibi iş deneyimlerini farklı profesyonel şirketlerde edinirken bir yandan senaryo yazarlığı kurslarına gitmekteydim. İnsan hayatta kendini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Kimi yazarak, kimi çizerek ya da şarkı söyleyerek veya doğurarak. Koleksiyonlarımın hepsi aslında bir dışa vurumdur. Ben de bir marka doğurdum. Jaquette ismi ve logosu için bir marka tasarımı ofisi ile çalıştım. Ceket giymeyi çok seven biri olarak çoğunlukla evden çıkarken ‘Jaketini aldın mı?’ diye seslenirdim. Kulağıma havalı geliyordu. Sonra işin profesyonellerinden öğrendim ki benim amatör ruhumla beğendiğim Jaket, ceketin Fransızca kelime karşılığıymış. Ve tabii ki yazılışı farklı ve ondan da Jaquette türemiş. Sundukları isimler arasından bunu seçtim ben de. Böylece serüvenimiz başlamış oldu ve altı yıldır devam ediyor.
2-Hangi renkleri ve modelleri bu sezon çok göreceğiz?Geçen yıl çevreci kumaş kullanarak, hayranı olduğum Jennifer Lopez’e tasarladığım kimono ile sürdürülebilir modaya adım atmıştım. Bu sene bunu Resort koleksiyonuma da taşıdım. Her sezon olduğu gibi hem benim hem Jaquette’in enerjisini temsil eden ‘sarı’yı ve doğanın tüm renklerini göreceğiz. Kimono&kaftan koleksiyonumuzda her sezon Jaquette’e özgü çizilen desenlerimiz ön planda. Bu desenleri ve renkleri şapka, yelpaze ve yeni plaj çantalarımıza da taşıyoruz. Takım almak isteyenler oluyor diye her parçayı desen ağırlıklı çalışmamaya dikkat ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonumuza elbise ve pareo etekler ekledik. Ayrıca bu sene Resort koleksiyonumuza limitli sayıda mayo ve bikini de ekledik.
3-Nasıl bir çalışma temponuz var, dinlenmeye vakit kalıyor mu?
SEVAL GÜNGÖREN İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Seval Güngören neler yapıyor? Bu karantina günleri bizlere nasıl dersler çıkardı?
Yirmi yıldır güzellik sektöründeyim. Şu anda ise 11 yıldır kendi kurucusu olduğum Medilaser İstanbul Güzellik Merkezi’ni işletiyorum. Karantina döneminde bol bol kendimi dinledim. Sosyal medyamı daha aktif kullanarak, danışanlarımızla hep iletişim içinde olduk. Olabildiğince hayatın her alanında sadeleştik. Kendimizi bir sistemin kölesi olarak, materyal şeyler için ne kadar paraladığımızı ve kendimizi hiç düşünmediğimizi, ilişkilerimizi ne kadar çabuk çarçur ettiğimizi ve sağlığımızın kıymetini anladık.
2- Kadınlarımıza evlerde yapacağı cilt bakımı ve makyaj konularında ip uçları verir misiniz?
Evde yapılacak en önemli bakım, öncelikle cilt temizleme ritüelimiz. Gece yatmadan cildin temiz olması, sağlıklı bir cilt için çok önemli. Yıka, tonikle, nemlendir. Bu üç aşamaya çok dikkat etmeliyiz. Bir tanesi bile eksik olmamalı. Hatta 30 yaş sonrası nemlendirici öncesi, cildin ihtiyacına göre belirlenen bir serum buna mutlaka eklenmeli. Gece iyi temizlenmiş bir cilde, sabah uyandığımızda aynı işlemi yapmak zorunda değiliz. Sadece duru suyla yıkamayı tavsiye ederim, çünkü cildin kendi yağına da ihtiyacı var. Ve en önemlisi kullandığımız ürünlerin tavsiye üzerine değil de uzman kişilerin bizim cilt yapımıza ve cildin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir. Bir başka önemli konu, tonik her zaman atlanır, fakat aslında tonik yıkamadan sonra cilde yapışan kiri ve tozu çok güzel arındırır ve arkasından sürülen nemlendiricinin daha derine inmesini sağlar.
