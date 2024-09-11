Ağustos 2024’te, Temmuz’a göre %30’luk bir artışla, 33 kadın cinayeti işlendi (2)

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Dün yayımlanan yazımı Ağustos 2024’te öldürülen kadınların isimleri ve özet hikayeleri ile tamamlamak istiyorum.

Siirt’te yaşayan 5 çocuk annesi Saliha K. eskiden evli olduğu İdris K. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Fail daha sonra bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Saliha K. hayatını kaybederken, İdris K., tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Antalya’da 43 yaşındaki Aynur Çilli birlikte olduğu Mehmet Altın tarafından ormanlık alanda başına taşla vurularak öldürüldü. Fail daha sonra Aynur Çilli’nin 8 yaşındaki oğlu Umutcan Çilli’ yi de, olaya şahit olduğu gerekçesiyle, boğarak öldürdü. Fail Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin ise 20 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Nuray Dabaz ve oğlu Ali Dabaz akrabaları Selfat Aydoğdu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Nuray Dabaz’ ın diğer oğlu Serkan Dabaz ise yaralandı. Nuray ve oğlu Ali Dabaz' ın hayatını kaybettiği belirlenirken; diğer oğul Serkan Dabaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Konya’da 49 yaşındaki Arife Öz bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan Öz tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Arife Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arife Öz kurtarılamadı. Failin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Afyon’da 19 yaşındaki Sultan Tosun eskiden birlikte olduğu 23 yaşındaki Yusuf Ç. tarafından bir parkta boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Failin Sultan Tosun’u öldürdükten sonra parktaki su kanalına atarak kaçtığı belirlendi.

40 yaşındaki Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.' nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ’da T.A. ile annesi 55 yaşındaki İ.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini 8 farklı yerinden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İ.D' nin hayatını kaybettiği belirlendi. T.A. ise polislerce gözaltına alındı.

Konya’da, Akşehir Cezaevi’nden firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıtan eski kayınvalidesi Vesile Akgün’ün evine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dağıtan, yanında taşıdığı tabancayla Vesile Akgün ve kayınbiraderi Erol Akgün’e ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Mersin’de dini nikahlı eşi Ziya Ecer ile birlikte yaşayan 3 çocuk annesi Pınar Bayrak, eşinden sistematik olarak şiddet görüyordu. Yaşanan böyle bir şiddet olayının ardından Ziya Ecer, Pınar Bayrak’ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü, ancak Bayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Ziya Ecer, çıkarıldığı mahkemenin kararıyla tutuklandı.

İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında, bir teknedeki buzdolabında cansız beden bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Hilmiye Tuğba Esgin’in, tekne sahibi Şenol A. tarafından kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Failin Hilmiye Tuğba Esgin’i öldürdükten sonra teknedeki buzluğa koyduğu ve cesedin kokmaması için üstüne boya döktüğü öğrenildi.

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Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Lisesi’nin arkasındaki gölet kıyısında bir hafif ticari araç içindeki 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içindeki kişilerin Fahrettin Toraklı ile 24 yaşındaki Sedef Çınar olduğu ve tabancayla vurularak öldükleri belirlendi. Yerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, Fahrettin Toraklı’ nın kız arkadaşı Sedef Çınar’ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

İstanbul’da 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Serpil Kartal Gül, boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından sokak ortasında ateşli silahla vurularak öldürüldü. Failin Serpil Gül’ü öldürdükten sonra başında bekleyerek ambulansın sokağa girmesini engellediği öğrenildi.

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İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Öznur Akkaya, eşi Gökhan Akkaya tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bıçaklandı. Yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Akkaya ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da İsa Çetinkaya, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından İsa Çetinkaya eşi Kinem Çetinkaya’yı bıçaklayarak yaraladı. Kinem Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsa Çetinkaya ise emniyetteki sorgusunun ardından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Ankara’nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi’nde B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B., bir otomobilde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.’ ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde, B.B. ve Z.B.’ nin yaşamlarını yitirmiş oldukları belirlendi.

Balıkesir’de 54 yaşındaki Fatma Aydovan, 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi İbrahim Ağzıkırık ile tartışma yaşadı. Tartışma sonucunda, Fatma Aydovan ve ilk eşinden olan oğlu C.A., İbrahim Ağzıkırık tarafından silahla vuruldu. Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A. yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Ağzıkırık ise, olayın ardından kendini de vurarak intihar etti.

