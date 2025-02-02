“Küçük Kıvılcımlar, Büyük Umutlar”

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DLD (Değişim Liderleri Derneği), genç kız ve kadınların kendilerine güvenerek neler başarabileceğine inanan, onların potansiyelini gören ve onlara değer veren gençlerin kurduğu ve idare ettiği bir dernek.
Bu derneğin kurucuları ve üyeleri; genç kız ve kadınların toplum içinde değer gördüğü, liderlik becerilerinin ve potansiyellerinin desteklendiği, topluma fayda sağlayabilmek için genç kız ve kadınlara da ihtiyaç olduğunun benimsendiği bir dünya istiyorlar.
Genç kız ve kadınların katkılarını arttırmak suretiyle Türkiye’nin gelişim ve refah seviyesinin yükseltilmesine destek olma misyonu ile çalışan DLD; genç kız ve kadınların aktif, toplumsal ve çevresel sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler olmalarını arzu ediyor. Ve bu amaçla onlara; liderlik becerileri kazandıran, eğitim fırsatları ve ekonomik bağımsızlığı mümkün kılan programlar sunuyor.
Dernek; genç kız ve kadınların yaşamını iyileştiren, sürdürülebilir ve yaratıcı programlar geliştirmek adına; bireyler, eğitim kurumları, şirketler, yardım amaçlı gruplar ve kâr amacı gütmeyen oluşumlarla ortak çalışmalar yapıyor. Bu süreçte; kültürlerarası diyalog ve kaynak alışverişi geliştirmenin yanı sıra, farklı kuşakları kucaklayan uluslararası iletişim ağları kurulmasının önünü açmaya da azami gayret gösteriyor.
Dünya Bankası verilerine göre;
Dünya Ekonomik Forum’un 2011 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde belirtilmiş 135 ülkenin arasında, Türkiye 122. sırada yer alıyor.
UNDP (United Nations Development Programme / Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) nın Cinsiyet Eşitsizliği Göstergesi’ ne (Gender Inequality Index) göre (bu ölçüm kadınların ve erkeklerin ekonomik ve politik hayatta karar almada ne derecede yer aldıklarını inceler), Türkiye; 187 ülke arasında 77. sırada yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2023' bültenine göre, 15 ve daha yukarı yaşta kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35,1, erkeklerin yüzde 71,4 oldu. 2024 yılının ilk altı ayında ise, kadınların iş gücüne katılım oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstererek yüzde 36,6 seviyesine yükseldi.
DLD’ nin “Küçük Kıvılcımlar, Büyük Umutlar” mottosu ile başlatılan Kıvılcımlar Programı;
dayalı bir eğitim modeli.
Dokuz ay süren Kıvılcımlar Programı üniversiteli genç kız ve kadınların;
olanak sunuyor.
Programın vermek istediği mesajlar ise:
Kıvılcımlar Programı’ nın nasıl yürütüldüğüne gelecek olursak;
Katılımcılar her sene Kasım ayının ilk haftası düzenlenen “Kasım Buluşması’nda bir araya gelerek, yeni bir seneye başlangıç yapıyorlar. Her sene başında düzenlenen Sonbahar Buluşmasında bir araya gelen DLD Ailesi (Yönetim Kurulu, DLD Takımı, Kolaylaştırıcılar, Gönüllüler, Katılımcılar, Destekçiler, Danışma Kurulu), oluşturduğu sinerji ile sene boyunca yapacakları çalışmaların zeminini hazırlıyor. Ayrıca, katılımcılar rol model lider kadınların başarı hikâyelerini dinleyerek onlardan ilham alıyorlar.
Her sene sonunda gerçekleştirilen ilkbahar Buluşması’nda bir araya gelen DLD Ailesi;
ile bir eğitim dönemini bitiriyorlar.
2009 yılında pilot proje olarak başlayan “Kıvılcımlar Programı”; o zamandan beri her sene üniversite öğrencisi genç kız ve kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, aynı zamanda da topluma katkı sağlayarak uygulanmaya devam ediyor.
DLD, “Yüksek etki gücüne sahip” orta ve alt gelir seviyesi dahil, çoğunlukla devlet okullarında okuyan lise ve üniversite çağındaki genç kız ve kadınların güçlendirilmesine yönelik toplumsal kökenli programların, toplumsal bütünleşme ve profesyonel başarı için kalıcı sonuçlar sağlayacağına inanıyor. Bu yüzden de, Kıvılcımlar Programı katılımcılarını bu grup içinden seçmeye çalışıyor.
Değişim Liderleri Derneği, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı. Örneğin;
Eğer Sizler de lise ve üniversite çağındaki genç kız ve kadınların güçlendirilmesine yönelik toplumsal kökenli programların, toplumsal bütünleşme ve profesyonel başarı için kalıcı sonuçlar sağlayacağına inanıyor iseniz, https://fonzip.com/degisimliderleridernegi/degisim-liderleri-dernegi adresli internet sayfasına girerek bütçenizi sarsmayacak bir bağışta bulunabilirsiniz. Bağışın küçük ya da büyük olması hiç önemli değil. Unutmayalım ki, “Damlaya damlaya göl olur…”
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
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