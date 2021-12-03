“Dünya Engelliler Günü”

Merhabalar sevgili okurlar.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi nedeniyle zorunlu olarak uzak kaldığı sinema salonlarına geri dönüyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 3-11 Aralık 2021 tarihleri arasında sinema severlerle buluşuyor.

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metrajlı film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 21. yılında da çizgisini koruyor. Her yıl büyük bir özen ve hevesle hazırlanan ancak bir süre ara verilmek zorunda kalınan festival, Eskişehir’e ve sinema severlere yeniden kavuşmanın heyecanını yaşatacak. Her zaman olduğu gibi bu yıl da Festival sinema severlere ve üniversite öğrencilerine, gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin ve sinema derslerinin yer aldığı, zengin bir program sunacak. Geçmiş yıllarda da olduğu üzere bu sene de Festival yeni filmleri ve yönetmenleri keşfetmeyi, filmlerin yaratıcıları ile buluşturmayı, sinema üzerine düşündürmeyi hedefliyor.

Eskişehir Film Festivali’nin ülkemizde düzenlenen diğer uluslararası festivallerden en önemli farkı, yıllardır seçkilerinin içerisine “Engelli Farkındalık” bölümü ekleniyor oluşu. Bu sene festival ekibi, bu sorumluluk bilinciyle, Festival açılış tarihini 3 Aralık olarak belirlemiş bulunuyor. Bu kapsamda Jerry Rothwell imzalı “The Reason I Jump” * (Zıplama Nedenim) ve Ignacio Marquez imzalı “The Special” ** (Özel)” filmlerinin de sanat severlerle buluşturulması hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Festival Düzenleme Ekibi, Engelli Farkındalık alanında duyduğu sorumluluk bilinci ile sanatın birleştirici gücünü arkasına yürütüyor çalışmalarını.

Sunuculuğunu oyuncu Sermet Yeşil’in üstleneceği Festival’ in açılış gecesinde Sinema Anadolu pek çok konuğa ev sahipliği yapacak. Bu sene İspanya, İzlanda, Ukrayna, Costa Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çad Cumhuriyeti, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya ve Türkiye’den filmlerle izleyiciyi buluşturacak Festival’ de, açılış filmi Parallel Mothers (2021) başta olmak üzere Kaçış/Free (2021), Clara Sola (2021) ve Özel/The Special (2021) filmlerinin de Türkiye prömiyeri 21. Eskişehir Uluslararası Film Festivalinde gerçekleşecek.

21 yılı geride bırakmış olsa da her zaman genç bir ruhla izleyicisiyle buluşan Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin bu özelliği ve kavuşma heyecanı bu sene Festival afişlerinde de kendini hissettiriyor. Usta fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ ın imzasını taşıyan rengârenk afişler Aralık ayının soğuk havasında görenlerin içini ısıtacak. Onur Ödülleri bu yıl usta yönetmen Erdem Kral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer’ e takdim edilecek. Emek Ödülleri ise Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par’ a verilecek. “Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” de sinemamızın köklü yapım şirketlerinden biri olan Arzu Film’ e sunulacak. “Bir Nefes Daha” filmindeki rolüyle Hayal Köseoğlu ve “Cemil Şov” filmindeki rolüyle Ozan Çelik ise, “Yılın Performans Ödülleri” ne sahip olacaklar Festival’ in 21 yılı geride bırakacağı bu özel gecede.

Festivalin 3 Aralık akşamı Sinema Anadolu’da gerçekleşecek açılış törenine ben de konuk olacağım. Ve aynı gün doğum yapan iki annenin hikayesini anlatan Pedro Almodóvar imzalı İspanyol filmi Parallel Mothers’ ı (Paralel Anneler) keyifle izleyeceğim.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

*Otizmli Japon yazar