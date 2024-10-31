Engelsiz Bilişim Ödülleri 2024:

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Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları ile, başta kamu kurumları olmak üzere kurumlar arası iş birliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanması hedefi ile görev yapıyor. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler ise; Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim Ödülleri, farklı organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici etkinlikler, hazırlanan raporlarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ile danışmanlık hizmetleri şeklinde sıralanıyor.

Platform, Türkiye genelinde konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere; üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bireysel anlamda birçok kurum ve kişinin desteğini alarak sürdürüyor çalışmalarını.

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“Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” nun kuruluş çalışmalarına başlanması kararı; 25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu”, Haziran 2011’de Dünya Engelliler Vakfı ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “1.Engelsiz Bilişim Toplantısı” ve Ağustos 2011’de TTNET ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “2. Engelsiz Bilişim Toplantısı” sonrasında alınmış bulunuyor. Platformun sekreteryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer alıyor. Bu kapsamda en önemli unsurlardan birisi de, hiç şüphesiz, internet ve bilişim teknolojileri.

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Bilişim teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlıyor. Bu sayede engelli bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata katılabilmeleri mümkün olabiliyor. Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT2024) Uluslararası Engelsiz Bilişim 2024 Kongresi açılış ve Engelsiz Bilişim 2024 Ödül Töreni, geçtiğimiz ay, Manisa Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen kongreye; Manisa Vali Vekili Mustafa Harputlu, MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin ile Prof. Dr. Oktay Üçer, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök ve Emine Özge Arslan, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, MCBÜ Genel Sekreteri Erhan Doğan, dekanlar, daire başkanları, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu temsilcileri, kongreye destek veren kurum yetkilileri, engelli dernek başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

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Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerinin ödülleri de, Uluslararası Engelsiz Bilişim 2024 Kongresinin geçtiğimiz ay gerçekleştirilen açılış töreninde sahiplerini buldu.

Engelsiz Bilişim Ödülleri 2024:

Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülleri

Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi – Pamukkale Üniversitesi

İşitme Engelli Tıp Fakültesi Öğrencisinin Eğitim Engelini Kaldırılması – Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Erişilebilir Sürekli Eğitim Projesi – Sakarya Üniversitesi

Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü

Engelsiz E-YDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – ÖSYM

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Engelsiz Adalet – Adalet Bakanlığı

Dental Hizmetlere Engelsiz Erişimi Sağlamak Amacı İle Geliştirilen Mobil Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi – Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İletişim Güçlüğü Yaşayan Bireyler İçin Bilgisayar Tabanlı İletişim Destek Sistemi – Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Engelsiz Bilişim Öğrenci Projeleri Ödülü

El Rehabilitasyonu için Elektromekanik Sistem – Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörlüğü

Spastik Hastaların Yara Bakımı Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı – Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir A.C Mühendislik Fakültesi

Görme Engelliler İçin Mobil Sipariş Uygulaması – Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir A.C Mühendislik Fakültesi

Erişilebilir Eserler Sergisi – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

MagniVR – Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Engelsiz Bilişim Özel Sektör Ödülü

Otizmli Bireyler İş Gücünde – Eker Süt Ürünleri

Akra Hotels Danış Uygulaması – Akra Hotels

From Your Eyes – From Your Eyes Yapay Zeka ve Yazılım Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

Engelsiz Çeviri – Akıllı Çeviri Sistemleri Bilişim A.Ş

Engelsiz Bilişim Jüri Özel Ödülü

Görme engelliler alanında yapmış olduğu yazılım çalışmalarıyla – Sarper Arıkan

Engelsiz bilişim çalışmalarına katkılarından dolayı – İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilgisayar Mühendisliği Doktora programını bitirmesi ve örnek bir başarı göstermesi nedeniyle – Dr. Burak Uyanık

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…