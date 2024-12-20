Sanata ve müziğe adanmış kısacık bir ömür

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Bugün biraz hayal kurmak istiyorum.

Gözlerimi kapatıyorum… İşte yine, yıllar önceki gibi, bir konser salonundayım. Genç bir kadının çaldığı arpın sesi okşuyor kulaklarımı. Müziği dinlemeye doyamıyorum…

Sahnedeki, parmakları arpin tellerinde bir kuğu zarafetiyle dolaşan, bu genç kadın 1 Haziran 2009 tarihinde elim bir uçak kazasında yitirdiğimiz, dünyaca ünlü arp sanatçısı F. Ceren Necipoğlu…

Ablası A. İmre Tüylü’ nün sözleri ile, “Ceren’in hikayesi bir defter kapağında gördüğü arp çalan kız resmiyle başlıyor. O resmi gördüğü zaman yüreğine saplanan arp ve müzik aşkı, küçük Ceren’ i konservatuvarın hazırlık sınıfından Indiana Üniversitesi’ndeki yüksek lisans yıllarına, oradan da Anadolu Üniversitesi’ndeki öğretim görevliliğine kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.”

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İstanbul Alman Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümlerinde eğitim alan Necipoğlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Arp Bölümü ileri devresi ile Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’ne devam etti. 1997 yılında buradan mezun olan Necipoğlu, ardından burs kazanarak gittiği ABD’de Louisiana Eyalet Üniversitesi’nin Arp Sanat Dalı yüksek lisans programını bir yılda tamamladı. Sonra da Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi’ nin davetini kabul ederek, dünyaca ünlü arpist ve pedagog Susann McDonald’ın sınıfından arp sanat dalında master derecesiyle mezun oldu. Susann McDonald’ın yanı sıra Judy Loman, Marie-Claire Jamet gibi virtüözlerle arp; Christian Lardé, Dennis Parker, Thomas Robertello, Kate Lukas gibi tanınmış ustalarla oda müziği çalıştı. Öğrenimi süresince CRR Senfoni Orkestrası, Akdeniz Gençlik Orkestrası, Louisiana E. Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Opera Topluluğu, Indiana Üniversitesi Senfoni Orkestraları, Ohio Light Opera Orkestrası, Columbus Indiana Philharmonic ile sahneye çıktı.

Türkiye’ ye dönüşünde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlatma görevini üstlendi. Uluslararası bir kariyere sahip olan, İranlı besteci Amir Mahyar Tafreshipour’ un “A Persian Reflection” (2006) adlı arp konçertosunun Türkiye’deki ilk seslendirilişini 2009 Ocak ayında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi.

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Arp Anasanat Dalı Başkanı Fatma Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen Uluslararası Arp Festivali’ nde Türkiye'yi temsil ederek, Türk eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Necipoğlu, Rio de Janeiro konserinden dönüşte Air France Havayolları uçak kazasında, Brezilya açıklarında düşen uçakta, yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki sanatçımız, uçaktaki tek Türk yolcuydu. Sanatçının cenazesine, ancak, kazadan iki buçuk yıl sonra ulaşılabildi.

Necipoğlu ile birlikte kazada ölen 104 yolcunun cenazesi okyanustan çıkarılarak, Paris’te ailelerine teslim edildi. Yapılan DNA testinin ardından kimliği belirlenen Necipoğlu’nun cenazesi 23 Kasım’ da Paris’ten İstanbul’a getirildi. Genç yaşında yitirdiğimiz usta sanatçımız, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, Fatma Ceren Necipoğlu için, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ nde, Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende Necipoğlu’ nün Türk bayrağına sarılı tabutu, sanat merkezindeki sahneye konuldu. Daha sonra ünlü İskoçyalı arp sanatçısı Catriona Mc Kay’in, Ceren Necipoğlu’nun vefatı nedeniyle yaptığı "Ceren İçin Ağıt" adlı beste, CD’den seslendirildi. Ardından Şef Burak Tüzün yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde, Ceren Necipoğlu’nun öğrencileri, Edvard Grieg’in ’Asse’nin Ölümü’ (The Death of Åse) eserini seslendirdiler. Daha sonra Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatma Ceren Necipoğlu, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı gün Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası da İstanbul’da Necipoğlu’ nın anısına konser verdi.

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Kısacık hayatında, solo ve ortak çalışmalarla 100 civarında konser veren Ceren Necipoğlu, birçok ödül aldı, ulusal ve uluslararası projelere imza attı. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük başarılar sergiledi.

2020 yılında, genç yaşta kaybettiğimiz usta sanatçı için, ömrünü sanata, müziğe, enstrümanına ve öğrencilerine adamış bir müzisyenin felsefesini genç nesillere aktarmak ve adını yaşatmak amacıyla; 15-19 Ocak tarihlerinde, “Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali” düzenlendi. Festival; Necipoğlu’nun hayatını üzerine kurduğu paylaşarak öğrenme misyonunu yaygınlaştırmayı, katılımcıların yeni ufuklar keşfetmelerine yardımcı olmayı ve Türkiye’de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyordu. Solo Arp ve Oda Müziği yarışmalarının yanında jüriyi oluşturan sanatçıların verdiği konserlerin de yer aldığı festival, Necipoğlu’nun ablası İmre Tüylü’ nün önderliğinde, “Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun” sloganıyla gerçekleşti. 2020 yılında gerçekleşen bu festivale Pera Müzesi ev sahipliği yaptı.

