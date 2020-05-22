Yürek yorulunca ter gözden akar derler…Yeniay zamanı!

Haftanın son gününe geldik. Bu ne ki?
Koca bir ramazan bitti. Üzerine birde haftaya mayısın son haftasını yaşayacağız.
Beni en kaygılandıran önümüzdeki hafta 4 günlük karantinadan sonra herkesin işbaşı yapacak olması. Hoş ben zaten iş başı yaptım çalışıyorum. Son 1 haftadır sizlere trafiği anlatamam. Ömrümde böyle uzun sahil yolu trafiğinde beklediğimi pek hatırlamıyorum. Ve bu durum bu hafta her gün oldu.
Bayram sonrası muhtemelen bunun daha fazlası olacak.
Zaten haklı olarak çok sıkıldık ve sıkılmanın ötesinde bir çoğumuzda kaygı bozukluğu oluştu. En azından hayatın telaşı içinde kaybolmak bazı şeyleri bize unutturabiliyordu. Şimdi kaldık mı kendimizle :)
Haftaya hızlanacak olan bu süreç beni biraz endişelendiriyor. Özellikle gökyüzü ile kıyaslama yaptığımda oldukça düşündürtüyor. İkizler yeniayı ve arkasından 5 Haziran Yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması bizleri önemli bir süreç içerisine alıyor.
Bu karantina faslından çıktıktan sonra beni en çok yaralayacak şey bu kadar yaşanılan şeye rağmen hala iyi bir insan olmayı başaramayan insan kitlesi olacak. Hala ders almamış ve bir adım bile öteye gidemeyen egosunda, kibrinde kaybolan hunharca insan ağırlığı…
Bakmayın değişmeyen değişmedi…
Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor. İş yerlerinde müdürleri korona olmuş. 14 gün sonra işe başlamış…Kızcağız delirmek üzereydi. Ağlıyordu ve öyle psikolojisi bozulmuş ki…Elinden evrak almaktan ya da dosya imzalamaktan ödleri kopuyor. Gece kâbus görüyorum diyor. Sonuç iş başında ve atlattığını söylüyor. Bu kadar sağlığınızı yok sayacak şekilde çalışma hırsımızı biraz geri plana almalıyız bence. Durum çok ciddi. Kızcağız diyor ki; Düşünsene ölümden dönüyorsun ve ölümden dönerken koşa koşa işe geliyorsun. Sonra geliyorsun daha kötüsü o dosyayı elinden alamıyorsun. Alamıyorsun diye seni azarlıyor ve kötü davranıyor. Kibir ve ego savaşı devam ediyor. Empatisizlik ve dünyaya katkı sağlama ise kocaman bir sıfır.
İşin kötü tarafı siz kendinizi korumazsanız kimse sizi korumuyor.
Tutun ki korona oldunuz.
Vah, tüh bak görüyor musun yazık oldu.
Geçmiş olsun.
14 gün sonra telefonunuz çalar ve neredesiniz diye sorulur?
Anlayışlı, yardımsever ve sağduyulu yöneticilerle çalışmak büyük şans ama işte onlarda bu piyasalarda maalesef çok fazla yok. Olsalar zaten kimse böyle imtihanlar yaşamaz. Bu da dünyanın gerçekliğine ters olur. Ne ile sınanacağız o zaman öyle değil mi?
Sizlere önerim kendi sınırlarınızı çizin. Kimseyle kötü ya da ters olmayın. Nazik bir dilin esiri olun. Nezaketinizi kaybetmeyin ve tek hedefiniz kendinizi korumak olsun. Şu an şahsi hırsları bir köşeye bırakın. Çünkü bu hırs olayı şu an için daha bir komik. 1 gecede hayatınız her yönden değişebilir. Tek bir özensizlik ve başka birinin size dikte ettiği bir durum. Önemli bir süreç bizi bekliyor. Önlemleri lütfen elden bırakmayın. Sosyal mesafenizi koruyu ve sağlık ile ilgili kaygılarınızı yöneticilerinizle paylaşın. İkizler yeniayı için en güzel söylenebilecek söz: "Yanlış üslup doğru sözün celladıdır."
