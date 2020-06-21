Yılın ilk Güneş tutulması Yengeç burcunda: Beni zaten bağlayan bir şey yokmuş

Bir gece yarısı yazıyorum bu yazıyı. Arka fonda Göksel Baktagir-Gecenin Nuru çalıyor bu sefer…
Bugün malum kabul günümüz.
Güneş tutulması var…
İyi haber Yengeç ve Oğlaklara gelsin!
2018 ikinci yarısından itibaren yengeç oğlak ekseninde gerçekleşen tutulmaların sonuncusu 5 Temmuz oğlak burcunda Ay tutulması ile tamamlanacak.
İkizler ve Yay burçları 18 Aylık bir hikâye başlıyor!
5 Haziran günü yay burcundaki ay tutulmasıyla birlikte ikizler yay ekseninde 2021 sonuna kadar etkili olacak tutulmalar başladı.
Koç, Yengeç, Terazi ve oğlak burçları eksik kalan her türlü işlerinin tamamlanmasına yardımcı olacak son 3 Ay içine giriyoruz.
İkizler, başak, yay, balık hayatlarının güçlerini kazanacakları bir dönem içine ilerlerken, boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının gelecek zaman diliminde değiştiremedikleri şeyleri değiştirdiklerini görebilecekleri söylenebilir.
Yengeç burcunda Güneş tutulması
21 Haziran saat 09.41’de Yengeç burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek.
İçinizde tuhaf bir duygu var. Baskı, kalp çarpıntısı, uykusuzluk ya da baş ağrısı…
Ama bunun tanımı yok.
Ait olmadığınız bir yerde ait olmadığınız bir yaşantıyı yaşadığınızı fark eder gibisiniz…
Ama bunu fark ediyor olmak size sorumluluk ve eylem getirecek. İyi hoşta, şu an kolunuzu bile kıpırdatacak ve yeniden başlayacak haliniz yok ki…
Sezenin şarkıda dediği gibi “Bu yolları aynı hevesle yürür müyüm”
İçinizden biri bağırıyor: Kapatın ışıkları uyuyacağım…
Neyin içindesiniz?
Siz kimsiniz?
Neden ait olmadığınız bir yerde kalmak zorundasınız?
Mecburiyetiniz nedir?
Çaresizlik nedir?
Birden telefonunuz çaldı ve kurulu düzeniniz olan evinizden ev sahibiniz çıkmanızı mı istedi?
Evi mi satacak?
Ya da siz tam bir ev alıyordunuz kaparo vermiştiniz geri mi döndü?
Ya da işten mi çıkartıldınız?
Ya da aşık mı oldunuz?
Boşanamıyor musunuz?
Sevdiceğinize mi kavuşamıyorsunuz?
Şiddet mi görüyorsunuz?
Sevilmiyor musunuz?
Sevdiğiniz kadar sevilmediniz mi?
Ya da… Ya da…
Bu böyle gider…
Nereye kadar, kime kadar gider…
İçinizde bir şey “Zaten beni bağlayan bir şey yok, üstüme gelme” der gibisiniz.
Neden bağlanmak ister ki insan?
Size ne anlatayım bu tutulma için sizce?
Klasik astrolojik yorumlar olarak terfi edebilirsiniz, boşanabilirsiniz, evlenebilirsiniz, taşınabilirsiniz vs.…
Ya da, “Yok Merkür gerilemesi var ev alma, araba alma vs. gibi şeyler mi diyeyim.
Saçınızı kesmeyin, sözleşme yapmayın” …
Bunlar hep mümkün olan şeyler zaten…Herkesin başına gelebilir. Önemli olan bunlar başıma gelmeden büyük bir farkındalıkla nasıl yaşayabilirim. Yani daha önemli bir şey var.
Canınız sıkılıyor…
Böyle hayal etmemiştiniz…
Mutlu değiliz,
Ait olduğumuz yerde değiliz,
Bizim evimiz nerde….
Kalbiniz nerde atıyor?
Sevgisizlik ve değer görmemezlik olabilir mi?
Sevgi, ilgi, merhamet, aşk…
Verdiğin emekler?
Düşünsenize insanın içinde sevgi olduğu zaman hayatında her şeye göğüs germiyor mu?
Biz neyi eksiltiyoruz?
