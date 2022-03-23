Merhabalar sevgili okurlar.
Değişim Liderleri Derneği (DLD), genç kadınlara daha aktif ve kendine güvenen bireyler olma yolculuklarında liderlik becerileri kazandırabilmek amacıyla Sema Başol tarafından kuruldu. Başol; kadınların etkin liderler olarak var oldukları daha adil, eşitlikçi, barışçıl ve gelişen bir Türkiye ve dünya yaratılabileceğine inanıyordu. DLD, işte bu inançla hayata geçirildi.
Derneğin misyonu; kadınlara eğitim ve uygulama fırsatları sunarak liderlik becerilerini artırmak, onların iş yaşamında ve toplumsal hayatta aktif sorumluluk sahibi, ülkenin kalkınmasına faydalı ve üretici bireyler olmalarını desteklemek. DLD’ nin 2009 yılından bu yana yürütmekte olduğu Kıvılcımlar Programı ile şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Bolu’da çeşitli üniversitelerde okuyan 400’e yakın genç kadına; gerçekleştirilen sosyal değişim projeleri ile de binlerce kişiye ulaşılmış durumda. Kıvılcımlar Programı ile üniversiteli genç kadınlara önlerindeki zorlukları aşmaları, iş ve toplumsal hayatlarında daha aktif olabilmeleri, daha çok sorumluluk almaları ve lider olabilmeleri için gerekli beceriler konusunda destek olunuyor.
Kıvılcımlar Programı kapsamında; mülakat ile seçilen ve “Kıvılcım” olarak adlandırılan üniversiteli genç kadınlar sekiz ay boyunca 6-8 kişilik gruplar halinde birer sosyal değişim projesi üretiyor, bu projeyi planlıyor, sürdürüyor ve bir sonuca ulaştırıyorlar. Kıvılcımlara “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılan ve programın bel kemiği sayılan kişiler eşlik ediyor. Kıvılcımlar proje dönemleri boyunca sunum teknikleri, beden dili, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler alıyorlar. Kıvılcımlar Programı; Türkiye’de yaparak öğrenmeye dayalı sekiz ay gibi uzun bir zaman dilimini kapsayan, derin değişim yaratan tek liderlik programı.
Ben bugün sizlere 2020-2021 Kıvılcımlar Programı kapsamında hayata geçen “DostUMutlu Gezegen Masal Projesi’ nden söz etmek istiyorum:
Proje; Aşiyan Taflan, Ayperi Sürücü, Ceyda Cittanoğlu, Gaye Hürcan Altundağ, İrem Top, Özüm Satıoğlu, Sezen Günaydın, Songül Boztepe, Şimal Uzgur adlarındaki 9 üniversiteli genç kadının daha umutlu, mutlu bir dünya hayalleri ile başlamış. Hepsi; büyüseler de hatırlarında kalacak, hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan masalların yerinin yadsınamayacağı konusunda hem fikirmiş. Onlara göre masallar, çocuklarla mutlu bir dünyaya adımın en etkili ve renkli aracıymış.
9 genç kadın; bu düşüncelerden hareketle, hızla gelişen teknolojiyi, dönüşen dünyayı, iklim krizini, toplumsal sorunları anlatabilecekleri gerçekçi ama rengini kaybetmeyen masallar yazmışlar. Böylece klasik masallar yerlerini yenilikçi masallara bırakmışlar. Masalların pedagojik olarak onaylanmasında gönüllü uzmanlar projeye destek vermişler. Projenin yaratıcıları da Anadolu’nun efsanevi masal analarından günümüzün masal anlatıcılarına dönüşen geleneğin sürdürülmesine, yaptıkları atölyelerle katkılarını koymuşlar. Masal atölyeleri ile çocuklara birebir dokunmak, gözlerindeki ışığı yakından görmek, masallarının somut etkilerini görmelerini sağlamış. Çevrimiçi olarak sınıflara konuk olmuşlar ve çocukların deyimiyle “Masalcı Ablalar”, tam 136 atölye yaparak masallarını 2344 çocukla buluşturmuşlar.
“Masalcı Ablalar” umut tohumunu ektikleri ilk yıl, öğretmenlerin projelerini ve atölyelerini birbirlerine tavsiye etmeleri sayesinde, binlerce çocuğa dokunma şansı bulmuşlar. Ve doğru yolda yürüdüklerini, başarılı olduklarını hissetmişler. Ancak biliyorlarmış ki, ülkemizde DostUMutlu Gezegene adım atmayı bekleyen daha on binlerce çocuk var…
Ama artık DostUMutlu Gezegen Masalları Projesi bir kitap oldu. Masallar mutlu ve umutlu yarınları inşa edecek on binlerce minik ele ulaşmaya hazır. “Masalcı Ablalar” kitaplarını şimdi hep birlikte, köy okullarında eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak istiyorlar. Ve diyorlar ki “Eğer siz de inanırsanız DostUMutlu Gezegen gerçek olacak.”
Unutmuyoruz ki Bir Kıvılcım Yeter!
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: Masalları kaleme alan 9 genç kadın; bu projeyi, kitap haline getirerek sürdürülebilir kılınmasını sağlayan, kendilerine ilk günden beri inanan Değişim Liderleri Derneği Yönetim Kurulu’na, kitabın basımına destek veren Turkish Woman Initiative’e, ilk baskının çocuklara ulaşması için lojistik destek sağlayan Herkes’e Kitap Vakfı’na ve projelerine inanarak amaçlarına ulaşmaları için canla başla çalışan Elma Yayınevi'ne teşekkür ediyorlar.
