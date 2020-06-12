Engellilerin katılımcı ve aktif bireyler olmalarının önü açılıyor

Merhabalar sevgili okurlar.
Birleşmiş Milletler bünyesinde, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının engelli bireylerin önlerindeki zorlukların giderilmesine yönelik projelerini destekleyen bir fon bulunuyor. Bu fon Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin, gönüllülük esasına uygun, katkılarından oluşuyor.
Fon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981 yılını “Engelliler 10 Yılı” ilan etmesiyle kurulmuş; 18 Aralık 2008 tarihli Genel Kurur kararıyla da üye ülkelerin teşvik edilmesiyle devamına karar verilmişti.
Bu kararda, özellikle, engellilere yönelik politikalar ile gerçek hayata yansıyan uygulamalar arasındaki uçuruma dikkat çekiliyor; engelliler hakkındaki politikaların oluşturulmasında ve stratejilerin kurulmasında engelli bireylerin de karar mekanizmalarına katılımı şart koşuluyordu.
2020 yılında bu fondan desteklenmesine karar verilen üç proje geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu projeler Türkiye, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Çin’in son iki yılda fona bulundukları katkılar ile desteklenecek.
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni ve Birleşmiş Milletler’ in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ ni hayata geçirmeye yönelik projelere açık olan çağrıya 41 ülkeden 125 proje başvurdu. Desteğe hak kazanan projelerin ilki Arjantin’de üç sivil toplum kuruluşunun engelli kadınların toplumsal cinsiyet tartışmalarına katılımını sağlamak üzere yürüttüğü ortak proje. Proje, özellikle, psikososyal ve zihinsel engelli kadınların kendi hayatları hakkında karar verebilme haklarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını içeriyor. Fondan desteklenecek olan ikinci proje, Lesotho Engelli Örgütleri ile Toplumsal Kalkınma Bakanlığı’nın işbirliğiyle engellilerin hayata tam katılımını sağlamaya yönelik eğitim ve hizmet geliştirme amacı taşıyor. Desteklenen üçüncü proje ise Uganda’da engelli genç kızların ve kadınların cinsel sağlık haklarına kavuşmaları ile ilgili.
Desteklenen projelerden sürdürülebilir etki ve değişim getirmeleri bekleniyor. Yeni teknolojiler, beceriler ve olanaklar kazandıran, engelli bireyin sürdürülebilir gelirini arttıran, toplumda farkındalığı geliştiren projeler aranıyor. Konunun en güzel yanı ise, desteklenecek projede faydası gözetilen engelli birey ya da grupların projenin oluşumuna ve sürdürülüşüne ne kadar katıldığına bakılıyor oluşu. Yani, bir başka deyişle; engelliler yardım edilmeyi bekleyen pasif birer obje olmaktan çıkarılıyor ve kendi yaşamını ilgilendiren konular hakkında söz söyleyen katılımcı ve aktif birer birey olmalarının önü açılıyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Engellilerin katılımcı ve aktif bireyler olmalarının önü açılıyor
Merhabalar sevgili okurlar.
Birleşmiş Milletler bünyesinde, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının engelli bireylerin önlerindeki zorlukların giderilmesine yönelik projelerini destekleyen bir fon bulunuyor. Bu fon Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin, gönüllülük esasına uygun, katkılarından oluşuyor.
Fon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981 yılını “Engelliler 10 Yılı” ilan etmesiyle kurulmuş; 18 Aralık 2008 tarihli Genel Kurur kararıyla da üye ülkelerin teşvik edilmesiyle devamına karar verilmişti.
Bu kararda, özellikle, engellilere yönelik politikalar ile gerçek hayata yansıyan uygulamalar arasındaki uçuruma dikkat çekiliyor; engelliler hakkındaki politikaların oluşturulmasında ve stratejilerin kurulmasında engelli bireylerin de karar mekanizmalarına katılımı şart koşuluyordu.
2020 yılında bu fondan desteklenmesine karar verilen üç proje geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu projeler Türkiye, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Çin’in son iki yılda fona bulundukları katkılar ile desteklenecek.
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni ve Birleşmiş Milletler’ in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ ni hayata geçirmeye yönelik projelere açık olan çağrıya 41 ülkeden 125 proje başvurdu. Desteğe hak kazanan projelerin ilki Arjantin’de üç sivil toplum kuruluşunun engelli kadınların toplumsal cinsiyet tartışmalarına katılımını sağlamak üzere yürüttüğü ortak proje. Proje, özellikle, psikososyal ve zihinsel engelli kadınların kendi hayatları hakkında karar verebilme haklarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını içeriyor. Fondan desteklenecek olan ikinci proje, Lesotho Engelli Örgütleri ile Toplumsal Kalkınma Bakanlığı’nın işbirliğiyle engellilerin hayata tam katılımını sağlamaya yönelik eğitim ve hizmet geliştirme amacı taşıyor. Desteklenen üçüncü proje ise Uganda’da engelli genç kızların ve kadınların cinsel sağlık haklarına kavuşmaları ile ilgili.
Desteklenen projelerden sürdürülebilir etki ve değişim getirmeleri bekleniyor. Yeni teknolojiler, beceriler ve olanaklar kazandıran, engelli bireyin sürdürülebilir gelirini arttıran, toplumda farkındalığı geliştiren projeler aranıyor. Konunun en güzel yanı ise, desteklenecek projede faydası gözetilen engelli birey ya da grupların projenin oluşumuna ve sürdürülüşüne ne kadar katıldığına bakılıyor oluşu. Yani, bir başka deyişle; engelliler yardım edilmeyi bekleyen pasif birer obje olmaktan çıkarılıyor ve kendi yaşamını ilgilendiren konular hakkında söz söyleyen katılımcı ve aktif birer birey olmalarının önü açılıyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…