Kocaeli’de kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen 36 yaşındaki Nuhbe Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Cansu Yunus E. emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

49 yaşındaki Ömür Özfidan ve 10 yaşındaki kızı Ayten Gül Özfidan, Manisa’da bir apartmanda birlikte yaşıyorlardı. Baba-Kız’dan bir süredir haber alamayan yakınları merak edip, kontrol etmek için evlerine gittiler. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları, Ömür Özfidan'ı mutfakta iple tavandaki kancaya asılı, kızı Ayten Gül Özfidan'ı ise yerde hareketsiz halde buldular. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Baba-Kız’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Eşiyle bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen Ömür Özfidan' ın, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık işletmesine giderek yanındaki tüfekle, el arabasıyla fıstık boşaltan Nuh Kartal’a peş peşe ateş etti. Olayın ardından evine dönen Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vuran Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin’de Veysi Bora, 60 yaşındaki annesi Atiye Bora ve evli olduğu 35 yaşındaki Necla Bora içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla Bora evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye Bora ise ekiplerin kapıyı kırmasıyla çıkarıldı. Atiye ve Necla Bora yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Necla Bora’nın ayağında ve kolunda kırıklar oluştuğu tespit edilerek tedaviye alındı. Atiye Bora ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı. Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Dim daha sonra evden çıkıp, mahalledeki kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gitti ve “Anneni öldürdüm, eve git bak” diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeninin bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Dim ise tutuklandı.

Konya’da Mehmet Özer, eşi Şehadet Özer ile tartıştığı sırada, evi terk etmek isteyen Şehadet Özer’e tüfekle ateş etti. Annesini korumak için önüne geçen 5 yaşındaki Dilan Hiranur Özer vurularak hayatını kaybetti.

Mersin’de yazlık bir sitede Matematik öğretmeni Devrim Emir'e ait daireden gelen kötü koku üzerine, komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Derya Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 47 yaşındaki Devrim Emir'in cinayet şüphelisi 46 yaşındaki sevgilisi Murat O. kaçtığı Konya'da yakalandı. Devrim Emir'in kredi kartından hem alışveriş yaptığı hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat O., cinayeti itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’de bir pizzacıda çalışan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için, babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürüldü. Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hafize Sevilen'in iş dönüşü eve gelmesi ile ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulunca sinir krizi geçiren Hafize Sevilen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, Eylem Sevilen’ in öldüğünü belirledi. Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla’da yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, boşanma aşamasında olduğu Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelinin olaydan önce internetten yaptığı aramalar, korkunç cinayeti önceden planladığını ortaya koydu. Senem'i öldüren Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de Vesim Şimşek boşanma aşamasında olduğu Naciye barışmayı kabul etmediği için kızları 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin, 14 yaşındaki Nira Şimşek’i öldürüp, 11 yaşındaki Hiranur’u ise ağır yaraladı. Naciye’nin evliliği boyunca şiddet gördüğü ve 27 Temmuz’da fail hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi.

Zonguldak iline bağlı Ereğli ilçesinde şizofreni hastası Oğuz Şen, birlikte yaşadığı ablası Emine Şen Sezer, eniştesi İhsan Sezer ve yeğenleri 20 yaşındaki Berat ile 15 yaşındaki Sude’yi’ bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Emine Şen Sezer, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı Oğuz Şen ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden 2 çocuk annesi 52 yaşındaki eşi Ayşe Dürüst ile sokakta karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Ayşe Dürüst, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Dürüst ise sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Özkan Karabıyık, ayrılma aşamasındaki karısı Esin Karabıyık ve karısının arkadaşı Ebru Duvar'ı bıçaklayıp daha sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi. Meydana gelen olayda Duvar ve cinayet zanlısı Karabıyık hayatını kaybederken, eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Esin Karabıyık da ağır yaralandı. Esin’in fail hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu R.Z. isimli kadının, Suriye uyruklu komşusu H.K. tarafından sopayla başına vurularak öldürüldüğü, üzerindeki ziynet eşyaları çalındıktan sonra bir örtüye sarılı halde sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazı yeterince uzun olduğundan, izninizle, konu ile ilgili yorumlarımı bir başka sefere bırakıyorum sevgili okurlar.

Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileğiyle…