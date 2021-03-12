Yeniay: Gökyüzünde ateş elementi yok. Uyumak istiyorsun ama uyan!

“Beni görmeyeceksin, merak edeceksin. Ama bana güveneceksin!” çok iddialı bir giriş öyle değil mi o zaman günaydın yıldız savaşçıları;

Gökyüzünde İkizler burcunda yaşamımızda izlememiz gereken yönü gösteren Kuzey Ay Düğümü ile ruhumuzu, zihnimizi, psikolojimizi temsil eden aşk tanrıçası olarak tanımlanan psyche asteroitinin kavuşum açısı kesinlik kazanıyor.

Psyche, mitoloji de güzelliği dillere destan olan bir prensestir. Aphrodite (Afrodit) tarafından kıskanılarak çirkin bir canavara aşık olması ile cezalandırılmıştır. Bu durumu öğrenen babası psyche’ı bir uçuruma götürerek ölüme terk edilmesini istemiştir. Uçurumdan düşmek yerine kurtarılarak bir saraya taşınmış burada Eros ile evlenerek mutlu yaşamaya başlaşmıştır.

Psyche ruh demektir ve psikoloji ismini buradan almıştır. Bu mitolojik hikâye aslında insanların duymaya ihtiyaç duyduğu bu masalların ilk örneğidir. Burada psyche (kelime anlamıyla tam olarak ruh) ve eros (aşk) bize ruhun olgunlaşmasını, aşkın derinliğini, ölümlü olanla ölümsüzün birleşimini, yersel olanla göksel olanın uyumunu anlatır.

Psyche ve Eros ruhun eş olduğunu gösteren iki asteroittir. Sevgi uyumunda en fazla aranan iki özelliği yansıtmaktadır. Ruh eşleri kavramı astroloji de 7. Evin altı yaşam öncesi (-6) ve altı yaşam sonrası (+6) kavuşumunu simgelerken yani partnerlerin birbirine ikiz alev aynalama yaptığını anlatmaktadır. Ruh eşleri enerjisi oldukça güçlü hissedilirken maalesef ki kişiler bu enerji ile baş edemeyerek verilen lütfu kullanamamaktadır.

Kuzey Ay Düğümü ve Psyche kavuşumu ruhunuza dokunan yön arayışının çözümünü gösterir. Bazen boşlukta hissederiz kendimizi, tutunduğumuz dal ayağımızı bastığımız yeryüzü adeta kayıp gidiyor gibi hissederiz. Aidiyet duygumuz körelmiştir. Bir yere, bir kişiye, bir şehre yabancı olmak ve orada amaçsızca nefes almaya çalışmanın verdiği yorucu ağırlığı hepimiz taşımaktayız. Kuzey Ay düğümü bize yürümemiz gereken yolu gösterirken psyche ile kavuşumunda ruhumuzun isteklerine cevap vererek ihtiyacımız olanı bizlere gösterecektir.

Beklenen bir partner, çok bunaldığınız anda ruhunuzla bağ kuran bir dost, içinden çıkamadığınız durumlarda imdada yetişen aileniz hepsi ruhunuzun sizlere sunduğu ödüllerdir.

Psyche, Eros ile evlenmeden önce bir anlaşma yaparlar. Psyche Eros’un yüzüne bakmamaya söz vererek anlaşmaya sonuna kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Yalnız ailesi tarafından manipüle edilerek bir gün Eros ’un yüzünü görmek istemesi ile anlaşmayı bozmuştur. Yaptığı bu davranıştan pişman olarak bir takım görevlerden sonra tekrar Eros ile kavuşarak ölümsüz eş ünvanını kazanmıştır.