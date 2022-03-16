Müziğin iyileştirici gücü

Merhabalar sevgili okurlar.
Atatürk Kültür Merkezi, 14 Mart Pazartesi akşamı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen muhteşem bir etkinliğe sahne oldu. Müzikle tedaviyi konu alan ve doktorlarla sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren "Tedavüyyeü'l Musikiyye" adlı müzikal izleyenlerin övgüsünü topladı.
Müzikle tedavinin yüzyıllar boyunca Türk kültüründe özellikle ruhsal rahatsızlıkların giderilmesinde yararlanılan bir yöntem olması noktasından yola çıkarak hazırlanılan oyunun librettosu Nihat Gönül tarafından yazılmış. Oyunun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, aynı zamanda bu eşsiz projenin fikir annesi. Kendisi, projenin 2-3 yıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söylüyor.
Doç. Dr. Şengün projeyi 14 Mart Tıp Bayramı’ nda her yıl bir etkinlik düzenlemeyi gelenek haline getirmiş olan Liv Hospital’ a götürüyor ve onlardan olumlu yanıt alıyor. Sonuçta da, Liv Hospital doktorlarının da oyuncu olarak yer aldığı Türk Müziği Müzikali, "Tedavüyyeü'l Musikiyye" çıkıyor ortaya.
Tiyatro Sanatçısı Vehbi Akıntürk, oyunun hem yönetmenliğini hem de anlatıcılığını üstleniyor Başrollerini Zeynep Sönmez ve Hüseyin Cem Durak'ın paylaştığı müzikaldeki roller, Liv Hospital doktorları tarafından canlandırılıyor.
Müzikal’de; İstanbul'da yaşayan orta halli bir manifaturacının üniversite öğrencisi oğlu Tuğşad ile Meclis-i Mebusan Başkatibi' nin tıbbiyeli kızı Dilfiruz'un tanışmaları ve birbirlerine âşık olmaları, Türk müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde anlatılıyor. 1900’lerin başında İstanbul’ da geçen hikâyede, aileleri birbirini çok seven bu gençlerin evlenmelerine izin vermiyor. Üzüntüden yatağa düşen gençlerin rahatsızlığı hiçbir tedaviye yanıt vermeyince, zamanın ünlü doktoru Abdurrahman Bey onların müzikle tedavi edilmelerine karar veriyor. Ve sahne alan değerli solistlerin Kültür Bakanlığı Modern Folk Topluluğu Orkestrası’ nın müziği eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla, tedaviye başlanıyor.
Müzikale katkı veren solistler; aynı zamanda müzik yönetmenliğini de üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Merve Ceren Tağayer, Atakan Aktaş, Bekir Ünlüataer, Gediz Çoroğu ve Uğur Çınar idi. Birbirinden muhteşem seslere sahip olan bu sanatçıları hem izlemek hem dinlemek tarif edemeyeceğim kadar güzeldi. Ayrıca TRT Müzik Kanalı’ nda kaçırmadan izlemeye çalıştığım, sesine hayran olduğum Bekir Ünlüataer’ ı görmek ve dinlemek benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Müzikali izledikten sonra Yönetmen Vehbi Akıntürk ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı buldum. Proje teklifinin kendisine Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından iletildiğini belirten Akıntürk, konunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Genç yönetmen oyunu üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardıklarını belirterek, görevleri yaşamlarının neredeyse tamamını dolduran doktorların olağanüstü bir performans sergilediklerinin altını çizdi. Vehbi Akıntürk, doktorlarla çalışmaktan çok memnun kaldığını ve böyle özel bir projenin içinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Müzik benim yaşamımın ‘olmazsa olmaz’ı. Klasik Batı Müziği’ ni de Türk Müziği’ ni de severek dinlerim. Klasik Batı Müziği konserlerinden olduğu kadar, Türk Müziği konserlerinden de zevk alırım. Ayrıca, müziğin iyileştirici gücüne de inanırım. Sevgili Eşim Özer Yelçe, pek çok konuda gibi müzik konusunda da oldukça büyük bir bilgi birikimine sahipti. Birlikte, Plak’ larla başlayıp CD’ lerle devam eden bir müzik kütüphanesi kurmuştuk. Müzik eşliğinde sohbet eder, müzik dinleyerek dinlenirdik birlikte. Sözün kısası, müziksiz gün yoktu bizim evimizde.
"Tedavüyyeü'l Musikiyye" Müzikali’ ni eşimle birlikte izleyebilmek isterdim. Eminim ki, O da benim gibi çok zevk alırdı bu oyundan.
Bana tüm sorunları unutturarak çok keyifli bir zaman dilimi hediye eden "Tedavüyyeü'l Musikiyye" Müzikali’ nde rol alan değerli hekimlerimizi ve sanatçılarımızı, olağanüstü performansları için yürekten kutluyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Müziğin iyileştirici gücü
Merhabalar sevgili okurlar.
