Yarın, “Dünya Kadınlar Günü”

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Clara Zetkin komünist bir aktivist ve kadın hakları savunucusuydu. 1910 yılında Kopenhag’da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı’nda “Dünya Kadınlar Günü” fikrini önerdi. Zetkin’ in önerisi, konferansa katılan 17 farklı ülkeden 100 kadın tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İlk uluslararası etkinlikler 1911’de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’ de düzenlendi. Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yıldönümü 2011 yılında büyük organizasyonlarla kutlandı. Özetle, Dünya Kadınlar Günü kadın hakları hareketinde bir odak noktası oldu.

Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kökeni, 19. yüzyılın sonlarında sanayileşmenin getirdiği ağır çalışma koşullarına ve kadınların oy hakkı gibi temel haklardan mahrum bırakılmış olmasına dayanıyor. 8 Mart 1857’ de ABD’nin New York kentinde tekstil işçisi kadınlar, daha iyi çalışma şartları talebiyle greve çıktı. Ancak, polis müdahalesi ve çıkan yangın sonucunda birçok kadın yaşamını yitirdi.

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Bu trajedinin ardından, kadınların hak mücadelesi yıllar içinde büyümeye devam etti. 28 Şubat 1909’da, New York’ta 15.000 kadın işçi, daha iyi çalışma koşulları ve eşit haklar talebiyle büyük bir yürüyüş düzenledi. Kadınların mücadelesini destekleyen Amerikan Sosyalist Partisi, bu günü "Ulusal Kadınlar Günü" ilan etti.

Bu olaydan yıllar sonra, yukarıda da anlattığım gibi, 26-27 Ağustos 1910’da Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesi Clara Zetkin, “Kadınlar Günü” ile ilgili önerisini sundu. Zetkin’in önerisi kabul edilerek, kadın hakları mücadelesini simgeleyecek bir gün belirlenmesi kararlaştırıldı.

1917’de Sovyet Rusya’da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart Ulusal Bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967’de feminist hareket tarafından benimseninceye dek, ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1977 tarihinde aldığı karar ile de; diğer ülkeler, kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

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Birleşmiş Milletler’in Dünya Kadınlar Günü’nü kabul etmesi ile, bu özel gün resmiyet kazanmış oldu. BM, bu tarihten itibaren, her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı. Belirlenen ilk tema “Geçmişi Kutlamak, Geleceği Planlamak” idi. Bu yılın teması ise, “Eylemi Hızlandır” (Accelerate Action).

Dünya Kadınlar Günü, özünde kadınların süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlayan; kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide kat ettikleri mesafenin kutlandığı özel bir gün. Kadınlar için 8 Mart; hak, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı temsil ediyor. Her 8 Mart’ta çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu mücadele dile getiriliyor.

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Dünya Kadınlar Günü’ nün bu yılki teması olan” Eylemi Hızlandır” (Accelerate Action)., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu çalışmaların hızlandırılması için bir çağrı niteliği taşıyor.

Cinsiyet eşitliği için Eyleme Geçmeyi Hızlandıracak en etkili yollardan biri destekçileri desteklemek. Tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemiz’ de de kadınlara ve kız çocuklarına yardımcı olan birçok sivil toplum kuruluşu var. Desteğimizi, onları destekleyerek sunabiliriz.

Birey olarak, günlük yaşamımızda kadınların gelişimini olumlu şekilde etkileyecek adımlar atabiliriz.

Klişe yargılara meydan okuyabilir, ayrımcılıkla mücadele edebilir, önyargıları sorgulayabilir, kadınların başarılarını kutlayabilir ve çok daha fazlasını yapabiliriz. İlâveten, bilgi birikimimizi diğer kişilerle paylaşmanın ve başkalarını yüreklendirmenin büyük önem taşıdığını unutmamalıyız.

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Dünyanın dört bir yanındaki etki sahibi kuruluş ve gruplar, #EylemeGeçmeyiHızlandırmaya yardımcı olmak üzere, aşağıdakiler dahil bir dizi etkili strateji, kaynak ve etkinlik sunuyor:

Kadınlara ekonomik güç kazandırma

Çeşitli yeteneklere sahip bireyler yetiştirme, istihdam ve muhafaza etme

Kadınları ve kız çocuklarını lider, karar verici, iş insanı olma ve bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarına yönelme konusunda destekleme

Kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere altyapı tasarlama ve inşa etme

Kadınların ve kız çocuklarının kendi sağlıkları konusunda bilgiye dayalı kararlar vermelerine yardımcı olma

Kadınları ve kız çocuklarını sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanlarına yönlendirme

Kadınlara ve kız çocuklarına kaliteli eğitim ve öğrenim erişimi sunma

Kadınların ve kız çocuklarının spordaki katılımını ve başarılarını artırma

Kadınların ve kız çocuklarının yaratıcı ve sanatsal yeteneklerini destekleme

Kadınların ve kız çocuklarının gelişimini destekleyen diğer alanları ele alma

Hepimiz, kendi olanaklarımız ölçüsünde -küçük ya da büyük olması hiç önemli değil- bir katkı verebiliriz #EylemeGeçmeyiHızlandırmak için. Bu katkıyı; örneğin, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından birine çalışmalarında yardım ederek ya da maddi destek sağlayarak verilebileceğiniz gibi, çevrenizde konu ile ilgili farkındalık oluşturmak ya da var olan farkındalığı artırmak için çalışmayı da seçebilirsiniz.

Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, artık sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin sesi olmaya devam eden önemli bir tarih. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, yürüyüşler ve kampanyalar, kadınların karşılaştığı sorunları görünür kılmayı ve çözüm üretmeyi amaçlıyor.

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Yani, tarihte kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları mücadele; günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı duruşun simgesi olmaya devam ediyor…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği…