Corona Salgını

10 Şubat 2020 tarihinde, “Hayvanlar arasında yaygın bir virüs grubu” başlığı ile yayımlanan yazımda Corona Virüsü’nden söz ederken, bu virüsün bu denli yaygınlaşabileceğini aklıma bile getirmemiştim. Ancak Çin’in Wuhan kentinde Ocak 2020’de başlayan yeni Corona Virüsü (SARS-CoR-2) kaynaklı salgın, 13 Mart tarihi itibariyle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 123 ülkeye yayılmış bulunuyor. Salgındaki vaka sayısı 153 bine yükselmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı 5789’a çıkmış durumda.
Yeni Corona Virüsü (COVID-19); ilk olarak Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan Şehri’nde, 2019 yılının Aralık ayı sonlarında solunum yollarında rahatsızlık belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gösteren bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda, 13 Ocak 2020’de tanımlanmış olan bir virüs. Başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunan kişilerde tespit edilen salgın; daha sonra insandan insana bulaşarak Hubei eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve farklı dünya ülkelerine yayılmış bulunuyor.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip Corona Virüsü’nün dünyada yayılmaya başladığı ilk günden itibaren çeşitli önlemler almaya başladı. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Türkiye’yi de etkisine alan Corona Virüsü’ne karşı, Corona Danışma Hattı’nı devreye soktu. “ALO 184” üzerinden hizmet vermeye başlayan hattı arayan vatandaşların söz konusu virüs ile ilgili soruları uzman doktorlar tarafından cevaplanıyor.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, ilgili kurumların da katılımıyla gerçekleştirilen Corona Virüsü toplantısının ardından, alınmış bulunan önlemlere yeni tedbirler de eklenerek hazırlanan bir genelge yayınlandı. Genelgede; Sağlık Bakanlığı’nca COVID-19 salgını ile ilgili gerekli bilimsel çalışmaların yapıldığı ve virüsün ülkemize girişinin önemli ölçüde engellenmiş olduğu belirtildi. Ülkemizin bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı ifade edilen genelgede, yeni tip Corona Virüsü’ne karşı tüm koruyucu önlemlerin alındığı bildirildi.
Söz konusu genelgede, ayrıca, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken kurallar da maddeler halinde sıralandı. Genelgeye göre;
-Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarına müsaade edilmeyecek.
-Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar ertelenecek, görüşmeler telefon aracılığıyla yapılacak, zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçirilecek.
-Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibariyle bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilecek.-
-Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında kronik hastalığı nedeniyle rapor ve ilaç, tıbbi malzeme alan hastaların 1 Mart itibariyle süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Yine bu kapsamdaki hastalar yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedeli SGK tarafından karşılanacak.
-Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenecek.
-Yurtdışından gelen kişilere hekim tarafından “Z03.8 ve Z03.9” kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek; bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Corona Virüsü’nden korunmak için ellerimizi sık sık en az yirmi saniye boyunca bol su ve sabun ile yıkamamız, ayrıca alkol içerikli el antiseptiği kullanmamız gerekiyor. Sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce iyice yıkanması; toplu yaşam alanlarının sık sık havalandırması çok önemli. Daha da önemlisi bağışıklığımızı güçlü tutmak için elimizden geleni yapmalı, doğru şekilde beslenmeye dikkat etmeliyiz. Ve salgın etkisini kaybedinceye kadar, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamalıyız.
Dünya Sağlık Örgütü de COVID-19’un yayılmasını önlemek için öksürme ve hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık bir mendil ya da dirsek ile kapatmamızı; ellerimizi gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza götürmekten kaçınmamızı öneriyor.
Hükümetimizin aldığı önlemlere, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine ve hijyen kurallarına uyarsak salgını kayıpsız atlatabileceğimize inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
Not: Bu yazının hazırlanmasında T.C. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi web Sitelerinden yararlanılmıştır.
Corona Salgını
10 Şubat 2020 tarihinde, “Hayvanlar arasında yaygın bir virüs grubu” başlığı ile yayımlanan yazımda Corona Virüsü’nden söz ederken, bu virüsün bu denli yaygınlaşabileceğini aklıma bile getirmemiştim. Ancak Çin’in Wuhan kentinde Ocak 2020’de başlayan yeni Corona Virüsü (SARS-CoR-2) kaynaklı salgın, 13 Mart tarihi itibariyle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 123 ülkeye yayılmış bulunuyor. Salgındaki vaka sayısı 153 bine yükselmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı 5789’a çıkmış durumda.
Yeni Corona Virüsü (COVID-19); ilk olarak Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan Şehri’nde, 2019 yılının Aralık ayı sonlarında solunum yollarında rahatsızlık belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gösteren bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda, 13 Ocak 2020’de tanımlanmış olan bir virüs. Başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunan kişilerde tespit edilen salgın; daha sonra insandan insana bulaşarak Hubei eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve farklı dünya ülkelerine yayılmış bulunuyor.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip Corona Virüsü’nün dünyada yayılmaya başladığı ilk günden itibaren çeşitli önlemler almaya başladı. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Türkiye’yi de etkisine alan Corona Virüsü’ne karşı, Corona Danışma Hattı’nı devreye soktu. “ALO 184” üzerinden hizmet vermeye başlayan hattı arayan vatandaşların söz konusu virüs ile ilgili soruları uzman doktorlar tarafından cevaplanıyor.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, ilgili kurumların da katılımıyla gerçekleştirilen Corona Virüsü toplantısının ardından, alınmış bulunan önlemlere yeni tedbirler de eklenerek hazırlanan bir genelge yayınlandı. Genelgede; Sağlık Bakanlığı’nca COVID-19 salgını ile ilgili gerekli bilimsel çalışmaların yapıldığı ve virüsün ülkemize girişinin önemli ölçüde engellenmiş olduğu belirtildi. Ülkemizin bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı ifade edilen genelgede, yeni tip Corona Virüsü’ne karşı tüm koruyucu önlemlerin alındığı bildirildi.
Söz konusu genelgede, ayrıca, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken kurallar da maddeler halinde sıralandı. Genelgeye göre;
-Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarına müsaade edilmeyecek.
-Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar ertelenecek, görüşmeler telefon aracılığıyla yapılacak, zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçirilecek.
-Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibariyle bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilecek.-
-Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında kronik hastalığı nedeniyle rapor ve ilaç, tıbbi malzeme alan hastaların 1 Mart itibariyle süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Yine bu kapsamdaki hastalar yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedeli SGK tarafından karşılanacak.
-Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenecek.
-Yurtdışından gelen kişilere hekim tarafından “Z03.8 ve Z03.9” kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek; bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Corona Virüsü’nden korunmak için ellerimizi sık sık en az yirmi saniye boyunca bol su ve sabun ile yıkamamız, ayrıca alkol içerikli el antiseptiği kullanmamız gerekiyor. Sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce iyice yıkanması; toplu yaşam alanlarının sık sık havalandırması çok önemli. Daha da önemlisi bağışıklığımızı güçlü tutmak için elimizden geleni yapmalı, doğru şekilde beslenmeye dikkat etmeliyiz. Ve salgın etkisini kaybedinceye kadar, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamalıyız.
Dünya Sağlık Örgütü de COVID-19’un yayılmasını önlemek için öksürme ve hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık bir mendil ya da dirsek ile kapatmamızı; ellerimizi gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza götürmekten kaçınmamızı öneriyor.
Hükümetimizin aldığı önlemlere, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine ve hijyen kurallarına uyarsak salgını kayıpsız atlatabileceğimize inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
Not: Bu yazının hazırlanmasında T.C. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi web Sitelerinden yararlanılmıştır.