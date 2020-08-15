Yıl 2011: Misillemeye dikkat edin ve kimseyi sizin gibi düşünmeye zorlamayın!

Her sabah düşünürüm acaba yarın sabah uyanır mıyım diye.
Çocukluğumdan beri…
Bunu düşünmemi sağlayacak reel bir şey yaşamadım ama her sabah acaba diğer sabah dünyada dünyalılarla olur muyum diye sorarım :)
Her akşamda tavana bakar ve Allah’ım hastanede değil evimde yatıyorum. Ne büyük bir lüks diye şükrederim.
50 yaşına gelmiş her insana çok özel bir şekilde bakıyorum. Nasıl güzel ya diyorum.
Sağlıkla bu zamana kadar gelmiş. Çok özel buluyorum.
Çünkü hayatınız vücudunuzda değişen tek bir hücreyle bambaşka bir yola girebiliyor. O zaman ne dönmeyen sevgili ne de olmayan işiniz hiçbirini düşünmüyorsunuz.
*
Fark etmek ve bu farkındalık ile yaşamak ne önemli değil mi?
Bir şeyleri illaki kaybedince mi anlamak lazım.
Bana bir okuyucum mail atmış. “Aygül Hanım; her sabah sizi okumak ne önemliymiş benim için bunu fark ettim diye.”
Ne hoş…
1 haftadır yazı yazamadım. Kitap yazdığım için…
Yokluğum anlaşılıyor ise varlığımla işe yaramışım demektir. Bu yazıları da kitaba dökmek lazım sanırım. Çünkü zaman kısalıyor.
*
Bu hafta biliyorum biraz zorlayıcı geçti. Şimdi biraz önümüze bakıp nasıl yolumuzu aydınlatırız bunu konuşmak istiyorum. Gökyüzünde bazı benzerlikler yakaladım. Bu deneyi hep birlikte paylaşalım.
*
2011 yılını anlatan bir döngüye girdiğimizi söylemek istiyorum.
Buna ocak ayında girdik. Gökyüzünde garip bir matematiksel boşluk var şu an. Aklın ve mantığın çalışmadığı sadece duygusal/dürtüsel hareket etmek zorunda kaldığımız olaylar yaşıyoruz.
Lilith koç burcunda hareket ediyor.Bunun uzun süredir ne anlama geldiğini bilmiyordunuz. Çünkü gezegenler bitti de şimdi lilith nedir diye söyleniyor olabilirsiniz.
Biliyorsunuz Mars gezegeni de koç burcunda ve iyileşmeyen yarayı anlatan chiron’da koç burcunda ilerliyor.
Lilith’in ilk teması, dış ve iç gezegenleri birbirine bağlayan, çoğu zaman iyileşemeyen bir yaranın yeri olan Chiron ile oldu.
Lilith kim?
Lilith (KARA AY) olarak bilinir.
Dünya ile ay arasındaki boşluktur ve astrolojide daha karanlık niteliklerimizi, kırılganlıklarımızı ve bastırılmış cinselliğimizi ortaya çıkarır.
*
Lilith, Koç burcundaki konumunda Mars ile kavuşarak şu an bizi zorlayan Oğlak burcundaki (Plüton, Jüpiter, Satürn) güç merkezine zorlu açılar yapmaya başladı. Ancak bunun daha hızlı hareket eden gezegenler tarafından tetiklenmesini ise unutmamalıyız. Ağır işleyen ve birbiri ile bağ kuran gezegenleri hızlı ilerleyen gezegenler tetiklediğinde olaylar hızlanır. Şimdi olayların hızlanmaya başladığı zaman ilerliyoruz.
*
Lilith en son koç burcunda 2011 Yılında bulunmuş. Koç burcunda en son bulunduğu 2011 yılında Arap dünyasında ayaklanmalar yaşanmış. O dönemlerde Uranüs gezegeni de koç burcundaydı. Plüton oğlaktaydı ve burayı kareliyordu. Uranüs'ün Oğlak burcundaki Plüton'u zorlaştıran konuları önümüze getirdiği kesindi ama kimse lilith’ten söz etmiyordu.
*
Bu yıl Koç'ta işler yine karışık bir noktada ilerliyor. Koçlar hemen korkmasın.
Mars, 28 Haziran da koç burcunda ilerlemeye başladı. Normalde 6 hafta Mars’ın koç burcunda kalması gerekirken 6 ay kalıyor. Bu ciddi bir düzen değişimi olduğunun işaretini bize veriyor.