Kalp yorgun ama gel de anlat!
Yorgunuz ve anlatamıyoruz.
Neyi, kime, nasıl anlatabiliriz.
Duyan var mı ya da iyi misin diye soran var mı?
Yok işte!
Öyle kolay kolayda olmayacak gibi görünüyor.
Yine anladık ki kendimizden başka kimsemiz yok.
Eğer şöyle yaparsa dediğimiz sevdiklerimiz,
Çünkü bunu yapıyor diye başlayan sevdiklerimiz var.
Eğer ve çünkü kelimelerini kaldırdığımızda kimi seviyoruz?
Kendimizi bile sevmiyoruz.
Sevgide kıtız.
Ne mi yapalım?
Herkese yetecek sevgi biriktir,
Anneyi babayı arkadaşı sev,
Uzaklara bak yabancıları sev,
Sevgi tohumları ek,
Sen sulayamazsan bile,
Başkaları yeşertir.
21 Haziran 00’ derece Yengeç burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. Yeni bir dönem bangır bangır geliyor.
Sorun ne biliyor musunuz?
Şimdi biz bunları birkaç ay ya da birkaç yıl önceden yazıyoruz. Kimsenin umurunda olmuyor. (Kimsenin derken gerçek astroloji okuyucularından bahsetmiyorum)
Sonra aradan zaman geçiyor. Astroloji öngörüleri gerçekleşiyor.
Astroloji ile uzaktan yakından hiç alakası olmayanlar başlıyor “Aaaa,bak nasıl bildi”, “Aaaa bak görüyor musun astroloji söylemiş” gibi popüler konuşmalar oluşturuyorlar.
Aslında bir konuda öngörüde bulunurken istatistiksel bir çalışma yaptığımız ve geçmiş yılların gezegen konumları ile gelecek yılların benzerliklerin çözerek sizlere bir sonraki adımı anlatmaya çalışıyoruz. Mesela ben şu an size 21 hazirandaki güneş tutulmasından sonra yaşamımızda koronadan daha önemli bazı olayları konuşacağımızı düşündüğümden bahsediyorum. Sizlerin de 21 Haziran sonrası yapacağınız planlarınızda daha organize olmanız ya da bulunacağınız girişimlerdeki olasılıkları daha rahat görmeniz gerekmektedir. Yani sonrasını ben bilemem. Benim verdiğim bilgiyi siz hayatınıza yorumlayamıyorsanız burada başka eksiklikleriniz var demektir. Hayal gücünüzü geliştirin ve anladığınız şeyleri hayatınıza senaryolaştırın.
Ayrıca buradan rica ediyorum. Hayatı boyunca astroloji ile ilgili tek bir yazı bile okumamış biri başına bir problem geldiğinde bunu gezegenlere yüklemesin. Ve en kötüsü bunu yaparken alaycı konuşma tarzı ile “Ne oldu yine, Merkür güneşe mi girdi, güneş Merkür’den mi çıktı” diye söylemlerde lütfen bulunmasınlar. Birde durup durup bir twit atma fikri “Ne oluyormuş arkadaşlar bu Venüs mü geriliyormuş”
Eee yazıyoruz o kadar, bir zahmet açıp bir okuyun, araştırın. Hayatınızı merak edin…
Çok yolumuz var daha çok…
Neyse konumuza dönelim :)
Burada koçluğum tuttu yine.
Bu tutulma ile ve ay düğümlerinin yer değiştirmesiyle büyük bir etkinin altına çekildiğimiz aşikâr. Yeni dünyanın sahibinin kim olacağını göreceğimiz ya da buradaki krizi fırsata çevirmeye çalışan ülkelerin kim olduğunu hissedeceğimiz bazı olaylar söz konusu olmaya açık. Bu biraz dünya üzerinde terör eylemlerinin de artışını gösteriyor. Bu bağlamda 25-26-27-28 Haziran tarihlerinin altını çiziyorum.
