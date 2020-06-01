Yıldızlara sordum 1: 2020 yılının son 6 ayına hazır mıyız?

Önümüzde bizi iki Ay ve bir Güneş tutulması bekliyor. Bu seride sizlere tutulmaların burçlara ve hayatımıza etkisini anlatacağım. Yeni bir yolculuk başlıyor.
Senin gerçekliğin nedir?
Merkür’ün Güneş’le kavuşması ile Güneş tutulması arasındaki farkı bilen bir astronomi uzmanının, bu iki olayın üzerimizdeki fiziksel sonuçlarını anlaması hep şüpheli olmuştur. Hiçbir bilim adamı göksel olayların bilimsel keşiflerinin dünyaya yaşattığı yasal sonuçları ile uğraşmamıştır. Aslında bu evrende ve uzayda olan her şeyden sorumluyuz. Tutulmaların size nasıl etki edeceğini anlamak istiyorsanız hangi elemente ait olduğunuzu bulun! Zodyak burçları ayırt etme amacıyla maddenin dört halinden oluşur. Astrolojik göksel olayları anlamak için lütfen öncelikle burcunuzun hangi elementte olduğunu anlamaya çalışın. Tutulmanın kalitesini anlamanız adına size yardımcı olacaktır.
Ateş elementiyseniz:
Koç, Aslan ve Yay takım yıldızında doğdunuz.
Toprak elementiyseniz:
Boğa, başak ve oğlak takımyıldızında doğdunuz.
Su elementindeyseniz:
Yengeç, akrep ve balık takımyıldızında doğdunuz.
Hava elementindeyseniz:
İkizler, Terazi ve Kova takımyıldızında doğdunuz.
· 5 Haziran, Yay burcunda Ay tutulması
· 21 Haziran Yengeç burcunda Güneş tutulması
· 5 Temmuz Oğlak burcunda Ay tutulması ile önemli bir 6 aylık yeni döngü başlatıyoruz.
Burada şunu izah etmek istiyorum. Astroloji gelecekten haber vermez, sizi geleceğe taşır. Tarihteki eski yıllardan olayları sizlerin de incelemeniz gerek. 1963-1973-1988-1989-2001-2002-2000-2005 yıllarındaki tarihsel olayları okumaya başlayın.
5 Haziran’daki Ay tutulması bize neler yapacak?
Yay burcu Ateş elementidir. Yani sizleri bu ay tutulması önümüzdeki 6 ay boyunca harekete geçirmek zorunda bırakacak. Ateş elementi sayesinde hakkınızı almak istersiniz ya da haddini bildirmek istersiniz. Bu sizin yaşadığınız hayatınızdaki gerçekliğinizle ilgilidir. Burada ya bir gerçekle yüzleşeceksiniz ve bu gerçeğin gerekliliğini yapacaksınız ya da artık bazı sonların bir başlangıcı olmadığını göreceksiniz.
Sonra akabinde 21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş tutulması yaşayacağız. Bu hangi grup oluyor? Su!
Yani önce yakacağız sonra söndüreceğiz.
Bu haziran, Güneş tutulmasını ayrıca yazacağım.
Şimdi odaklanmanız gereken 5 Haziran, Ay tutulmasındaki süreciniz. Ama 21 Haziran Yengeç Güneş tutulması ile bir sonraki hamleyi tahmin edeceğiz...
· Taşınabilirsiniz.
· Evinizi satabilirsiniz.
· Yeni ev alabilirsiniz.
· Boşanabilirsiniz, nişan atabilirsiniz.
· Evlenebilirsiniz.
· Eski sevgiliniz geri dönebilir.
· Size şiddet uygulayan sevgiliyi bu seferde affetmek istemeyebilirsiniz. Ama o sizi korkutup baskı yapabilir.
· En yakın dostunuzun size kuyu kazdığını görebilirsiniz.
· Korkunuz yüzünden sürdürdüğünüz evlilikten kaçmak için plan yapıyorsunuzdur ama nasıl kaçacağınızı düşünüyorsunuzdur.