ZAMANIN RUHUNU OKUMALIYIZ.
Hazırcı olmayın dostlarım. Sorun kendinize şu an hangi konuda boşlukta hissedip hata yapıyorsunuz? Neye kafa tutuyorsunuz. Ya da neye meydan okuyorsunuz?
Cesaret, çılgınlık, güç, fiziksel güç, saldırganlık ve öfke gezegeni Mars burada güçleniyor. Lilith'in Koç'ta en son karşılaştıkları 2011'de üçlü bir kavuşum varken Nisan ayı başlarında Uranüs, Lilith ve Mars kavuşmuştu.
Bu yıl, 9 Eylül’de başlayacak olan Mars gerileme nedeniyle çok uzun süre Koç burcunda olacak ve tabii ki Oğlak burcundaki gezegenlere de birkaç kez zor açı yapacak.
EYLÜL AYINA ÖN HAZIRLIK
3-9 Eylül arası ayrı bir önemli olarak değerlendirilebilir.9 Eylül sonrası 14 Kasım tarihine kadar Mars gerileyeceği için daha fazla bir araya gelecekler. Bu bir konuda hesaplaşma durumu getirebilir.
Mars ve lilith, 2011'de iş birliği yaptıkları aynı alanda olacak ancak Uranüs gezegeni burada olmadan birlikte çalışacaklar. Koç burcunda aksiyon varsa genelde haksızlığa uğramak ya da hakkını savunmak gibi konuları önünüze getirebilir.
Eylül ayındaki kavuşmaları Oğlak burcundaki Satürn'ü kare yapacak. Bu iki görüş çatışması gibi olabilir veya 2011 yılında yarım kalan bazı konuların farklı bir şekilde gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Mars Koç burcunda güçlüdür ve kendi burcudur. Buraya kare yapacak olan Satürn oğlak burcunda güçlüdür. Yani büyük bir restleşme bizleri bekliyor.
Bu iki işaret haritanızın neresine düşerse düşsün, bu yıl eyleme geçilmesi kaçınılmaz olacak. Yani doğum haritanızda koç burcu hangi evinizde olacak?
Bir çeşit hayatlarımızda aldığımız dersleri tekrar yapıyor muyuz anlamı taşıyor.
Bu konudan çok muzdarip olduğunuzu biliyorum.
Yani bunlar ne demek oluyor?
2011 yılım berbattı yine aynısı mı olacak?
Hiçbir şey aynı olmaz arkadaşlar.
Çünkü siz aynı değilsiniz.
O dönemlerde öğrenmeniz gereken dersler ve farkındalık çok önemlidir.
Ben size hayatınızdaki farkındalığı nasıl yakalayacağınızı anlatamam ama 2011 yılında olmasaydı 2012 yılında bu olayı yaşamazdım ya da 2011 yılında onu tanıyıp güvenmeseydim 2013 yılında bu olmazdı dediğiniz her şeyi didik didik yapın.
Hayatınız, “ben, dün ne yedim hatırlamıyorum” deyip üzerinden geçecek kadar basit değil. Böyle yaparsanız en ihtiyacınız olduğu zaman inanın hayatınızda sizi hatırlamaz.
Ruhunuzu araştırın. Zamanı araştırın!
Mars'ın Koç burcundan geçişi, kesinlikle hepimizin dikkate alması gereken gergin ve değişken bir dönemdir. Hizaya sokma dönemi diyebiliriz. Bu kötü değil. Bir şekilde sizi hizalar.
*
Lilith, 20 Ekim'de Boğa'ya geçiş yapacak ve burada 2011'den beri ilk kez Uranüs ile tekrar karşılaşacak. Bu ikisinin bu sefer daha sakin bir değişim getirisi olabilir. Uranüs’e dokunan her şey içinde bir isyan ruhu paylaşıyor.
Aralık ortasına kadar buluşmayacaklar.
Sonra Ocak 2021'de Mars, Uranüs ve Lilith, 2011'in o baharında yaptıkları gibi boğa burcunda buluşacaklar. O zaman ne tür bir isyanın patlak verdiğini ve hangi kuralların çiğnendiğini görmek ilginç olacak. Lilith,boğa burcunda istikrar ve direnci anlatır. Lilith koç burcunda ise sınırlarını geçene yumruk at der.
Sanırım Lilith boğada tok gözlü olmayı anlatıyor.
Hani bir atasözü vardır ya ; az verme hırsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin.
Her şeyi izleyip göreceğiz.
Güzel bir haftasonu dilerim.
