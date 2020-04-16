Zor zamanlar, güçlü insanlar yaratır!

Günaydın yıldız savaşçıları,
Tam gaz yaşamaya devam ediyoruz.
Gökyüzünde Merkür gezegeni hızlanmaya başladı.
Merdivenleri iki iki çıkıyor. Hani küçükken merdivenleri tek tek inmek yerine iki basamak iki basamak ineriz. Ya da 3.basamaktan hop atlarız. Bu en eğlencelisidir. Adrenalin vardır işin içinde ama ya ayağımız burkulur ya da sersemleriz. İşte durumu buna benzetebiliriz.
Ne zamana kadar mı?
28 Nisan’a kadar bu durum böyle ilerleyecek!
23 Nisan’da gökyüzünde muhteşem bir yeniay var. Ama bu sadece değişmeyi başaranlar için muhteşem noktada olacak. Bunu ayrıca anlatacağım.
Merkür gezegeni hem koç burcunda hem de derece olarak hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunun size faydası ya da zararı nedir konusuna gelince acele hareketlerden sakınmalısınız. Durduğunuz yerde arızalanan eşyalar, kırılan dökülen cihazlar olabilir. Yani bir şeyler gelirken üst üste geliyor gibi durabilir. Bu yüzden daha fazla yavaş hareketler içinde olmanız doğru olabilir.
Hızlı çözümler bulmak isterken daha zorlayıcı kördüğümlere girmeyin. Öfkenizi iyi yönetin. Kendinizi nedensiz bir sinir hali içinde hissedebilirsiniz. Olayları olduğundan gergin algılayabilirsiniz. Şaşırtıcı gelişmeler diyeceğim ama artık çok şükür şaşıracak bir şeyimiz kalmadı :) Bundan sonrası hızlı şaşırtıcı iyileşmeler ve hızlı toparlanmalar olacaktır.
Kısaca insanları illa ki yargılayacaksanız söylediklerine göre değil, yaptıklarına göre yargılayın. Bana sorarsanız hiç yargılama yapmayın ama bunu yapmanız çok zor olacaktır. En azından ne yönde yaparsanız daha doğru olur bunu söylemiş olayım. Tembel ve korku dolu bir hal içindeyseniz artık bu etkiden kurtuluyorsunuz.
Yaşamın bir para birimi olsaydı adı “eylem” olurdu. Zaferler ve başarılar harekete geçme sayesinde olur. Bir şeylere başlamamak için dünyanın en gerçek gerekçelerine sahip olabilirsiniz ama maalesef bunların gerçek olmadığını göreceksiniz. Herkes gerçekte yaptıklarına göre ödüllenecek.
Bu süreç 28 Nisan’a kadar devam edecek. Bence düştüysek kalkarız, yıkıldıysa yeniden yaparız ve tüm yaraları en hızlı şekilde onarılabilir gücü kendimizde bulabiliriz.
Sadece bu durum ekonomik olarak hızlı çıkışları bize gösterebilir. Buna karşın temkinli olmalısınız.
Bunun için 1982 yılının gündemini okumanızı tavsiye edebilirim. Merkez bankası ile ilgili önemli bir konu gündeme gelebilir. O zamanlar AİDS hastalığı bazı sorunları ortaya çıkartmış.
ABD resesyonu bizi bu sefer daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor açıkçası.
Çin oldukça zor ve büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
1982 de liberal ekonomi bitiyor. Şimdi kapitalizm sona eriyor.
1985 yılı ABD olaylarının benzeri gündemler söz konusu olabilir. Büyük bazı noktalara gidecek gibi görünüyor.
ABD seçimleri bambaşka gerilimleri öne getirebilir. Ben yine de Türkiye’nin önemli bir fırsat döneminde olduğunu düşünüyorum. Tabi iyi bir strateji belirlerse. Bunları uzun uzun konuşacağız.
Akdeniz ve Libya sorunları haziran sonrası ısınabilir.
İnanın virüs olayı hızlı bir şekilde ortadan kaybolacak ama bazı olayları ve bize bıraktığı hasarları şifalandırmak için çok çalışmamız gerekmektedir. Bu yüzden çok fazla sağduyulu olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günler güçlü kazanımlar elde edebileceğimiz zamanlar ama değerlendirmeyi bilenler için…
Bazı gerçeklerden kaçmanın hiçbir faydası yok. Gerçek, gerçeği kabul ettiğinde sizi onurlandırır. Lütfen kabul edin ve gereken şekilde ödüllerinizi alın. Sizlere tüm kalbimle inanıyorum.
Mutlu günler dilerim.
