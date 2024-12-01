Kadına Yönelik Şiddet II

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Bir önceki yazımda söz vermiş olduğum gibi, Ekim 2024’te hayattan koparılan kadınlarımızın isimlerin ve kısa hikayelerini Sizler’le paylaşıyorum:

Aydın’da yaşayan 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Sibel Aygan, işe gitmek için evden çıktığı sırada eskiden evli olduğu Mustafa Yıldırım tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Failin Sibel Aygan’ı, kendisini aldattığını bahane ederek öldürdüğü öğrenildi.

İzmir’de yaşayan 31 yaşındaki Aylin Palas evli olduğu Musa Palas tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Fail cinayeti işledikten sonra intihara teşebbüs etti.

İstanbul’da 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından öldürüldü. Fail; Ayşenur Halil’i Eyüpsultan’daki evinde bıçaklayarak, daha sonra da İkbal Uzuner’i Edirnekapı surlarında kafasını keserek öldürdü. Fail aynı surlarda intihar etti.

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Tekirdağ'da bir ev satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, aynı mağazadaki platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Uzuner, Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Özdemir ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.' yi vurup yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla hayatını kaybettiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, ameliyat edilen Fatma Özdemir de hayatını kaybetti. Eren Uzuner ise çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mersin'de 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan, bir süredir görüştüğü U.A. adlı şahıs tarafından boğularak öldürüldü. Polis tarafından adresine operasyon düzenlenen şahsın, olay sonrası kafasına silah sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Sur’da bir işyerinin önünde 29 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammed Recai Işık; aynı yaşta ve boşanma aşamasında olduğu eşi Bedriye Işık’ı, yanında getirdiği tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Muhammed. R. Işık, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, her iki Işık’ın da yaşamlarını kaybettikleri belirlendi.

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Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Kübra Güler, çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul’daki evine gitti. Anne Güler, kayınpederi ve eşinin yakınları arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle kayınpeder Mehmet Fidyel, torununun gözleri önünde anne Güler’e kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan Kübra Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da 26 Eylül’den beri kayıp olan 21 yaşındaki Pelin Karaca Uşak’ta bir ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu. Eski komşusu Ali Uysal’ın arabasıyla Pelin Karaca’yı ezip daha sonra da gömdüğü öğrenildi.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri uğradığı cinsel istismar ve şiddetten dolayı hayatını kaybetti. Aile bireyleri, komşuları ve komşularının çocukları tutuklandı.

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İstanbul’da 37 yaşındaki Berivan Önala evli olduğu Erhan Önala tarafından bir hastanenin bahçesinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İstanbul’da 42 yaşındaki Gülcan Usal, evli olduğu Yılmaz Usal tarafından sokak ortasında ateşli silahla başından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Usal kısa sürede yakalandı. Yılmaz Usal’ ın daha önceden ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kişilerin huzurunu bozma’ ve ‘rüşvet’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 49 yaşındaki altı çocuk annesi Güler Muslu, evli olduğu Adem Muslu tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Fail gözaltına alındı.

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Gaziantep’te Ahmet Demir, evli olduğu 30 yaşındaki Emine Demir’i ve dört çocuğunu ateşli silahla vurarak öldürdü. Kız çocuklarından Azra Demir 5 , Medine Demir 11 , Edanur Demir 9 yaşındaydı. Erkek çocuğu Yusuf Eymen ise 4 yaşındaydı. Fail, olayın ardından intihar etti.

16 yaşındaki M.K. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 78 yaşındaki dedesi Mustafa Macar ile onun birlikte yaşadığı 70 yaşındaki Cavidan Aydın ve 17 yaşındaki arkadaşı Ufuk Can Us’ u öldürdü. M.K., olay anında yanında olan arkadaşı 17 yaşındaki A.E. ile birlikte tutuklandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve dedesiyle anlaşamadığını söyleyen M.K., arkadaşı Ufuk Can Us’ u ise çıkan arbedede yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

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Ankara'da alkollü bir eğlence mekânında, 71 yaşındaki Seyit Ahmet Abbasoğlu görüştüğü Nazife Çördük'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Abbasoğlu, ardından, kendisini de başından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Abbasoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de 19 gündür kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yapılan incelemelerde Yalçıner'in tabancayla vurularak öldürüldüğü ve vücuduna bağlanan taşla birlikte Kızılırmak'a atıldığı ortaya çıktı. Kardeşleriyle alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile komşusu K.U., D.G. ve D.U. tutuklandı.

İzmir’de 34 yaşındaki Özge Polat, eskiden evli olduğu Serkan Yıldız tarafından öldürüldü. Failin daha önce de Özge’yi yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla bir ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Yıldız, serbest kaldıktan sonra Özge’yi ve ailesini ölümle tehdit etmeye devam etti. Özge daha önce de fail hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Serkan Yıldız, olayın ardından intihar etti.

Balıkesir’de yaşayan Murat Özer, boşanma aşamasında olduğu Nezihe Nurçin Özer’in ailesiyle yaşadığı eve gitti. Orada, sinir krizi geçiren Murat Özer; eşi Nezihe Nurçin Özer, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdı. Olayda failin eşi Nezihe Nurçin Öz ve kayınpederi Ali Rıza Kaya yaralanırken, Gülçin Kaya ile Sevim Kaya hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Murat Özer ise tutuklandı.

Samsun’da 44 yaşındaki Huriye Özkan, eskiden birlikte olduğu Ömer Teker tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay esnasında Huriye’nin kızı N.Ö. de yaralandı. Fail hakkında uzaklaştırma kararı ve şikayet bulunmaktaydı. Ömer Teker, olayın ardından tutuklandı.

