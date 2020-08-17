OKUYAY Platformu okuma kültürünü yaymaya çalışıyor

Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında verilen hibeyle hayata geçirilen OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyor. Platform; Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu “Korona günlerinde dijital platformlarda okuma kültürü için neler yapılıyor?” başlığı altında hem e-posta gönderimi yoluyla hem de internet sitesi üzerinden korona günlerinde okuma kültürü konusunda dünyada ve Türkiye’de dijital mecralarda gerçekleştirilen etkinlikleri; birçok kurumun internet üzerinden yayına açtığı kitap ve okuma kültürüne dair kaynak ve içerikleri paylaşıyor. Yurtdışından sunulan örnekler, çocukların yabancı dil eğitimlerine de ara vermeden devam edebilmeleri için ideal kaynaklar sunuyor.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle halkın mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamasının tavsiye edildiği bu dönemde, OKUYAY Platformu’nun önerileri okumaya dair yeni farklılıklar yaratıyor. Platform, internet sitesinde okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik araştırmalarını ve önerilerini sürekli güncelleyerek bizler için önemli bir kaynak oluşturuyor.
OKUYAY Platformu’nun internet sitesindeki “Önerilerimiz” başlığı altında yer alan “Okuma Önerimiz” sekmesinden okuma kültürü ve kitap okuma alışkanlığı hakkında yazılmış, kitap, tez, makale, köşe yazısı gibi kaynaklara; “İzleme Önerimiz” sekmesinden de benzer konularda gerçekleştirilen panel, etkinlik, televizyon programı gibi çalışmaların linklerine ulaşılabiliyor. “Biz de Yapsak” sekmesinde yine bugünlerde evlerde çocuklarla birlikte yapılacak etkinlikler, “İyi Örnekler” sekmesinde okuma kültürü konusunda dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen önemli projeler, “Veriler” sekmesinde ise OKUYAY Platformu’nun yaptırdığı anket ve araştırmalar yer alıyor.
Korona günlerinde okuma kültürü konusunda dikkat çeken kampanyalar ve kütüphane hizmetleri konusunda ilham verici örnekleri sunan OKUYAY Platformu, fiziksel ortamda gerçekleştirdiği birçok etkinliği de dijital mecraya taşımış durumda. OKUYAY Buluşmaları ve OKUYAY Konuşmaları da çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
OKUYAY Platformu’nun Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından #evdeyimokuyorum etiketiyle başlattığı, yakın zamanda video içerikleriyle zenginleştirilmiş olan kampanya ise katlanan bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Söz konusu kampanya, Dünya Kitap Günü’nde europeanbooksellers.eu sitesinde dünyadaki diğer kampanyalarla birlikte yer almış bulunuyor.
OKUYAY Platformu halen, farklı sivil toplum kuruluşlarından da destek alarak gerçekleştirilen dört pilot proje yürütüyor. Mayıs’ta başlanan proje çalışmaları Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. 12 bin kişiye doğrudan ulaşmayı hedefleyen pilot projelerin hedef kitleleri 0-6 yaş grubu, ilkokul-ortaokul-lise öğrencileri ile diğer gençler (15-24 yaş arasında kalanlar) ve ebeveynler.
OKUYAY Platformu, bir toplum için herkesin elini taşın altına sokması gerektiği bilinci ile, Türkiye’de kitaba ve okumaya dair her şeyin parçası olmak ve okuma kültürünü ülkemizin tümüne yaymak için var gücüyle çalışıyor.
Okumanın kişiye kazandırabileceklerinin bilincinde bir birey olarak, şahsım adına yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum onlara...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
OKUYAY Platformu okuma kültürünü yaymaya çalışıyor
Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında verilen hibeyle hayata geçirilen OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyor. Platform; Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu “Korona günlerinde dijital platformlarda okuma kültürü için neler yapılıyor?” başlığı altında hem e-posta gönderimi yoluyla hem de internet sitesi üzerinden korona günlerinde okuma kültürü konusunda dünyada ve Türkiye’de dijital mecralarda gerçekleştirilen etkinlikleri; birçok kurumun internet üzerinden yayına açtığı kitap ve okuma kültürüne dair kaynak ve içerikleri paylaşıyor. Yurtdışından sunulan örnekler, çocukların yabancı dil eğitimlerine de ara vermeden devam edebilmeleri için ideal kaynaklar sunuyor.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle halkın mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamasının tavsiye edildiği bu dönemde, OKUYAY Platformu’nun önerileri okumaya dair yeni farklılıklar yaratıyor. Platform, internet sitesinde okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik araştırmalarını ve önerilerini sürekli güncelleyerek bizler için önemli bir kaynak oluşturuyor.
OKUYAY Platformu’nun internet sitesindeki “Önerilerimiz” başlığı altında yer alan “Okuma Önerimiz” sekmesinden okuma kültürü ve kitap okuma alışkanlığı hakkında yazılmış, kitap, tez, makale, köşe yazısı gibi kaynaklara; “İzleme Önerimiz” sekmesinden de benzer konularda gerçekleştirilen panel, etkinlik, televizyon programı gibi çalışmaların linklerine ulaşılabiliyor. “Biz de Yapsak” sekmesinde yine bugünlerde evlerde çocuklarla birlikte yapılacak etkinlikler, “İyi Örnekler” sekmesinde okuma kültürü konusunda dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen önemli projeler, “Veriler” sekmesinde ise OKUYAY Platformu’nun yaptırdığı anket ve araştırmalar yer alıyor.
Korona günlerinde okuma kültürü konusunda dikkat çeken kampanyalar ve kütüphane hizmetleri konusunda ilham verici örnekleri sunan OKUYAY Platformu, fiziksel ortamda gerçekleştirdiği birçok etkinliği de dijital mecraya taşımış durumda. OKUYAY Buluşmaları ve OKUYAY Konuşmaları da çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
OKUYAY Platformu’nun Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından #evdeyimokuyorum etiketiyle başlattığı, yakın zamanda video içerikleriyle zenginleştirilmiş olan kampanya ise katlanan bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Söz konusu kampanya, Dünya Kitap Günü’nde europeanbooksellers.eu sitesinde dünyadaki diğer kampanyalarla birlikte yer almış bulunuyor.
OKUYAY Platformu halen, farklı sivil toplum kuruluşlarından da destek alarak gerçekleştirilen dört pilot proje yürütüyor. Mayıs’ta başlanan proje çalışmaları Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. 12 bin kişiye doğrudan ulaşmayı hedefleyen pilot projelerin hedef kitleleri 0-6 yaş grubu, ilkokul-ortaokul-lise öğrencileri ile diğer gençler (15-24 yaş arasında kalanlar) ve ebeveynler.
OKUYAY Platformu, bir toplum için herkesin elini taşın altına sokması gerektiği bilinci ile, Türkiye’de kitaba ve okumaya dair her şeyin parçası olmak ve okuma kültürünü ülkemizin tümüne yaymak için var gücüyle çalışıyor.
Okumanın kişiye kazandırabileceklerinin bilincinde bir birey olarak, şahsım adına yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum onlara...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…