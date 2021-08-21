İyi eğitimli ve gelişmeye açık gençler

Merhabalar sevgili okurlar.

Young Guru Academy (YGA); Türkiye’de kurulan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. YGA, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştiriyor. Bu gençler hem vicdan hem de donanım kanatlarını insanlığa faydalı inovasyonlar üretirken geliştiriyorlar. Dünya çapında bir ilke imza attıkları girişimler ile sosyal sorunlara teknoloji temelli köklü çözümler üretiyorlar.

YGA’ ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor. Beş aşamalı mülâkatla 50 kişi seçiliyor. Bu kişiler bilim insanı, akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan önemli isimlerden girişimcilik eğitimleri alıyorlar. YGA’ lılara ve YGA projelerine zaman, bilgi ve enerjilerini sunan mentorlar “Hayal Ortakları” olarak adlandırılıyor.

“Bilim Seferberliği”, çocuklara bilimi sevdirmek için YGA’ nın başlattığı bir sosyal sorumluluk projesi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçen Bilim Seferberliği Projesi kapsamında, Türkiye’nin her köşesindeki ihtiyaç sahibi köy okullarına en son teknolojiyi anlatan Bilim Setleri gönderiliyor. Bu sayede çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor ve bilimsel bakış açısı kazanıyorlar.

YGA; önceden nasıl okuma yazma seferberliğine ihtiyacımız varsa bugün de gelişebilmemiz için Bilim Seferberliği’ ne, çocukların erken yaşta teknoloji ile tanışmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Eğer çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşta tanışması bugünden sağlanabilirse, ülkemizin kalkınacağına inanıyor.

YGA’ nın Global Impact Programı, ortaokul seviyesi ile başlayan ve üniversite seviyesinin sonuna kadar devam eden kümülatif bir program.

* “Global Impact Middle School”, ortaokul öğrencileri için özel olarak hazırlanmış iki yıllık bir sosyal inovasyon programı. Hedef; çift kanatlı, dünya sorunlarına duyarlı ve o sorunlar için köklü çözümler üretebilecek gençler yetiştirmek.

* “Global Impact High School”, dünyadaki sorunların farkında olan, bu sorunların kök nedenlerini söyleme cesaretine sahip, bu sorunlar için tek başına değil ekibiyle birlikte teknoloji temelli inovasyonlar geliştirmek isteyen, bu inovasyonları hayata geçirirken ekibiyle birlikte gelişmeye açık olan lise öğrencileri için tasarlanmış bir program. Bu program için ideal adaylar, 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrenciler. 12. sınıftaki öğrencilerin mezun olduktan sonra Global Impact University Programı’na başvurmaları öneriliyor. Tüm dünyadan öğrencilere açık olan programın içerik dili İngilizce. Bu nedenle en az orta düzeyde İngilizce yeterlilik gerekiyor.

* “Global Impact University” programına başvuru yapabilmek için öğrencilerin Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olması gerekiyor. Bu programa kabul edilenler, Dünyanın en saygın üniversiteleri ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında uluslararası öğrencilerle birlikte çalışma olanağına sahip oluyorlar.