Birinin senin sevmesinden daha öte bir şey var aslında…
Âşık olmakla, sevmek arasındaki farkı sormuşlar… Cevaplamış Şems:
“Senin baktığına herkes bakar; ama senin onda görebildiğini herkes göremez. Herkes âşık olabilir; ama hiç kimse senin gibi sevemez. Tek fark sensin. Seni özel kılan, sevdiğin değil, sevgin…”
Dememiz o ki; Hayat bazen bizi çaresiz bırakan, kimi zaman da rahatsız eden olaylar ile doludur ve bazen kendimizi hiçbir şekilde savunamadığımız durumlara da sokar. Çok sevmek her zaman doğru bir sevgi şeklinin bir yansıması değildir. Bu durum, nasıl tepki vereceğimizi, üzücü idealleştirme çabalarımızı geride bırakmayı, olgunlaşmayı ve güçlü ilişkiler kurmayı en kısa sürede öğrenmemiz adına anlamamız gereken bir şeydir.
Aşk için ölmeye ya da onun için acı çekmeye gerek yoktur, bize itaat etmesini istemekten daha büyük bir bencillik yoktur.
Ne istediğini bilmeli insan….
“Beni çok sevmeni istemiyorum, beni doğru sevmeni istiyorum” demeli…
Bu yüzden başkasından beklemeden önce bir şeyi sevmenizi öneririm, bu her şeyi sevmek de olabilir. Onu, olduğu gibi değiştirmeden belki size dönüp tek cümle söyleyemeyecek olsa bile beyaz bir gülü sevmek gibi, bir çocuğu sadece uzaktan kucaklamak gibi veya bugün kalbinizi dolduran kocaman bir aşkı tüm ruhunuzla o kişiye sessizce göndermek gibi…
Sadece sevin, bir kişinin en iyisi, en birincisi, en merkezde tuttuğu, en çok dikkat verdiği ve en çok sevdiği olmayı beklemeden önce bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için sevin…
Siz bir kadın ya da bir erkek aramıyorsunuz, kendinizi arıyorsunuz…
Kendinizi bulun.
Size kendinizi bulmanıza yardımcı olacak o zaman o kişiyi bulacaksınız…
Tüm aşklar Merkür Retro’sunda başlar
Güzel ve umut dolu bir güneş tutulması dilerim…
Mutlu günler.
Eğer güneş tutulması videomuzu izlemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. https://youtu.be/NwsIAdkPMdQ
Yılın ilk Güneş tutulması Yengeç burcunda: Beni zaten bağlayan bir şey yokmuş
Güzel bir pazar sabahından ve güneş tutulması gününden hepinize sıcacık bir merhaba.
Bir gece yarısı yazıyorum bu yazıyı. Arka fonda Göksel Baktagir-Gecenin Nuru çalıyor bu sefer…
Bugün malum kabul günümüz.
Güneş tutulması var…
İyi haber Yengeç ve Oğlaklara gelsin!
2018 ikinci yarısından itibaren yengeç oğlak ekseninde gerçekleşen tutulmaların sonuncusu 5 Temmuz oğlak burcunda Ay tutulması ile tamamlanacak.
İkizler ve Yay burçları 18 Aylık bir hikâye başlıyor!
5 Haziran günü yay burcundaki ay tutulmasıyla birlikte ikizler yay ekseninde 2021 sonuna kadar etkili olacak tutulmalar başladı.
Koç, Yengeç, Terazi ve oğlak burçları eksik kalan her türlü işlerinin tamamlanmasına yardımcı olacak son 3 Ay içine giriyoruz.
İkizler, başak, yay, balık hayatlarının güçlerini kazanacakları bir dönem içine ilerlerken, boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının gelecek zaman diliminde değiştiremedikleri şeyleri değiştirdiklerini görebilecekleri söylenebilir.
Yengeç burcunda Güneş tutulması
21 Haziran saat 09.41’de Yengeç burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek.
İçinizde tuhaf bir duygu var. Baskı, kalp çarpıntısı, uykusuzluk ya da baş ağrısı…
Ama bunun tanımı yok.
Ait olmadığınız bir yerde ait olmadığınız bir yaşantıyı yaşadığınızı fark eder gibisiniz…
Ama bunu fark ediyor olmak size sorumluluk ve eylem getirecek. İyi hoşta, şu an kolunuzu bile kıpırdatacak ve yeniden başlayacak haliniz yok ki…
Sezenin şarkıda dediği gibi “Bu yolları aynı hevesle yürür müyüm”
İçinizden biri bağırıyor: Kapatın ışıkları uyuyacağım…
Neyin içindesiniz?
Siz kimsiniz?
Neden ait olmadığınız bir yerde kalmak zorundasınız?