Yıl 2011: Misillemeye dikkat edin ve kimseyi sizin gibi düşünmeye zorlamayın!
Günaydın yepyeni bir günden
Her sabah düşünürüm acaba yarın sabah uyanır mıyım diye.
Çocukluğumdan beri…
Bunu düşünmemi sağlayacak reel bir şey yaşamadım ama her sabah acaba diğer sabah dünyada dünyalılarla olur muyum diye sorarım :)
Her akşamda tavana bakar ve Allah’ım hastanede değil evimde yatıyorum. Ne büyük bir lüks diye şükrederim.
50 yaşına gelmiş her insana çok özel bir şekilde bakıyorum. Nasıl güzel ya diyorum.
Sağlıkla bu zamana kadar gelmiş. Çok özel buluyorum.
Çünkü hayatınız vücudunuzda değişen tek bir hücreyle bambaşka bir yola girebiliyor. O zaman ne dönmeyen sevgili ne de olmayan işiniz hiçbirini düşünmüyorsunuz.
*
Fark etmek ve bu farkındalık ile yaşamak ne önemli değil mi?
Bir şeyleri illaki kaybedince mi anlamak lazım.
Bana bir okuyucum mail atmış. “Aygül Hanım; her sabah sizi okumak ne önemliymiş benim için bunu fark ettim diye.”
Ne hoş…
1 haftadır yazı yazamadım. Kitap yazdığım için…
Yokluğum anlaşılıyor ise varlığımla işe yaramışım demektir. Bu yazıları da kitaba dökmek lazım sanırım. Çünkü zaman kısalıyor.
*
Bu hafta biliyorum biraz zorlayıcı geçti. Şimdi biraz önümüze bakıp nasıl yolumuzu aydınlatırız bunu konuşmak istiyorum. Gökyüzünde bazı benzerlikler yakaladım. Bu deneyi hep birlikte paylaşalım.
*
2011 yılını anlatan bir döngüye girdiğimizi söylemek istiyorum.
Buna ocak ayında girdik. Gökyüzünde garip bir matematiksel boşluk var şu an. Aklın ve mantığın çalışmadığı sadece duygusal/dürtüsel hareket etmek zorunda kaldığımız olaylar yaşıyoruz.
Lilith koç burcunda hareket ediyor.Bunun uzun süredir ne anlama geldiğini bilmiyordunuz. Çünkü gezegenler bitti de şimdi lilith nedir diye söyleniyor olabilirsiniz.
Biliyorsunuz Mars gezegeni de koç burcunda ve iyileşmeyen yarayı anlatan chiron’da koç burcunda ilerliyor.
Lilith’in ilk teması, dış ve iç gezegenleri birbirine bağlayan, çoğu zaman iyileşemeyen bir yaranın yeri olan Chiron ile oldu.
Lilith kim?
Lilith (KARA AY) olarak bilinir.
Dünya ile ay arasındaki boşluktur ve astrolojide daha karanlık niteliklerimizi, kırılganlıklarımızı ve bastırılmış cinselliğimizi ortaya çıkarır.
*
Lilith, Koç burcundaki konumunda Mars ile kavuşarak şu an bizi zorlayan Oğlak burcundaki (Plüton, Jüpiter, Satürn) güç merkezine zorlu açılar yapmaya başladı. Ancak bunun daha hızlı hareket eden gezegenler tarafından tetiklenmesini ise unutmamalıyız. Ağır işleyen ve birbiri ile bağ kuran gezegenleri hızlı ilerleyen gezegenler tetiklediğinde olaylar hızlanır. Şimdi olayların hızlanmaya başladığı zaman ilerliyoruz.
*
Lilith en son koç burcunda 2011 Yılında bulunmuş. Koç burcunda en son bulunduğu 2011 yılında Arap dünyasında ayaklanmalar yaşanmış. O dönemlerde Uranüs gezegeni de koç burcundaydı. Plüton oğlaktaydı ve burayı kareliyordu. Uranüs'ün Oğlak burcundaki Plüton'u zorlaştıran konuları önümüze getirdiği kesindi ama kimse lilith’ten söz etmiyordu.
*
Bu yıl Koç'ta işler yine karışık bir noktada ilerliyor. Koçlar hemen korkmasın.
Mars, 28 Haziran da koç burcunda ilerlemeye başladı. Normalde 6 hafta Mars’ın koç burcunda kalması gerekirken 6 ay kalıyor. Bu ciddi bir düzen değişimi olduğunun işaretini bize veriyor.