· Alacaklarınızı alıp bu işten nasıl zararsız çıkacağınızı düşünüyor olabilirsiniz.
· İhanete uğradığınızı gördünüz ve bunu ayyuka çıkartırsanız eşiniz sizi çocuğunuzla ya da ailenizle tehdit ediyor olabilir.
· Belki de kötü giden bir evlilikten ya da ilişkiden hamile kaldığınızı öğrendiniz.
· En güvendiğiniz çalışanınız sizi yarı yolda bıraktı.
· İş hayatınızda beklemediğiniz bir terfi ya da yol ayrımı söz konusu olabilir.
· Bu ay tutulması özellikle ilişkileri sonlandırıcı etkisini büyük bir şekilde göz önüne sunabilir.
Yani mesela “kesinlikle benden vazgeçmez” diye düşündüğünüz, sizin için ölen biten bir partnerin hayatınızda sizi hiç sevmemiş gibi çekilmesi çok olasıdır.
Çünkü Yay tutulması karşı taraftaki insanın sizinle dalga geçtiğini düşündürür.
Dünyada neler öngörülebilir?
Mars, Koç burcunda 6 ay boyunca kalacak. Dünyanın bu süreç içerisinde gereğinden fazla isyankar ve hak arama isteğinin artacağını söyleyebiliriz. Mars, Koç burcunda ilerlerken insanları oldukça kışkırtıcı bir noktaya getirebilir. Özellikle Haziran ayında başlayacak olan bu süreç hem Trump’a karşı düzenlenebilecek herhangi bir saldırıyı hem de ABD halkının büyük bir ayaklanmasının mümkün olduğunu gösteriyor.
· 1963 yılında bir benzeri aynı seçim çalışmalarını John F. Kennedy yapıyor. Benzer gökyüzü söz konusu ve tarih tekerrür edebilir.
· Fransa’da büyük bir trafik, uçak gibi terör saldırısı tarzı bir kaza gerçekleşebilir. 27 Haziran 1988 yılında Paris’teki tren garında kaza gerçekleşmişti. Bu tarihlerde gökyüzü benzerlikler taşıyor.
· ABD’de Covid-19 kontrol edilemeyecek bir noktaya gelebilir. Bu konuda Trump’ın durumu kötü yönetmesi, ona karşı isyanı arttırabilir. Bu yüzden birçok insan ülkeyi terk etme kararı alabilir. Bunun sonucunda ABD tüm cazibesini ve gücünü yitirmeye doğru gidebilir. Ölü sayısı arttıkça halk, kendi derdine düşecektir.
· Çok hızlı bir şekilde 5G’ye teknolojik bir geçiş sağlayabiliriz. Muhtemelen Eylül aylarında bu durum söz konusu olabilir.
· İklim değişiklikleri çok şaşırtıcı olabilir. 12 Haziran 1988 yılında Ankara’da 15 dakika esen 80 km. hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur 14 can kaybı yaşamamıza neden olmuştu. Haziran ayında benzer olaylar olabilir.
· 18-21 Haziran tarihlerinde ABD’deki kişiler sokağa inebilir.
· Irak ve Suriye ile ilgili önemli operasyon ve gelişmeler söz konusu olabilir.
· Arap ülkelerinin İsrail’le savaşı oldukça gündem olacağa benziyor.
· Petrol krizi şok edici bir noktaya gelebilir.
· Türkiye, Ortadoğu’da büyük bir denge olacak.
· Dijital para ve ekonomik vergilerin değişimi şaşırtıcı bir boyut alabilir.
· Dijital bir çağ içerisine ilerlediğimizi ve yeni çalışma düzenleri içine girdiğimiz bir dönemdeyiz.
· Ağustos ve Ekim ayları arasındaki dönem, dünyadaki tüm ülkeleri etkileyecek devasa bir küresel ekonomik krizin habercisi olabilir. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yoğunlaşacak. Çin, 2020’den sonra zirveye çıkabilir.
· Yılın ikinci yarısından sonra barış anlaşmalarının dağılmasına ve dünyanın her yerinde sıcak noktalarda aktif askeri hareketliliklere tanık olabiliriz.
