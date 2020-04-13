YENİ DÜNYA! Biz bir değişimin ara dönemini yaşamaktayız.  

Uzun süredir hayatınızda sorularınız olduğunu biliyorum, kendinize devam etmeniz için çok fazla konuşmalar yapıyorsunuz ve tamamen bunu gerçekleştirmek sizi çok zorluyor.
Mutlu olmak için;
Dünyadaki gerçek görevinizin ne olduğunu,
Sonunda nasıl mutlu olunacağını,
Şu an nasıl yaşayacağını,
Hayattaki gerçek hedeflerinin ne olduğunu,
Seni neyin daha mutlu edebileceğini,
Hayatta gerçek önceliklerinin neler olduğunu bilmen gerekir.
Hayattaki bazı önemli şeyleri kaçırmamaya dikkat etmelisiniz ve hayatta yeni yönlere gitmekten korkmamalısınız.
COVİD19, hala tüm dünyaya hasar vermeye devam ediyor. ABD başkanı 200 bin kişi ölürse şanslıyız demiş. İspanya 20 bine ilerliyor. Dünya gerçek bir savaş ve mücadele içinde ama biz toplum olarak ne yazık ki bambaşka bir kafa içindeyiz. Yani aslında genelleme yapmamak lazım.
Hafta sonu koskoca İçişleri Bakanı süreci yönetemedim diye istifa etti. Sonrasında istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi.
Süleyman Soylu istifa anı haritası!
Güneş Akrep-Satürn gezegeni boğa burcunda, Mars gezegeni kova burcunda ve Mars dönüşü yaşıyor. Ay burcu koç ve tam istifa saatinde Güneş ay ile kavuştu. Şimdi birçok detayı var haritanın ama bunları size teknik bir konu ile anlatıp sıkmak istemiyorum. Bu olayın gelişmesini kendi bilgime göre gökyüzü ile açıklamaya çalışacağım.
Özellikle Sayın bakan Şubat-Mart-Nisan 2018 tarihlerinde de bir benzer zorluk içinde kalmış ,olaylar yaşamış olabilir mi? ilk dikkatimi bu çekti. Bu kararın sadece hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı krizinden kaynaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Uranüs gezegeni 2018 başlarında Ay burcunun üzerinden geçiş yapmış. Aynı zamanda şu an Uranüs gezegeni natal Satürn’ü tetikliyor.
*
Ülke haritası ile sayın bakanın haritasını kıyasladığımda ciddi uyumlar bulunuyor aslında bu olumsuz gibi görünen sürecin daha olumlu bir başlangıca gideceğini düşünüyorum .Lafı çok uzatmayacağım ama bir yere 10 Şubat ile 10 Mart 2021 arası tarihlerini not alın. Süleyman Soylunun kariyer hayatında daha başarılı ve güçlü ilerleyeceğini öngörüyorum. Acele hükümler ve hızlı yargılar içerisinde bulunmamalı. Siyaset tarihine bakıldığında ne insanlar geldi geçti.
Bu işlerden hiç hoşlanmıyorum. Yorumlamak bile beni mutlu etmiyor, inanın. Ama halkım, vatanım ve devletimdeki psikolojik durum beni çok ilgilendiriyor. Sizler de bu yüzden bu noktalarda sadece olayları anlamaya çalışın ve hızlı yorumlar yapmayın. Şu an sadece ve sadece odaklanmamız gereken konu bu covid19 sürecini ülke olarak atlatmamızdır. Sonraki konumuz ise ekonomik dönemle nasıl başa çıkabileceğimizdir…
Her şey başlıkta yazdığım gibi aslında “bizler bir ara dönemi yaşıyoruz” biraz sıkışacağız. Arada kalmak pek iyi bir şey değildir ama bu arayı biz şekillendireceğiz.
Bu haftadan sonra kemerleri bağlayın!
Hafta sonu Twitter da ve instagram da bu haftayı anlatan şeyler yazmıştım. Detayları oradan okuyabilirsiniz. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Bugünlerde çabuk geçecek. Bu süreçte karamsar olmayan, bu yeni çağı kucaklayanlar ilerleyebilecek. Bu süreçte Satürn kova transiti sizden şunları bekler; Ruhunuzu yükseltin. Aksine sosyal ilişkilerinizi koruyun. Dostlukları değerli olan insanları harcamayın. Bilinmezliklerden uzak durun. Kendinize bir plan çizin. Benim uzmanlığım bu olacak diye kendinize dikte edin. Yapay zekâ veya blockchain tabanlı teknolojileri araştırın. Buralarda yeterli olun. Kendi uzmanlıklarınızı artık daha teknolojik ya da dijital bir sürece taşıyın. İnsan da olan akıl, beyin ve tuh kapasitesi hep çok yüksektir. Bizler sadece bize öğretilen kadarını kullanırız. Şu an fazlasını kullanma ve geliştirme dönemi.
