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Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL); ülkemizin doğa, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında, benim de tanıma şerefine nail olduğum, Prof. Dr. Metin Sözen ve arkadaşları tarafından vakıf statüsünde kuruldu.

1975, dünyanın pek çok yerinde koruma ve yaşatma bilincinin ilk defa kuramsal düzeyde ortaya atıldığı, “ortak miras” kavramının ilk kez dillendirildiği bir yıl oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren Anadolu’nun doğal ve kültürel zenginliğinin ardına düşen Metin Sözen de, yarım yüzyıl boyunca sürdüreceği koruma serüveninin ilk somut sonuçlarını işte o dönemde aldı. 1975’lerde Batı Karadeniz’in Safranbolu kasabasında başlatılan koruma-yaşatma çalışmalarının kentin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle sonuçlanması, Metin Sözen ve arkadaşlarını hedeflerinden birine ulaştırmış oldu.

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Bu süreç, Prof. Dr. Metin Sözen ve çalışma arkadaşlarının 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’ nı kurmalarının yolunu açtı. ÇEKÜL Vakfı çatısı altında devam eden koruma-yaşatma hareketi, pek çok farklı ölçekte kente yayılmaya başladı.

Kuruluşundan itibaren doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL; “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir yaklaşımı benimsiyor.

Ülkemiz’ in dört bir tarafındaki küçüklü büyüklü kentte, koruma hareketini koruma seferberliğine dönüştürerek tarihi dokunun çağdaş kentle ilişkilendirilmesine; kentlere kültür öncelikli bir gelecek vizyonu kazandırılmasına öncülük ediyor.

Doğal doku kaybolmaya başladığında insanın yaşam alanının da tükendiği, kültürel mirasını da yitirmeye başladığı bilinciyle hareket ederek; toprağı, yeşili korumak ve çoğaltmak için İstanbul’da başladığı ağaçlandırma çalışmalarını Anadolu’nun her karışına yaymak için çalışıyor.

ÇEKÜL Vakfı bu yıl Sevgililer Günü’nde sevgimizi kalıcı kılacak ve doğaya değer katacak anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Bu yıl 14 Şubat’ta, sevdiklerimize Yedi Ağaç Programı’ ndan fidan hediye ederek geleceğe umut olabiliriz.

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Neden Yedi Ağaç olduğuna gelince; yedi ağaç bir insanın bir yıl boyunca tükettiği doğal kaynakları temsil ediyor. ÇEKÜL Vakfı’ nın Yedi Ağaç Ormanları; her yıl, doğaya kazandırılması gereken ağaçların yeniden toprakla buluşturularak ekolojik dengenin korunması amacını taşıyor. Tüketimin ve çevresel baskının her geçen gün arttığı dünyamızda, bu program sayesinde doğaya daha fazla katkı sağlamak mümkün olabiliyor.

ÇEKÜL Vakfı’nın 1992 yılında başlattığı ağaçlandırma programı kapsamında dikilen ilk fidanlar artık yetişkin birer ağaç olmuş durumda. Türkiye’ nin farklı bölgelerinde, yetmişten fazla sahada 4 milyondan fazla fidan doğaseverlerin desteği ile toprakla buluşmuş bulunuyor.

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”Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ÇEKÜL’ün doğal miras anlayışını anlamlı bir şekilde özetlerken; insanın ve doğanın ortak kurgusuna, yani yaşamın döngüsüne de vurgu yapıyor. İnsan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutan ÇEKÜL; “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütüne açılan bir yaklaşımı benimsemiş bulunuyor.

Bu çalışmaların üzerine oturduğu temel ise, doğa-kültür-insan birlikteliği. Çünkü doğru koruma politikaları üretebilmenin ilk koşulunu bu bütüncül yaklaşım oluşturuyor.

ÇEKÜL Vakfının kuruluşunun ilk yıllarında hayata geçirdiği ‘92 Ormanı Projesi yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Toplumdaki duyarlılıktan esinlenen ÇEKÜL, 1994 yılında “7 Ağaç Ormanları” programını başlattı. O gün bugündür, doğaseverlerin eksilmeyen heyecanıyla yurdun dört bir yanında hızla büyüyen “7 Ağaç Ormanları” nın amacı; yaşamsal kaynakların dengeli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiği bilincini uyandırmak.

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Türkiye’de binlerce kişi, aile, kurum, şirket artık birbirine ve doğaya, güzel dileklerini ve sevgilerini “7 Ağaç” aracılığıyla iletmeyi güzel bir alışkanlığa dönüştürdü. Ve bugüne dek yaklaşık 1 milyon doğaseverin desteğiyle dikilen fidanların sayısı 4 milyonu aştı. Antalya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da büyümekte olan; fıstık çamı, kızılçam, karaçam, akçaağaç, ardıç, akasya, huş, sedir, servi, meşe ve ceviz ağaçları, ortak geleceğimiz için toprakla buluştu.

Türkiye coğrafyasının bütününü bir miras olarak kabul eden ve barındırdığı binlerce canlıyla birlikte bu mirası korumanın en temel sorumluluğu olduğunu düşünen ÇEKÜL; bu nedenle, doğal mirasın korunması için eğitim programları hazırladığı ve yerelde koruma politikalarını sürdürdüğü gibi, “7 Ağaç Ormanları Programı” ile ağaçlandırma çalışmalarını da devam ettiriyor.

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Güncel ağaçlandırma sahaları Balıkesir Bandırma, Sahil Yenice’ de konumlanan ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları’ nda fidanlarınızın boy vermesini istiyorsanız, kendiniz ya da sevdikleriniz adına 3 fidan ya da 7 ve katları ile fidan bağışı yapabilir, isme hazırlanan bağış kartı ile kendinize ya da sevdiklerinize fidan bağışı armağan edebilirsiniz. Yedi ağaç için ödenecek tutar ise, yalnızca 700 TL.

Haydi gelin bu yıl 14 Şubat’ ta tüm sevgilerimiz Güzel Vatanımız’ a Ağaç olarak gelsin… 7 Ağaç Ormanları’ na bizler için de 7’şer fidanı dikilsin…Ve doğamız biraz daha yeşillensin…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…