Makyaj konusunda en iyi tavsiyem, iyi temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde, belki çok malzeme ile fakat her şeyi çok az oranda sürmek. Bazen yaptığımız en büyük hata, yüzümüzdeki lekeler veya çilleri tamamen kapatma isteği ile fondöten uygulamasını maske gibi yapmak ve abartmak. Aslında bütün makyaj ürünlerini cildimize az oranda kullandığımızda hem cildi yormamış oluyoruz hem de daha temiz bir görüntüye sahip oluyoruz. Bırakın lekeler çiller az oranda görünsün zaten sizi doğal yapacak olan onlarla barışık olmanız.
CENK ESERTEPE VE MEHMET TOPBAŞ İLE 5 SORU 5 CEVAPHayal güçlerinden esinlenerek tasarladıkları ürünler cesur, yenilikçi ve stil sahibi kadınlara hitap ediyor. İstanbul Nişantaşı’ndaki tasarım atölyeleri ise görülmeye değer. Sohbetimizi Cenk Esertepe ile gerçekleştirdik. Sevgili Mehmet Topbaş ara ara katılsa da önemli bir toplantısı için hazırlık yapıyordu. İki Türk tasarımcının özellikle Londra’da tasarımlarının çok ilgi görmesi büyük mutluluk.
1. JCM London markanızın oluşum hikâyesini öğrenebilir miyiz?
Türkiye’nin sayılı altın firmalarında 16 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında Londra’ya yerleştim. Yeni bir şeyler yapmak istiyordum, fashion jewelry’e yöneldim. O dönemde Londra’nın ünlü büyük mağazaları için küçük çalışmalar yapıyordum, her şey yolunda gidince ‘neden olmasın’ dedim ve kendi markamı hayata geçirdim.
Aslını keşfet
Bizler her zaman bir arayış ve keşfetme merakı içinde olduk. Sürekli araştırmak, yenilikler öğrenmek isteriz. Ama çevremizi keşfetmeden önce yapmamız gereken ilk şey kendimizi keşfetmektir. Kendimizi keşfetmek, içimizde derinlerde saklı olan özelliklerimizi ve yeteneklerimizi de ortaya çıkartmaktır. Bazen kendimizi keşfederken mutlaka bir yardım eli de almamız gerekebilir. İşte sevgili Senem Ataseven de, “Aslını keşfet... En değerliniz ve dönüp dolaşıp gideceğiniz tek kişi kendinizsinizdir” diyor. Profesyonel koç ve eğitmen Senem Ataseven işine aşık biri ve kişinin içindeki potansiyeli keşfetmesine, en üst seviyelere çıkartmasına, kendisini keşfetmesine yol arkadaşlığı yapıyor.
SENEM ATASEVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Sanem Ataseven neler yapıyor?
Kendi keşif yolculuğumda ben de kim olduğumun cevabını birçoğumuz gibi yanıtlamakta zorlanıyordum. Koçlukla tanıştıktan sonra, kendimle ilgili keşfettiğim her şey, beni çok heyecanlandırdı. Neyi niye yaptığımın, ulaşmak istediğim hedefe hangi yollarla, nasıl varacağımın, bugüne kadar farklı bakış açıları ile göremediklerimin farkına vardım. Bu yaşadığım olağanüstü duygu, bu mesleği seçmemi sağladı. Amacım; tüm insanların bu harikulade yolculuğa çıkarak kendi öz farkındalıklarıyla hayatlarını ileriye taşımaları. Bu mesleği seçtiğim andan itibaren kendi öz farkındalığımı elde ettim. Kim olduğumu, neleri yapabileceğimi, değerlerimi ve güçlü yanlarımın neler olduğunu keşfettim. Evet; bilgiyi paylaşmak, öğrenmek, öğretmek bunlar benim değerlerimdi. As Koçluk Danışmanlık merkezimi kurarak bireysel ve kurumsal alanda çalışmalar yapmaktayım. Bununla birlikte kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler düzenlemekteyim.
2-Kariyer koçluğuna ilgi nasıl? Kariyer yolculuğunun önemini sizden öğrenebilir miyiz?
