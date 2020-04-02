Merhabalar sevgili okurlar.
Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel farklılık. Bu farklılığın beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor.
Otizm tanısı 1985'te her 2.500 çocuktan birine konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor. Birleşmiş Milletler (BM), bu hızlı artışı dünya ülkelerinin gündemine taşımak için, 2008 yılında 2 Nisan’ı Dünya Otizm farkındalık günü olarak ilan etmiş bulunuyor. Bu anlamlı gün nedeniyle her yıl dünyanın dört bir yanında otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile “Mavi Işık Yak” (Light It Up Blue) kampanyası düzenleniyor.
Tüm dünyada büyük ilgi gören kampanyaya ülkemiz de katılıyor. Kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı öncülüğünde, bu yıl da ülkemizde eşzamanlı olarak aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Diyarbakır Surları, Galata Kulesi’nin de bulunduğu birçok ikonik yapı mavi ışıkla aydınlatılacak.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana; "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak hizmet veriyor.
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Metin Selcen Özer, “Otizm Farkındalığında Neredeyiz?” sorusunun cevabını bulmak amacıyla yola çıktıkları ve üçüncüsünü gerçekleştirdikleri “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırmasının farkındalığın yıllar içinde nasıl arttığını gösterdiğini söylüyor. Ancak Selcen, araştırma sonuçları umut verici olsa da otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimi konusundaki farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini düşünüyor.
Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde hem “evde kal” çağrılarına uymak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak mümkün. “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasına destek olmak için bugün mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabiliriz.
Tohum Otizm Vakfı, otizmlilere ışık olmak isteyen herkesi otizmi gündeme taşıyarak Türkiye’nin otizme bakışının değişmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve kampanyaya destek vermeye davet ediyor. Slogan: “Evdeyken Hayata İyilik Kat, Otizme Mavi Işık Yak!”
Sanırım bunu yapabiliriz….
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
“Mavi Işık Yak”
Merhabalar sevgili okurlar.
Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel farklılık. Bu farklılığın beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor.
Otizm tanısı 1985'te her 2.500 çocuktan birine konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor. Birleşmiş Milletler (BM), bu hızlı artışı dünya ülkelerinin gündemine taşımak için, 2008 yılında 2 Nisan’ı Dünya Otizm farkındalık günü olarak ilan etmiş bulunuyor. Bu anlamlı gün nedeniyle her yıl dünyanın dört bir yanında otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile “Mavi Işık Yak” (Light It Up Blue) kampanyası düzenleniyor.
Tüm dünyada büyük ilgi gören kampanyaya ülkemiz de katılıyor. Kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı öncülüğünde, bu yıl da ülkemizde eşzamanlı olarak aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Diyarbakır Surları, Galata Kulesi’nin de bulunduğu birçok ikonik yapı mavi ışıkla aydınlatılacak.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana; "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak hizmet veriyor.
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Metin Selcen Özer, “Otizm Farkındalığında Neredeyiz?” sorusunun cevabını bulmak amacıyla yola çıktıkları ve üçüncüsünü gerçekleştirdikleri “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırmasının farkındalığın yıllar içinde nasıl arttığını gösterdiğini söylüyor. Ancak Selcen, araştırma sonuçları umut verici olsa da otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimi konusundaki farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini düşünüyor.
Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde hem “evde kal” çağrılarına uymak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak mümkün. “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasına destek olmak için bugün mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabiliriz.
Tohum Otizm Vakfı, otizmlilere ışık olmak isteyen herkesi otizmi gündeme taşıyarak Türkiye’nin otizme bakışının değişmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve kampanyaya destek vermeye davet ediyor. Slogan: “Evdeyken Hayata İyilik Kat, Otizme Mavi Işık Yak!”
Sanırım bunu yapabiliriz….
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…