Adana'da oto lastik ticareti yapan 37 yaşından Emre Naynal, evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı 40 yaşındaki sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer’i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi, otomobilde Naynal ile Sefer’in cansız bedenini buldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 çocuk babası 45 yaşındaki Haceli Araz, 75 yaşındaki annesi Nimet Araz ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Haceli Araz, annesine bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş evlât elindeki bıçağın kırılması üzerine, annesini bastonla boğarak öldürdü. Haceli Araz, daha sonra polisi arayıp annesini öldürdüğü yönünde kendini ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Ömer Sevigen evde eşi Nuran Sevigen' e, yaşanan tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı; ardından da aynı silahı kendisine doğrulttu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin cesetleriyle karşılaştı. Nuran Sevigen' in iki bacağında, göğsünde ve kolunda; Ömer Sevigen' in ise başında kurşun izi tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında tartışma çıktı. Tartışmada polis memuru Ender Telli, beylik tabancası ile eşine ateş etti. 1 çocuk annesi Burçin Sevgi Telli, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan polis memuru Ender Telli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kastamonu Adliyesi’nce tutuklandı.

İskenderun’ da, emekli Hasan Kıyılı ile -ilk eşinin ölümünün ardından üç ay önce evlendiği- Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı arasında tartışma çıktı. Eşinin ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı' nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı ise gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Tuncay Ateş ile eşi Semira Ateş arasında tartışma çıktı. Tuncay Ateş eşini yatak odasında ensesinden canice vurarak öldürdü. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak geldiği hastanede tedaviye alınan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Semira Ateş, üç günlük bir mücadelenin ardından yaşamını yitirdi. Olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen Tuncay Ateş ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

49 yaşındaki Aydın Yücedağ ile 45 yaşındaki dini nikahlı eşi Dilek Dikmen arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aydın Yücedağ, Dilek Dikmen'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Dikmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ancak Dikmen, hastanede verdiği 27 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Emine D. tabancayla başından yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kadının eşi Mahmut D'yi gözaltına aldı. Emine D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu İhsangazi’de yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu’ ndan haber alamayan İstanbul’daki yakınları, önceki gece komşularını arayarak, onları kontrol etmelerini istedi. Daireye giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine daireye giden polisler, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracından uzatılan merdivenle çıktıkları pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu’ nun annesini pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Adana’da, Güldane Gerçek bir süre önce intihar eden, daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan’ın kabrini ziyaret etmeye gitti. Bu sırada Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu 22 yaşındaki Güldane Gerçek ile yanındaki 20 yaşındaki kardeşi Gaye Gerçek ve 44 yaşındaki annesi Şenay Gerçek’i tabancayla ateş ederek öldürdü. Ormanda saklanırken yakalanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır’da 47 yaşındaki Evin Demirtaş, barışma teklifini kabul etmediği için, eskiden birlikte olduğu Abdullah Şeyhmusoğlu tarafından ateşli silahla öldürüldü. Failin daha önce evli olduğu kadını da öldürüp, 8 ay hapis cezasından sonra serbest kaldığı öğrenildi.

İzmir’de 37 yaşındaki Mehmet Tosun, üç çocuk annesi karısı 34 yaşındaki Hatice Tosun ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği karısının üvey ağabeyi 44 yaşındaki İsa Akay’a av tüfeğiyle ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Tosun ve üvey ağabeyi İsa Akay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mehmet Tosun ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde eşi 44 yaşındaki Fatma Biricik'i evde av tüfeğiyle öldüren Atilla Biricik, aynı silahla otomobilinde intihar etti. Eşi tarafından öldürülen Fatma Biricik’in, eşi için aldığı ‘önleyici tedbir’ kararının bir gün önce dolduğu, yapılan görüşmede ise tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği bildirildi. Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Konya'da 47 yaşındaki öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir; ayrı yaşadığı, kendisi gibi öğretmen olan 45 yaşındaki eşi Ebru Küçüktaşdemir'i -bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin girişinde- 18 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşini daha önce de ölümle tehdit eden Küçüktaşdemir' in ifadesinde, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” dediği öğrenildi. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara’da A. C., evli olduğu S. C. tarafından öldürüldü. Fail, A. C.’ nin intihar ettiğini öne sürerek polise başvurdu, ancak yapılan incelemeler sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı.

Bursa’da, 52 yaşındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, evinin önünde, boşanma aşamasındaki 59 yaşındaki diş teknikeri eşi Atilla Ç. tarafından tabanca ile başından vuruldu. Atilla Ç., olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk annesi Yasemin Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 çocuk annesi olan 32 yaşındaki Sevgi Gezer, boşanma aşamasındaki eşiyle buluşarak çocuklarını almak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi otogarına gitti. Ancak otogarda, eşi E.G.'nin silahlı saldırısına maruz kaldı. Gezer, olayın ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hatay Emniyeti tarafından yakalanan katil zanlısı E.G. ise, emniyete sevk edildi.

Nevşehir'de 28 yaşındaki Mine Özcan, eski eşi Hüseyin Ç. tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından Hüseyin Ç.'nin Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.

Bursa'dan İstanbul'a teyzesinin yanına gelen 18 yaşındaki Duygu Şahin, kuzeni Talip Yıldız ile birlikte dışarı çıktı. Eve döndüklerinde kuzeni ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Yıldız, Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Yıldız olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman'da 33 yaşındaki Nesim Adım, evlerinde 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar ve 32 yaşındaki eşi Tuba Adım'ı tabancayla öldürüp, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Nesim Adım'ın saat 02.00'de kendisiyle eşi ve çocuğunun olduğu görüntüyü paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Sultangazi'de 35 yaşındaki Harun Koçak, evde tartıştığı 32 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Koçak'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında ateşli silahla öldürdü. Katil zanlısı Harun Koçak, ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

Ne dersiniz, fazla söze gerek var mı Sizce?..

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…