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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

Down Sendromu Aşçılık Akademisi

14 Şubat 2020

Merhabalar sevgili okurlar.

 

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, Türkiye dahil 22 ülkede dernekleri ve temsilcilikleri bulunan güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Federasyonun amacı; dünyada yaşayan down sendromlu bireylerin eğitim, istihdam ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlayacak projeler üreterek toplumsal birlikte yaşama kültürünü geliştirmek, ülkeler arasındaki sevgi ve barışı pekiştirmek.  

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu geçtiğimiz günlerde ACCR (Association Caritative de la Chaine des Rotisseurs) iş birliği ile hayata geçirdiği dünyanın ilk Uluslararası Down Sendromu Aşçılık Akademisi’ni Swissotel the Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıttı. Toplantıya katılanlar arasında Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, ACCR Komite Üyesi ve Chaine Des Rotisseurs Türkiye Başkanı Mohamed Hammam, UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ve ACCR Büyükelçisi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Strateji Başkanı Selin Yıldırım bulunuyordu.  

Down Sendromu Aşçılık Akademisi, 18 yaşını bitirmiş ve akademik eğitimini tamamlamış down sendromlu gençleri hayatın içerisinde tutacak mesleki projelerle topluma kazandırmayı amaçlıyor. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve ACCR, ilki Türkiye’de hayata geçirilen Down Sendromu Aşçılık Akademisi’ni sürdürülebilir bir projeye dönüştürmeyi ve dünyanın diğer ülkelerine de kazandırmayı hedefliyor. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay bu projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söylüyor.  

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Aşçılık Akademisi’nde down sendromlu gençler ücretsiz eğitim alacaklar. Tanıtım toplantısına katılan Swissotel the Bosphorus İstanbul’un Genel Müdürü ve Accor Türkiye Lüks Markalar Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, toplantıda yaptığı konuşmada akademiden mezun olan öğrencilerin Swissotel’in mutfağında çalışabileceğini müjdeledi. 

Toplantıya katılanlar arasında bulunan UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ise, ACCR ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yeni oluşumun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Duamelle, bu hayata biraz şanssız başlamış gençlerin hayatını değiştirecek olan Akademi için büyük heyecan duyduklarını söyledi. 

Down Sendromu, çoğumuzun da bildiği gibi, bir kromozom anomalisinden kaynaklanan genetik bir farklılık. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken, down sendromlu bireylerde 47.  Bu farklılık, hücre bölünmesi sırasındaki yanlışlık sonucunda 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozomun yer alması sonucunda ortaya çıkıyor. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşıyor. Türkiye’de tam bir veri bulunmamasına karşın yaklaşık 70 bin down sendromlu birey bulunduğu tahmin ediliyor. 

Down sendromlu gençlerimizin toplumsal hayatın içinde yer almalarını sağlayacak bu projenin iyi bir örnek olarak benzer yeni projelere yol açacağına inanıyorum. 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile… 

Not: Bu yazının hazırlanmasında Down Sendromu Derneği web sitesinden ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Basın Bülteni’nden yararlanılmıştır.

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