Geçmişteki kör inançlarınızı sorgulamayın.
1918-1920 yıllarında büyük İspanyol gribi 2 yıl sürdü. Bittikten sonra Almanya da hiper enflasyon yaşandı. 1928 yıllarında dünya ekonomik bunalıma giriyor. Almanya’nın yaşadığı büyük ekonomik sorunlar dünyayı savaşa sürükledi.
1945 yılına kadar bu zorluklar devam etti. 1960 sonrası hayatımıza teknolojinin girmesi ile bir rahatlama ve bir farkındalık söz konusu oldu. Bunların aynısı mı olacak ya da aynısı mı yaşanacak gibi sorular sormaktan ve kendinize kaygı oluşturmaktan vazgeçin. Süreci analiz etmelisiniz. Sürekli korku ile yaşanmaz. Olması gereken olacak. Bunların önüne kimse geçemez. Sadece bunu algılamaya ve idrak etmeye yönelin. Bakın ABD “gelecek bilimcisi” diye bir meslek var. Bunu yaparken astrolojiden, tarihten, felsefeden, psikolojiden her şeyden faydalanılıyor. Sizler de artık istatistik çalışmaları okurken ve değerlendirirken mantıklı bir şekilde yaklaşım sergileyin.
Bir şeyin bitmesine odaklanmaktan vazgeçin.
Dünya yepyeni bir düzen kurmaya çalışırken ve yaşantımızda tüm bildiklerimiz değişirken sizler bu olayların ne zaman biteceğine odaklanırsanız yandınız. Kendinizi harcarsınız. Böyle bir şey yok bunun için üzgünüm. Her şey yeni başlıyor. Biraz sabırlı olursanız bu geleceği siz oluşturma sevdalısı olmayı seçerseniz altın çağınızı yazacaksınız. Ama geleceğinizi birilerinin çekmesini veya önderlik etmesini beklerseniz büyük zorluklar sizi bekliyor olabilir. Bu dönem ya tozu dumana katarsınız ya da tozu dumanı yutarsınız dönemi. Haziran ve 1 Eylül arası rahat bir nefes alacağınız ve en önemlisi yaşama adapte olmaya çalışacağınız bir dönem.2021 Şubat Ay’ına kadar bu kaos ve şaşırtıcı olaylar devam edecektir. Önümüzdeki günler sosyal medya ve internet teknolojileri ile ilgili önemli değişimleri duyabiliriz. Hazırlıklı olalım.
Mutlu günler dilerim.
YENİ DÜNYA! Biz bir değişimin ara dönemini yaşamaktayız.
Uzun süredir hayatınızda sorularınız olduğunu biliyorum, kendinize devam etmeniz için çok fazla konuşmalar yapıyorsunuz ve tamamen bunu gerçekleştirmek sizi çok zorluyor.
Mutlu olmak için;
Dünyadaki gerçek görevinizin ne olduğunu,
Sonunda nasıl mutlu olunacağını,
Şu an nasıl yaşayacağını,
Hayattaki gerçek hedeflerinin ne olduğunu,
Seni neyin daha mutlu edebileceğini,
Hayatta gerçek önceliklerinin neler olduğunu bilmen gerekir.
Hayattaki bazı önemli şeyleri kaçırmamaya dikkat etmelisiniz ve hayatta yeni yönlere gitmekten korkmamalısınız.
COVİD19, hala tüm dünyaya hasar vermeye devam ediyor. ABD başkanı 200 bin kişi ölürse şanslıyız demiş. İspanya 20 bine ilerliyor. Dünya gerçek bir savaş ve mücadele içinde ama biz toplum olarak ne yazık ki bambaşka bir kafa içindeyiz. Yani aslında genelleme yapmamak lazım.
Hafta sonu koskoca İçişleri Bakanı süreci yönetemedim diye istifa etti. Sonrasında istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi.
Süleyman Soylu istifa anı haritası!
Güneş Akrep-Satürn gezegeni boğa burcunda, Mars gezegeni kova burcunda ve Mars dönüşü yaşıyor. Ay burcu koç ve tam istifa saatinde Güneş ay ile kavuştu. Şimdi birçok detayı var haritanın ama bunları size teknik bir konu ile anlatıp sıkmak istemiyorum. Bu olayın gelişmesini kendi bilgime göre gökyüzü ile açıklamaya çalışacağım.
Özellikle Sayın bakan Şubat-Mart-Nisan 2018 tarihlerinde de bir benzer zorluk içinde kalmış ,olaylar yaşamış olabilir mi? ilk dikkatimi bu çekti. Bu kararın sadece hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı krizinden kaynaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Uranüs gezegeni 2018 başlarında Ay burcunun üzerinden geçiş yapmış. Aynı zamanda şu an Uranüs gezegeni natal Satürn’ü tetikliyor.
