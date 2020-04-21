Merhabalar sevgili okurlar.
Corona Virüs (Covid-19) hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 20 Nisan itibariyle dünya genelinde 165 bini aşmış, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 milyon 407 bin 697’ye yükselmiş bulunuyor. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405’e çıkmış durumda.
Dünyayı kasıp kavuran Corona virüs salgını yayılmaya devam ederken, kanıksamış olduğumuz bazı hastalıkların ölümcül sonuçlarına göz atalım istiyorum:
2017 yılında dünyada ölen 56 milyon insanın 1,18 milyonu tüberkülozdan, 1,57 milyonu ishalli hastalıklardan, 618 bini sıtmadan hayatını kaybetmiş bulunuyor. CDC- Centers for Disease Control and Prevention’a (Hastalıkların Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne) göre ishalli hastalıklardan bir günde ölen çocukların sayısı 2 bin 195.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre influenza virüsü her yıl 1 milyar insanı hasta, 2- 5 milyon kişiyi ise hastanelik ediyor ve 290 bin- 650 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
Bu hastalıklar alışılmış ve kanıksanmış oldukları için insanların fazla dikkatini çekmiyor, tehlike algısı yaratmıyor. Sonraki yazılarımda bu hastalıklara ve bunlardan korunma yollarına teker teker değineceğim.
Hastalıklara neden olan riskli davranışlara göz attığımızda yine çok çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz. Örneğin; sigara alışkanlığı yılda 7,1 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Obezite 4,72 milyon, fazla tuz tüketimi 3,2 milyon, pasif sigara içiciliği ise 1,2 milyon kişinin hayatına mal oluyor.
İnsanların risk algıları çok farklı biçimlerde şekilleniyor. Oysaki çok korktuğumuz köpek balıkları yılda dört kişinin ölümüne neden olurken; deniz anaları 40, aslanlar 100, hipopotamlar 500, yılanlar 75 bin, insanlar 546 bin, sivrisinekler 780 bin insanı öldürüyor her yıl.
Peki yukarıda yazdıklarımı okumadan önce “Sivrisinek mi aslan mı sizi daha çok korkutur?” diye sorsam size, cevabınız ne olurdu?
Corona virüs gerçekten çok tehlikeli bir virüs. Söylenenlere göre önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya nüfusunun büyük kısmı bu virüsle tanışacak gibi görünüyor. Bu süreçte bizlere düşen; önce hijyen kurallarına, sonra da hastalığın yayılmasını önlemek için alınan kararlara sıkı sıkıya uymak. Bu dönemi evlerimizde kalarak uzun zamandır yapmak isteyip de zaman bulamadığımız işlere odaklanarak geçirebiliriz. Unutmayalım ki yoğun hayat temposu içinde böyle bir fırsat bir kez daha elimize geçmeyebilir.
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar, onları tedavi eden doktorlara ve tüm diğer sağlık görevlilerine ise kolaylıklar diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile….
.
Corona virüs salgını yayılmaya devam ederken…
Merhabalar sevgili okurlar.
Corona Virüs (Covid-19) hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 20 Nisan itibariyle dünya genelinde 165 bini aşmış, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 milyon 407 bin 697’ye yükselmiş bulunuyor. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405’e çıkmış durumda.
Dünyayı kasıp kavuran Corona virüs salgını yayılmaya devam ederken, kanıksamış olduğumuz bazı hastalıkların ölümcül sonuçlarına göz atalım istiyorum:
2017 yılında dünyada ölen 56 milyon insanın 1,18 milyonu tüberkülozdan, 1,57 milyonu ishalli hastalıklardan, 618 bini sıtmadan hayatını kaybetmiş bulunuyor. CDC- Centers for Disease Control and Prevention’a (Hastalıkların Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne) göre ishalli hastalıklardan bir günde ölen çocukların sayısı 2 bin 195.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre influenza virüsü her yıl 1 milyar insanı hasta, 2- 5 milyon kişiyi ise hastanelik ediyor ve 290 bin- 650 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
Bu hastalıklar alışılmış ve kanıksanmış oldukları için insanların fazla dikkatini çekmiyor, tehlike algısı yaratmıyor. Sonraki yazılarımda bu hastalıklara ve bunlardan korunma yollarına teker teker değineceğim.
Hastalıklara neden olan riskli davranışlara göz attığımızda yine çok çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz. Örneğin; sigara alışkanlığı yılda 7,1 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Obezite 4,72 milyon, fazla tuz tüketimi 3,2 milyon, pasif sigara içiciliği ise 1,2 milyon kişinin hayatına mal oluyor.
İnsanların risk algıları çok farklı biçimlerde şekilleniyor. Oysaki çok korktuğumuz köpek balıkları yılda dört kişinin ölümüne neden olurken; deniz anaları 40, aslanlar 100, hipopotamlar 500, yılanlar 75 bin, insanlar 546 bin, sivrisinekler 780 bin insanı öldürüyor her yıl.
Peki yukarıda yazdıklarımı okumadan önce “Sivrisinek mi aslan mı sizi daha çok korkutur?” diye sorsam size, cevabınız ne olurdu?
Corona virüs gerçekten çok tehlikeli bir virüs. Söylenenlere göre önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya nüfusunun büyük kısmı bu virüsle tanışacak gibi görünüyor. Bu süreçte bizlere düşen; önce hijyen kurallarına, sonra da hastalığın yayılmasını önlemek için alınan kararlara sıkı sıkıya uymak. Bu dönemi evlerimizde kalarak uzun zamandır yapmak isteyip de zaman bulamadığımız işlere odaklanarak geçirebiliriz. Unutmayalım ki yoğun hayat temposu içinde böyle bir fırsat bir kez daha elimize geçmeyebilir.
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar, onları tedavi eden doktorlara ve tüm diğer sağlık görevlilerine ise kolaylıklar diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile….
.