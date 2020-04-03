Merhabalar sevgili okurlar.
Son haftalarda dünyayı saran salgın nedeniyle herkes zor günler yaşıyor kuşkusuz. Engelliler için ise hem tehlike hem de zorluklar katlanarak artma riski taşıyor. Engelli bireylerin zaten kısıtlı olan erişim imkanları hem yakınlarının izolasyon sürecine girmeleri hem de günlük yaşantıyı kolaylaştıran çeşitli hizmetlere erişimin zorlaşması sonucunda daha da kısıtlanmış durumda. Ancak bu zorlukları ve tehlikeleri aşmak için hem bireysel hem kamusal tedbirler almak mümkün.
Sıradan dönemlerde bile engellileri en çok zorlayan konulardan biri, bana gelen okuyucu mektuplarına dayanarak sıkça dile getirmiş olduğum üzere, rapor süresi bitiminde yenileme gereği.
Salgından korunma tedbirleri kapsamında, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin mevcut raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağı açıklanmıştı. Dün yapılan yeni bir duyuruyla uygulamanın kapsamı genişletildi. Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan kişilerin yeniden reçete düzenletmeleri de gerekmeyecek.
Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların rapor uzatmak ve reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırılmasının hem hak kayıplarının önüne geçilmesi hem de hastanelerde birikmelerin önlenmesi ve vatandaşların kalabalıktan uzak kalmasının sağlanması açısından çok faydalı bir adım olduğunu düşünüyorum.
Ancak bu konuda bizlerin de üzerine düşen sorumluluklar var. Bunların başında kalabalık ortamlardan uzak durmak geliyor. Bu sadece sokağa çıkmadan yapabileceğimiz bir şey değil. Misafir ve ziyaretçi trafiğimizi de içinde bulunduğumuz duruma uygun olarak düzenlememiz gerekli. Bu doğrultuda alınan kurumsal tedbirler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda ziyaretçi kabulü durduruldu. Amaç engellileri ve yaşlıları Covid-19 virüsüne karşı korumak.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ayrıca kendine bağlı kurumlardan hizmet alan bireylerin ve hizmet veren personelin sağlığını korumak üzere Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi yayınladı. Bu rehbere kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, ayrıca, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde “Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural” başlığı ile bir video hazırlamış bulunuyor. Videoda, koronavirüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi veriliyor ve alınması gereken tedbirler sıralanıyor.
Toplumun her kesiminin bu salgın ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak bilgilenmesi büyük önem taşıyor. Bakanlığın işaret dilinde hazırladığı video bu açıdan önemli. Ancak işitme engelliler diğer bilgilendirme kanallarından da faydalanmak istiyorlar. Öncelikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan tedbirleri açıkladığı “Ulusa Sesleniş” adlı TV programlarında işaret dili tercümanı bulunmasını arzu ediyorlar. Böylelikle, anadilleri işaret dili olan vatandaşlarımız da alınan kararları ve tedbirleri anlayabilirler. Bu durum, aslında, haberler de dahil olmak üzere her tür bilgilendirici program için geçerli.
Bu arada, evde sıkılanlar için de bir öneride bulunayım. İZEV İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eve kapadığımız bugünlerde, özel gereksinimli gençler için her hafta iki konuğun yer alacağı online bir sosyal alan hazırladı. Söz konusu Vakıf, Youtube kanalı Farkadaş TV üzerinden haftanın beş günü evden sosyalleşme ve bağımsız yaşam desteği kapsayan içerikler sunuyor. 30 Mart’ta start alan programın ilk konukları Koray Avcı ve Sarp Apak oldular.
Umarım içinde bulunduğumuz bu zor dönemi mümkün olduğunca hasarsız atlatabiliriz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Tedbir
Merhabalar sevgili okurlar.
Son haftalarda dünyayı saran salgın nedeniyle herkes zor günler yaşıyor kuşkusuz. Engelliler için ise hem tehlike hem de zorluklar katlanarak artma riski taşıyor. Engelli bireylerin zaten kısıtlı olan erişim imkanları hem yakınlarının izolasyon sürecine girmeleri hem de günlük yaşantıyı kolaylaştıran çeşitli hizmetlere erişimin zorlaşması sonucunda daha da kısıtlanmış durumda. Ancak bu zorlukları ve tehlikeleri aşmak için hem bireysel hem kamusal tedbirler almak mümkün.
Sıradan dönemlerde bile engellileri en çok zorlayan konulardan biri, bana gelen okuyucu mektuplarına dayanarak sıkça dile getirmiş olduğum üzere, rapor süresi bitiminde yenileme gereği.
Salgından korunma tedbirleri kapsamında, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin mevcut raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağı açıklanmıştı. Dün yapılan yeni bir duyuruyla uygulamanın kapsamı genişletildi. Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan kişilerin yeniden reçete düzenletmeleri de gerekmeyecek.
Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların rapor uzatmak ve reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırılmasının hem hak kayıplarının önüne geçilmesi hem de hastanelerde birikmelerin önlenmesi ve vatandaşların kalabalıktan uzak kalmasının sağlanması açısından çok faydalı bir adım olduğunu düşünüyorum.
Ancak bu konuda bizlerin de üzerine düşen sorumluluklar var. Bunların başında kalabalık ortamlardan uzak durmak geliyor. Bu sadece sokağa çıkmadan yapabileceğimiz bir şey değil. Misafir ve ziyaretçi trafiğimizi de içinde bulunduğumuz duruma uygun olarak düzenlememiz gerekli. Bu doğrultuda alınan kurumsal tedbirler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda ziyaretçi kabulü durduruldu. Amaç engellileri ve yaşlıları Covid-19 virüsüne karşı korumak.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ayrıca kendine bağlı kurumlardan hizmet alan bireylerin ve hizmet veren personelin sağlığını korumak üzere Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi yayınladı. Bu rehbere kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, ayrıca, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde “Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural” başlığı ile bir video hazırlamış bulunuyor. Videoda, koronavirüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi veriliyor ve alınması gereken tedbirler sıralanıyor.
Toplumun her kesiminin bu salgın ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak bilgilenmesi büyük önem taşıyor. Bakanlığın işaret dilinde hazırladığı video bu açıdan önemli. Ancak işitme engelliler diğer bilgilendirme kanallarından da faydalanmak istiyorlar. Öncelikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan tedbirleri açıkladığı “Ulusa Sesleniş” adlı TV programlarında işaret dili tercümanı bulunmasını arzu ediyorlar. Böylelikle, anadilleri işaret dili olan vatandaşlarımız da alınan kararları ve tedbirleri anlayabilirler. Bu durum, aslında, haberler de dahil olmak üzere her tür bilgilendirici program için geçerli.
Bu arada, evde sıkılanlar için de bir öneride bulunayım. İZEV İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eve kapadığımız bugünlerde, özel gereksinimli gençler için her hafta iki konuğun yer alacağı online bir sosyal alan hazırladı. Söz konusu Vakıf, Youtube kanalı Farkadaş TV üzerinden haftanın beş günü evden sosyalleşme ve bağımsız yaşam desteği kapsayan içerikler sunuyor. 30 Mart’ta start alan programın ilk konukları Koray Avcı ve Sarp Apak oldular.
Umarım içinde bulunduğumuz bu zor dönemi mümkün olduğunca hasarsız atlatabiliriz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…