Atatürk Kültür Merkezi, 14 Mart Pazartesi akşamı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen muhteşem bir etkinliğe sahne oldu. Müzikle tedaviyi konu alan ve doktorlarla sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren "Tedavüyyeü'l Musikiyye" adlı müzikal izleyenlerin övgüsünü topladı.
Müzikle tedavinin yüzyıllar boyunca Türk kültüründe özellikle ruhsal rahatsızlıkların giderilmesinde yararlanılan bir yöntem olması noktasından yola çıkarak hazırlanılan oyunun librettosu Nihat Gönül tarafından yazılmış. Oyunun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, aynı zamanda bu eşsiz projenin fikir annesi. Kendisi, projenin 2-3 yıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söylüyor.
Doç. Dr. Şengün projeyi 14 Mart Tıp Bayramı’ nda her yıl bir etkinlik düzenlemeyi gelenek haline getirmiş olan Liv Hospital’ a götürüyor ve onlardan olumlu yanıt alıyor. Sonuçta da, Liv Hospital doktorlarının da oyuncu olarak yer aldığı Türk Müziği Müzikali, "Tedavüyyeü'l Musikiyye" çıkıyor ortaya.
Tiyatro Sanatçısı Vehbi Akıntürk, oyunun hem yönetmenliğini hem de anlatıcılığını üstleniyor Başrollerini Zeynep Sönmez ve Hüseyin Cem Durak'ın paylaştığı müzikaldeki roller, Liv Hospital doktorları tarafından canlandırılıyor.
Müzikal’de; İstanbul'da yaşayan orta halli bir manifaturacının üniversite öğrencisi oğlu Tuğşad ile Meclis-i Mebusan Başkatibi' nin tıbbiyeli kızı Dilfiruz'un tanışmaları ve birbirlerine âşık olmaları, Türk müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde anlatılıyor. 1900’lerin başında İstanbul’ da geçen hikâyede, aileleri birbirini çok seven bu gençlerin evlenmelerine izin vermiyor. Üzüntüden yatağa düşen gençlerin rahatsızlığı hiçbir tedaviye yanıt vermeyince, zamanın ünlü doktoru Abdurrahman Bey onların müzikle tedavi edilmelerine karar veriyor. Ve sahne alan değerli solistlerin Kültür Bakanlığı Modern Folk Topluluğu Orkestrası’ nın müziği eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla, tedaviye başlanıyor.
Müzikale katkı veren solistler; aynı zamanda müzik yönetmenliğini de üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Merve Ceren Tağayer, Atakan Aktaş, Bekir Ünlüataer, Gediz Çoroğu ve Uğur Çınar idi. Birbirinden muhteşem seslere sahip olan bu sanatçıları hem izlemek hem dinlemek tarif edemeyeceğim kadar güzeldi. Ayrıca TRT Müzik Kanalı’ nda kaçırmadan izlemeye çalıştığım, sesine hayran olduğum Bekir Ünlüataer’ ı görmek ve dinlemek benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Müzikali izledikten sonra Yönetmen Vehbi Akıntürk ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı buldum. Proje teklifinin kendisine Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından iletildiğini belirten Akıntürk, konunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Genç yönetmen oyunu üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardıklarını belirterek, görevleri yaşamlarının neredeyse tamamını dolduran doktorların olağanüstü bir performans sergilediklerinin altını çizdi. Vehbi Akıntürk, doktorlarla çalışmaktan çok memnun kaldığını ve böyle özel bir projenin içinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Müzik benim yaşamımın ‘olmazsa olmaz’ı. Klasik Batı Müziği’ ni de Türk Müziği’ ni de severek dinlerim. Klasik Batı Müziği konserlerinden olduğu kadar, Türk Müziği konserlerinden de zevk alırım. Ayrıca, müziğin iyileştirici gücüne de inanırım. Sevgili Eşim Özer Yelçe, pek çok konuda gibi müzik konusunda da oldukça büyük bir bilgi birikimine sahipti. Birlikte, Plak’ larla başlayıp CD’ lerle devam eden bir müzik kütüphanesi kurmuştuk. Müzik eşliğinde sohbet eder, müzik dinleyerek dinlenirdik birlikte. Sözün kısası, müziksiz gün yoktu bizim evimizde.
"Tedavüyyeü'l Musikiyye" Müzikali’ ni eşimle birlikte izleyebilmek isterdim. Eminim ki, O da benim gibi çok zevk alırdı bu oyundan.
Bana tüm sorunları unutturarak çok keyifli bir zaman dilimi hediye eden "Tedavüyyeü'l Musikiyye" Müzikali’ nde rol alan değerli hekimlerimizi ve sanatçılarımızı, olağanüstü performansları için yürekten kutluyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…