Birleşmiş Milletlerle ilgili önemli bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Dünya sağlık örgütünde büyük değişimler söz konusu olabilir. Büyük değişimler içine giriyoruz. Bunlar korkutucu değil. Önüne geçilemeyecek ve olması gereken şeyler. En çok ilgimi askeri anlamda değişimler çekiyor. Burada şaşırtıcı bazı konular önümüze gelebilir.
İkizler yeniayı! İletişim ve sosyal medya alanında iyi bir okur-yazar ol diyor!
İletişim alanında lütfen kaliteli ve dikkatli bilgi paylaşımları içinde bulunmaya özen gösterin. Yaptığınız işlerin içinde ya da takip ettiğiniz kişilerin ya da konuların içinde amaç, anlam ve tutku olsun. İkizler burcu bu üçünü çok fazla ister. Bu yeniay ile lütfen bunları sorgulayın.
İşinde tatmin olan insanların sayısı oldukça az. Aynı zamanda artık işsizliğinde arttığı bir dönem içine girdik. Şu an belki yaptığınız işte bir anlam aramaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bir işiniz yok. İşiniz şu an için ya da sizin için doğru bir iş olmayabilir ama yine de onu anlamlı kılabilecek bir şeyler bulabilirsiniz. Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre “başkasına yardımcı olma” fikri barındıran işlerde çalışan insanlar daha fazla mutluymuş. Yaptıkları işi daha anlamlı buluyorlarmış. Yaptığınız işlerde son kullanıcı ile bağlantı kurmaya çalışın sevgili arkadaşlar. İşinize daha fazla anlam yükleyebilirsiniz. Benim hayatıma anlam kattığınız için ise sonsuz teşekkürler…
Güzel bir yeniay dilerim…
Mutlu günler :)
Yürek yorulunca ter gözden akar derler…Yeniay zamanı!
Günaydın yol arkadaşlarım,Yeni bir günden, yeni umutlardan sıcak bir merhaba…
Haftanın son gününe geldik. Bu ne ki?
Koca bir ramazan bitti. Üzerine birde haftaya mayısın son haftasını yaşayacağız.
Beni en kaygılandıran önümüzdeki hafta 4 günlük karantinadan sonra herkesin işbaşı yapacak olması. Hoş ben zaten iş başı yaptım çalışıyorum. Son 1 haftadır sizlere trafiği anlatamam. Ömrümde böyle uzun sahil yolu trafiğinde beklediğimi pek hatırlamıyorum. Ve bu durum bu hafta her gün oldu.
Bayram sonrası muhtemelen bunun daha fazlası olacak.
Zaten haklı olarak çok sıkıldık ve sıkılmanın ötesinde bir çoğumuzda kaygı bozukluğu oluştu. En azından hayatın telaşı içinde kaybolmak bazı şeyleri bize unutturabiliyordu. Şimdi kaldık mı kendimizle :)
Haftaya hızlanacak olan bu süreç beni biraz endişelendiriyor. Özellikle gökyüzü ile kıyaslama yaptığımda oldukça düşündürtüyor. İkizler yeniayı ve arkasından 5 Haziran Yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması bizleri önemli bir süreç içerisine alıyor.