Zor zamanlar, güçlü insanlar yaratır!
Günaydın yıldız savaşçıları,
Tam gaz yaşamaya devam ediyoruz.
Gökyüzünde Merkür gezegeni hızlanmaya başladı.
Merdivenleri iki iki çıkıyor. Hani küçükken merdivenleri tek tek inmek yerine iki basamak iki basamak ineriz. Ya da 3.basamaktan hop atlarız. Bu en eğlencelisidir. Adrenalin vardır işin içinde ama ya ayağımız burkulur ya da sersemleriz. İşte durumu buna benzetebiliriz.
Ne zamana kadar mı?
28 Nisan’a kadar bu durum böyle ilerleyecek!
23 Nisan’da gökyüzünde muhteşem bir yeniay var. Ama bu sadece değişmeyi başaranlar için muhteşem noktada olacak. Bunu ayrıca anlatacağım.
Merkür gezegeni hem koç burcunda hem de derece olarak hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunun size faydası ya da zararı nedir konusuna gelince acele hareketlerden sakınmalısınız. Durduğunuz yerde arızalanan eşyalar, kırılan dökülen cihazlar olabilir. Yani bir şeyler gelirken üst üste geliyor gibi durabilir. Bu yüzden daha fazla yavaş hareketler içinde olmanız doğru olabilir.
Hızlı çözümler bulmak isterken daha zorlayıcı kördüğümlere girmeyin. Öfkenizi iyi yönetin. Kendinizi nedensiz bir sinir hali içinde hissedebilirsiniz. Olayları olduğundan gergin algılayabilirsiniz. Şaşırtıcı gelişmeler diyeceğim ama artık çok şükür şaşıracak bir şeyimiz kalmadı :) Bundan sonrası hızlı şaşırtıcı iyileşmeler ve hızlı toparlanmalar olacaktır.
Kısaca insanları illa ki yargılayacaksanız söylediklerine göre değil, yaptıklarına göre yargılayın. Bana sorarsanız hiç yargılama yapmayın ama bunu yapmanız çok zor olacaktır. En azından ne yönde yaparsanız daha doğru olur bunu söylemiş olayım. Tembel ve korku dolu bir hal içindeyseniz artık bu etkiden kurtuluyorsunuz.
Yaşamın bir para birimi olsaydı adı “eylem” olurdu. Zaferler ve başarılar harekete geçme sayesinde olur. Bir şeylere başlamamak için dünyanın en gerçek gerekçelerine sahip olabilirsiniz ama maalesef bunların gerçek olmadığını göreceksiniz. Herkes gerçekte yaptıklarına göre ödüllenecek.
Bu süreç 28 Nisan’a kadar devam edecek. Bence düştüysek kalkarız, yıkıldıysa yeniden yaparız ve tüm yaraları en hızlı şekilde onarılabilir gücü kendimizde bulabiliriz.
Sadece bu durum ekonomik olarak hızlı çıkışları bize gösterebilir. Buna karşın temkinli olmalısınız.
Bunun için 1982 yılının gündemini okumanızı tavsiye edebilirim. Merkez bankası ile ilgili önemli bir konu gündeme gelebilir. O zamanlar AİDS hastalığı bazı sorunları ortaya çıkartmış.
ABD resesyonu bizi bu sefer daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor açıkçası.
Çin oldukça zor ve büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
1982 de liberal ekonomi bitiyor. Şimdi kapitalizm sona eriyor.
1985 yılı ABD olaylarının benzeri gündemler söz konusu olabilir. Büyük bazı noktalara gidecek gibi görünüyor.
ABD seçimleri bambaşka gerilimleri öne getirebilir. Ben yine de Türkiye’nin önemli bir fırsat döneminde olduğunu düşünüyorum. Tabi iyi bir strateji belirlerse. Bunları uzun uzun konuşacağız.
Akdeniz ve Libya sorunları haziran sonrası ısınabilir.
İnanın virüs olayı hızlı bir şekilde ortadan kaybolacak ama bazı olayları ve bize bıraktığı hasarları şifalandırmak için çok çalışmamız gerekmektedir. Bu yüzden çok fazla sağduyulu olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günler güçlü kazanımlar elde edebileceğimiz zamanlar ama değerlendirmeyi bilenler için…
Bazı gerçeklerden kaçmanın hiçbir faydası yok. Gerçek, gerçeği kabul ettiğinde sizi onurlandırır. Lütfen kabul edin ve gereken şekilde ödüllerinizi alın. Sizlere tüm kalbimle inanıyorum.
Mutlu günler dilerim.