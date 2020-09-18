“Bulaşıcı olan iyiliktir”

Merhabalar sevgili okurlar.
Türk Eğitim Vakfı’nın temelleri, 53 yıl önce 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüelin eğitimin yaygınlaşması amacıyla merhum Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelmeleri sonucunda atıldı. Ve 1967 Türkiye’sinin şartlarında, birçok kişi için hayal bile edilemeyecek bir seferberlikle, okumak isteyen gençlere destek olmak için Türk Eğitim Vakfı kuruldu. Zira bu seferberliğin neferleri ancak vasıflı insan gücünün bu ülkeyi kalkındırabileceğini, bu gücün de ancak eğitimle sağlanabileceğini biliyorlardı.
Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi ise, 2008 yılında Ahmet Şahin tarafından Sapanca Gölü kenarında doğal ortam bozulmadan kurulmuş bir çalıştay alanı. Doğapark Sanat Çiftliği olarak adlandırılan bu eşsiz ortamda, her yıl, Haziran ayı boyunca yurdumuzdan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar konuk ediliyor. Kuruluş, yaşadığımız zaman dilimi içinde dünyanın en büyük sanat organizasyonu olma özelliğine kavuşmuş durumda.
Sizlerin de bildiği gibi, tüm dünyada ve ülkemizde hayatın akışını değiştiren korona virüs salgınını durdurmak ve toplumun sağlığını korumak için çok sayıda kurum ve kuruluş etkin bir mücadele veriyor. Hastaneler ve sağlık çalışanları ise bu mücadelenin baş kahramanları. Hepimiz biliyoruz ki, tüm sağlık çalışanları günlerce risk altında fedakârca çalıştılar ve hâlâ da çalışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte evlerine gidemediler, ailelerini göremediler, çocuklarına sarılamadılar. Ve bu yolda, ne yazık ki, çok sayıda sağlık çalışanı da hayatını kaybetmiş bulunuyor.
Bir süre önce Türk Eğitim Vakfı ve Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi bir araya gelerek kayıplarımızın acısını biraz olsun hafifletebilmek ve sağlık çalışanlarına minnet duygumuzu ifade edebilmek amacı taşıyan bir projeye imza attılar. Söz konu proje ile korona yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire, teknisyen, diş hekimi, eczacı, hasta bakıcı, hastane işçisi vb.) geride bıraktıkları çocuklarının eğitimine destek verilmek isteniyor.
Sloganı “Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” olan Proje kapsamında, plastik sanatlar alanında çalışan tüm sanatçılara çağrıda bulunuldu. Bu çağrıda, Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi’ nin gelenekselleşen Cumhuriyet Sergisinin bu proje ile birleştirilmek istendiği bildiriliyor ve “Tüm sanat camiası olarak elimizi taşın altına koyalım, sanatçılarımız birer eserle projemize katılsın. Bulaşıcı olan iyiliktir, gün sağlık çalışanları için destek verme günüdür. Tüm sanatçıların katılımıyla büyüsün, güçlensin ve bu günlere damgasını vuran bir proje olsun.” deniliyordu.
“Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” sloganıyla başlatılan serginin düzenlenmesi, tanıtımı, afiş, davetiye ve katalog hazırlanması için gereken masraflar Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi tarafından karşılandı. Yani sergideki satışlardan elde edilecek gelirin tamamı sağlık çalışanlarının geride bıraktığı çocuklarının eğitimine burs olarak aktarılacak. Verilecek burs öğrencinin eğitim hayatı boyunca devam edecek.
Bu projeden sevgili arkadaşım Ressam Ayşe Tanay Ülgen sayesinde haberdar oldum. Kendisi de projenin destekçilerinden ve bu projeye katkı verebildiği için çok mutlu. Şimdi de sıra bizlerde… Birer eser satın alarak projeyi destekleyebilir, başta sağlık çalışanları olmak üzere, koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimine katkıda bulunabiliriz.
Hepsi aynı fiyattan satışa çıkan ve açık artırma sonucunda sahibini bulacak olan birbirinden değerli eserler, “www.portart.org a” adresinde görülmeyi ve satın alınmayı bekliyor.
Unutmayalım ki, “Bulaşıcı olan iyiliktir.” İmkânı olan tüm duyarlı kardeşlerimi bunu ispata davet ediyorum...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…
“Bulaşıcı olan iyiliktir”
Merhabalar sevgili okurlar.
