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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

“Cerebral Palsy’li çocuklardan umut dolu haberler …”

17 Temmuz 2020

Merhabalar sevgili okurlar.

 

1989 yılında kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın (TSÇV) geçmişi 1972 yılına dayanıyor. Vakfın temelleri Kadıköy’de mütevazi bir binada, Prof. Dr. Hıfzı Özcan öncülüğünde, Türk Spastik Çocuklar Derneği’nin kurulmasıyla atılmış bulunuyor. 

Cerebral Palsy (CP)’li bireylere doğumlarından itibaren yaşlılık döneminin sonuna kadar hizmet veren, kendini bilimsel olarak sürekli geliştiren ve finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip olan uluslararası düzeyde bir referans grubu olma amacı ile kurulan bu Dernek, o tarihe kadar ülkemizde genellikle bilimsel çalışmaların uzağında kalan CP hastalığının daha dikkat çekici bir hale gelmesini sağlamış durumda. 

Cerebral Palsy çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşuyor. İlerleyici bir hastalık olmayan Cerebral Palsy’de, travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabiliyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri sağlıyor; onların meslek sahibi olmalarını ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmalarını hedefleyerek çalışıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan “Çocuklarımızdan Umut Dolu Haberler Var!” başlıklı bir mesaj aldım. Mesajda hepimizin belki de ilk kez tecrübe ettiği pandemi sürecinde CP’li çocuklar ve ailelerinin zorlu bir mücadele yaşadığına değinen Vakıf yetkilileri, çocukların sağlığı için, kampüslerindeki hizmetlerini pandeminin ilk gününden itibaren geçici olarak durduklarını bildiriyorlardı. 

 

Söz konusu dönemde, her ne kadar Vakfın kampüs hizmetleri durdurulmuşsa da; 

-TSÇV uzmanları uzaktan özel eğitim aracılığıyla 605 seans gerçekleştirerek 101 çocuğa ulaşmış,

-TSÇV öğretmenleri okuldaki öğrenciler için 343 uzaktan eğitim, 12 rehberlik video içeriği hazırlamış ve canlı bağlantılarla çocuklara birebir eğitimler sunmuş,

-Engelli olma riski taşıyan bebeklerin ebeveynleri için eğitim içerikleri oluşturulmuş ve böylece ebeveynlerin rehabilitasyon konusundaki bilgi ve becerileri geliştirilerek bebeklerini desteklemeleri sağlanmış,

-Yoğun ilgi gören söz konusu içerikler Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan yüzlerce ebeveyne ulaştırılmış bulunuyor. 

 

TSÇV Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şartlara uygun olarak yeniden hizmet vermeye başlamış durumda. Merkeze ulaşamayan çocuklar için ise uzaktan özel eğitim süreci hız kesmeksizin devam ediyor.

TSÇV yetkilileri yapılanların tümünü gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğine borçlu olduklarını ve onların destekleri ile daha fazla çocuğa ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını söylüyorlar. Mesajlarını ise gönüllüleri ve bağışçılarına CP’li çocuklar ve aileleri adına teşekkür ederek tamamlıyorlar. 

Bence gönüllüler ve bağışçılar için en büyük teşekkür, giderek artan sayıdaki CP’li çocuğun Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı sayesinde sosyal hayatta daha fazla yer edindiğini görmek olacak.

 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…

 

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