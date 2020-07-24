Pandemi sürecinde 65 yaş üstü bireyler

Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre, ülkemizde 7 milyon 550 bin 727 kişi 65 yaşın üstünde. Benim de aralarında bulunduğum bu yaş grubundaki bireyler, toplam nüfus içinde %9 civarında pay alıyorlar.
Bilindiği gibi, Covid-19 hastalığında risk grubunda yer aldıkları için, 65 yaş ve üzerindeki bireylere pandemi sırasında bazı kısıtlamalar getirildi. İlgili bakanlıkların bu kısıtlamaları konu alan genelgelerini tarih sırasına göre gözden geçirecek olursak;
-22 Mart 2020 tarihle 5762 sayılı Genelge ile 65 yaş üzerindeki bireylere sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini,
-20 Mayıs 2020 tarih 8206 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireylere, 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, en az bir ay dönmemek kaydıyla tek yön olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izninin verildiğini,
-29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireyler arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını (aktif sigortalı olduklarını gösteren SSK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, hizmet yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle) belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarının açıklandığını,
-10 Haziran 2020 tarih ve 9138 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020’de yürürlüğe giren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasının esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki bireylere her gün saat 10.00 ve 20,00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verildiğini,
-24 Haziran 2020’de ise, turizm sezonunun açılması sebebi ile, 89780865-153-E.10134 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireylerin turizm amaçlı seyahatlerine izin verildiğini; ancak başvuru formunda otel tatili, yazlık/devre mülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden birinin seçilmesi, otel tatili için rezervasyon belgelerinin, yazlık/devre mülk için tapu örneklerinin, kiralık ev/villa için kira sözleşmelerinin, karavan tatili için karavan sahiplik belgelerinin ya da kira sözleşmelerinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesinin zorunlu tutulduğunu görüyoruz.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, T.C. Sağlık Bakanlığı’na konu ile ilgili bir mektup göndermiş bulunuyor. Söz konusu mektupta savaş ya da salgın gibi olağandışı durumlarda devletlerin önlem alabileceklerinin ve bireylerin de bunlara uymak zorunda olduklarının altı çiziliyor. Covid-19 pandemisinin başlangıcında risk grubunda yer aldıkları için 65 yaş ve üzerindeki bireylere sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesinin anlaşılır olduğu ancak bu kısıtlamanın çok uzun sürmesinin bu grupta yer alan bazı kişilerin beden ve ruh sağlıklarını etkileyebileceği ifade ediliyor.
Kanımca, başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgili Bakanlıklar biz vatandaşların Pandemi sürecini rahat geçirebilmemiz için büyük bir özveri ile çalıştılar. Özveri ile çalışan, tabi ki, yalnızca onlar değildi. Kahraman doktorlarımız, 22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, toplam 222 bin 402 hastanın 205 bin 214’ünün iyileşmesini sağlamış bulunuyorlar. Sanırım onlara büyük bir teşekkür borçluyuz.
Sağlık; Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik durumu” olarak tanımlanıyor. Türk Tabipler Birliği’nin gözlemlerine göre, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasının 65 yaş üzerindeki bazı bireylerin beden ve ruh sağlığı sorunları yaşamaya başlamalarına neden olmuş bulunuyor. Zira, ne yazık ki, içinde bulunduğumuz mevsim izin verilen saatlerde sokağa çıkma olanağı vermiyor. Güneş sabah altıya doğru doğuyor, akşam sekizden sonra batıyor.
Bilindiği gibi 65 yaş üstü bireylere güneşin ve sıcağın etkisinin yoğun olmadığı saatlerde sokağa çıkmaları öneriliyor. Bu yüzden, kanımca, bu yaş grubunun sıcaklar bitinceye kadar gündüzlerini evde geçirmeleri sağlıklarını korumaları açısından oldukça önemli. Konunun ilgili ve yetkilileri önümüzdeki günlerdeki kararlarında, eminim ki, bu durumu da dikkate alacaklardır.
65 yaş üstü bir birey olarak ben, şahsen bu boğucu denecek kadar sıcak akşamları sevdiğim arkadaşlarım ile birlikte üyesi olduğum spor kulübünün bahçesinde geçirmeyi arzu ediyorum. Zira bu yaz tatil anlamında yapabileceğimiz tek şey bu.
