EKPSS ’na girecek adaylar yeni bir başvuru olanağı istiyorlar

Merhabalar sevgili okurlar.
Bilindiği gibi 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ardından 12 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 pandemisi ilan edildi. Her iki afet durumu tüm insanlığı olumsuz yönde etkilerken, engelli bireyler için daha büyük bir tehlike yarattı.
Elâzığ depreminin ve Covid-19 pandemisinin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi olan “Risk durumları ve insani açıdan acil durumlar” kapsamında ele alınması gerekiyor. Taraf devletler; bu maddenin gereği olarak, insani açıdan afet durumlarında engellileri korumak ve güvenliklerini sağlamak için uluslararası insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almak durumundalar.
İki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) 2020 yılına ait başvuruları tam da Elâzığ depreminin olduğu gün olan 24 Ocak 2020 tarihinde başladı ve 12 Şubat 2020 tarihinde sona erdi. EKPSS geç başvurusu için açıklanan 11-12 Mart 2020 tarihlerinde ise pandemi ilan edildi.
Ülkemizde pandemiye yönelik önlemler alınırken, engelli sağlık kurul raporlarına başvurular ve itirazlar durduruldu. Bu nedenle birçok engelli vatandaş süresi biten raporlarını yenileyemedi, itiraz başvurusu yapamadı; engellilik hali yeni ortaya çıkanlar ise rapor alamadı. Ayrıca okurlarımdan aldığım mektuplar, çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan engellilerin başvuru süreleri hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadıklarını gösteriyor.
Elâzığ depremi ve pandemi nedeniyle başvuru yapamayan engelli adaylar kendilerine, özellikle kırsal kesimde yaşayan engellilerin de başvuru yapmasını sağlayacak biçimde, yeniden bir başvuru hakkı verilmesini istiyorlar. Adaylar, EKPSS ek başvuru tarihi açıklanırken, başvuru duyurusunun farklı engel gruplarının bilgiye erişimi dikkate alınarak erişilebilir formatta hazırlanmasını ve duyurunun Elâzığ ili, ilçeleri ve köyleri dahil ülkenin her köşesine ulaşmasını istiyorlar.
Pandemi sürecinde engelli sağlık kurul rapor süresi bitmiş olan adaylar raporlarını yenilemek istediklerinde aylar sonrasına randevu verildiğini; rapor alma süreci başlamış olsa dahi işlemlerin çok uzun zaman alacağını ifade ediyorlar. Ve bu nedenle süresi biten engelli sağlık kurul raporlarının başvuru için geçerli sayılmasını talep ediyorlar.
Bilindiği gibi sınava giren bir adayın yapacağı tercih sonrasında atanması halinde atandığı kuruma süresi içinde geçerli engelli sağlık kurul raporu beyan etme zorunluluğu bulunuyor. Adaylar EKPSS’ na başvuru sonrasında engelli sağlık kurul raporlarını yenileyebileceklerini ifade ediyorlar.
2020 EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Yani sınava dört ay var. EKPSS ek başvuru tarihlerinin bir an önce açıklanması gençlerin sınava çalışmaya motive olabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.
İlgili ve yetkililerin durumu gençlerimizin gözü ile değerlendirip en doğru kararı vereceklerine inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
EKPSS ’na girecek adaylar yeni bir başvuru olanağı istiyorlar
Merhabalar sevgili okurlar.
Bilindiği gibi 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ardından 12 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 pandemisi ilan edildi. Her iki afet durumu tüm insanlığı olumsuz yönde etkilerken, engelli bireyler için daha büyük bir tehlike yarattı.
Elâzığ depreminin ve Covid-19 pandemisinin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi olan “Risk durumları ve insani açıdan acil durumlar” kapsamında ele alınması gerekiyor. Taraf devletler; bu maddenin gereği olarak, insani açıdan afet durumlarında engellileri korumak ve güvenliklerini sağlamak için uluslararası insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almak durumundalar.
İki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) 2020 yılına ait başvuruları tam da Elâzığ depreminin olduğu gün olan 24 Ocak 2020 tarihinde başladı ve 12 Şubat 2020 tarihinde sona erdi. EKPSS geç başvurusu için açıklanan 11-12 Mart 2020 tarihlerinde ise pandemi ilan edildi.
Ülkemizde pandemiye yönelik önlemler alınırken, engelli sağlık kurul raporlarına başvurular ve itirazlar durduruldu. Bu nedenle birçok engelli vatandaş süresi biten raporlarını yenileyemedi, itiraz başvurusu yapamadı; engellilik hali yeni ortaya çıkanlar ise rapor alamadı. Ayrıca okurlarımdan aldığım mektuplar, çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan engellilerin başvuru süreleri hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadıklarını gösteriyor.
Elâzığ depremi ve pandemi nedeniyle başvuru yapamayan engelli adaylar kendilerine, özellikle kırsal kesimde yaşayan engellilerin de başvuru yapmasını sağlayacak biçimde, yeniden bir başvuru hakkı verilmesini istiyorlar. Adaylar, EKPSS ek başvuru tarihi açıklanırken, başvuru duyurusunun farklı engel gruplarının bilgiye erişimi dikkate alınarak erişilebilir formatta hazırlanmasını ve duyurunun Elâzığ ili, ilçeleri ve köyleri dahil ülkenin her köşesine ulaşmasını istiyorlar.
Pandemi sürecinde engelli sağlık kurul rapor süresi bitmiş olan adaylar raporlarını yenilemek istediklerinde aylar sonrasına randevu verildiğini; rapor alma süreci başlamış olsa dahi işlemlerin çok uzun zaman alacağını ifade ediyorlar. Ve bu nedenle süresi biten engelli sağlık kurul raporlarının başvuru için geçerli sayılmasını talep ediyorlar.
Bilindiği gibi sınava giren bir adayın yapacağı tercih sonrasında atanması halinde atandığı kuruma süresi içinde geçerli engelli sağlık kurul raporu beyan etme zorunluluğu bulunuyor. Adaylar EKPSS’ na başvuru sonrasında engelli sağlık kurul raporlarını yenileyebileceklerini ifade ediyorlar.
2020 EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Yani sınava dört ay var. EKPSS ek başvuru tarihlerinin bir an önce açıklanması gençlerin sınava çalışmaya motive olabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.
İlgili ve yetkililerin durumu gençlerimizin gözü ile değerlendirip en doğru kararı vereceklerine inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…