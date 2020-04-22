Yeniay zamanı: Dürtüsel, hareket etmeyin ve gafil avlanmayın

Günaydın hepinize yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Bugünde artık yavaş yavaş kapanan bir ay fazı günündeyiz. Güneş Boğa burcunda hareket etmeye başlayarak Satürn gezegeniyle oldukça gergin bir açı içerisine ilerliyor. Satürn ile zor açı yapan bir gezegen bize öz değer duygularımızı ortaya koyacak olayları önümüze getirebilir.
Bu durum başka bir deyişle yaptığınız iyiliklerin hesabını sorma isteği de verebilir. İyi şeyler yapmak ya da sizi kötü biri haline dönüştürmeye çalışan insanlara karşı bile iyi kalmak zorunda oluşunuz sizi yorabilir.
Bu süreçte erdemleriniz, zaaflarınız ya da irade eksikliği gösterdiğiniz konuların da su yüzüne çıkmasından söz edebiliriz. Aniden riske girecek işler içinde olmamalısınız.
Zaaflar, durmamız gereken yerde aşırıya kaçmaya devam ettiğimiz yerlerdir. Şu an yaşamınızdaki sorumlulukları sorguluyor olabilirsiniz. Yani sabah erken kalmanız gerekirken gece yarısına kadar bilerek oturmanız size sonrasında bir zorluk getirebilir. Değerlerinizin ve duygularınızın iç yüzünü anlamalısınız.
Evren enteresan bir yerdir. Onu anlamak için çok çalışmak gerekmektedir. Evrenin içinde kaçınılmaz çatışmalar vardır. Yağmur yağarken sizin bir yandan şemsiye almamakta inat edip bir yandan da ıslanmak istememeniz gibidir. Kim olduğunla ne yaptığın arasında çelişirsen hırçın biri olursun. Bu anlayış bozukluğu mutsuzlukla sonuçlanır.23 Nisan sabah saatlerinde yaşanacak olan yeniay sizlere bunu hissettirebilir.
Sosyoloji 3.sınıf olan ben, geçenlerde derslere çalışırken stoacı görüşüne takıldım.
Mutluluğu doğaya uygun yaşamak olarak tanımlıyor. Evrenin sunduklarını anlayan biri kendini keşfedebilir. Doğada ve evrende her şey olması gerektiği gibi olur diyor.
“Olması beklenmeyen” hiçbir şey yoktur.
Astroloji size tabiatın gerçekliğini sunuyor. Olması gerekenin olacağını kabul etmene yardımcı oluyor. Seni yaşamın düzgün akışı ile uyumluyor. Yaptıklarınız ve düşündükleriniz ilahi aklın bir parçasıdır. Zengin olmak sizin için iyi bir şeyse artık o zenginliği mutluluğunuzun kölesi yaparsınız. Sürekli işkence yaparsınız. Zengin olduğunuzda mutlu olur, olmadığınızda da mutsuz olursunuz.
Aslında stoacılar için, ahlaki değerler ve seçici değerler önemlidir. Zenginlik iyi bir şey olmak yerine, normal koşullar altında seçmeniz fakat başka koşullar altında seçmemeniz gereken bir şeyde olabilir.
Zenginlik doğa ile uyumlu mu? Yoksa iyi bir şey mi ya da kötü bir şey mi? Baksanıza en iyi arabanız bile olsa kapınızda şu an binemezsiniz.
Şimdi bu örneği hayatınızda olmasını istediğiniz ya da istemediğiniz ilişki için de uyarlamayı deneyin. Ya da şu an gündeminizde ne varsa bu noktada bunu değerlendirin. Sahip olmak istediğiniz, köleniz haline getireceğiniz ne var?
Başka bir deyişle, sizi ifade eden ve gerçekte size ait olan şeylere ahlaki bir değer atfettiriyor musunuz?
Eğer bunu gerçekte size ait olmayan ve sizi ifade etmeyen şeylere atfediyorsanız,
Kendiliğinizden duygusal bağlar kuruyor ve bunlar sanki sizin bir parçanız olmalıymış gibi davranıyorsunuz.
Duygularınızı yönetin.