*
Ülke haritası ile sayın bakanın haritasını kıyasladığımda ciddi uyumlar bulunuyor aslında bu olumsuz gibi görünen sürecin daha olumlu bir başlangıca gideceğini düşünüyorum .Lafı çok uzatmayacağım ama bir yere 10 Şubat ile 10 Mart 2021 arası tarihlerini not alın. Süleyman Soylunun kariyer hayatında daha başarılı ve güçlü ilerleyeceğini öngörüyorum. Acele hükümler ve hızlı yargılar içerisinde bulunmamalı. Siyaset tarihine bakıldığında ne insanlar geldi geçti.
Bu işlerden hiç hoşlanmıyorum. Yorumlamak bile beni mutlu etmiyor, inanın. Ama halkım, vatanım ve devletimdeki psikolojik durum beni çok ilgilendiriyor. Sizler de bu yüzden bu noktalarda sadece olayları anlamaya çalışın ve hızlı yorumlar yapmayın. Şu an sadece ve sadece odaklanmamız gereken konu bu covid19 sürecini ülke olarak atlatmamızdır. Sonraki konumuz ise ekonomik dönemle nasıl başa çıkabileceğimizdir…
Her şey başlıkta yazdığım gibi aslında “bizler bir ara dönemi yaşıyoruz” biraz sıkışacağız. Arada kalmak pek iyi bir şey değildir ama bu arayı biz şekillendireceğiz.
Bu haftadan sonra kemerleri bağlayın!
Hafta sonu Twitter da ve instagram da bu haftayı anlatan şeyler yazmıştım. Detayları oradan okuyabilirsiniz. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Bugünlerde çabuk geçecek. Bu süreçte karamsar olmayan, bu yeni çağı kucaklayanlar ilerleyebilecek. Bu süreçte Satürn kova transiti sizden şunları bekler; Ruhunuzu yükseltin. Aksine sosyal ilişkilerinizi koruyun. Dostlukları değerli olan insanları harcamayın. Bilinmezliklerden uzak durun. Kendinize bir plan çizin. Benim uzmanlığım bu olacak diye kendinize dikte edin. Yapay zekâ veya blockchain tabanlı teknolojileri araştırın. Buralarda yeterli olun. Kendi uzmanlıklarınızı artık daha teknolojik ya da dijital bir sürece taşıyın. İnsan da olan akıl, beyin ve tuh kapasitesi hep çok yüksektir. Bizler sadece bize öğretilen kadarını kullanırız. Şu an fazlasını kullanma ve geliştirme dönemi.
Geçmişteki kör inançlarınızı sorgulamayın.
1918-1920 yıllarında büyük İspanyol gribi 2 yıl sürdü. Bittikten sonra Almanya da hiper enflasyon yaşandı. 1928 yıllarında dünya ekonomik bunalıma giriyor. Almanya’nın yaşadığı büyük ekonomik sorunlar dünyayı savaşa sürükledi.
1945 yılına kadar bu zorluklar devam etti. 1960 sonrası hayatımıza teknolojinin girmesi ile bir rahatlama ve bir farkındalık söz konusu oldu. Bunların aynısı mı olacak ya da aynısı mı yaşanacak gibi sorular sormaktan ve kendinize kaygı oluşturmaktan vazgeçin. Süreci analiz etmelisiniz. Sürekli korku ile yaşanmaz. Olması gereken olacak. Bunların önüne kimse geçemez. Sadece bunu algılamaya ve idrak etmeye yönelin. Bakın ABD “gelecek bilimcisi” diye bir meslek var. Bunu yaparken astrolojiden, tarihten, felsefeden, psikolojiden her şeyden faydalanılıyor. Sizler de artık istatistik çalışmaları okurken ve değerlendirirken mantıklı bir şekilde yaklaşım sergileyin.
Bir şeyin bitmesine odaklanmaktan vazgeçin.
Dünya yepyeni bir düzen kurmaya çalışırken ve yaşantımızda tüm bildiklerimiz değişirken sizler bu olayların ne zaman biteceğine odaklanırsanız yandınız. Kendinizi harcarsınız. Böyle bir şey yok bunun için üzgünüm. Her şey yeni başlıyor. Biraz sabırlı olursanız bu geleceği siz oluşturma sevdalısı olmayı seçerseniz altın çağınızı yazacaksınız. Ama geleceğinizi birilerinin çekmesini veya önderlik etmesini beklerseniz büyük zorluklar sizi bekliyor olabilir. Bu dönem ya tozu dumana katarsınız ya da tozu dumanı yutarsınız dönemi. Haziran ve 1 Eylül arası rahat bir nefes alacağınız ve en önemlisi yaşama adapte olmaya çalışacağınız bir dönem.2021 Şubat Ay’ına kadar bu kaos ve şaşırtıcı olaylar devam edecektir. Önümüzdeki günler sosyal medya ve internet teknolojileri ile ilgili önemli değişimleri duyabiliriz. Hazırlıklı olalım.
Mutlu günler dilerim.