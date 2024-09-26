“3. SinemAnadolu Film Günleri”: Rami Kütüphanesi’nde başlıyor…

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile; Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından, İstanbul Rami Kütüphanesi paydaşlığında gerçekleştirilecek olan “3.SinemAnadolu Film Günleri” başlıyor. Söz konusu etkinlik, 3-6 Ekim 2024 tarihleri arasında, Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Anadolu’da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterileceği “3.SinemAnadolu Film Günleri”; bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekibini sinema severlerle buluşturmayı amaçlıyor.

İsterseniz, önce biraz söz konusu etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Rami Kütüphanesi’nin tarihçesinden söz edelim:

Rami Kütüphanesi’nin bugün İstanbul’un Eyüpsultan İlçesi sınırları içinde bulunan geniş arazisi; 1695-1703 tarihleri arasında tahtta olan Osmanlı Sultanı II. Mustafa tarafından, Sadrazam Rami Mehmed Paşa’ya çiftlik olarak armağan ediliyor. Kayıtlara Rami Kışlası Çiftliği olarak geçen bu bölge; ilk olarak Sultan III. Mustafa döneminde, Rumeli koluna sefere çıkan orduya lojistik destek veren ve bir takım ek hizmetler sunan bir alan olarak kullanılıyor.

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1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının hemen ardından kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusu için bu bölgede inşa edilen ve 1828 yılında kullanılmaya başlanan askerî kışla da Rami Kışlası olarak anılmaya başlanıyor. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Sultan II. Mahmud’un karargâhı olarak da hizmet veren Rami Kışlası, 1836-1837 yılları arasında Mühendishane talebelerinin de kışla içinde bulunan Mekteb-i Harbiye’ye taşınması ile yalnızca askerî bir üs olmaktan çıkarak bir bilim yuvası kimliği de kazanıyor.

Dünya Savaşı sırasında yer yer yer tahrip olan Rami Kışlası, Cumhuriyet Dönemi’nde de işlevini koruyor ve 1971 yılına dek askerî amaçlı kullanılıyor. Bu tarihten sonra, kışla mülki idareye devrediliyor.

250 yılı aşkın bir tarihi olan Rami Kışlası’nın kütüphane olarak yeniden yapılandırılması fikri, ‘İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ çalışmalarına dayanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun gayretleriyle 2014 yılında başlatılan Rami Kışlası restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa projesi; İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yürütücülüğünde 3 aşamada gerçekleştirilmiş ve 2023 yılında tamamlanmış bulunuyor. 220 dönümlük arsa içinde 36 bin metrekarelik kapalı alan ve 51 bin metrekarelik bir avluya sahip bulunan Kütüphane; İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın da sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Kütüphane binasının yapımı aşamasında kışlanın özgün yapıları korunmuş, tahrip olan bölümler aslına uygun doğal malzeme ve özel tekniklerle yeniden inşa edilmiş bulunuyor. Böylece geçmişi 18. Yüzyılın ortalarına dek uzanan Rami Kışlası; aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat bulmuş oluyor. Şimdilerde ise “Geçmişin Tanığı” aynı zamanda “Geleceğin Kaynağı” olan bu bina; Türkiye’nin ve İstanbul’un bilgi toplumuna açılan penceresi olarak toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni ve farklı bir mekân olarak ziyaretçilerine kapılarını açmış durumda. Rami Kütüphanesi; modern kütüphanecilik anlayışı ve “yaşayan kütüphane” konseptiyle her yaştan ziyaretçisine yepyeni bir kütüphane deneyimi sunuyor.

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Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek olan “3. SinemAnadolu Film Günleri” ne dönecek olursak, söz konusu etkinlik kapsamında;

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in uzun metrajlı filmi Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ile En İyi Sanat Filmi ve Ankara Film Festivali’ne En İyi Özgün Müzik Ödülü alan “Annesinin Kuzusu”

Tunahan Kurt’un yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 6 ödül alan “Karganın Uykusu”

Filiz Kuka’nın yazıp yönettiği Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca ‘Work in Progress Platformu’ ödüllü “Yüzleşme”

Selman Nacar’ın yönettiği ve TRT ortak yapımı olan 70. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde kurgu aşamasında olan Avrupa filmlerinin yarıştığı VIP bölümünde ‘Work in Progress Industry Europa’ ve ‘Work in Progress Europa’ ödüllerini kazanan “Tereddüt Çizgisi”

filmleri sinema severlerle buluşuyor olacak.

Festival Direktörlüğü’nü Yönetmen-Yapımcı Serhat Gönen, Festival Danışmanlığı’nı ise Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik üstleniyorlar.

Festival kapsamında düzenlenecek atölyelerin Moderatörlükleri Film-San Vakfı Müdürü Gazeteci Yazar Kıvanç Terzioğlu tarafından yapılacak.

Yine aynı etkinlik kapsamında;

Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile “Anadolu’da Sinema”

Oyuncu Nursel Köse ile “Sinemada Kadın Olmak”

Oyuncu Mert Turak ile “Oyunculuk Üzerine”

konulu ‘master class’ çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Rami Kütüphanesi’ndeki tüm etkinlikler katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

“3.SinemAnadolu Film Günleri” Programı:

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3 Ekim 2024 Perşembe saat 30 “Annesinin Kuzusu”

Perşembe saat 4 Ekim 2024 Cuma saat 16.00 Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile “Anadolu’da Sinema”, saat 30 “Karganın Uykusu”

Cuma saat 16.00 Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile “Anadolu’da Sinema”, saat 5 Ekim 2024 Cumartesi saat 16.00 Oyuncu Nursel Köse ile “Sinemada Kadın Olmak”, saat 30 “Yüzleşme”

Cumartesi saat 16.00 Oyuncu Nursel Köse ile “Sinemada Kadın Olmak”, saat 6 Ekim 2024 Pazar saat 16.00 Oyuncu Mert Turak ile “Oyunculuk Üzerine, saat 30 “Tereddüt Çizgisi”

Sinema severlerin bilgilerine sunulur.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…