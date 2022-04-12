Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi kadınlar arasında bir Türk

Merhabalar sevgili okurlar.
Uluslararası kadın düşünce liderlerinin oluşturduğu Global Thinkers Forum (GTF) Başkanı Elizabeth Filippouli öncülüğünde hazırlanan “From Women to The World- Letters For a New Century (Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar)” adlı kitapta Türkiye’den de ilham verici hikayesi ile, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer yer aldı. Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi kadınların olağanüstü hikayelerinin anlatıldığı kitapta, 20’den fazla ülkenin ilham veren kadınları betimleniyor.
Rehber Köpekler Derneği’ nin Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şirketler Hukuku ve Uluslararası Hukuki Danışmanlık alanlarında mesleki deneyime sahip olan Tunçer; 10 yaşından itibaren yaşadığı görme bozukluğu probleminin getirdiği güçlükleri de göz önüne alarak, zamanını ve enerjisini giderek artan bir oranda Türkiye’deki engelli haklarına ayırdı. 2014 yılında da Rehber Köpekler Derneği’ ni kurdu. Tunçer, halen, Dernek Başkanı olarak çalışmalarını görme engellilerin yasal statülerini ve yaşam standartlarını yükseltmek, onlara eğitim fırsatları ve istihdam sağlamak amacıyla sürdürüyor.
“Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar” adlı kitaptan alınan ilhamla, “I Am, You Are: A Pebble (Ben de Sen de Birer Çakılız)” Projesi hayata geçirildi. “Pebble”, su veya kumun hareketiyle pürüzsüz ve yuvarlak hale getirilmiş küçük bir çakıl taşı anlamına geliyor. Çeşitli renklerde, dokularda ve desenlerde olan çakıl taşları; kuvars veya diğer minerallerden, beneklerden ve geometrik motiflerden oluşan çizgilere sahip bulunuyorlar. Bu projede çakıl taşı, bir kadının dayanıklılığını simgeleyen bir metafor olarak kullanılmış durumda. İngiltere’de hayata geçirilen “I am, You Are: A Pebble” Projesi, 20’den fazla ülkeden kadınların hikayeleri aracılığı ile çeşitlilik, girişimcilik, hayırseverlik ve geride iyi bir miras bırakmanın önemini yeniden düşünmek için bir alan yaratıyor.
Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Sebastian Böttcher; “Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar” adlı kitabın içinden seçilen vizyoner kadınları, kendi ülkelerinde fotoğrafladı. Bu proje kapsamında geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelen Sanatçı, Nurdeniz Tunçer’ in de fotoğraflarını çekti. Tarihi mekanları fon alan bu fotoğraflardan seçilen bir kare, Londra’da The Conduit ‘de sergilenmeye başlandı. Söz konusu Proje ile ilgili çalışmaların bütünü 2023 yılında tamamlanmış olacak. (Av. Nurdeniz Tuncer’in sergilenen fotoğrafı)
Fotoğraf Sanatçısı Sebastian, bu sergi projesi için değişik ülkelerdeki başarılı kadınların fotoğraflarını çekerken deneyimledikleriyle ilgili olarak; “Farklı kültürlerden kadınlarla tanışmak, eşit olmayan fırsatlar gibi cinsiyete bağlı adaletsizlikler konusundaki farkındalığımı kesinlikle artırdı.” diyor. Sebastian, İstanbul’da Tunçer’ i fotoğrafladığı sıradaki duygularını şöyle özetliyor: “Portre fotoğrafçılığım sadece bir bakışı yakalamakla sınırlı değil. Bir fotoğrafla, bütün hikâyeyi anlatmak istiyorum. Anlatıları beden dili ve konumlar etrafında doğal gelişimine göre belirliyorum. Nurdeniz Tunçer’ in çekimi öncesinde bazı endişelerim olduğunu, görme engelli bir insanı görme ile ilgili dil kullanmadan nasıl yönlendireceğimden emin olmadığımı itiraf etmeliyim. Ancak modelimin açık sözlülüğü ve coşkusu sayesinde kısa sürede rahatladım ve çekimden çok keyif aldım.” (Av. Nurdeniz Tuncer’ in Gazetemiz’ e özel olarak verdiği fotoğraf)
Avukat Nurdeniz Tunçer ise, bu anlamlı uluslararası projede kendisine de yer verilmesinden onur duyduğunu söylüyor. Tunçer, sürdürülebilir farkındalık adına yaptığı yoğun çalışmalar devam ederken, Londra’ da The-Conduit Club’ da açılan sergide fotoğrafları yer alan kadınlardan biri olmanın çok ilham verici bir durum olduğunu ifade ediyor ve “Bu çalışmanın, kadının gücü ve yapabilecekleri adına, başkalarına da ilham kaynağı olmasını dilerim.” diyor.
Gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları kapsamında pek çok ödüle sahip bulunan Avukat Nurdeniz Tunçer, Türkiye’nin ilk rehber köpeği Kara ile birlikte, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da çeşitli projelere ilham vermeye devam ediyor.
Nurdeniz Tunçer ile 2016 yılında şahsen tanışma mutluluğuna sahip oldum. Rehber Köpekler ile ilgili ilk yazımı, 29 Temmuz 2016’ da yazdım. O gün bu gündür de en değerli dostlarım arasında yer alıyor Sevgili Nurdeniz.
Yüzü gibi kalbi de çok güzel olan bu genç kadın var gücünü görme engellilerin önlerindeki “engelleri kaldırmak” için harcıyor. O’nu bu çabası için hepinizin önünde bir kez daha kutluyor, çıktığı bu zorlu yolda başarılarının devamını diliyorum…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi kadınlar arasında bir Türk
Merhabalar sevgili okurlar.