Gelecekteki kariyerini belirlemek konusunda kararsız olan, kariyerini değiştirmeyi arzulayan veya mevcut kariyerlerinde daha başarılı olmayı hedefleyen bireylere destek olmak ve bu süreçte karşılaşılan problemlere, ortak çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir koçluk türüdür. Hangi yaşta olursa olsun, kişilerin sahip oldukları potansiyeli fark etmelerini sağlayarak, maksimum verimle ve keyif alarak yapabilecekleri iş alanlarına yönelmeleri konusunda, farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Potansiyelin kapasiteye dönüşmesi, kapasitenin performansı arttırması, performansın da başarılı ve mutlu bir kariyere ulaştırması için, gerekli olan gelişim alanlarına ışık tutmaktadır. Güçlü sorular yardımıyla, doğru bir kariyer planı oluşturmaya ve bu planın hayata geçirilmesi aşamasında, danışanlara yardımcı olmaktadır.
3-Dış görünüş ilk buluşmada önemli midir? İlk buluşmada nelere dikkat edelim?
Bizler ön yargısızlık ilkesine sahibizdir, dolayısıyla danışanlarımızın giyim tarzları ve stilleri bizler için önemli değildir. İş başvurusuna giderken bakımlı olmak, kişisel görünüm konusunda önemli bir unsurdur. İnsanlar sizin kişiliğinizi ilk etapta görmezler, öncelikle algılanan dış görünüşünüzdür. Yetkinliğinizi ve disiplininizi yansıtan ilk şey dış görünüşünüzdür.
4-Modayla aranız nasıl? Sezon trendlerini takip eder misiniz? Nasıl bir tarzınız var?
Modayı ve popüler trendleri yakından takip etmekle birlikte, insanların her zaman kendilerine yakışanı giymeleri gerektiğini düşünürüm. Eğitim verirken yalın ve net olmaya dikkat ederim. Siyah, lacivert, gri tonlarda etek, pantolon, ceketler ve takımlar gardırobumun olmazsa olmazlarıdır. Koyu renk kıyafetlerle iş hayatında ciddi bir hava oluşturmakla birlikte, içine frapan olmayan renklerde gömlekler giymeyi tercih ederim. Sade ve zamansız bir stilim olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan kendini en iyi yansıtan giyim tarzını belirlemektir.
5-Mottonuz?
Aslını keşfet... En değerliniz ve dönüp dolaşıp gideceğiniz tek kişi kendinizsinizdir. Ertelememeli ve özünüzün üstünün toz bulutlarıyla kaplanmasına izin vermemelisiniz.
GÜZELLİKTE SON NOKTA DUDAK RENKLENDİRME
Biz kadınlar için güzellikte olmazımız rujumuz. Ruj, yüze renk verir ve dinamik gösterir, son dönemde pandemiden dolayı maske takmamız, sürdüğümüz rujumuzu da bozuyor ve ister istemez maskeyi çıkarınca biraz renksiz ve sağlıksız görünebiliyoruz. İşte bizi kurtaran önemli bir işlem olan dudak renklendirme, yaşamımıza konfor ve güzellik getirdi. Bu işin uzmanı sevgili Bahar Babacan, dudak renklendirme ile ilgili şu bilgileri verdi:
YÜZ GENÇ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUR
“Hassas yapısından dolayı iç ve dış birçok faktörden kolayca etkilenen dudaklarımızın renginde, dudakların kuruması, çatlaması ve çıkan uçuklar gibi daha birçok sebepten dolayı zamanla değişim meydana gelmektedir. Ayrıca dudak çerçeve hattında oluşan kayıplar, dudakların olduğundan daha küçük görünmesine sebep olmaktadır. Kalıcı dudak renklendirme işlemini, uzun süreli ruj gibi düşünmek doğru değildir. Bu işlemle dudaklar canlı, parlak, dolgun görünür aynı zamanda iki sene kalıcı çözüm sağlanır. Solgun dudakları canlandırmak ve dudak çerçevesini daha belirgin hale getirmek için yapılan bu işlemde doğal renklerin ve organik içerikli orijinal pigmentlerin seçilmesi de oldukça önemlidir. İşlem sonrasında günlük hayata kaldığı yerden devam edilebildiği gibi, kişi dilediği zaman da dilediği renkte ruj kullanabilir. Çerçeve hattı kaybolmuş ve solmuş dudaklar dolayısıyla yüz daha genç bir görünüme kavuşmaktadır. Bu hali ile uygulamanın dudaklarda bir bakım-onarım vazifesi üstlendiğini söyleyebiliriz.”
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