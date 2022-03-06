“Görme Engelli Bir Bebek Ebeveynlerine Sesleniyor”

Engelsiz Erişim Derneği; eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın bir insan hakkı olduğu noktasında birleşen kişilerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu. Derneğin çizgisini ve çalışma esaslarını ortaya koyan yedi ilke benimsenmiş durumda. Bu ilkeler:

Engelsiz yaşam ve engellenmişliklerin ortadan kaldırılması

Erişilebilirlik

Eşitlik ve ayrımcılığın her türü ile mücadele

Bir arada yaşam ve tecritle mücadele

Karar mekanizmalarının içinde yer alma mecburiyeti

Çözüm odaklı öneriler

Anti hiyerarşik yapılanma

Derneğin kurucuları kendileri ile birlikte “Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat” mücadelesi verecek kişilerle buluşmak istemişler ve “EEEH!” adını verdikleri dergiyi çıkarmaya karar vermişler. Sekiz yıldır okuyucularıyla buluşan dergide, eşitlikten ve yaşanılan ayrımcı olaylardan söz ediliyor. Ama eşitlik hep eşitsizlik üzerinden değil de güzel örneklere de yer verilerek anlatılıyor. Zira dergiyi çıkaranlar bu örneklerin kişileri umutlu kıldıklarını düşünüyorlar. “Hayat erişilebilir olsa da, herkes içinde kendine yer bulabilse” diyorlar. Ve devam ediyorlar… “Bir bastonla yürümek mesela ya da tekerlekli sandalyeyle şehrin sokaklarında cirit atabilmek, hastaneye gidince işaret diliyle konuşabilmek, filmleri betimlemeli ya da altyazılı izleyebilmek, bilgisayarları konuşturabilmek… Bütün bunlar ve dahası günlük hayatın parçası olsa ne güzel olur değil mi? Yani renklenir hayat biraz.”

Bu düşünce onları, çıkaracakları dergide hayatın erişilebilirlik renginden söz edilmesi konusunda fikir birliğine ulaştırıyor. Yani bu dergide doğru uygulanana da yer var, değiştirilmesi gerekene de…

Geçtiğimiz günlerde, EEEH dergi ekibinden yazar Canan Çam Yücel’in sekiz yazılık dizisi Somut Yayınları tarafından kitaplaştırılarak okuyuculara sunuldu. Kitapta görme engelli bir bebeğin dünyaya geliş anından itibaren anne ve babasından neler beklediği bebeğin ağzından dile getiriliyor. Bebeğin doğuşu, anne-baba ve diğer aile bireyleri tarafından karşılanışı, büyüme evreleri ve gelişim alanlarının desteklenmesi için anne ve babaların dikkate almaları gereken önemli konular irdeleniyor.

Kitabın yazarı Canan Çam Yücel 1982 yılında, İstanbul’da, az gören bir bebek olarak dünyaya gelmiş. Yücel 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş. Mezun oluşunun ardından özel eğitim alanında çalışmaya başlayan yazar, halen İstanbul Üniversitesi’nde Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı’ nda öğrenimine devam ediyor. Aynı zamanda Altı Nokta Körler Vakfı’nda eğitimci olarak görev yapıyor.

Canan Çam Yücel’in Somut Yayınlarından çıkan “Görme Engelli Bir Bebek Ebeveynlerine Sesleniyor” adlı kitabına yerleştirilen QR Kod sayesinde, kitabı basılı olarak edinen görme engelliler de okuyabilecekler. Kitapyurdu ve çeşitli dijital platformlardan satın alınabilecek olan kitaba GETEM üzerinden de ulaşılabiliyor.

EEEH Dergisinin 8. yılına özel olarak okuyucu ile buluşturulan bu kitap, inanıyorum ki hepimize çok şey öğretecek.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…