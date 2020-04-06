“Evdeyim, okuyorum…”

Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY), ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamına alınan hibeyle kurulmuş bulunuyor. Platform; okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu COVIT-19 salgını nedeniyle halkın büyük bir kesiminin evlerinden dışarı çıkmadığı bu günlerde sosyal medya hesaplarından #evdeyimokuyorum etiketiyle başlattığı kampanya ile herkesi okumaya davet ediyor. Platform’ un hesaplarından her gün, okumayı yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, okuma ile ilgili motive edici öneriler paylaşılıyor. Okulların tedbir amaçlı tatil edilmesi nedeniyle önce çocuklara ve onların ebeveynlerine yönelik olarak başlayan kampanya büyük ilgi görmüş ve tüm toplumda her yaştan kişiye hitap eder hale gelmiş durumda. Günde ortalama 211 paylaşım yapılan etiketin kullanım sayısı her geçen gün artmakta.
Kişilerin evde geçirdikleri süreyi okumak için bir fırsat olarak görmelerini sağlayan fikir ve içeriklerle desteklenen #evdeyimokuyorum kampanyası ebeveynlere çocuklarıyla okumaya yönelik çeşitli etkinlik önerileri sunuyor. OKUYAY Platformunun sosyal medya hesaplarında çok sayıda örneğini paylaştığı etkinliklerden en çok ilgi gören bazıları şöyle:
- Sesli okuma yapın: Evde oturduğunuz bu günlerde ailece yapılacak etkinliklerden biri de sesli okuma yapmaktır! Belirleyeceğiniz bir saatte evin salonunda bir araya gelip sesli okuma yapabilirsiniz. Böylece evdeki herkes okumanın bir parçası olur. Sonraki günlerde bunu bir okuma tiyatrosuna da dönüştürebilirsiniz.
- Okuma köşesi oluşturun: Okuma alışkanlığınızı yeniden canlandırmak için en güzel başlangıçlardan bir tanesi hem kendiniz hem de varsa çocuğunuz için konforlu, sessiz, zevkinize uygun bir okuma köşesi hazırlamak. Seveceğiniz ve rahat edeceğiniz bir köşe hazırlarken bir taraftan da hangi kitabı okuyacağınızı düşünün ve bir plan yapın. Örneğin; başlangıç olarak kendinize otuz dakikalık okuma hedefi belirleyin. Çocuklarınızın sevdikleri eşyaları ve oyuncakları da içine alan okuma köşeleri yapmalarına yardım ederek, kendilerine ait bir mekânda okuma deneyimi yaşamalarını sağlayın. Okuma alanlarınızın fotoğraflarını #evdeyimokuyorum etiketiyle paylaşmayı unutmayın!
- Kitap ayracı yapın: Farklı materyaller (fotoğraf, resim, kumaş, kurdele, ataş vb.) kullanarak özgün kitap ayraçları yapmak çocuklarınızın hem kitaplarla bağını güçlendirecek hem de el becerilerini geliştirecek bir etkinlik... Ayrıca çocuklarınızla nitelikli vakit geçirmek için de harika bir deneyim sağlayacaktır. Evde yapacağınız bu tür etkinlikler için internette çok sayıda sayfa bulabilirsiniz. Ayraç fotoğraflarınızı #evdeyimokuyorum etiketiyle paylaşmayı unutmayın!
OKUYAY Platformu, içinde bulunduğumuz süreçte evde kalan herkesi okumaya ve #evdeyimokuyorum demeye davet ediyor! Bence hepimiz katılmalıyız bu davete. Zira tüm gelişmiş ülkelerde çocukların kendi dilinde okuduğunu anlamasının en önemli yolu okuma kültürü. Önce ailelerden başlayan okuma alışkanlığı okullarda öğretmenlerin çocukları kitapla, kütüphane ile yakınlaştırıp okumaya teşvik etmesiyle devam ediyor.
Hep birlikte okuyalım ve 2020 yılına başlarken 6,9 olan kişi başına düşen kitap sayısını hızla çoğaltalım...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
“Evdeyim, okuyorum…”
Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY), ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamına alınan hibeyle kurulmuş bulunuyor. Platform; okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu COVIT-19 salgını nedeniyle halkın büyük bir kesiminin evlerinden dışarı çıkmadığı bu günlerde sosyal medya hesaplarından #evdeyimokuyorum etiketiyle başlattığı kampanya ile herkesi okumaya davet ediyor. Platform’ un hesaplarından her gün, okumayı yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, okuma ile ilgili motive edici öneriler paylaşılıyor. Okulların tedbir amaçlı tatil edilmesi nedeniyle önce çocuklara ve onların ebeveynlerine yönelik olarak başlayan kampanya büyük ilgi görmüş ve tüm toplumda her yaştan kişiye hitap eder hale gelmiş durumda. Günde ortalama 211 paylaşım yapılan etiketin kullanım sayısı her geçen gün artmakta.
Kişilerin evde geçirdikleri süreyi okumak için bir fırsat olarak görmelerini sağlayan fikir ve içeriklerle desteklenen #evdeyimokuyorum kampanyası ebeveynlere çocuklarıyla okumaya yönelik çeşitli etkinlik önerileri sunuyor. OKUYAY Platformunun sosyal medya hesaplarında çok sayıda örneğini paylaştığı etkinliklerden en çok ilgi gören bazıları şöyle:
OKUYAY Platformu, içinde bulunduğumuz süreçte evde kalan herkesi okumaya ve #evdeyimokuyorum demeye davet ediyor! Bence hepimiz katılmalıyız bu davete. Zira tüm gelişmiş ülkelerde çocukların kendi dilinde okuduğunu anlamasının en önemli yolu okuma kültürü. Önce ailelerden başlayan okuma alışkanlığı okullarda öğretmenlerin çocukları kitapla, kütüphane ile yakınlaştırıp okumaya teşvik etmesiyle devam ediyor.
Hep birlikte okuyalım ve 2020 yılına başlarken 6,9 olan kişi başına düşen kitap sayısını hızla çoğaltalım...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…