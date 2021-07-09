Bizleri gururlandıran sporcu kızlarımız

Merhabalar sevgili okurlar.

Pandemi sürecinde türlü zorluklar yaşayıp bir hayli sıkıldık. Normalleşme sürecine girmemizle beraber içimizde kalan, özlemini duyduğumuz birçok şeye de kavuşmaya başladık. Mezuniyetler de bunlardan biri…

Geçtiğimiz yıl eğitimlerinin çeşitli aşamalarını tamamlayan pek çok öğrenci mezuniyet töreni sevincini yaşayamadı. Oysa bu törenler gençlerin yeni yaşamlarına başlamalarının ilk adımlarını sembolize ediyor. Eksikliğini duyduklarına hiç şüphem yok.

Neyse ki mezuniyet törenleri yavaş yavaş, gerekli önlemler alınarak, yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni ve 2020 Mezunlar Buluşması’nı izleme imkânım oldu. Son iki senede mezun olan gençler beklenmedik pandemi koşullarına adapte olmak zorunda kalmış, mezuniyetlerinde bir araya gelmeyi ve bu özel anı birlikte kutlamayı hayal etmişlerdi. Neyse ki Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın da konuşmasında belirttiği gibi, normalleşme ve aşı süreçlerinin hızlanmaya başlamasının etkisiyle ve gerekli tüm önlemlerin alınması sayesinde 2021 Mezuniyet Töreni ve 2020 Mezunlar Buluşması Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebildi.Mezuniyet töreninin onur konuşmacıları Uğur Şahin ve Özlem Türeci idi. Kendileri törene video konferansla katıldılar ve genç mezunlara ilham veren konuşmalarında pandeminin, bilim ve araştırmanın insanlık için ne gibi farklar yaratabileceğini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdiler.

2021 mezunları adına mezuniyet konuşmasını yapan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Programı’ndan bu sene mezun olan Alara Buyuran, üniversitedeki son yıllarını tanımlayan kavramın pandemi nedeniyle “belirsizlik” olduğunu vurguladı. Kendisini okula ilk girdiği yıl "bölümsüz okulun kararsız öğrencilerinden" olarak tanımlayan Alara, mezun olurken artık "belirsizliklerin ortasına mezun olan bir ekonomist" idi. Alara, bunca belirsizlik arasında Sabancı Üniversitesi 2021 Mezunları olarak bu kapıdan çıkarken yanlarına aldıkları belki de en önemli şeyin “cesaret” olduğunu söyledi: "Biz burada bazen bölümümüzden emin olamadık, değiştirmeye cesaret ettik. Bazen o güne kadar verdiğimiz tüm emekleri feda edip yaptıklarımızı yıkmaya yeniden başlamaya cesaret ettik. Şartlar ağırlaştığında bazen sadece devam edebilmeye cesaret ettik. Şimdi, cesaret veren okulun geleceğe güvenen mezunları olarak bu kapıdan çıkmak üzereyiz."Alara, pandemi döneminde yaşadıkları zorluklara rağmen sorunları aşmak konusunda pek çok beceri kazanarak çok dayanıklı bir grup olarak mezun olduklarını da sözlerine ekledi. Alara’nın söyledikleri, Güler Sabancı’nın “Zorlukları aşabilmek için hızlı ve akılcı çözüm bulma becerisi yani beceriklilik ve de duygusal dayanıklılık çok önem kazanıyor. Değişime ayak uyduran, değişimi kucaklayan, şikâyet etmek yerine çözüm üreten bireyler olmak önemli.” sözlerinin Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından ne kadar benimsendiğinin bir göstergesiydi.

Sabancı Üniversitesi mezunlarına yaptıkları her şeyde cesaret ve tevazu ile hareket etmeyi öneren Özlem Türeci de genç mezunlara başarısızlıktan korkmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Potansiyelinizi ve size has özel güçlerinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. Yirmi kere başarısız olup, yirmi birinci denemede başarıya ulaşabilirsiniz. Evet, bu Uğur ile hayatımızda hep tekrar eden bir tema oldu. Kariyerimin başında; büyük başarılar elde etmek istiyorsam, yalnızca başarıyla değil, başarısızlıkla da başa çıkabilmem gerektiğini anladım. Enerjinizi başarısızlığınızı saklamaya çalışarak harcamayın. Başarısız olmadan gelişemezsiniz.”

Alara da zaten Sabancı Üniversitesi 2021 mezunları olarak başarısızlıktan asla korkmadıklarını dile getiriyordu: "Bizim korkumuz başarısızlık olmadı hiçbir zaman. Bizim korkumuz son basamağa geldiğimizde merdivenin yanlış duvara dayalı olduğunu fark etmekti. Sabancı Üniversitesi bize yalnızca merdiveni tırmanmayı değil, merdivenin yerinin doğru olup olmadığını da sorgulamayı öğretti."

Sorgulayan, başarıya ulaşmak için başarısızlıkla yüzleşmekten korkmayan, zor koşullar altında cesaretini yitirmeyen gençlerimizin olduğunu gördükçe umudumu asla yitireceğimi düşünmüyorum. Gençlerimizin bu cesaretinin hepimize örnek olmasını diliyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…