Böyle bir akşamı o kadar özledim ki...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
Pandemi sürecinde 65 yaş üstü bireyler
Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre, ülkemizde 7 milyon 550 bin 727 kişi 65 yaşın üstünde. Benim de aralarında bulunduğum bu yaş grubundaki bireyler, toplam nüfus içinde %9 civarında pay alıyorlar.
Bilindiği gibi, Covid-19 hastalığında risk grubunda yer aldıkları için, 65 yaş ve üzerindeki bireylere pandemi sırasında bazı kısıtlamalar getirildi. İlgili bakanlıkların bu kısıtlamaları konu alan genelgelerini tarih sırasına göre gözden geçirecek olursak;
-22 Mart 2020 tarihle 5762 sayılı Genelge ile 65 yaş üzerindeki bireylere sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini,
-20 Mayıs 2020 tarih 8206 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireylere, 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, en az bir ay dönmemek kaydıyla tek yön olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izninin verildiğini,
-29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireyler arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını (aktif sigortalı olduklarını gösteren SSK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, hizmet yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle) belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarının açıklandığını,
-10 Haziran 2020 tarih ve 9138 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020’de yürürlüğe giren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasının esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki bireylere her gün saat 10.00 ve 20,00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verildiğini,
-24 Haziran 2020’de ise, turizm sezonunun açılması sebebi ile, 89780865-153-E.10134 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri bireylerin turizm amaçlı seyahatlerine izin verildiğini; ancak başvuru formunda otel tatili, yazlık/devre mülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden birinin seçilmesi, otel tatili için rezervasyon belgelerinin, yazlık/devre mülk için tapu örneklerinin, kiralık ev/villa için kira sözleşmelerinin, karavan tatili için karavan sahiplik belgelerinin ya da kira sözleşmelerinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesinin zorunlu tutulduğunu görüyoruz.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, T.C. Sağlık Bakanlığı’na konu ile ilgili bir mektup göndermiş bulunuyor. Söz konusu mektupta savaş ya da salgın gibi olağandışı durumlarda devletlerin önlem alabileceklerinin ve bireylerin de bunlara uymak zorunda olduklarının altı çiziliyor. Covid-19 pandemisinin başlangıcında risk grubunda yer aldıkları için 65 yaş ve üzerindeki bireylere sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesinin anlaşılır olduğu ancak bu kısıtlamanın çok uzun sürmesinin bu grupta yer alan bazı kişilerin beden ve ruh sağlıklarını etkileyebileceği ifade ediliyor.
Kanımca, başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgili Bakanlıklar biz vatandaşların Pandemi sürecini rahat geçirebilmemiz için büyük bir özveri ile çalıştılar. Özveri ile çalışan, tabi ki, yalnızca onlar değildi. Kahraman doktorlarımız, 22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, toplam 222 bin 402 hastanın 205 bin 214’ünün iyileşmesini sağlamış bulunuyorlar. Sanırım onlara büyük bir teşekkür borçluyuz.
Sağlık; Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik durumu” olarak tanımlanıyor. Türk Tabipler Birliği’nin gözlemlerine göre, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasının 65 yaş üzerindeki bazı bireylerin beden ve ruh sağlığı sorunları yaşamaya başlamalarına neden olmuş bulunuyor. Zira, ne yazık ki, içinde bulunduğumuz mevsim izin verilen saatlerde sokağa çıkma olanağı vermiyor. Güneş sabah altıya doğru doğuyor, akşam sekizden sonra batıyor.
Bilindiği gibi 65 yaş üstü bireylere güneşin ve sıcağın etkisinin yoğun olmadığı saatlerde sokağa çıkmaları öneriliyor. Bu yüzden, kanımca, bu yaş grubunun sıcaklar bitinceye kadar gündüzlerini evde geçirmeleri sağlıklarını korumaları açısından oldukça önemli. Konunun ilgili ve yetkilileri önümüzdeki günlerdeki kararlarında, eminim ki, bu durumu da dikkate alacaklardır.
65 yaş üstü bir birey olarak ben, şahsen bu boğucu denecek kadar sıcak akşamları sevdiğim arkadaşlarım ile birlikte üyesi olduğum spor kulübünün bahçesinde geçirmeyi arzu ediyorum. Zira bu yaz tatil anlamında yapabileceğimiz tek şey bu.
Böyle bir akşamı o kadar özledim ki...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…