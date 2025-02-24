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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), medeniyetimizin önemli yapı taşlarından biri olan ve sosyal yapının şekillenmesinde büyük rol oynayan vakıflardan ilham alarak, 2015 yılında kuruldu. Toplumda kadınların birikimlerini ve yeteneklerini daha verimli kullanabilecekleri uygun zeminler oluştuk amacıyla çalışan Vakıf; bireysel ve toplumsal farkındalığı yüksek, özgüven sahibi ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

KADEM, ilk çalışmalarına başladığı 8 Mart 2013 tarihinden bu yana, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve âdil bir gelecek inşa edebilmek için çalışan; “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş; kadın hakları ve aileyi ilgilendiren konularda uygulanabilir ve kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem oluşturma amaçlı çalışmalar yapıyor.

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Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefleyen KADEM’ in üzerinde çalıştığı temel odak noktaları ise:

Akademik literatüre kendi özgün söylemiyle katkı vermek

Hak savunuculuğu

Sivil aktivizm

Şiddetin her türüyle mücadele

Kadınların fırsat eşitliğine ulaşması

KADEM’ in DEĞERLERİ’ ne gelecek olursak;

Adil

Mücadeleci

Gönüllü

Güvenilir

İnanca ve Değerlere Saygılı

KADEM’in “İnovasyonda Kadın Projesi”, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla düzenleniyor. Bu proje ile, kadın girişimciler; biyoteknolojiden yazılıma, yapay zekâdan sağlık, gıda ve tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede destekleniyor. Proje kapsamında girişimcilik kamplarına katılan kadın girişimci adaylarına; fikirden plana ve plandan teşebbüse uzanan süreçte nakdi ve ayni destekler sağlanıyor.

2015 yılından bu yana yedi kez “ İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı” gerçekleştirilmiş bulunuyor. Girişimciler kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirecekleri, sektörde nasıl yer bulacakları konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Kamp sonunda en başarılı girişimcilere nakit ödüller veriliyor. Mentörlük ve tecrübe paylaşımı ile, girişimcilere bir hafta süren kapsamlı eğitimler sunuluyor.

Bu eğitimler arasında:

Tasarım Odaklı Düşünme

Markalaşma Stratejisi ve Marka Yönetimi

Start-Up’ lar İçin Büyüme Stratejileri

Tekno-Girişimlerde Ticarileşme

Bilim ve İnovasyon

Girişimcilik ve Start-Up

KOSGEB Oturumu

Yatırımcı Sunumu Hazırlama Teknikleri

Dijital İletişim Stratejileri

İş Modeli Oluşturma

Uluslararası İş Geliştirme Süreçleri

İleri Satış Teknikleri

Pazarlama

Patent-Marka Tescil-Fikri Mülkiyet

Start-Up Hukuku

İş Hukuku

Start-Up Uluslararası Pazar Analizi

Yatırımcı Hisse İlişkileri

Müşteri Yönetimi

Kriz Yönetimi

Ekip Yönetimi

Girişimcilik Destekleri

gibi eğitimler bulunuyor.

Sekiz dönem boyunca, toplamda 2.3 Milyon TL nakdi ödül, ofis ve prototip atölyesi, B2B Network ve kitlesel fonlama, yatırımcı buluşmaları, mentörlük, danışmanlık gibi destekler sağlanarak yüzlerce kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiş durumda.

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KADEM tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen 8 proje dönemi boyuna; toplam 2670 başvuru alınmış, 8 kamp düzenlenmiş, 235 girişimci kampa girmeye ve eğitim almaya hak kazanmış, 42 girişimci finale kalmış, 14 girişici şirketini kurmuş ve ödül almış, 6 girişimci ise yatırım almış bulunuyor. KADEM, “İnovasyonda Kadın Projesi” ile, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve istihdamı artırmayı sürdürüyor… Ve bu sayede, Kadın Girişimcilerimiz önemli projelere imza atıyorlar… (Girişimcilerimizin neler başardıklarını görmek isterseniz eğer, https://inovasyondakadin.org/basari-hikayeleri/ adresli web sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

KADEM’ in Sizler’ le paylaşabileceğim başka projeleri de var. Sonraki yazılarımda onlara da yer vermeye çalışacağım.

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Her zaman söylediğim gibi, Sivil Toplum Kuruluşları; bir toplumun ‘olmazsa olmaz’ ları…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Bu yazının hazırlanmasında KADEM’ in web sitesinden yararlandım.