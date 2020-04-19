Evdekal #Stilkal

Sevgili Burcu Esmersoy... Başarılı bir televizyon sunucusu. Burcu, denince ilk düşüncem, güzel bir kalp, çok dürüst bir insan olması ve sonra o duru güzelliği. Ününe, şöhretine hiç kapılmayan mütevazı, içten ve samimi olması onu sevmemize neden olan güzel özellikleri. Aynı zamanda güvenilir ve hoş sohbeti olan bir arkadaşım.
BURCU ESMERSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP
GÜNE DIŞARI ÇIKIYORMUŞ GİBİ HAZIRLANIYORUM
Uzun zamandır bir çok ünlüyü tanıyorum ve çoğuyla arkadaşlığım var. Ama Burcu çok başka. İnsani özellikleri çok önde! Öyle yardımsever ki, belediyeden yardıma ihtiyacı olan ailelerin listelerini ve adreslerini almış, onlara paketler hazırlayarak kendi elleriyle evlere dağıtım yapmış. Bu günlerde yardımlaşmayı unutmamızı hatırlatması çok güzeldi.
***
Aslında ne kadar ünlü, popüler olursanız olun eğer hiç kimseye dokunmuyorsanız, etrafınızda dostlarınız yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor bence. İşte bu karantina günleri bizlere çok şey öğretti, her şey aslında ne kadar boşmuş... Hep bir telaş, hep bir şeylere yetişme, sevdiklerimizi ihmal etmek, egolar, say say bitmez. Artık yeni dünya da hepimizin daha özenli ve duyarlı olması temennisiyle...
***
Sevgili Burcu, ‘karantina günlerini nasıl geçiriyor, neler yapıyor’ diye düşünürken hemen görüntülü arayarak sohbetimize başladık. Türkiye’nin en güzel ve stil kadınıyla görüntülü konuşunca ‘oh be’ diyorum, egosuz ve samimi bir insanla sohbet etmeye başlıyorum.
1-Evde neler yapıyorsun?
Sabah erken kalkıp köpeğim ‘Bia’yı yürüyüşe çıkarıyorum, ardından koşu bandına çıkıp bir saat yürüyüş ve biraz antrenman, mini bir kahve keyfi ardından güzel bir kahvaltı sonra o gün yaratıcılığı arttırabilecek ya da evle ilgili yapmam gereken herhangi bir ödev yapıyorum. Zaten akşam oluyor, mutfak keyfi ardından dizi ya da film, biraz kitap ve uykuya dalma.
2-Nasıl bir ev şıklığı önerirsin?
Ben her gün duşumu alıp güne dışarı çıkıyormuş gibi hazırlanıyorum. Yani sanki şık bir akşam yemeğine gider gibi ya da bir davete gider gibi abartılı değil ama saçıma mutlaka şekil veriyorum, bazen bir eşofman takımla cool bir tarz, bazen yuksek bel bir jean ve güzel bir tişörtle her an sokağa çıkacakmışım gibi bir ruh hali.
3-Karantinadan çıktığında ilk ne yapmayı düşünüyorsun? Neyi çok özledin?
Karantinadan sonra Belgrad Ormanı ilk adresim olacak. Orada koşmayı çok özledim. Ve sanırım ne olursa olsun özlediğim herkese eğer kabul ederlerse sıkı sıkı sarılacağım, sevdiklerine dokunmak sarılmak çok kıymetli benim için.
4-Film veya dizi önerilerin?
Kafa yormayacak her şey aslında... Bad Boys serisi, Kingsman serisi, tüm fantastik ve bilim kurgu seriler ve The Gentlemen.
5-Okuduğunda etkilendiğin kitap önerilerin?
Dune serisi, Körlük ve Momo.
#Evdekal #Stilkal
Sevgili Burcu Esmersoy... Başarılı bir televizyon sunucusu. Burcu, denince ilk düşüncem, güzel bir kalp, çok dürüst bir insan olması ve sonra o duru güzelliği. Ününe, şöhretine hiç kapılmayan mütevazı, içten ve samimi olması onu sevmemize neden olan güzel özellikleri. Aynı zamanda güvenilir ve hoş sohbeti olan bir arkadaşım.
BURCU ESMERSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP
GÜNE DIŞARI ÇIKIYORMUŞ GİBİ HAZIRLANIYORUM
Uzun zamandır bir çok ünlüyü tanıyorum ve çoğuyla arkadaşlığım var. Ama Burcu çok başka. İnsani özellikleri çok önde! Öyle yardımsever ki, belediyeden yardıma ihtiyacı olan ailelerin listelerini ve adreslerini almış, onlara paketler hazırlayarak kendi elleriyle evlere dağıtım yapmış. Bu günlerde yardımlaşmayı unutmamızı hatırlatması çok güzeldi.
***
Aslında ne kadar ünlü, popüler olursanız olun eğer hiç kimseye dokunmuyorsanız, etrafınızda dostlarınız yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor bence. İşte bu karantina günleri bizlere çok şey öğretti, her şey aslında ne kadar boşmuş... Hep bir telaş, hep bir şeylere yetişme, sevdiklerimizi ihmal etmek, egolar, say say bitmez. Artık yeni dünya da hepimizin daha özenli ve duyarlı olması temennisiyle...
***
Sevgili Burcu, ‘karantina günlerini nasıl geçiriyor, neler yapıyor’ diye düşünürken hemen görüntülü arayarak sohbetimize başladık. Türkiye’nin en güzel ve stil kadınıyla görüntülü konuşunca ‘oh be’ diyorum, egosuz ve samimi bir insanla sohbet etmeye başlıyorum.
1-Evde neler yapıyorsun?
Sabah erken kalkıp köpeğim ‘Bia’yı yürüyüşe çıkarıyorum, ardından koşu bandına çıkıp bir saat yürüyüş ve biraz antrenman, mini bir kahve keyfi ardından güzel bir kahvaltı sonra o gün yaratıcılığı arttırabilecek ya da evle ilgili yapmam gereken herhangi bir ödev yapıyorum. Zaten akşam oluyor, mutfak keyfi ardından dizi ya da film, biraz kitap ve uykuya dalma.
2-Nasıl bir ev şıklığı önerirsin?
Ben her gün duşumu alıp güne dışarı çıkıyormuş gibi hazırlanıyorum. Yani sanki şık bir akşam yemeğine gider gibi ya da bir davete gider gibi abartılı değil ama saçıma mutlaka şekil veriyorum, bazen bir eşofman takımla cool bir tarz, bazen yuksek bel bir jean ve güzel bir tişörtle her an sokağa çıkacakmışım gibi bir ruh hali.
3-Karantinadan çıktığında ilk ne yapmayı düşünüyorsun? Neyi çok özledin?
Karantinadan sonra Belgrad Ormanı ilk adresim olacak. Orada koşmayı çok özledim. Ve sanırım ne olursa olsun özlediğim herkese eğer kabul ederlerse sıkı sıkı sarılacağım, sevdiklerine dokunmak sarılmak çok kıymetli benim için.
4-Film veya dizi önerilerin?
Kafa yormayacak her şey aslında... Bad Boys serisi, Kingsman serisi, tüm fantastik ve bilim kurgu seriler ve The Gentlemen.
5-Okuduğunda etkilendiğin kitap önerilerin?
Dune serisi, Körlük ve Momo.