“Küçük Kıvılcımlar, Büyük Umutlar”

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DLD (Değişim Liderleri Derneği), genç kız ve kadınların kendilerine güvenerek neler başarabileceğine inanan, onların potansiyelini gören ve onlara değer veren gençlerin kurduğu ve idare ettiği bir dernek.

Bu derneğin kurucuları ve üyeleri; genç kız ve kadınların toplum içinde değer gördüğü, liderlik becerilerinin ve potansiyellerinin desteklendiği, topluma fayda sağlayabilmek için genç kız ve kadınlara da ihtiyaç olduğunun benimsendiği bir dünya istiyorlar.

Genç kız ve kadınların katkılarını arttırmak suretiyle Türkiye’nin gelişim ve refah seviyesinin yükseltilmesine destek olma misyonu ile çalışan DLD; genç kız ve kadınların aktif, toplumsal ve çevresel sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler olmalarını arzu ediyor. Ve bu amaçla onlara; liderlik becerileri kazandıran, eğitim fırsatları ve ekonomik bağımsızlığı mümkün kılan programlar sunuyor.

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Dernek; genç kız ve kadınların yaşamını iyileştiren, sürdürülebilir ve yaratıcı programlar geliştirmek adına; bireyler, eğitim kurumları, şirketler, yardım amaçlı gruplar ve kâr amacı gütmeyen oluşumlarla ortak çalışmalar yapıyor. Bu süreçte; kültürlerarası diyalog ve kaynak alışverişi geliştirmenin yanı sıra, farklı kuşakları kucaklayan uluslararası iletişim ağları kurulmasının önünü açmaya da azami gayret gösteriyor.

Dünya Bankası verilerine göre;

Dünyada yapılan işlerin %66’sını gerçekleştirmelerine ve dünya gıdasının %50’sini üretiyor olmalarına karşın, kadınların işsizlik oranları erkeklere göre çok daha yüksek. Bir işi olanlar ise, genellikle, daha düşük maaşla çalışıyorlar.

Eğer %10 daha fazla kız çocuğu ortaokula gitse, ülke ekonomisi %3 daha fazla büyür.

Eğitimli bir kız çocuğu gelir sahibi olduğunda gelirinin %90’ını ailesine veriyor; erkek çocuklarda ise bu oran %35.

Dünya Ekonomik Forum’un 2011 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde belirtilmiş 135 ülkenin arasında, Türkiye 122. sırada yer alıyor.

UNDP (United Nations Development Programme / Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) nın Cinsiyet Eşitsizliği Göstergesi’ ne (Gender Inequality Index) göre (bu ölçüm kadınların ve erkeklerin ekonomik ve politik hayatta karar almada ne derecede yer aldıklarını inceler), Türkiye; 187 ülke arasında 77. sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2023' bültenine göre, 15 ve daha yukarı yaşta kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35,1, erkeklerin yüzde 71,4 oldu. 2024 yılının ilk altı ayında ise, kadınların iş gücüne katılım oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstererek yüzde 36,6 seviyesine yükseldi.

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DLD’ nin “Küçük Kıvılcımlar, Büyük Umutlar” mottosu ile başlatılan Kıvılcımlar Programı;

Genç kız ve kadınların özgüvenlerini geliştirmelerine,

Liderlik ve yaşam becerileri edinmelerini sağlamaya,

Yaparak öğrenmeye

dayalı bir eğitim modeli.

Dokuz ay süren Kıvılcımlar Programı üniversiteli genç kız ve kadınların;

Liderlik eğitimleri almalarına,

İlham alabilecekleri ‘kadın rol modeller’ ile tanışıp konuşma fırsatı bulmalarına,

Sosyal değişim projesi yaparak hem lider olmaları hem de yaşadıkları topluma değer katmalarına

olanak sunuyor.

Programın vermek istediği mesajlar ise:

Hepimiz lider olabiliriz.

Hem anne hem iş kadını olabiliriz.

Kadınlar iş hayatında başarılı olabilir.

Toplumdaki sorunlara kadın-erkek birlikte çözüm yaratmalıyız.

Kıvılcımlar Programı’ nın nasıl yürütüldüğüne gelecek olursak;

Katılımcılar çalışmalarını, kolaylaştırıcılar eşliğinde, düzenlenen toplantılar yolu ile yürütüyorlar.