Türk Eğitim Vakfı’nın temelleri, 53 yıl önce 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüelin eğitimin yaygınlaşması amacıyla merhum Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelmeleri sonucunda atıldı. Ve 1967 Türkiye’sinin şartlarında, birçok kişi için hayal bile edilemeyecek bir seferberlikle, okumak isteyen gençlere destek olmak için Türk Eğitim Vakfı kuruldu. Zira bu seferberliğin neferleri ancak vasıflı insan gücünün bu ülkeyi kalkındırabileceğini, bu gücün de ancak eğitimle sağlanabileceğini biliyorlardı.
Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi ise, 2008 yılında Ahmet Şahin tarafından Sapanca Gölü kenarında doğal ortam bozulmadan kurulmuş bir çalıştay alanı. Doğapark Sanat Çiftliği olarak adlandırılan bu eşsiz ortamda, her yıl, Haziran ayı boyunca yurdumuzdan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar konuk ediliyor. Kuruluş, yaşadığımız zaman dilimi içinde dünyanın en büyük sanat organizasyonu olma özelliğine kavuşmuş durumda.
Sizlerin de bildiği gibi, tüm dünyada ve ülkemizde hayatın akışını değiştiren korona virüs salgınını durdurmak ve toplumun sağlığını korumak için çok sayıda kurum ve kuruluş etkin bir mücadele veriyor. Hastaneler ve sağlık çalışanları ise bu mücadelenin baş kahramanları. Hepimiz biliyoruz ki, tüm sağlık çalışanları günlerce risk altında fedakârca çalıştılar ve hâlâ da çalışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte evlerine gidemediler, ailelerini göremediler, çocuklarına sarılamadılar. Ve bu yolda, ne yazık ki, çok sayıda sağlık çalışanı da hayatını kaybetmiş bulunuyor.
Bir süre önce Türk Eğitim Vakfı ve Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi bir araya gelerek kayıplarımızın acısını biraz olsun hafifletebilmek ve sağlık çalışanlarına minnet duygumuzu ifade edebilmek amacı taşıyan bir projeye imza attılar. Söz konu proje ile korona yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire, teknisyen, diş hekimi, eczacı, hasta bakıcı, hastane işçisi vb.) geride bıraktıkları çocuklarının eğitimine destek verilmek isteniyor.
Sloganı “Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” olan Proje kapsamında, plastik sanatlar alanında çalışan tüm sanatçılara çağrıda bulunuldu. Bu çağrıda, Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi’ nin gelenekselleşen Cumhuriyet Sergisinin bu proje ile birleştirilmek istendiği bildiriliyor ve “Tüm sanat camiası olarak elimizi taşın altına koyalım, sanatçılarımız birer eserle projemize katılsın. Bulaşıcı olan iyiliktir, gün sağlık çalışanları için destek verme günüdür. Tüm sanatçıların katılımıyla büyüsün, güçlensin ve bu günlere damgasını vuran bir proje olsun.” deniliyordu.
“Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” sloganıyla başlatılan serginin düzenlenmesi, tanıtımı, afiş, davetiye ve katalog hazırlanması için gereken masraflar Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi tarafından karşılandı. Yani sergideki satışlardan elde edilecek gelirin tamamı sağlık çalışanlarının geride bıraktığı çocuklarının eğitimine burs olarak aktarılacak. Verilecek burs öğrencinin eğitim hayatı boyunca devam edecek.
Bu projeden sevgili arkadaşım Ressam Ayşe Tanay Ülgen sayesinde haberdar oldum. Kendisi de projenin destekçilerinden ve bu projeye katkı verebildiği için çok mutlu. Şimdi de sıra bizlerde… Birer eser satın alarak projeyi destekleyebilir, başta sağlık çalışanları olmak üzere, koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimine katkıda bulunabiliriz.
Hepsi aynı fiyattan satışa çıkan ve açık artırma sonucunda sahibini bulacak olan birbirinden değerli eserler, “www.portart.org a” adresinde görülmeyi ve satın alınmayı bekliyor.
Unutmayalım ki, “Bulaşıcı olan iyiliktir.” İmkânı olan tüm duyarlı kardeşlerimi bunu ispata davet ediyorum...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileği ile…