Bu yeniayın, sizi zıt duygular arasında kalmaya zorlayan duygusal iniş-çıkışlar içine çekmesine için vermeyin.
Bunları başarabilirseniz, bu şeylere olan duygusal bağınızı korkunç bir şekilde kurmazsınız. Bunların kölesi olmak yerine bu tür şeyleri elde etseniz de ya da kaybetseniz de kendinizi sakin ve merkezinizde hissedersiniz. Arabanıza, evinize, paranıza ya da size ait olması gerektiğini düşündüğünüz evliliğinize ya da ne bileyim çocuğunuza sizin istediğiniz gibi biri olması dayatmasını yapmazsınız.
Gereğinden fazla anlam yüklemeyin.
Arabanızı vurabilirsiniz bunu yeniden yaptırırsınız, evinizde işler yolunda gitmezse tadilat yaptırır geçirirsiniz.
Ama Aygül Hanım buzdolabı bozuldu şimdi durduğum yerde gitti yine bir maaşın yarısı, gel de stoacılık yap. Felsefe burada sökmüyor diyeniniz de olacak.
Aşın bu maddi yaklaşımları…
Rızkınızı veren Allah ve tüm plan belli sadece anlamaya çalışın.
Haklı olduğunuzu kimseye izah etmek zorunda değilsiniz.
Bu yeniay sizlere kontrolünüz dahilinde olmayan şeylerden kendinizi duygusal olarak koparmanın, kendinize güvenmenize ve dünyevi değil manevi işlerle meşgul olmanıza, başkalarına karşı sempati ve cömertlikle yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Sizler de elinizden geleni yapın lütfen. Dolunayların ve yeniayların hangi derecede neden olduğunu doğru tanımlarsanız yaşamın getirdikleri ile savrulup gitmezsiniz. İnsan bir süre sonra dünyayı kucaklamayı, onu geliştirmeyi ve seçim yapabilecek bir aklının olduğunu anlıyor…
Öz bütünlüğünüzü ve huzurunuzu bozabilecek şeylerden sakince uzak durmayı deneyin…
Gülümseyin, çekiyorum
Güzel bir yeniay ve mutlu bir gün dilerim…
Yeniay zamanı: Dürtüsel, hareket etmeyin ve gafil avlanmayın
Günaydın hepinize yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Bugünde artık yavaş yavaş kapanan bir ay fazı günündeyiz. Güneş Boğa burcunda hareket etmeye başlayarak Satürn gezegeniyle oldukça gergin bir açı içerisine ilerliyor. Satürn ile zor açı yapan bir gezegen bize öz değer duygularımızı ortaya koyacak olayları önümüze getirebilir.
Bu durum başka bir deyişle yaptığınız iyiliklerin hesabını sorma isteği de verebilir. İyi şeyler yapmak ya da sizi kötü biri haline dönüştürmeye çalışan insanlara karşı bile iyi kalmak zorunda oluşunuz sizi yorabilir.
Bu süreçte erdemleriniz, zaaflarınız ya da irade eksikliği gösterdiğiniz konuların da su yüzüne çıkmasından söz edebiliriz. Aniden riske girecek işler içinde olmamalısınız.
Zaaflar, durmamız gereken yerde aşırıya kaçmaya devam ettiğimiz yerlerdir. Şu an yaşamınızdaki sorumlulukları sorguluyor olabilirsiniz. Yani sabah erken kalmanız gerekirken gece yarısına kadar bilerek oturmanız size sonrasında bir zorluk getirebilir. Değerlerinizin ve duygularınızın iç yüzünü anlamalısınız.
Evren enteresan bir yerdir. Onu anlamak için çok çalışmak gerekmektedir. Evrenin içinde kaçınılmaz çatışmalar vardır. Yağmur yağarken sizin bir yandan şemsiye almamakta inat edip bir yandan da ıslanmak istememeniz gibidir. Kim olduğunla ne yaptığın arasında çelişirsen hırçın biri olursun. Bu anlayış bozukluğu mutsuzlukla sonuçlanır.23 Nisan sabah saatlerinde yaşanacak olan yeniay sizlere bunu hissettirebilir.
Sosyoloji 3.sınıf olan ben, geçenlerde derslere çalışırken stoacı görüşüne takıldım.
