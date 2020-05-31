Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aysun KABA>Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır
"Aysun Kaba" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aysun Kaba" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır

31 Mayıs 2020

Kuyumculuk sektöründe 10 yılı aşkın deneyime sahip olan, tasarımcı Cenk Esertepe ve ortağı Mehmet Topbaş’ın 2009’da Londra’da kurdukları JCM London markası, özel ustalık teknikleriyle üretilen tasarımlarla mücevher tutkunlarına birçok seçenek sunuyor. Esertepe ve Topbaş, tasarımlarını Hong Kong’dan New York’a, St Petersburg’dan Johannesburg’a kadar tüm dünyada duyuran başarılı iki tasarımcı...

CENK ESERTEPE VE MEHMET TOPBAŞ İLE 5 SORU 5 CEVAP

Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır

Hayal güçlerinden esinlenerek tasarladıkları ürünler cesur, yenilikçi ve stil sahibi kadınlara hitap ediyor. İstanbul Nişantaşı’ndaki tasarım atölyeleri ise görülmeye değer. Sohbetimizi Cenk Esertepe ile gerçekleştirdik. Sevgili Mehmet Topbaş ara ara katılsa da önemli bir toplantısı için hazırlık yapıyordu. İki Türk tasarımcının özellikle Londra’da tasarımlarının çok ilgi görmesi büyük mutluluk.

1. JCM London markanızın oluşum hikâyesini öğrenebilir miyiz?

Türkiye’nin sayılı altın firmalarında 16 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında Londra’ya yerleştim. Yeni bir şeyler yapmak istiyordum, fashion jewelry’e yöneldim. O dönemde Londra’nın ünlü büyük mağazaları için küçük çalışmalar yapıyordum, her şey yolunda gidince ‘neden olmasın’ dedim ve kendi markamı hayata geçirdim.

Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır

2. Aksesuar kadının makyajı mıdır? Nasıl tasarımlara yatırım yapsınlar?

Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır, stili buradan görebildiğinizde aksesuar bir süs olmaktan çıkıyor. O yüzden görünümlerini her zaman yukarı taşıyacak, zamansız parçalara yatırım yapsınlar.

Aksesuar görünümün tamamlayıcısıdır

3. Siz stili nasıl yorumlarsınız?

Stil bence insanın kedine yakıştırdığını giymesi, moda olanı değil.

4. Londra’da kadınlar takıya ne kadar önem veriyor? Şık buluyor musunuz? Türk kadınları sizce?

İngiliz kadını takı konusunda geleneksel, daha muhafazakar, az gösterişli parçaları tercih ediyorlar. Öte yandan stillerini değerlendirirsek özgünler. Türk kadını da takı konusunda geleneksel, daha çok altın ve pırlantayı takı olarak görüyor, daha köklü bir mücevher algıları olduğu için moda mücevher algısı burada daha yavaş gidiyor, ya altın pırlanta, ya da bijuteri olarak görüyorlar takıyı. Biz bu ikisinin arasını dolduruyoruz.

5. Bir Türk olarak Londra, Milano, Paris ve New York gibi dünya şehirlerinde tasarımlarınızın tanınıyor olması nasıl bir duygu?

Gurur verici tabii. Modanın yön bulduğu şehirlerde takdir görmek doyurucu. Öte yandan Amerika, tüketim anlayışının bambaşka olduğu bir yer, ürettiğiniz şeyin tüketilmesi ve takdir görmesi heyecan verici bir şey, beni bir sonraki üretimlerim için motive ediyor.

GEREKSİZ FAZLALIKLARA SON

Evinizdeki gereksiz eşyalar! Hani ‘Bir gün giyerim, ay indirimde bu kaçmaz bunu bir yerlerde kullanırım’ diye diye satın aldığınız eşyalar. Neden hiç kullanmadığınız ya da hiç kullanmayacağınız eşyaların size yük olmasına neden izin veresiniz ki? Onları saklamak, temizlemek, düzenlemek için boş yere zaman ve para harcamanıza ne gerek var? İşte bunun farkına varmalı ve hemen şimdi bütün eşyalarınızı gözden geçirerek kökten temizlik yapmaya başlamalısınız. Ben başlıyorum...
Ne kadar az, o kadar çok felsefesini benimseyebilmek için yapmanız gereken bir diğer şey de yerine koyma prensibine göre hareket etmeniz. Yani yeni bir şey aldığınızda bir diğerinden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü minimalizm felsefesinin kurallarından bir tanesi de bu. Gelen bir şey, gitmesi gereken bir şey anlamına geliyor. Haydi o zaman bu günlerin bize çok öğretisi oldu. Gereksiz fazlalıklara son, evimizdeki eşyadan, giysilerimizden hatta bize yük olan arkadaşlarımızdan net olmayan, sürekli oynayan kişilerden uzaklaşın. Minimalist yaşama hoş geldiniz...

X
Aysun KABA Aysun KABATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Baba 35 gündür yoksun, nefes alamıyoruz...Fatih ÇEKİRGE'Baba 35 gündür yoksun, nefes alamıyoruz..."31.05.2020
Muharrem İnce olayından CHP’lilerin çıkarmaları gereken bir ders varAhmet HAKANMuharrem İnce olayından CHP’lilerin çıkarmaları gereken bir ders var31.05.2020
Uzay komedisiBarbaros TapanUzay komedisi31.05.2020
Test sayısı artmalı, test protokolü değişmeliOsman MÜFTÜOĞLUTest sayısı artmalı, test protokolü değişmeli31.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.