ZAMANIN RUHUNU OKUMALIYIZ.
Hazırcı olmayın dostlarım. Sorun kendinize şu an hangi konuda boşlukta hissedip hata yapıyorsunuz? Neye kafa tutuyorsunuz. Ya da neye meydan okuyorsunuz?
Cesaret, çılgınlık, güç, fiziksel güç, saldırganlık ve öfke gezegeni Mars burada güçleniyor. Lilith'in Koç'ta en son karşılaştıkları 2011'de üçlü bir kavuşum varken Nisan ayı başlarında Uranüs, Lilith ve Mars kavuşmuştu.
Bu yıl, 9 Eylül’de başlayacak olan Mars gerileme nedeniyle çok uzun süre Koç burcunda olacak ve tabii ki Oğlak burcundaki gezegenlere de birkaç kez zor açı yapacak.
EYLÜL AYINA ÖN HAZIRLIK
3-9 Eylül arası ayrı bir önemli olarak değerlendirilebilir.9 Eylül sonrası 14 Kasım tarihine kadar Mars gerileyeceği için daha fazla bir araya gelecekler. Bu bir konuda hesaplaşma durumu getirebilir.
Mars ve lilith, 2011'de iş birliği yaptıkları aynı alanda olacak ancak Uranüs gezegeni burada olmadan birlikte çalışacaklar. Koç burcunda aksiyon varsa genelde haksızlığa uğramak ya da hakkını savunmak gibi konuları önünüze getirebilir.
Eylül ayındaki kavuşmaları Oğlak burcundaki Satürn'ü kare yapacak. Bu iki görüş çatışması gibi olabilir veya 2011 yılında yarım kalan bazı konuların farklı bir şekilde gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Mars Koç burcunda güçlüdür ve kendi burcudur. Buraya kare yapacak olan Satürn oğlak burcunda güçlüdür. Yani büyük bir restleşme bizleri bekliyor.
Bu iki işaret haritanızın neresine düşerse düşsün, bu yıl eyleme geçilmesi kaçınılmaz olacak. Yani doğum haritanızda koç burcu hangi evinizde olacak?
Bir çeşit hayatlarımızda aldığımız dersleri tekrar yapıyor muyuz anlamı taşıyor.
Bu konudan çok muzdarip olduğunuzu biliyorum.
Yani bunlar ne demek oluyor?
2011 yılım berbattı yine aynısı mı olacak?
Hiçbir şey aynı olmaz arkadaşlar.
Çünkü siz aynı değilsiniz.
O dönemlerde öğrenmeniz gereken dersler ve farkındalık çok önemlidir.
Ben size hayatınızdaki farkındalığı nasıl yakalayacağınızı anlatamam ama 2011 yılında olmasaydı 2012 yılında bu olayı yaşamazdım ya da 2011 yılında onu tanıyıp güvenmeseydim 2013 yılında bu olmazdı dediğiniz her şeyi didik didik yapın.
Hayatınız, “ben, dün ne yedim hatırlamıyorum” deyip üzerinden geçecek kadar basit değil. Böyle yaparsanız en ihtiyacınız olduğu zaman inanın hayatınızda sizi hatırlamaz.
Ruhunuzu araştırın. Zamanı araştırın!
Mars'ın Koç burcundan geçişi, kesinlikle hepimizin dikkate alması gereken gergin ve değişken bir dönemdir. Hizaya sokma dönemi diyebiliriz. Bu kötü değil. Bir şekilde sizi hizalar.
*
Lilith, 20 Ekim'de Boğa'ya geçiş yapacak ve burada 2011'den beri ilk kez Uranüs ile tekrar karşılaşacak. Bu ikisinin bu sefer daha sakin bir değişim getirisi olabilir. Uranüs’e dokunan her şey içinde bir isyan ruhu paylaşıyor.
Aralık ortasına kadar buluşmayacaklar.
Sonra Ocak 2021'de Mars, Uranüs ve Lilith, 2011'in o baharında yaptıkları gibi boğa burcunda buluşacaklar. O zaman ne tür bir isyanın patlak verdiğini ve hangi kuralların çiğnendiğini görmek ilginç olacak. Lilith,boğa burcunda istikrar ve direnci anlatır. Lilith koç burcunda ise sınırlarını geçene yumruk at der.
Sanırım Lilith boğada tok gözlü olmayı anlatıyor.
Hani bir atasözü vardır ya ; az verme hırsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin.
Her şeyi izleyip göreceğiz.
Güzel bir haftasonu dilerim.