Uluslararası kadın düşünce liderlerinin oluşturduğu Global Thinkers Forum (GTF) Başkanı Elizabeth Filippouli öncülüğünde hazırlanan “From Women to The World- Letters For a New Century (Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar)” adlı kitapta Türkiye’den de ilham verici hikayesi ile, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer yer aldı. Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi kadınların olağanüstü hikayelerinin anlatıldığı kitapta, 20’den fazla ülkenin ilham veren kadınları betimleniyor.
Rehber Köpekler Derneği’ nin Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şirketler Hukuku ve Uluslararası Hukuki Danışmanlık alanlarında mesleki deneyime sahip olan Tunçer; 10 yaşından itibaren yaşadığı görme bozukluğu probleminin getirdiği güçlükleri de göz önüne alarak, zamanını ve enerjisini giderek artan bir oranda Türkiye’deki engelli haklarına ayırdı. 2014 yılında da Rehber Köpekler Derneği’ ni kurdu. Tunçer, halen, Dernek Başkanı olarak çalışmalarını görme engellilerin yasal statülerini ve yaşam standartlarını yükseltmek, onlara eğitim fırsatları ve istihdam sağlamak amacıyla sürdürüyor.
“Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar” adlı kitaptan alınan ilhamla, “I Am, You Are: A Pebble (Ben de Sen de Birer Çakılız)” Projesi hayata geçirildi. “Pebble”, su veya kumun hareketiyle pürüzsüz ve yuvarlak hale getirilmiş küçük bir çakıl taşı anlamına geliyor. Çeşitli renklerde, dokularda ve desenlerde olan çakıl taşları; kuvars veya diğer minerallerden, beneklerden ve geometrik motiflerden oluşan çizgilere sahip bulunuyorlar. Bu projede çakıl taşı, bir kadının dayanıklılığını simgeleyen bir metafor olarak kullanılmış durumda. İngiltere’de hayata geçirilen “I am, You Are: A Pebble” Projesi, 20’den fazla ülkeden kadınların hikayeleri aracılığı ile çeşitlilik, girişimcilik, hayırseverlik ve geride iyi bir miras bırakmanın önemini yeniden düşünmek için bir alan yaratıyor.
Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Sebastian Böttcher; “Kadınlardan Dünyaya- Yeni Yüzyıl İçin Mektuplar” adlı kitabın içinden seçilen vizyoner kadınları, kendi ülkelerinde fotoğrafladı. Bu proje kapsamında geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelen Sanatçı, Nurdeniz Tunçer’ in de fotoğraflarını çekti. Tarihi mekanları fon alan bu fotoğraflardan seçilen bir kare, Londra’da The Conduit ‘de sergilenmeye başlandı. Söz konusu Proje ile ilgili çalışmaların bütünü 2023 yılında tamamlanmış olacak. (Av. Nurdeniz Tuncer’in sergilenen fotoğrafı)
Fotoğraf Sanatçısı Sebastian, bu sergi projesi için değişik ülkelerdeki başarılı kadınların fotoğraflarını çekerken deneyimledikleriyle ilgili olarak; “Farklı kültürlerden kadınlarla tanışmak, eşit olmayan fırsatlar gibi cinsiyete bağlı adaletsizlikler konusundaki farkındalığımı kesinlikle artırdı.” diyor. Sebastian, İstanbul’da Tunçer’ i fotoğrafladığı sıradaki duygularını şöyle özetliyor: “Portre fotoğrafçılığım sadece bir bakışı yakalamakla sınırlı değil. Bir fotoğrafla, bütün hikâyeyi anlatmak istiyorum. Anlatıları beden dili ve konumlar etrafında doğal gelişimine göre belirliyorum. Nurdeniz Tunçer’ in çekimi öncesinde bazı endişelerim olduğunu, görme engelli bir insanı görme ile ilgili dil kullanmadan nasıl yönlendireceğimden emin olmadığımı itiraf etmeliyim. Ancak modelimin açık sözlülüğü ve coşkusu sayesinde kısa sürede rahatladım ve çekimden çok keyif aldım.” (Av. Nurdeniz Tuncer’ in Gazetemiz’ e özel olarak verdiği fotoğraf)
Avukat Nurdeniz Tunçer ise, bu anlamlı uluslararası projede kendisine de yer verilmesinden onur duyduğunu söylüyor. Tunçer, sürdürülebilir farkındalık adına yaptığı yoğun çalışmalar devam ederken, Londra’ da The-Conduit Club’ da açılan sergide fotoğrafları yer alan kadınlardan biri olmanın çok ilham verici bir durum olduğunu ifade ediyor ve “Bu çalışmanın, kadının gücü ve yapabilecekleri adına, başkalarına da ilham kaynağı olmasını dilerim.” diyor.
Gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları kapsamında pek çok ödüle sahip bulunan Avukat Nurdeniz Tunçer, Türkiye’nin ilk rehber köpeği Kara ile birlikte, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da çeşitli projelere ilham vermeye devam ediyor.
Nurdeniz Tunçer ile 2016 yılında şahsen tanışma mutluluğuna sahip oldum. Rehber Köpekler ile ilgili ilk yazımı, 29 Temmuz 2016’ da yazdım. O gün bu gündür de en değerli dostlarım arasında yer alıyor Sevgili Nurdeniz.
Yüzü gibi kalbi de çok güzel olan bu genç kadın var gücünü görme engellilerin önlerindeki “engelleri kaldırmak” için harcıyor. O’nu bu çabası için hepinizin önünde bir kez daha kutluyor, çıktığı bu zorlu yolda başarılarının devamını diliyorum…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…