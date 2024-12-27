Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ na ulaşılması için çalışıyor. Birbiri ile bağlantılı 17 Amaç, Türkiye dahil tüm Dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. BM Türkiye de bu Amaçlara 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nın birincisi “Yoksulluğa Son”, ikincisi “Açlığa Son”, üçüncüsü “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, dördüncüsü “Nitelikli Eğitim”, onuncusu ise “Eşitsizliklerin Azaltılması”.

2018 yılında Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından kurulmuş bulunan “Derin Yoksulluk Ağı”; gönüllüler, destekçiler, genel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağı. Bu ağ; derin yoksulluğun sürdürülemeyen koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlâli olarak tartışmak için çalışmalar yürütürken, acil durum müdahalesi olarak da #EvdenDeğiştir modeli ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyor.

Haberin Devamı

İsterseniz önce “Derin Yoksulluk Ağı” nın bugünlere geliş öyküsüne, kısaca, bir göz atalım:

Uzun yıllar boyunca kent yoksulluğu ve insan hakları alanında gazetecilik ve aktivizm yapan Hacer Foggo ve çocuk hakları alanında çalışan gönüllüler Harbiye/Elmadağ’da Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ ni kurdular. Gönüllüler, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile onlarca çocuk, genç ve kadın; Çimenev bünyesinde sanat, drama, yoga, müzik, alan dersleri, okuma yazma, insan hakları, çocuk hakları ve kodlama atölyelerine katıldı. Merkez, 2020 Yılı Kasım ayından itibaren Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Çimenev koordinatörleri, atölye yürütücüleri ve gönüllüleri tarafından 2018 yılında, İstanbul’da, Açık Alan Derneği kuruldu. Derneğin kuruluş amacı; sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden -başta gençler olmak üzere- kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, sivil toplum bilinci, sosyal girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunmaktı Açık Alan Derneği’nin bir diğer kuruluş amacı ise; üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişiler ile kurum ve kuruluşların elde ettikleri yenilikçi deneyimleri ve sürdürülebilir çözümleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere, paylaşmalarını sağlayacak ve iş birliğini geliştirecek bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşturabilmek idi.

Haberin Devamı

2019 yılında, Çimenev atölyeleri ve sahadan gelen deneyim ve gözlemler neticesinde bir grup araştırmacı, sosyolog, psikolog ve gazeteci tarafından; derinleşen yoksulluğu araştırmak ve boyutlarını ortaya koymak, insan hakları izlemesi yapmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlâli olarak tartışmaya açmak üzere Derin Yoksulluk Ağı (DYA) kuruldu.

Mart 2020’de pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde çalışan, işten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan ve yoksulluk koşullarında yaşayan bireylerin acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için Evden Değiştir Dayanışma Kampanyası’nı başlatan DYA; destekçilerin online market aracılığı ile evlere doğrudan gıda, temel bakım, bebek bezi ve maması ulaştırabildiği bir sistem geliştirdi. DYA bu sistem ile 18 Mart 2020’den itibaren İstanbul’un 32 ilçesinde 160’ın üzerinde mahallede yaşayan üç binin üzerinde haneye destek sağladı ve halen de sağlamaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Derin yoksulluk yaşayan bireylerle ve sahada her daim aktif iletişimde olan DYA; dayanışma kampanyası ile birlikte insan hakları izlemesi yapıyor, yoksulluğun çok boyutlu hâlini tartışmaya açıyor ve görünür kılınmasını sağlıyor. Ayrıca, kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde savunu faaliyetleri yapmayı hedefliyor.

Bakın DYA derin yoksulluğu nasıl tanımlıyor;

“Derin Yoksulluk Nedir?

Derin yoksulluk bugüne dair geçici bir sorun değil, nesilden nesile miras bırakılarak genişleyen ve tüm toplumu etkisi altına alan bir döngüdür.

Derin yoksulluk içine doğulduğu andan itibaren….

yeterli besine ulaşamamak

güvenli bir evde barınamamak,

eğitim alamamak,

tedavi olamamak,

Haberin Devamı

damgalanmak ve dışlanmak,

hayal kuramamak,

sesini kaybetmek,

seçme şansı olmamak

fırsatlara sahip olamamak,

özgüvenini kaybetmektir.”

Derin Yoksulluk Ağı;

Herkesin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel haklarına erişebildiği bir toplum yaratmayı,

Derin yoksulluk içinde yaşayan insanların tüm bu sorunlarını görünür kılmayı,

Derin yoksulluk içinde yaşayan insanlara destek olarak onları güçlendirmeyi ve içine doğdukları yoksulluk döngüsünü kırmayı,

Derin yoksulluğun toplumsal dışlanmaya neden olduğunu göstermeyi ve dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı,

Derin yoksulluğu ortadan kaldıracak siyasi kararların alınması için politikacıları etkileyebilmeyi

amaçlıyor. Yani, yazımın başında da değinmiş olduğum, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nın; birinci (Yoksulluğa Son), ikinci (Açlığa Son), üçüncü (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), dördüncü) Nitelikli Eğitim) ve onuncu (Eşitsizliklerin Azaltılması) maddeleri ile hedeflenenleri gerçeğe dönüştürebilmek için çalışıyor.

Bu Değerli Sivil Toplum Kuruluşumuz’ un yetkilileri;

“Derin yoksulluk hepimizin meselesi, dayanışmayla kırılabilecek bir döngü. Kimse geride kalmasın! Haydi siz de çalışmalarımıza destek olun, Dayanışmaya katılın.” diyorlar. Ve en azından bir şansı hak ediyorlar…

Haberin Devamı

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Hashtag / #KimseGerideKalmasın #DerinYoksullukAğı

www.derinyoksullukagi.org