Bu karantina faslından çıktıktan sonra beni en çok yaralayacak şey bu kadar yaşanılan şeye rağmen hala iyi bir insan olmayı başaramayan insan kitlesi olacak. Hala ders almamış ve bir adım bile öteye gidemeyen egosunda, kibrinde kaybolan hunharca insan ağırlığı…
Bakmayın değişmeyen değişmedi…
Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor. İş yerlerinde müdürleri korona olmuş. 14 gün sonra işe başlamış…Kızcağız delirmek üzereydi. Ağlıyordu ve öyle psikolojisi bozulmuş ki…Elinden evrak almaktan ya da dosya imzalamaktan ödleri kopuyor. Gece kâbus görüyorum diyor. Sonuç iş başında ve atlattığını söylüyor. Bu kadar sağlığınızı yok sayacak şekilde çalışma hırsımızı biraz geri plana almalıyız bence. Durum çok ciddi. Kızcağız diyor ki; Düşünsene ölümden dönüyorsun ve ölümden dönerken koşa koşa işe geliyorsun. Sonra geliyorsun daha kötüsü o dosyayı elinden alamıyorsun. Alamıyorsun diye seni azarlıyor ve kötü davranıyor. Kibir ve ego savaşı devam ediyor. Empatisizlik ve dünyaya katkı sağlama ise kocaman bir sıfır.
İşin kötü tarafı siz kendinizi korumazsanız kimse sizi korumuyor.
Tutun ki korona oldunuz.
Vah, tüh bak görüyor musun yazık oldu.
Geçmiş olsun.
14 gün sonra telefonunuz çalar ve neredesiniz diye sorulur?
Anlayışlı, yardımsever ve sağduyulu yöneticilerle çalışmak büyük şans ama işte onlarda bu piyasalarda maalesef çok fazla yok. Olsalar zaten kimse böyle imtihanlar yaşamaz. Bu da dünyanın gerçekliğine ters olur. Ne ile sınanacağız o zaman öyle değil mi?
Sizlere önerim kendi sınırlarınızı çizin. Kimseyle kötü ya da ters olmayın. Nazik bir dilin esiri olun. Nezaketinizi kaybetmeyin ve tek hedefiniz kendinizi korumak olsun. Şu an şahsi hırsları bir köşeye bırakın. Çünkü bu hırs olayı şu an için daha bir komik. 1 gecede hayatınız her yönden değişebilir. Tek bir özensizlik ve başka birinin size dikte ettiği bir durum. Önemli bir süreç bizi bekliyor. Önlemleri lütfen elden bırakmayın. Sosyal mesafenizi koruyu ve sağlık ile ilgili kaygılarınızı yöneticilerinizle paylaşın. İkizler yeniayı için en güzel söylenebilecek söz: "Yanlış üslup doğru sözün celladıdır."
Kalp yorgun ama gel de anlat!
Yorgunuz ve anlatamıyoruz.
Neyi, kime, nasıl anlatabiliriz.
Duyan var mı ya da iyi misin diye soran var mı?
Yok işte!
Öyle kolay kolayda olmayacak gibi görünüyor.
Yine anladık ki kendimizden başka kimsemiz yok.
Eğer şöyle yaparsa dediğimiz sevdiklerimiz,
Çünkü bunu yapıyor diye başlayan sevdiklerimiz var.
Eğer ve çünkü kelimelerini kaldırdığımızda kimi seviyoruz?
Kendimizi bile sevmiyoruz.
Sevgide kıtız.
Ne mi yapalım?
Herkese yetecek sevgi biriktir,
Anneyi babayı arkadaşı sev,
Uzaklara bak yabancıları sev,
Sevgi tohumları ek,
Sen sulayamazsan bile,
Başkaları yeşertir.
21 Haziran 00’ derece Yengeç burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. Yeni bir dönem bangır bangır geliyor.
Sorun ne biliyor musunuz?
Şimdi biz bunları birkaç ay ya da birkaç yıl önceden yazıyoruz. Kimsenin umurunda olmuyor. (Kimsenin derken gerçek astroloji okuyucularından bahsetmiyorum)
Sonra aradan zaman geçiyor. Astroloji öngörüleri gerçekleşiyor.
Astroloji ile uzaktan yakından hiç alakası olmayanlar başlıyor “Aaaa,bak nasıl bildi”, “Aaaa bak görüyor musun astroloji söylemiş” gibi popüler konuşmalar oluşturuyorlar.