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“Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali” 14 ve 19 Ocak 2025’te ikinci kez düzenlenecek. Beş yıllık bir aranın ardından, bu kez daha kapsamlı bir programla, dünya çapındaki müzisyenler İstanbul’da ağırlanacak. “II. Ceren Necipoğlu Arp Festivali Programı” nda; konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp yarışmaları, oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştaylar da yer alacak. Festivalin İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu ve Pera Müzesi’ ndeki konserler haricindeki tüm etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek. AKM’ deki konserler ve diğer etkinlikler ücretsiz olarak tüm dinleyicilerin katılımına açık olacak.

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“II. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali”, Solo Arp Yarışmaları’ nın Jüri Başkanı BBC Senfoni Orkestrası’nın 28 yıllık emekli baş artisti Uluslararası Arp Sanatçısı ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi Ulusal Araştırma Üyesi Sioned Williams’ ın 14 Ocak Salı akşamı İstanbul İngiltere Başkonsolosluğunda vereceği özel açılış konseri ile başlayacak. Ece Yavaş ve Florence Sitruk’un konserleri 15 Ocak; bir önceki festivalin birincileri Giedra Julija Tutkute ve Trio Granados’ un sahne alacağı konser 17 Ocak’ta AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. Şirin Pancaroğlu ve Anne Sophie Bertrand’ ın vereceği Ceren Necipoğlu Doğum Günü Özel Konseri ise 18 Ocak’ta Pera Müzesi’nde düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. Solo Arp Yarışmaları, Young Hope (12 - 17 yaş) ve Young Artist (18 - 24 yaş) olmak üzere iki kategoride, 15, 16 ve 17 Ocak’ ta; arp zorunluluğu olmayan Oda Müziği Yarışması ise 18 - 19 Ocak’ ta yapılacak.

Arp sanatçıları ve aynı zamanda yarışmaların jüri üyeleri arasında yer alan Florence Sitruk, Anastasia Razvalyaeva, Sioned Williams, Mara Galassi ve Imogen Barford, festival boyunca farklı temalarda ustalık sınıfları (masterclass) gerçekleştirecekler. Davide Arduino’nun Arp Bakımı ve Regülasyon, Alara Tütüncü’nün Elektronik ve Elektroakustik Arp, Imogen Barford’ un Aleksander Tekniği ve Anne-Sophie Bertrand’ın Fransız Repertuvarı atölyeleri gerçekleştireceği festivalde Şirin Pancaroğlu’nun Türk Arpı atölyesi ise iki farklı yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek.

“II. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali” kapsamındaki, Bikem de Montebello’ nun “Konservatuar Öğrencileri ve Kurumsal Olmayan Dış Dünya” ve Mara Galassi’ nin “Arpın Mükemmelliği: Görüntüler ve Seslerle Arpın Kısa Tarihi” başlıklı konferanslarına da AKM Müzik Platformu ev sahipliği yapacak.

Her yaştan arpçının katılımına açık olarak AKM Müzik Platformu’ nda düzenlenecek ustalık sınıflarına ve atölye çalışmalarına katılmak için detaylı bilgilere ise, cnharpfestival.com adresinden ulaşılabiliyor.

Festival, 19 Ocak Pazar akşamı AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ödül töreni ve kapanış konseriyle sona erecek. Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması’ nın kazananlarının ödüllerini alacağı gecede; Çağatay Akyol (arp), Ferhat Erdem (kaval-ney-sipsi-cura) ve Cemal Özkızıltaş (otantik perküsyon) Arpanatolia projesi kapsamında, unutulmaz bir performans sergileyecekler. Kapanış gecesinin biletleri, akmistanbul.gov.tr adresi üzerinden ve biletinial.com’ dan temin edilebilecek.

Festival Düzenleme Komitesi

Lilian Tonella Tüzün Devlet Konservatuvarı Müdürü, Anadolu Üniversitesi

Öğr. Gör. Gözde Ece Yavaş Öztürk Arp Sanat Dalı Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

İmre Tüylü Komite Başkanı ve Basın İlişkileri

Ceren Necipoğlu benim kızımdan iki yaş daha küçüktü. Belki de bu yüzden, tek bir kez dinlemiş ve hayran kalmış olduğum dünyaca ünlü bu sanatçının kaybı beni çok üzmüştü. Ama inanıyorum ki, tıpkı ablasının söylediği gibi; çok sevdiği vatanının toprağına kavuşan Ceren’imiz, sevenlerinin kalplerine o güzel ezgilerini hep fısıldayacak…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Dinlemek isteyenler için:

https://www.youtube.com/watch?v=_JLJZp3sq-E

Arpist: Ceren Necipoğlu (1973 - 2009) Nihâvend Saz Semâisi

https://www.youtube.com/watch?v=PP8nJk7pqEA

Arpist Ceren Necipoğlu (1973-2009) Sultân-i Yegâh Saz Semâisi