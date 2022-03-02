Merhabalar sevgili okurlar,
Çoğu Osmangazi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi almış, otomotiv sektöründe var olma savaşına giren bir grup kadının başlattığı bir kampanya “Sür Kendi Yoluna" … Mühendislik mesleğini bireysel ilgi alanları otomobiller ile birlikte icra etmek isteyen kadınların yürüttüğü, bugün bir kadın istihdam hareketine dönüşmüş olan bir kampanya bu.
Kampanyanın “Sür Kendi Yoluna” ismi; “her zaman ne yapman gerektiğini söyleyen insanlar çıkacaktır, ancak sen kendi istediğin yolda gitmekten asla vazgeçme.” mottosu ile belirlenmiş. Kampanyanın saha çalışmaları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “yola şimdi biz çıkıyoruz” diyerek başlatılacak.
“Sür Kendi Yoluna” kampanyası ile iş hayatına ara vermiş, hiç başlamamış, yeni mezun olmuş ya da kariyerini değiştirmek isteyen tüm kadınlara ücretsiz eğitimler verilecek, ilgilenen kişiler online ya da yüz yüze katılabilecekler. Eğitimlerini tamamlayan kişiler için evde ya da sahada iş imkânları da düşünülmüş ve alternatiflendirilmiş durumda. Dezavantajlı kadınlar da kampanya kapsamına alınmış ve engellilik durumlarına göre çalışabilecekleri departmanlar şimdiden tasarlanmış.
Kadın elinin değdiği herhangi bir düzenin asla eskisi gibi olmayacağına duyulan inanç ile çıkılan yolda, nitelikli işgücünde yer almak isteyen her kadın kendini geliştirmek istediği alanda eğitim alabilecek.
Birkaç bin yıldır hüküm sürmekte olan ataerkil yapı ile biyolojik farklılıkların altı daha çok çizilmeye başlanmış, her alanda olduğu gibi istihdamda da kadın ikinci planda kalmış durumda. Bu sebepten, özellikle son yıllarda, dünya genelinde mesleki anlamda erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunan kadınlar; ‘erkek mesleği’ olarak parsellenmiş pek çok alanda varlıklarını göstermeye başlamış bulunuyorlar. Adlarından başarıyla söz edilen kadınların çoğalması oldukça umut verici bir durum…
Teknolojinin hızla gelişmesi ve bilginin güç kaynağı olması ile de kadınlar, mühendislik gibi geçmiş yüzyıllar boyu eril alanda parsellenmiş mesleklerden birinde adlarından söz ettirmeyi ve mühendislik mesleğinin cinsiyetçi dinamiğini ve güç dengesini değiştirmeyi başarmış bulunuyorlar.
Otomotiv sektörü de kadınların yetersiz görüldüğü alanlardan birisi olarak işaretlenmiş; üretim sürecinden başlayarak satış, bakım, yedek parça gibi her bir sektör bileşeni erkek işgücü ile yönetilmiş durumda. Dünya ile birlikte ülkemizde de kadınların nitelikli işgücünde yer almaları yönünde mutlu edici çalışmalar görmekteyiz. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmeleri, sözlü/fiili şiddetin önüne geçebilmek için atılması gereken en önemli adım. “Sür Kendi Yoluna” da, bu anlamda son dönemde adını yavaş yavaş duymaya başladığımız kampanyalardan biri.
Bugünlerde sosyal medyada karşınıza çıkan #SürKendiYoluna adı ile başlatılan kampanya ile asıl hedeflenen, erkek egemen yapıya kadın başına karşı durmaya çalışan tüm kadınlara umut olmak.
Kadın resimlerinin şiddetle, savaşla eşleşen fotoğraf karelerindeki çaresiz görüntülerinden sonra, bir “iyilikte birleşme hareketi” olarak adlandırabileceğimiz #SürKendiYoluna ile yapılmak istenilen; kalplerimize bir umut tohumu ekebilmek.
Kampanya Koordinatörü Dr. Ayşe Sönmez’ in de dediği gibi, “Güzellikle değişecek yeni dünya düzeni için, kadın elinin değmesi şart.”