Mutluluğu doğaya uygun yaşamak olarak tanımlıyor. Evrenin sunduklarını anlayan biri kendini keşfedebilir. Doğada ve evrende her şey olması gerektiği gibi olur diyor.
“Olması beklenmeyen” hiçbir şey yoktur.
Astroloji size tabiatın gerçekliğini sunuyor. Olması gerekenin olacağını kabul etmene yardımcı oluyor. Seni yaşamın düzgün akışı ile uyumluyor. Yaptıklarınız ve düşündükleriniz ilahi aklın bir parçasıdır. Zengin olmak sizin için iyi bir şeyse artık o zenginliği mutluluğunuzun kölesi yaparsınız. Sürekli işkence yaparsınız. Zengin olduğunuzda mutlu olur, olmadığınızda da mutsuz olursunuz.
Aslında stoacılar için, ahlaki değerler ve seçici değerler önemlidir. Zenginlik iyi bir şey olmak yerine, normal koşullar altında seçmeniz fakat başka koşullar altında seçmemeniz gereken bir şeyde olabilir.
Zenginlik doğa ile uyumlu mu? Yoksa iyi bir şey mi ya da kötü bir şey mi? Baksanıza en iyi arabanız bile olsa kapınızda şu an binemezsiniz.
Şimdi bu örneği hayatınızda olmasını istediğiniz ya da istemediğiniz ilişki için de uyarlamayı deneyin. Ya da şu an gündeminizde ne varsa bu noktada bunu değerlendirin. Sahip olmak istediğiniz, köleniz haline getireceğiniz ne var?
Başka bir deyişle, sizi ifade eden ve gerçekte size ait olan şeylere ahlaki bir değer atfettiriyor musunuz?
Eğer bunu gerçekte size ait olmayan ve sizi ifade etmeyen şeylere atfediyorsanız,
Kendiliğinizden duygusal bağlar kuruyor ve bunlar sanki sizin bir parçanız olmalıymış gibi davranıyorsunuz.
Duygularınızı yönetin.
Bu yeniayın, sizi zıt duygular arasında kalmaya zorlayan duygusal iniş-çıkışlar içine çekmesine için vermeyin.
Bunları başarabilirseniz, bu şeylere olan duygusal bağınızı korkunç bir şekilde kurmazsınız. Bunların kölesi olmak yerine bu tür şeyleri elde etseniz de ya da kaybetseniz de kendinizi sakin ve merkezinizde hissedersiniz. Arabanıza, evinize, paranıza ya da size ait olması gerektiğini düşündüğünüz evliliğinize ya da ne bileyim çocuğunuza sizin istediğiniz gibi biri olması dayatmasını yapmazsınız.
Gereğinden fazla anlam yüklemeyin.
Arabanızı vurabilirsiniz bunu yeniden yaptırırsınız, evinizde işler yolunda gitmezse tadilat yaptırır geçirirsiniz.
Ama Aygül Hanım buzdolabı bozuldu şimdi durduğum yerde gitti yine bir maaşın yarısı, gel de stoacılık yap. Felsefe burada sökmüyor diyeniniz de olacak.
Aşın bu maddi yaklaşımları…
Rızkınızı veren Allah ve tüm plan belli sadece anlamaya çalışın.
Haklı olduğunuzu kimseye izah etmek zorunda değilsiniz.
Bu yeniay sizlere kontrolünüz dahilinde olmayan şeylerden kendinizi duygusal olarak koparmanın, kendinize güvenmenize ve dünyevi değil manevi işlerle meşgul olmanıza, başkalarına karşı sempati ve cömertlikle yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Sizler de elinizden geleni yapın lütfen. Dolunayların ve yeniayların hangi derecede neden olduğunu doğru tanımlarsanız yaşamın getirdikleri ile savrulup gitmezsiniz. İnsan bir süre sonra dünyayı kucaklamayı, onu geliştirmeyi ve seçim yapabilecek bir aklının olduğunu anlıyor…
Öz bütünlüğünüzü ve huzurunuzu bozabilecek şeylerden sakince uzak durmayı deneyin…
Gülümseyin, çekiyorum
Güzel bir yeniay ve mutlu bir gün dilerim…