Mecburiyetiniz nedir?
Çaresizlik nedir?
Birden telefonunuz çaldı ve kurulu düzeniniz olan evinizden ev sahibiniz çıkmanızı mı istedi?
Evi mi satacak?
Ya da siz tam bir ev alıyordunuz kaparo vermiştiniz geri mi döndü?
Ya da işten mi çıkartıldınız?
Ya da aşık mı oldunuz?
Boşanamıyor musunuz?
Sevdiceğinize mi kavuşamıyorsunuz?
Şiddet mi görüyorsunuz?
Sevilmiyor musunuz?
Sevdiğiniz kadar sevilmediniz mi?
Ya da… Ya da…
Bu böyle gider…
Nereye kadar, kime kadar gider…
İçinizde bir şey “Zaten beni bağlayan bir şey yok, üstüme gelme” der gibisiniz.
Neden bağlanmak ister ki insan?
Size ne anlatayım bu tutulma için sizce?
Klasik astrolojik yorumlar olarak terfi edebilirsiniz, boşanabilirsiniz, evlenebilirsiniz, taşınabilirsiniz vs.…
Ya da, “Yok Merkür gerilemesi var ev alma, araba alma vs. gibi şeyler mi diyeyim.
Saçınızı kesmeyin, sözleşme yapmayın” …
Bunlar hep mümkün olan şeyler zaten…Herkesin başına gelebilir. Önemli olan bunlar başıma gelmeden büyük bir farkındalıkla nasıl yaşayabilirim. Yani daha önemli bir şey var.
Canınız sıkılıyor…
Böyle hayal etmemiştiniz…
Mutlu değiliz,
Ait olduğumuz yerde değiliz,
Bizim evimiz nerde….
Kalbiniz nerde atıyor?
Sevgisizlik ve değer görmemezlik olabilir mi?
Sevgi, ilgi, merhamet, aşk…
Verdiğin emekler?
Düşünsenize insanın içinde sevgi olduğu zaman hayatında her şeye göğüs germiyor mu?
Biz neyi eksiltiyoruz?
Birinin senin sevmesinden daha öte bir şey var aslında…
Âşık olmakla, sevmek arasındaki farkı sormuşlar… Cevaplamış Şems:
“Senin baktığına herkes bakar; ama senin onda görebildiğini herkes göremez. Herkes âşık olabilir; ama hiç kimse senin gibi sevemez. Tek fark sensin. Seni özel kılan, sevdiğin değil, sevgin…”
Dememiz o ki; Hayat bazen bizi çaresiz bırakan, kimi zaman da rahatsız eden olaylar ile doludur ve bazen kendimizi hiçbir şekilde savunamadığımız durumlara da sokar. Çok sevmek her zaman doğru bir sevgi şeklinin bir yansıması değildir. Bu durum, nasıl tepki vereceğimizi, üzücü idealleştirme çabalarımızı geride bırakmayı, olgunlaşmayı ve güçlü ilişkiler kurmayı en kısa sürede öğrenmemiz adına anlamamız gereken bir şeydir.
Aşk için ölmeye ya da onun için acı çekmeye gerek yoktur, bize itaat etmesini istemekten daha büyük bir bencillik yoktur.
Ne istediğini bilmeli insan….
“Beni çok sevmeni istemiyorum, beni doğru sevmeni istiyorum” demeli…
Bu yüzden başkasından beklemeden önce bir şeyi sevmenizi öneririm, bu her şeyi sevmek de olabilir. Onu, olduğu gibi değiştirmeden belki size dönüp tek cümle söyleyemeyecek olsa bile beyaz bir gülü sevmek gibi, bir çocuğu sadece uzaktan kucaklamak gibi veya bugün kalbinizi dolduran kocaman bir aşkı tüm ruhunuzla o kişiye sessizce göndermek gibi…
Sadece sevin, bir kişinin en iyisi, en birincisi, en merkezde tuttuğu, en çok dikkat verdiği ve en çok sevdiği olmayı beklemeden önce bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için sevin…
Siz bir kadın ya da bir erkek aramıyorsunuz, kendinizi arıyorsunuz…
Kendinizi bulun.
Size kendinizi bulmanıza yardımcı olacak o zaman o kişiyi bulacaksınız…
Tüm aşklar Merkür Retro’sunda başlar
Güzel ve umut dolu bir güneş tutulması dilerim…
Mutlu günler.
Eğer güneş tutulması videomuzu izlemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. https://youtu.be/NwsIAdkPMdQ