Toplantılarda katılımcıların aktif olması sağlanıyor. Katılımcıların, ekip çalışması ve görev dağılımı yaparak, aldıkları sorumlulukları işbirliği içinde gerçekleştirmelerine özen gösteriliyor.

Katılımcıların güvenli, eğitici, ilham verici ve eğlenceli bir ortamda kendilerini ifade edebilmeleri ve birbirleriyle bağ kurmaları sağlanıyor.

Türkiye’de ve dünyada kadının durumu ile ilgili basılı materyallerin okunmasına ve tartışılmasına önem veriliyor.

Örnek olay yaklaşımı önem taşıyor ve kişisel hikâyelerin gücü vurgulanıyor. Düz anlatım metodu en az seviyede kullanılıyor.

Katılımcılar her sene Kasım ayının ilk haftası düzenlenen “Kasım Buluşması’nda bir araya gelerek, yeni bir seneye başlangıç yapıyorlar. Her sene başında düzenlenen Sonbahar Buluşmasında bir araya gelen DLD Ailesi (Yönetim Kurulu, DLD Takımı, Kolaylaştırıcılar, Gönüllüler, Katılımcılar, Destekçiler, Danışma Kurulu), oluşturduğu sinerji ile sene boyunca yapacakları çalışmaların zeminini hazırlıyor. Ayrıca, katılımcılar rol model lider kadınların başarı hikâyelerini dinleyerek onlardan ilham alıyorlar.

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Her sene sonunda gerçekleştirilen ilkbahar Buluşması’nda bir araya gelen DLD Ailesi;

Geri bildirim toplantıları

Sosyal değişim proje sunumları

Rol-model konuşmacılar ile sohbetler

Liderlik eğitimleri, çalıştaylar

Kıvılcımlar Ödülü’nün takdim töreni

Katılım ve Teşekkür belgelerinin verilmesi

ile bir eğitim dönemini bitiriyorlar.

2009 yılında pilot proje olarak başlayan “Kıvılcımlar Programı”; o zamandan beri her sene üniversite öğrencisi genç kız ve kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, aynı zamanda da topluma katkı sağlayarak uygulanmaya devam ediyor.

DLD, “Yüksek etki gücüne sahip” orta ve alt gelir seviyesi dahil, çoğunlukla devlet okullarında okuyan lise ve üniversite çağındaki genç kız ve kadınların güçlendirilmesine yönelik toplumsal kökenli programların, toplumsal bütünleşme ve profesyonel başarı için kalıcı sonuçlar sağlayacağına inanıyor. Bu yüzden de, Kıvılcımlar Programı katılımcılarını bu grup içinden seçmeye çalışıyor.

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Değişim Liderleri Derneği, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı. Örneğin;

Kıvılcımlar Programı ile Düzce, Gölcük, İzmir ve Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan 500’ün üzerinde öğrenciye eğitim verildi.

Yaparak öğrenmenin temel alındığı bu Program’a katılan öğrencilerin hayata geçirdiği 10 farklı sosyal değişim projesi ile 20.000’in üzerinde kişiye dokunuldu.

Kıvılcımlar Programı öğrencileri, meslek hayatında başarılı bir çok kadın rol model ile tanışıp şahsi ve mesleki vizyonlarını geliştirme fırsatına sahip oldular.

Bir ilke imza atılarak, Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Kız Yurdu’ndaki öğrencilerine yönelik Kıvılcımlar Programı başlatıldı.

İnternet üzerinden, katılımın herkese açık olduğu, değişik liderlik konularına yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Farklı kurumlardan gelen istek üzerine, lise ve üniversite öğrencileri için özel liderlik eğitimleri düzenlenmeye başlandı.

Eğer Sizler de lise ve üniversite çağındaki genç kız ve kadınların güçlendirilmesine yönelik toplumsal kökenli programların, toplumsal bütünleşme ve profesyonel başarı için kalıcı sonuçlar sağlayacağına inanıyor iseniz, https://fonzip.com/degisimliderleridernegi/degisim-liderleri-dernegi adresli internet sayfasına girerek bütçenizi sarsmayacak bir bağışta bulunabilirsiniz. Bağışın küçük ya da büyük olması hiç önemli değil. Unutmayalım ki, “Damlaya damlaya göl olur…”

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…