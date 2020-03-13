Merhabalar sevgili okurlar.
8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1977 tarihli toplantısında kabul edildi. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Rahime Selimova ve Cemile Nuşivanova kardeşlerin girişimi ile gerçekleştirildi. Ancak bu tarihten sonra uzun yıllar Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında Mexico City’de düzenlenen 1. Dünya Kadın Konferansı’nın ardından 1975-1985 yılları arasındaki dönem, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, “Kadın On Yılı” olarak ilan edildi. Aynı yıl Türkiye’de de Kadın Yılı Kongresi gerçekleştirildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın hakları dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle gündeme geliyor. Bu önemli gün, bu yıl, İstanbul’da çok özel bir toplantı ile kutlandı.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantının onur konukları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan idi.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” toplantısının en özel konukları ise şehit aileleri idi ve konuşmalardan önce şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa bir film gösterildi. Toplantıya ev sahipliği yapan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk; hakkı ve adaleti savunan hukukçuların, kalemi ile mücadele eden gazetecilerin, muasır medeniyet seviyesinin üzerinde nesiller yetiştirmeye çalışan öğretmenlerin, geleceğimiz olacak öğrencilerin, dertlerimize deva olan doktorların, müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların, Türkiye’nin büyümesi için alın teri döken işçilerin ve kalkınması için yatırım yapan iş insanlarının önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunu söyledi. Bakan Selçuk sözlerine, “İstiyoruz ki bu kahraman kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsın.” diyerek devam etti.
“Mutlu ve üretken birey, huzurlu ve uyumlu aile, müreffeh toplum” perspektifi doğrultusunda, Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılmış bulunan “Mercan Seferberliği” ne de değinen Selçuk; “Nasıl mercanlar okyanusların akciğerleri ise, kadınlar da yeryüzü atlasının mercanları... Yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleri, yaşamı imar eden varlıklar kadınlar.” diyerek sürdürdü konuşmasını. Bakan Selçuk, Mercan Seferberliği ile; toplumumuzun yarısı olan kadınlara kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsat sunmayı, kadınların annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi, kadının ve erkeğin birbirinin rakibi değil refiki olduğu bir anlayışla hareket etmeyi ve kadına yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
“Türkiye’nin Kahraman Kadınları” Programının onur konuğu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı sırasındaki konuşmasına, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek başladı. Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan; bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebe ise şehit annesi, eşi ya da çocuğu olmanın da aynı anlama geldiğini söyledi. “Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalıştıklarını anlattı.
Sözlerine, “Toprak normalde baktığımız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı Vatan’dır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olan Arif Nihat Asya’nın mısralarında ifade ettiği gibi; şehitler tepesinde bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, insanlarımızı susturmaya, istiklâlimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.” diyerek devam eden Sayın Cumhurbaşkanı; biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğuna ve onlarla tekrar bir araya geleceğimize inandığını söyledi.
İlk insandan beri insanlığın yarısının kadın yarısının erkek olduğunu ifade eden Sayın Erdoğan, bunlardan hangisini çıkarırsak çıkaralım geriye insanlıktan eser kalmayacağını ifade etti. Annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize, kız evlatlarımıza ve tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı ve muhabbetin aslında tüm insanlığa adandığını belirten Cumhurbaşkanımız, “dolayısıyla erkek olarak kendimiz için ne düşünüyor ne istiyor ve ne bekliyorsak, kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Sayın Erdoğan sözlerini; kadın-erkek tüm insanlık için en hayırlı olanı aramayı, “Yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla, uygulamadaki aksaklıkları gidererek, eksiklikleri tamamlayarak ve yanlışları düzelterek sürdüreceklerini söyledi.
8 Mart Kadınlar Günü’nü böylesi özel ve anlamlı bir programla kutlayan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na şahsım ve tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
“Dünya Kadınlar Günü”
Merhabalar sevgili okurlar.
8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1977 tarihli toplantısında kabul edildi. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Rahime Selimova ve Cemile Nuşivanova kardeşlerin girişimi ile gerçekleştirildi. Ancak bu tarihten sonra uzun yıllar Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında Mexico City’de düzenlenen 1. Dünya Kadın Konferansı’nın ardından 1975-1985 yılları arasındaki dönem, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, “Kadın On Yılı” olarak ilan edildi. Aynı yıl Türkiye’de de Kadın Yılı Kongresi gerçekleştirildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın hakları dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle gündeme geliyor. Bu önemli gün, bu yıl, İstanbul’da çok özel bir toplantı ile kutlandı.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantının onur konukları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan idi.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” toplantısının en özel konukları ise şehit aileleri idi ve konuşmalardan önce şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa bir film gösterildi. Toplantıya ev sahipliği yapan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk; hakkı ve adaleti savunan hukukçuların, kalemi ile mücadele eden gazetecilerin, muasır medeniyet seviyesinin üzerinde nesiller yetiştirmeye çalışan öğretmenlerin, geleceğimiz olacak öğrencilerin, dertlerimize deva olan doktorların, müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların, Türkiye’nin büyümesi için alın teri döken işçilerin ve kalkınması için yatırım yapan iş insanlarının önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunu söyledi. Bakan Selçuk sözlerine, “İstiyoruz ki bu kahraman kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsın.” diyerek devam etti.
“Mutlu ve üretken birey, huzurlu ve uyumlu aile, müreffeh toplum” perspektifi doğrultusunda, Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılmış bulunan “Mercan Seferberliği” ne de değinen Selçuk; “Nasıl mercanlar okyanusların akciğerleri ise, kadınlar da yeryüzü atlasının mercanları... Yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleri, yaşamı imar eden varlıklar kadınlar.” diyerek sürdürdü konuşmasını. Bakan Selçuk, Mercan Seferberliği ile; toplumumuzun yarısı olan kadınlara kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsat sunmayı, kadınların annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi, kadının ve erkeğin birbirinin rakibi değil refiki olduğu bir anlayışla hareket etmeyi ve kadına yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
“Türkiye’nin Kahraman Kadınları” Programının onur konuğu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı sırasındaki konuşmasına, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek başladı. Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan; bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebe ise şehit annesi, eşi ya da çocuğu olmanın da aynı anlama geldiğini söyledi. “Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalıştıklarını anlattı.
Sözlerine, “Toprak normalde baktığımız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı Vatan’dır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olan Arif Nihat Asya’nın mısralarında ifade ettiği gibi; şehitler tepesinde bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, insanlarımızı susturmaya, istiklâlimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.” diyerek devam eden Sayın Cumhurbaşkanı; biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğuna ve onlarla tekrar bir araya geleceğimize inandığını söyledi.
İlk insandan beri insanlığın yarısının kadın yarısının erkek olduğunu ifade eden Sayın Erdoğan, bunlardan hangisini çıkarırsak çıkaralım geriye insanlıktan eser kalmayacağını ifade etti. Annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize, kız evlatlarımıza ve tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı ve muhabbetin aslında tüm insanlığa adandığını belirten Cumhurbaşkanımız, “dolayısıyla erkek olarak kendimiz için ne düşünüyor ne istiyor ve ne bekliyorsak, kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Sayın Erdoğan sözlerini; kadın-erkek tüm insanlık için en hayırlı olanı aramayı, “Yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla, uygulamadaki aksaklıkları gidererek, eksiklikleri tamamlayarak ve yanlışları düzelterek sürdüreceklerini söyledi.
8 Mart Kadınlar Günü’nü böylesi özel ve anlamlı bir programla kutlayan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na şahsım ve tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…