Aslında bir konuda öngörüde bulunurken istatistiksel bir çalışma yaptığımız ve geçmiş yılların gezegen konumları ile gelecek yılların benzerliklerin çözerek sizlere bir sonraki adımı anlatmaya çalışıyoruz. Mesela ben şu an size 21 hazirandaki güneş tutulmasından sonra yaşamımızda koronadan daha önemli bazı olayları konuşacağımızı düşündüğümden bahsediyorum. Sizlerin de 21 Haziran sonrası yapacağınız planlarınızda daha organize olmanız ya da bulunacağınız girişimlerdeki olasılıkları daha rahat görmeniz gerekmektedir. Yani sonrasını ben bilemem. Benim verdiğim bilgiyi siz hayatınıza yorumlayamıyorsanız burada başka eksiklikleriniz var demektir. Hayal gücünüzü geliştirin ve anladığınız şeyleri hayatınıza senaryolaştırın.
Ayrıca buradan rica ediyorum. Hayatı boyunca astroloji ile ilgili tek bir yazı bile okumamış biri başına bir problem geldiğinde bunu gezegenlere yüklemesin. Ve en kötüsü bunu yaparken alaycı konuşma tarzı ile “Ne oldu yine, Merkür güneşe mi girdi, güneş Merkür’den mi çıktı” diye söylemlerde lütfen bulunmasınlar. Birde durup durup bir twit atma fikri “Ne oluyormuş arkadaşlar bu Venüs mü geriliyormuş”
Eee yazıyoruz o kadar, bir zahmet açıp bir okuyun, araştırın. Hayatınızı merak edin…
Çok yolumuz var daha çok…
Neyse konumuza dönelim :)
Burada koçluğum tuttu yine.
Bu tutulma ile ve ay düğümlerinin yer değiştirmesiyle büyük bir etkinin altına çekildiğimiz aşikâr. Yeni dünyanın sahibinin kim olacağını göreceğimiz ya da buradaki krizi fırsata çevirmeye çalışan ülkelerin kim olduğunu hissedeceğimiz bazı olaylar söz konusu olmaya açık. Bu biraz dünya üzerinde terör eylemlerinin de artışını gösteriyor. Bu bağlamda 25-26-27-28 Haziran tarihlerinin altını çiziyorum.
Birleşmiş Milletlerle ilgili önemli bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Dünya sağlık örgütünde büyük değişimler söz konusu olabilir. Büyük değişimler içine giriyoruz. Bunlar korkutucu değil. Önüne geçilemeyecek ve olması gereken şeyler. En çok ilgimi askeri anlamda değişimler çekiyor. Burada şaşırtıcı bazı konular önümüze gelebilir.
İkizler yeniayı! İletişim ve sosyal medya alanında iyi bir okur-yazar ol diyor!
İletişim alanında lütfen kaliteli ve dikkatli bilgi paylaşımları içinde bulunmaya özen gösterin. Yaptığınız işlerin içinde ya da takip ettiğiniz kişilerin ya da konuların içinde amaç, anlam ve tutku olsun. İkizler burcu bu üçünü çok fazla ister. Bu yeniay ile lütfen bunları sorgulayın.
İşinde tatmin olan insanların sayısı oldukça az. Aynı zamanda artık işsizliğinde arttığı bir dönem içine girdik. Şu an belki yaptığınız işte bir anlam aramaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bir işiniz yok. İşiniz şu an için ya da sizin için doğru bir iş olmayabilir ama yine de onu anlamlı kılabilecek bir şeyler bulabilirsiniz. Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre “başkasına yardımcı olma” fikri barındıran işlerde çalışan insanlar daha fazla mutluymuş. Yaptıkları işi daha anlamlı buluyorlarmış. Yaptığınız işlerde son kullanıcı ile bağlantı kurmaya çalışın sevgili arkadaşlar. İşinize daha fazla anlam yükleyebilirsiniz. Benim hayatıma anlam kattığınız için ise sonsuz teşekkürler…
Güzel bir yeniay dilerim…
Mutlu günler :)