· İklim 2020’de her yerde değişecek. 21 Haziran Güneş tutulması ABD, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde büyük sellere neden olabilir. Rusya, yaz aylarında daha önce hiç görmediği sel ve büyük orman yangınlarına maruz kalabilir.
· Avrupa Birliği ülkelerinde huzursuzluk olacak. AB’de yaşayanların yaşam standardı düşecek ve Fransa, Almanya, İspanya’da grevler olacak.
KOVA ÇAĞI’NIN ETKİLERİ
Temmuz-Aralık:
Eski ve yeni düzen taraftarları arasındaki savaşın zirvesi olacak.
Ağustos-Ekim: Ağustos ve Ekim ayları arasındaki dönem tüm ülkeleri etkileyecek devasa, küresel bir ekonomik krizin habercisi olabilir.
Aynı dönemde dünyadaki sıcak noktalarda barış anlaşmalarının bozulmasına ve aktif askeri düşmanlığa tanık olabiliriz. 2020’de 6 tutulma var, ancak çoğu yıl 4’ten fazla olmaz. Gelecek yıllarda olayların gelişimini tanımlamak için belirlenen yıllarda daha fazla sayıda tutulmanın meydana gelmesi beklenmekte.
Bu yazının sonuna geldiğinizde “Hiç mi iyi bir şey yok?” diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Aslında yılın ilk yarısı oldukça olumlu bir dönem olarak aklınızda kalacak. Hepimize yılın ikinci yarısındaki bazı zorluluklara karşı hazırlanmak için bir zaman verildi.
Evlerde kalmak ve eksikliklerimizi tamamlamak boşuna değildi. Allah ne takdir ederse etsin, her zaman bizim iyiliğimiz içindir. Bunu sadece o an anlamıyor olabiliriz. Ayrıca bu girdiğimiz çağ yani “Kova Çağı” bizi bir toplum olarak daha iyi, daha özgür, daha zeki ve daha bağımsız insanlar olacağımızı göstermektedir. Son olarak, dünyaya sabır, huzur ve uyum diliyorum!
Devamı gelecek...
Yıldızlara sordum 1: 2020 yılının son 6 ayına hazır mıyız?
Önümüzde bizi iki Ay ve bir Güneş tutulması bekliyor. Bu seride sizlere tutulmaların burçlara ve hayatımıza etkisini anlatacağım. Yeni bir yolculuk başlıyor.
Senin gerçekliğin nedir?
Merkür’ün Güneş’le kavuşması ile Güneş tutulması arasındaki farkı bilen bir astronomi uzmanının, bu iki olayın üzerimizdeki fiziksel sonuçlarını anlaması hep şüpheli olmuştur. Hiçbir bilim adamı göksel olayların bilimsel keşiflerinin dünyaya yaşattığı yasal sonuçları ile uğraşmamıştır. Aslında bu evrende ve uzayda olan her şeyden sorumluyuz. Tutulmaların size nasıl etki edeceğini anlamak istiyorsanız hangi elemente ait olduğunuzu bulun! Zodyak burçları ayırt etme amacıyla maddenin dört halinden oluşur. Astrolojik göksel olayları anlamak için lütfen öncelikle burcunuzun hangi elementte olduğunu anlamaya çalışın. Tutulmanın kalitesini anlamanız adına size yardımcı olacaktır.
Ateş elementiyseniz:
Koç, Aslan ve Yay takım yıldızında doğdunuz.
Toprak elementiyseniz:
Boğa, başak ve oğlak takımyıldızında doğdunuz.
Su elementindeyseniz:
Yengeç, akrep ve balık takımyıldızında doğdunuz.
Hava elementindeyseniz:
İkizler, Terazi ve Kova takımyıldızında doğdunuz.
· 5 Haziran, Yay burcunda Ay tutulması
· 21 Haziran Yengeç burcunda Güneş tutulması
· 5 Temmuz Oğlak burcunda Ay tutulması ile önemli bir 6 aylık yeni döngü başlatıyoruz.