“DostUMutlu Gezegen Masal Projesi”
Merhabalar sevgili okurlar.
Değişim Liderleri Derneği (DLD), genç kadınlara daha aktif ve kendine güvenen bireyler olma yolculuklarında liderlik becerileri kazandırabilmek amacıyla Sema Başol tarafından kuruldu. Başol; kadınların etkin liderler olarak var oldukları daha adil, eşitlikçi, barışçıl ve gelişen bir Türkiye ve dünya yaratılabileceğine inanıyordu. DLD, işte bu inançla hayata geçirildi.
Derneğin misyonu; kadınlara eğitim ve uygulama fırsatları sunarak liderlik becerilerini artırmak, onların iş yaşamında ve toplumsal hayatta aktif sorumluluk sahibi, ülkenin kalkınmasına faydalı ve üretici bireyler olmalarını desteklemek. DLD’ nin 2009 yılından bu yana yürütmekte olduğu Kıvılcımlar Programı ile şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Bolu’da çeşitli üniversitelerde okuyan 400’e yakın genç kadına; gerçekleştirilen sosyal değişim projeleri ile de binlerce kişiye ulaşılmış durumda. Kıvılcımlar Programı ile üniversiteli genç kadınlara önlerindeki zorlukları aşmaları, iş ve toplumsal hayatlarında daha aktif olabilmeleri, daha çok sorumluluk almaları ve lider olabilmeleri için gerekli beceriler konusunda destek olunuyor.
Kıvılcımlar Programı kapsamında; mülakat ile seçilen ve “Kıvılcım” olarak adlandırılan üniversiteli genç kadınlar sekiz ay boyunca 6-8 kişilik gruplar halinde birer sosyal değişim projesi üretiyor, bu projeyi planlıyor, sürdürüyor ve bir sonuca ulaştırıyorlar. Kıvılcımlara “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılan ve programın bel kemiği sayılan kişiler eşlik ediyor. Kıvılcımlar proje dönemleri boyunca sunum teknikleri, beden dili, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler alıyorlar. Kıvılcımlar Programı; Türkiye’de yaparak öğrenmeye dayalı sekiz ay gibi uzun bir zaman dilimini kapsayan, derin değişim yaratan tek liderlik programı.
Ben bugün sizlere 2020-2021 Kıvılcımlar Programı kapsamında hayata geçen “DostUMutlu Gezegen Masal Projesi’ nden söz etmek istiyorum:
Proje; Aşiyan Taflan, Ayperi Sürücü, Ceyda Cittanoğlu, Gaye Hürcan Altundağ, İrem Top, Özüm Satıoğlu, Sezen Günaydın, Songül Boztepe, Şimal Uzgur adlarındaki 9 üniversiteli genç kadının daha umutlu, mutlu bir dünya hayalleri ile başlamış. Hepsi; büyüseler de hatırlarında kalacak, hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan masalların yerinin yadsınamayacağı konusunda hem fikirmiş. Onlara göre masallar, çocuklarla mutlu bir dünyaya adımın en etkili ve renkli aracıymış.
9 genç kadın; bu düşüncelerden hareketle, hızla gelişen teknolojiyi, dönüşen dünyayı, iklim krizini, toplumsal sorunları anlatabilecekleri gerçekçi ama rengini kaybetmeyen masallar yazmışlar. Böylece klasik masallar yerlerini yenilikçi masallara bırakmışlar. Masalların pedagojik olarak onaylanmasında gönüllü uzmanlar projeye destek vermişler. Projenin yaratıcıları da Anadolu’nun efsanevi masal analarından günümüzün masal anlatıcılarına dönüşen geleneğin sürdürülmesine, yaptıkları atölyelerle katkılarını koymuşlar. Masal atölyeleri ile çocuklara birebir dokunmak, gözlerindeki ışığı yakından görmek, masallarının somut etkilerini görmelerini sağlamış. Çevrimiçi olarak sınıflara konuk olmuşlar ve çocukların deyimiyle “Masalcı Ablalar”, tam 136 atölye yaparak masallarını 2344 çocukla buluşturmuşlar.
“Masalcı Ablalar” umut tohumunu ektikleri ilk yıl, öğretmenlerin projelerini ve atölyelerini birbirlerine tavsiye etmeleri sayesinde, binlerce çocuğa dokunma şansı bulmuşlar. Ve doğru yolda yürüdüklerini, başarılı olduklarını hissetmişler. Ancak biliyorlarmış ki, ülkemizde DostUMutlu Gezegene adım atmayı bekleyen daha on binlerce çocuk var…
Ama artık DostUMutlu Gezegen Masalları Projesi bir kitap oldu. Masallar mutlu ve umutlu yarınları inşa edecek on binlerce minik ele ulaşmaya hazır. “Masalcı Ablalar” kitaplarını şimdi hep birlikte, köy okullarında eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak istiyorlar. Ve diyorlar ki “Eğer siz de inanırsanız DostUMutlu Gezegen gerçek olacak.”
Unutmuyoruz ki Bir Kıvılcım Yeter!
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: Masalları kaleme alan 9 genç kadın; bu projeyi, kitap haline getirerek sürdürülebilir kılınmasını sağlayan, kendilerine ilk günden beri inanan Değişim Liderleri Derneği Yönetim Kurulu’na, kitabın basımına destek veren Turkish Woman Initiative’e, ilk baskının çocuklara ulaşması için lojistik destek sağlayan Herkes’e Kitap Vakfı’na ve projelerine inanarak amaçlarına ulaşmaları için canla başla çalışan Elma Yayınevi'ne teşekkür ediyorlar.