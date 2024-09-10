Ağustos 2024’te, Temmuz’a göre %30’luk bir artışla, 33 kadın cinayeti işlendi

Haberin Devamı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; Ağustos 2024’te 33 kadın cinayeti işlendi, 24 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 33 kadından 9’u boşanmak istemesi, barışmayı, evlenmeyi ya da ilişkiyi reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahane edilerek, 2’si ekonomik bahanelerle, 4’ü annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahanelerle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğunun göstergesi. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça; önleyici tedbirler uygulanmadıkça; şiddet, boyut değiştirerek devam etmeyi sürdürüyor.

Haberin Devamı

Ağustos ayında öldürülen 33 kadının 10’u evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 6’sı babası, 3’ü tanıdığı biri, 2’si akrabası, 2’si oğlu, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i de kardeşi tarafından katledildi. Ağustos 2024’te kadınların %30’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 12’si en güvende olmaları gereken yerde yani evinde, 8’i sokakta, 5’i ıssız bir yerde, 3’ü suda veya su kenarında, 2’si arabada, 1’i işyerinde katledildi. 2 kadının öldürüldüğü yer ise tespit edilemedi. Ağustos 2024’te katledilen kadınların %36’sı evlerinde öldürüldü.

Yine Ağustos’ta öldürülen kadınların 12’si ateşli silahlarla, 11’i kesici aletlerle, 4’ü boğularak, 4’ü darp edilerek, 1’i yakılarak katledildi. Bir kadının öldürüldüğü silah ise tespit edilemedi. Ağustos 2024’te öldürülen kadınların %36’sı ateşli silah ile katledildi.

Geçtiğimiz Ağustos Ayı’nda öldürülen kadınların %36’sı 36-65, %12’si 0-11, %9’u 19-24, %6’sı 25-35, %3’ü 15-18, %3’ü de 12-14 yaş aralığındaydı. Katledilen kadınların %18’inin yaşı ise tespit edilemedi. Ağustos 2024’ öldürülen kadınların çoğu 36-65 yaşları arasındaydı.

Katledilen bu kadınların %43’ü evli, %30’u bekârdı. Kadınların %27’sinin ise medenî durumu tespit edilemedi. Geçtiğimiz Ağustos Ayı’nda öldürülen kadınların yarıya yakını evliydi.

Haberin Devamı

Kadınların yalnızca %3’ünün 6284 koruma kararı vardı. Geriye kalan %97’lik kesimdeki kadınların durumları ise tespit edilemedi.

Öldürülen kadınların %58’i çocuklu, %21’i çocuksuzdu. Kadınların %21’inin çocuklu mu çocuksuz mu oldukları ise tespit edilemedi. Ağustos 2024’te öldürülen kadınları yüzde altmışa yakını çocuk sahibiydi.

İstanbul’da Serpil Kartal Boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından sokak ortasında öldürüldü. Manisa’da 19 yaşındaki Sudenaz ise sokak ortasında 3 yaşındaki çocuğunun yanında darp edildi. Sudenaz 14 yaşından bu yana şiddet görüyordu. Bunu polise bildirmesine rağmen hiçbir şey değişmedi. Sudenaz’ın 16 yaşında çocuk sahibi olmuş bir kız çocuğu olarak istismara uğradığı yadsınma bir gerçek. Sudenaz’ın yıllarca şiddet görmesinin sorumluları da belli.

Haberin Devamı

Bursa’ da Elif B. uzaklaştırma kararını defalarca ihlâl eden eski nişanlısı için elektronik kelepçe talep etti. Talebinin reddedilmesinden altı saat sonra eski nişanlısı tarafından kaçırılıp bıçaklandı ve bacağından silahla vuruldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun bu yılki kadın cinayetleri verilerine göre ilk 8 ayda öldürülen kadınlardan en az 22’si polis veya savcılığa şikayette bulunmuş olmasına rağmen öldürüldü. Kadın cinayetlerini ve şiddeti önlemekle ilgili politika yapıcılar ise bu olayları sadece lanetliyorlar. 6284 uygulansaydı, birçok kadın hala hayatta olabilirdi. Kolluk kuvvetleri görevini yerine getirseydi birçok kadın yaşıyor olabilirdi. Kadınlar ölürken kadınları koruması gerekenler sadece izliyorlar mı sorusu akıllara gelmiyor değil doğrusu.

Haberin Devamı

Diyarbakır’da Hilal Kar’ ı sokak ortasında ateşli silahla öldüren fail Mehmet Demirhan 2 aydır yakalanamadı. Ailenin avukatı etkin soruşturma yürütülmediğini, aile fertlerinden hiç kimsenin ifadesinin alınmadığını, MOBESE ve HTS kayıtlarının incelenmediğini belirtti. Ezgi Zerkin’ in de katili Deniz Özarslan’a 545 gün sonra ulaşılmıştı. Kadın cinayetlerinin soruşturma sürecinde biraz daha hızlı davranılmalı ve faillere verilen cezalar gerçek anlamda caydırıcı olmalı. Örneğin bir can alan, sebep ne olursa olsun, kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Bu memleketin mahkemeleri, savcıları ve hakimleri var. Eğer bir kadın kocasını aldatıyorsa, aldatılan koca mahkemeye müracaat eder ve boşanır. Bir erkek eşine ancak böyle bir ceza verebilir. Ama asla öldüremez. Bu yüzden; ölenin cevap hakkı olmadığından, arkasından atılacak hiçbir iftiraya ödün verilmemelidir. Yüce Allah’ın verdiği canı yalnızca Yüce Allah’ımız alabilir.

Haberin Devamı

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Ağustos 2024’te öldürülen kadınların isimlerine ve özet hikayelerine yarınki yazımda yer vereceğim