Burada şunu izah etmek istiyorum. Astroloji gelecekten haber vermez, sizi geleceğe taşır. Tarihteki eski yıllardan olayları sizlerin de incelemeniz gerek. 1963-1973-1988-1989-2001-2002-2000-2005 yıllarındaki tarihsel olayları okumaya başlayın.
5 Haziran’daki Ay tutulması bize neler yapacak?
Yay burcu Ateş elementidir. Yani sizleri bu ay tutulması önümüzdeki 6 ay boyunca harekete geçirmek zorunda bırakacak. Ateş elementi sayesinde hakkınızı almak istersiniz ya da haddini bildirmek istersiniz. Bu sizin yaşadığınız hayatınızdaki gerçekliğinizle ilgilidir. Burada ya bir gerçekle yüzleşeceksiniz ve bu gerçeğin gerekliliğini yapacaksınız ya da artık bazı sonların bir başlangıcı olmadığını göreceksiniz.
Sonra akabinde 21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş tutulması yaşayacağız. Bu hangi grup oluyor? Su!
Yani önce yakacağız sonra söndüreceğiz.
Bu haziran, Güneş tutulmasını ayrıca yazacağım.
Şimdi odaklanmanız gereken 5 Haziran, Ay tutulmasındaki süreciniz. Ama 21 Haziran Yengeç Güneş tutulması ile bir sonraki hamleyi tahmin edeceğiz...
· Taşınabilirsiniz.
· Evinizi satabilirsiniz.
· Yeni ev alabilirsiniz.
· Boşanabilirsiniz, nişan atabilirsiniz.
· Evlenebilirsiniz.
· Eski sevgiliniz geri dönebilir.
· Size şiddet uygulayan sevgiliyi bu seferde affetmek istemeyebilirsiniz. Ama o sizi korkutup baskı yapabilir.
· En yakın dostunuzun size kuyu kazdığını görebilirsiniz.
· Korkunuz yüzünden sürdürdüğünüz evlilikten kaçmak için plan yapıyorsunuzdur ama nasıl kaçacağınızı düşünüyorsunuzdur.
· Alacaklarınızı alıp bu işten nasıl zararsız çıkacağınızı düşünüyor olabilirsiniz.
· İhanete uğradığınızı gördünüz ve bunu ayyuka çıkartırsanız eşiniz sizi çocuğunuzla ya da ailenizle tehdit ediyor olabilir.
· Belki de kötü giden bir evlilikten ya da ilişkiden hamile kaldığınızı öğrendiniz.
· En güvendiğiniz çalışanınız sizi yarı yolda bıraktı.
· İş hayatınızda beklemediğiniz bir terfi ya da yol ayrımı söz konusu olabilir.
· Bu ay tutulması özellikle ilişkileri sonlandırıcı etkisini büyük bir şekilde göz önüne sunabilir.
Yani mesela “kesinlikle benden vazgeçmez” diye düşündüğünüz, sizin için ölen biten bir partnerin hayatınızda sizi hiç sevmemiş gibi çekilmesi çok olasıdır.
Çünkü Yay tutulması karşı taraftaki insanın sizinle dalga geçtiğini düşündürür.
Dünyada neler öngörülebilir?
Mars, Koç burcunda 6 ay boyunca kalacak. Dünyanın bu süreç içerisinde gereğinden fazla isyankar ve hak arama isteğinin artacağını söyleyebiliriz. Mars, Koç burcunda ilerlerken insanları oldukça kışkırtıcı bir noktaya getirebilir. Özellikle Haziran ayında başlayacak olan bu süreç hem Trump’a karşı düzenlenebilecek herhangi bir saldırıyı hem de ABD halkının büyük bir ayaklanmasının mümkün olduğunu gösteriyor.
· 1963 yılında bir benzeri aynı seçim çalışmalarını John F. Kennedy yapıyor. Benzer gökyüzü söz konusu ve tarih tekerrür edebilir.
· Fransa’da büyük bir trafik, uçak gibi terör saldırısı tarzı bir kaza gerçekleşebilir. 27 Haziran 1988 yılında Paris’teki tren garında kaza gerçekleşmişti. Bu tarihlerde gökyüzü benzerlikler taşıyor.