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Sür Kendi Yoluna”
Merhabalar sevgili okurlar,
Çoğu Osmangazi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi almış, otomotiv sektöründe var olma savaşına giren bir grup kadının başlattığı bir kampanya “Sür Kendi Yoluna" … Mühendislik mesleğini bireysel ilgi alanları otomobiller ile birlikte icra etmek isteyen kadınların yürüttüğü, bugün bir kadın istihdam hareketine dönüşmüş olan bir kampanya bu.
Kampanyanın “Sür Kendi Yoluna” ismi; “her zaman ne yapman gerektiğini söyleyen insanlar çıkacaktır, ancak sen kendi istediğin yolda gitmekten asla vazgeçme.” mottosu ile belirlenmiş. Kampanyanın saha çalışmaları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “yola şimdi biz çıkıyoruz” diyerek başlatılacak.
“Sür Kendi Yoluna” kampanyası ile iş hayatına ara vermiş, hiç başlamamış, yeni mezun olmuş ya da kariyerini değiştirmek isteyen tüm kadınlara ücretsiz eğitimler verilecek, ilgilenen kişiler online ya da yüz yüze katılabilecekler. Eğitimlerini tamamlayan kişiler için evde ya da sahada iş imkânları da düşünülmüş ve alternatiflendirilmiş durumda. Dezavantajlı kadınlar da kampanya kapsamına alınmış ve engellilik durumlarına göre çalışabilecekleri departmanlar şimdiden tasarlanmış.
Kadın elinin değdiği herhangi bir düzenin asla eskisi gibi olmayacağına duyulan inanç ile çıkılan yolda, nitelikli işgücünde yer almak isteyen her kadın kendini geliştirmek istediği alanda eğitim alabilecek.
Birkaç bin yıldır hüküm sürmekte olan ataerkil yapı ile biyolojik farklılıkların altı daha çok çizilmeye başlanmış, her alanda olduğu gibi istihdamda da kadın ikinci planda kalmış durumda. Bu sebepten, özellikle son yıllarda, dünya genelinde mesleki anlamda erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunan kadınlar; ‘erkek mesleği’ olarak parsellenmiş pek çok alanda varlıklarını göstermeye başlamış bulunuyorlar. Adlarından başarıyla söz edilen kadınların çoğalması oldukça umut verici bir durum…
Teknolojinin hızla gelişmesi ve bilginin güç kaynağı olması ile de kadınlar, mühendislik gibi geçmiş yüzyıllar boyu eril alanda parsellenmiş mesleklerden birinde adlarından söz ettirmeyi ve mühendislik mesleğinin cinsiyetçi dinamiğini ve güç dengesini değiştirmeyi başarmış bulunuyorlar.
Otomotiv sektörü de kadınların yetersiz görüldüğü alanlardan birisi olarak işaretlenmiş; üretim sürecinden başlayarak satış, bakım, yedek parça gibi her bir sektör bileşeni erkek işgücü ile yönetilmiş durumda. Dünya ile birlikte ülkemizde de kadınların nitelikli işgücünde yer almaları yönünde mutlu edici çalışmalar görmekteyiz. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmeleri, sözlü/fiili şiddetin önüne geçebilmek için atılması gereken en önemli adım. “Sür Kendi Yoluna” da, bu anlamda son dönemde adını yavaş yavaş duymaya başladığımız kampanyalardan biri.
Bugünlerde sosyal medyada karşınıza çıkan #SürKendiYoluna adı ile başlatılan kampanya ile asıl hedeflenen, erkek egemen yapıya kadın başına karşı durmaya çalışan tüm kadınlara umut olmak.
Kadın resimlerinin şiddetle, savaşla eşleşen fotoğraf karelerindeki çaresiz görüntülerinden sonra, bir “iyilikte birleşme hareketi” olarak adlandırabileceğimiz #SürKendiYoluna ile yapılmak istenilen; kalplerimize bir umut tohumu ekebilmek.
Kampanya Koordinatörü Dr. Ayşe Sönmez’ in de dediği gibi, “Güzellikle değişecek yeni dünya düzeni için, kadın elinin değmesi şart.”
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…