· ABD’de Covid-19 kontrol edilemeyecek bir noktaya gelebilir. Bu konuda Trump’ın durumu kötü yönetmesi, ona karşı isyanı arttırabilir. Bu yüzden birçok insan ülkeyi terk etme kararı alabilir. Bunun sonucunda ABD tüm cazibesini ve gücünü yitirmeye doğru gidebilir. Ölü sayısı arttıkça halk, kendi derdine düşecektir.
· Çok hızlı bir şekilde 5G’ye teknolojik bir geçiş sağlayabiliriz. Muhtemelen Eylül aylarında bu durum söz konusu olabilir.
· İklim değişiklikleri çok şaşırtıcı olabilir. 12 Haziran 1988 yılında Ankara’da 15 dakika esen 80 km. hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur 14 can kaybı yaşamamıza neden olmuştu. Haziran ayında benzer olaylar olabilir.
· 18-21 Haziran tarihlerinde ABD’deki kişiler sokağa inebilir.
· Irak ve Suriye ile ilgili önemli operasyon ve gelişmeler söz konusu olabilir.
· Arap ülkelerinin İsrail’le savaşı oldukça gündem olacağa benziyor.
· Petrol krizi şok edici bir noktaya gelebilir.
· Türkiye, Ortadoğu’da büyük bir denge olacak.
· Dijital para ve ekonomik vergilerin değişimi şaşırtıcı bir boyut alabilir.
· Dijital bir çağ içerisine ilerlediğimizi ve yeni çalışma düzenleri içine girdiğimiz bir dönemdeyiz.
· Ağustos ve Ekim ayları arasındaki dönem, dünyadaki tüm ülkeleri etkileyecek devasa bir küresel ekonomik krizin habercisi olabilir. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yoğunlaşacak. Çin, 2020’den sonra zirveye çıkabilir.
· Yılın ikinci yarısından sonra barış anlaşmalarının dağılmasına ve dünyanın her yerinde sıcak noktalarda aktif askeri hareketliliklere tanık olabiliriz.
· İklim 2020’de her yerde değişecek. 21 Haziran Güneş tutulması ABD, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde büyük sellere neden olabilir. Rusya, yaz aylarında daha önce hiç görmediği sel ve büyük orman yangınlarına maruz kalabilir.
· Avrupa Birliği ülkelerinde huzursuzluk olacak. AB’de yaşayanların yaşam standardı düşecek ve Fransa, Almanya, İspanya’da grevler olacak.
KOVA ÇAĞI’NIN ETKİLERİ
Temmuz-Aralık:
Eski ve yeni düzen taraftarları arasındaki savaşın zirvesi olacak.
Ağustos-Ekim: Ağustos ve Ekim ayları arasındaki dönem tüm ülkeleri etkileyecek devasa, küresel bir ekonomik krizin habercisi olabilir.
Aynı dönemde dünyadaki sıcak noktalarda barış anlaşmalarının bozulmasına ve aktif askeri düşmanlığa tanık olabiliriz. 2020’de 6 tutulma var, ancak çoğu yıl 4’ten fazla olmaz. Gelecek yıllarda olayların gelişimini tanımlamak için belirlenen yıllarda daha fazla sayıda tutulmanın meydana gelmesi beklenmekte.
Bu yazının sonuna geldiğinizde “Hiç mi iyi bir şey yok?” diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Aslında yılın ilk yarısı oldukça olumlu bir dönem olarak aklınızda kalacak. Hepimize yılın ikinci yarısındaki bazı zorluluklara karşı hazırlanmak için bir zaman verildi.
Evlerde kalmak ve eksikliklerimizi tamamlamak boşuna değildi. Allah ne takdir ederse etsin, her zaman bizim iyiliğimiz içindir. Bunu sadece o an anlamıyor olabiliriz. Ayrıca bu girdiğimiz çağ yani “Kova Çağı” bizi bir toplum olarak daha iyi, daha özgür, daha zeki ve daha bağımsız insanlar olacağımızı göstermektedir. Son olarak, dünyaya sabır, huzur ve uyum diliyorum!
Devamı gelecek...